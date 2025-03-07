برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

Snapied

snapied.com

Snapied هو مكان واحد لجميع أعمالك التسويقية. Snapied هي عبارة عن منصة تسويقية تساعد المسوقين على أتمتة وتنفيذ جميع عمليات التسويق الخاصة بهم من مكان واحد. قم بأتمتة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني ومحتوى المدونة والمزيد. قم بإنشاء وتتبع محتوى الوسائط الاجتماعية باستخدام جدولة تلقائية. أسهل طريقة لإدارة كل ما تبذلونه من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مكان واحد #Snapied فيما يلي بعض المزايا- - سهولة الاستخدام: Snapied عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتصميم الرسوم البيانية عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء وإدارة المواد التسويقية ذات الجودة الاحترافية مجانًا. مجموعة ضخمة من الاقتباسات في جميع الفئات تقريبا. - إزالة الخلفية: نقرة واحدة لإزالة أي خلفية للصورة. - صفحات وطبقات متعددة. - قم بإنشاء مساحات عمل متعددة ودعوة فريقك للعمل بشكل تعاوني. - لوحة الألوان: جرب مجموعات ألوان مختلفة قبل الانتهاء من تصميمك. - العلامة التجارية والإعدادات المسبقة: احفظ خطوط علامتك التجارية وألوانها وشعارها وموضعها للحصول على مظهر موحد عبر جميع التصميمات. لا يقيدك Snapied على عدد العلامات التجارية التي تقوم بإنشائها. - الخطوط: يتيح لك Snapied تحديد خط من قائمة الخطوط الشائعة ويتيح لك أيضًا تحميل ملفات الخطوط الخاصة بك. - تغيير حجم التصميم: تغيير حجم الصورة إلى حجم معين. - تقسيم الصور إلى شبكات أصغر. - العناصر المفضلة: يمكنك وضع علامة على القالب أو الصورة أو الرسم التوضيحي أو الاقتباس وما إلى ذلك الذي تفضله لاستخدامه لاحقًا. - الملايين من الرموز والرسوم التوضيحية والعناصر. - محرر التصميم القابل للتضمين: نعم، محرر تصميم Snapied قابل للتضمين. لديك موقع ويب وتريد أن تكون قادرًا على تصميم الرسومات. أنت بحاجة إلى محرر تصميم رسومي ذو علامة بيضاء، حتى يمكن تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو النظام الأساسي الخاص بك. Snapied هو لك!