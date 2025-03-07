Scopito

scopito.com

Scopito هي منصة سحابية لإدارة البيانات المرئية. فهو يساعد المرافق ومقدمي خدمات البيانات في تخزين وتحليل ومشاركة الصور من عمليات التفتيش المرئية الخاصة بهم ويقدم نظرة عامة على أصولهم وحالة الأصول. لا يعتمد Scopito على الاشتراك، بل يدفع العملاء مبلغًا ثابتًا لكل عملية فحص مخزنة على المنصة، مع خيار الخصومات على أساس الحجم. يأتي Scopito مزودًا بأدوات قوية لتحليل الصور واختصارات لوحة المفاتيح الذكية لتحسين سير العمل لاكتشاف الأخطاء وإدارتها. التكامل مع أنظمة SAP متاح. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للعملاء خيار الاستعانة بمصادر خارجية للتحليل لفريق سكوبيتو، الذي يستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبراء الموضوع للمهمة، ويقدم النتائج مباشرة في النظام الأساسي. نظرًا لأن المنتج يعتمد على السحابة، فإن مشاركة عمليات الفحص للمراجعة أو التحليل أمر سهل. يكون المستخدمون الإضافيون مجانيين، ويمكن للشركات إدارة مستويات الوصول بالإضافة إلى الأدوار والحقوق بأنفسهم، مباشرة من النظام الأساسي. من الممكن أيضًا استضافة Scopito داخل الشركة. بالنسبة لعمليات التسليم، لدى Scopito ميزة إعداد التقارير قابلة للتخصيص بالكامل والتي يتم تصديرها إلى كل من PDF وCSV. بالنسبة للشركات التي ترغب في تخصيص المنصة، تقدم Scopito حلاً لوضع العلامات البيضاء. يمكن لعملاء البطاقة البيضاء استخدام النظام الأساسي من عنوان URL مخصص وبتصميم متخصص حسب اختيارهم. ______ بدأت سكوبيتو مسيرتها المهنية كشركة مصنعة للطائرات بدون طيار تحت اسم Danish Drones. ومع ذلك، تحول تركيز الفريق بسرعة، وأصبحت الطائرات الدنماركية بدون طيار هيليسكوب؛ مزود خدمة الطائرات بدون طيار الذي قام بتطوير برنامج إدارة الصور الخاص به. في عام 2016، أصبح البرنامج هو محور التركيز الوحيد، وباعت شركة Heliscope أعمال التفتيش الخاصة بها لتصبح Scopito. اليوم تخدم Scopito أكثر من 7000 شركة في جميع أنحاء العالم ولها مقرات رئيسية في الدنمارك والولايات المتحدة.