متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج تحليل الطائرات بدون طيار
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برامج تحليل الطائرات بدون طيار للوصول إلى البيانات الجوية التي تلتقطها الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفحصها. توفر هذه الأدوات المتقدمة تمثيلات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع التي تم مسحها، بما في ذلك ميزات مثل خرائط المنحدرات ونماذج الأسطح الرقمية. علاوة على ذلك، فإنها تسهل قياسات المسافة وحسابات الطول والمساحة والحجم، وهي مفيدة بشكل خاص لتقييم كميات المخزون. تستهدف أدوات تحليل الطائرات بدون طيار في المقام الأول محللي البيانات، وتستخرج رؤى قيمة من البيانات الجوية. تستفيد شركات البناء والتعدين، على وجه الخصوص، من هذه الأفكار لإجراء تحليل سريع ودقيق للمخزون، متجاوزًا الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإنها تساعد في ضمان الامتثال والسلامة من خلال التحقق من التزام الآلات باللوائح. يعد برنامج تحليلات الطائرات بدون طيار للمؤسسات مفيدًا أيضًا لشركات التأمين وإدارة الممتلكات، حيث يعمل على تبسيط عمليات التفتيش، خاصة في المناطق الصعبة مثل الأسطح، من خلال تحليل الصور.

إرسال تطبيق جديد


DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DronedePloy هو تطبيق لالتقاط البيانات من الطائرات بدون طيار والروبوتات وكاميرات 360، يدمج البيانات للتحليل ويساعد في مجالات البناء والطاقة.

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware هو برنامج رسم خرائط بالطائرات المسيّرة، يقوم بتحويل صور ثنائية الأبعاد إلى بيئات ثلاثية الأبعاد بواقعية عبر الإنترنت.

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

Skycatch هي منصة لجمع وتحليل البيانات الجوية، تدعم الصناعات مثل البناء والتعدين باستخدام الطائرات بدون طيار لتحسين الدقة والكفاءة.

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk هو تطبيق ويب لإدارة الأعمال وتخطيط الرحلات لمشغلي الطائرات بدون طيار، يوفر أدوات لإدارة الصيانة والامتثال والتقارير.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

تطبيق Civil Tracker يحول صور الطائرات بدون طيار إلى خرائط ونماذج تضاريس دقيقة، مما يتيح للمستخدمين قياس الارتفاعات والمسافات بسهولة.

Propeller

Propeller

propelleraero.com

بروبيلر هو منصة سحابية رائدة لمشغلي الطائرات المسيّرة والشركات الصناعية التي تعتمد على بيانات الطائرات المسيّرة.

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Scanifly هو تطبيق يستخدم الطائرات بدون طيار لتسهيل تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مما يضمن دقة وسلامة أكبر أثناء التنفيذ.

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito هي منصة سحابية لإدارة البيانات البصرية، تساعد في تخزين وتحليل ومشاركة صور التفتيش للأصول وتحسين عمليات الصيانة.

Strayos

Strayos

strayos.com

Strayos هو تطبيق لإدارة التعدين يوفر معلومات المشروع من خلال نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل بيانات متقدمة لتحسين العمليات.

TraceAir

TraceAir

traceair.net

تطبيق TraceAir هو منصة لإدارة مواقع البناء، تقدم مسحًا توپوگرافيًا دقيقًا وتسهّل تتبع التقدم والتعاون بين أعضاء الفريق.

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

تطبيق FlyFreely يمكن الشركات من تنظيم وإدارة عمليات الطائرات دون طيار بسهولة، مع دعم للعمليات البسيطة والمعقدة وفقًا لمتطلبات البلاد.

Botlink

Botlink

botlink.com

بوتلينك هو منصة عمليات سحابية تربط الطائرات بدون طيار بالصناعة في الوقت الفعلي.

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk هو تطبيق لإدارة مواقع الطاقة الشمسية، يجمع بين البيانات والمهام والاتصالات لتسهيل عمليات البناء والصيانة.

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase هو منصة مستقلة للطائرات بدون طيار لأتمتة جمع البيانات الجوية وإدارة الأسطول، مما يسمح بإجراء رحلات مجدولة وتكرارية مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry هو تطبيق يمكّن الشركات من جمع وتحليل البيانات الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار، مما يسهل إدارة المواقع وتقييم الأضرار.

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat هو تطبيق لتحويل البيانات البيئية إلى نسخ رقمية، مما يساعد في تحليل وفهم البيئات المادية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

vHive

vHive

vhive.ai

تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog