برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو

Rocketium

rocketium.com

Rocketium عبارة عن منصة CreativeOps مرنة تساعد المؤسسات على نقل اتصالاتها إلى السوق بشكل أسرع وبتكاليف أقل. بفضل القوة المجمعة للإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الإبداعية السلسة، والتحليلات الإبداعية القوية، تساعد Rocketium المؤسسات على القيام بالمزيد باستخدام فرقها وعملياتها وأدواتها الحالية. يتم تمويل Rocketium من قبل مستثمرين بارزين مثل 021 Capital و1Crowd وBlume Ventures وEmergent Ventures. يعمل Rocketium على تبسيط CreativeOps للمؤسسات من خلال: 1. الإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أنتج تصميمات إبداعية مخصصة على نطاق واسع وقم بتكييفها تلقائيًا مع أحجام مختلفة لقنوات متنوعة. أنشئ على الفور متغيرات للتخصيص والتجريب من خلال استيراد جدول بيانات بسيط. أنشئ نسخة سياقية للتجارب باستخدام مؤلف الإعلانات القائم على الذكاء الاصطناعي. قم بتحسين التنسيقات والأحجام وفقًا لإرشادات النظام الأساسي وانشرها مباشرةً من خلال عمليات تكامل سلسة. 2. عمليات غير تصميمية سلسة: قم بتسريع عملية البدء من خلال عمليات سلسة غير متعلقة بالتصميم. قم بإلقاء نظرة شاملة على جميع المشاريع في مركز العمل. قم بإنشاء ملخصات إبداعية وفهم النطاق الترددي للفريق وتعيين مشاريع إبداعية على لوحة Kanban. مركزية الأصول وتنظيمها وتحسينها للإنتاج في مكتبة الوسائط. تخلص من الردود المتعددة والتعليقات المباشرة على التصميم. فرض الامتثال للعلامة التجارية دون عناء من خلال فحوصات الامتثال التلقائية للعلامة التجارية. 3. التحليلات الإبداعية القوية: مركزية بيانات الأداء من جميع منصات الإعلانات في مكان واحد. استخلاص رؤى على المستوى الإبداعي لتحديد تأثير القرارات الإبداعية على الأداء. تصور الرؤى باستخدام عناصر واجهة المستخدم الغنية وشارك لوحة المعلومات أو التقارير التي تم إنشاؤها خصيصًا مع أصحاب المصلحة من أجل التحديث المستوحى من البيانات. قم بتخصيص ميزانيات الحملة على التصميمات الفائزة باستخدام معلومات المنافسين والصناعة والرؤى من أداء الحملات السابقة. قم بتمكين المصممين من خلال توصيات التصميم المدعومة بالرؤى لإنتاج تصميمات إبداعية فعالة. انضم إلى أفضل العلامات التجارية العالمية مثل Amazon وHome Depot وWalmart وHenry Schein وRoche وغيرها الكثير في تعزيز نمو أعمالك من خلال CreativeOps المرنة. تستفيد العديد من شركات Fortune 500 وGlobal 2000 من Rocketium لتبسيط عمليات CreativeOps الخاصة بها. في عام 2023، قامت Rocketium بدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظامها الأساسي لمساعدة المؤسسات على إطلاق المستوى التالي من النمو.