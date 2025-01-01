برنامج التسليم المباشر للمتجر - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
يشير التسليم المباشر إلى المتجر (DSD) إلى طريقة إنشاء المنتجات وتخزينها وتسليمها مباشرة إلى تجار التجزئة دون الاعتماد على مقدمي الخدمات اللوجستية أو شركات الشحن التابعة لجهات خارجية. يدعم برنامج DSD هذه العملية من خلال تقديم ميزات مثل التخزين والتوجيه وإدارة الخدمات اللوجستية ومحاسبة المسار وتبسيط العمليات عبر سلسلة التوريد. من خلال إدارة عمليات التسليم داخليًا، يمكن للشركات تعزيز رؤية سلسلة التوريد، والتحكم بشكل أكبر في عمليات التسليم، وتعزيز التواصل الأفضل مع العملاء. عادةً ما تقوم أقسام الخدمات اللوجستية بتنفيذ برامج التسليم المباشر للمخزن إلى جانب حلول أخرى، مثل برامج الشحن وأدوات تخطيط سلسلة التوريد.
إرسال تطبيق جديد
Pepperi
pepperi.com
Pepperi هو تطبيق لإدارة مبيعات B2B يوفر منصة شاملة للتجارة الإلكترونية، توحد الطلبات والتسويق وتنفيذ التجزئة لمصنعي وموزعي السلع الاستهلاكية.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
تطبيق موبا وورك يدعم فرق المبيعات ويقدم حلول لطلب المنتجات وإدارة فرق التسويق في متاجر التجزئة.
Nash
usenash.com
تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.
inSitu Sales
insitusales.com
تطبيق inSitu Sales هو نظام متكامل لإدارة الطلبات السحابية يدعم الفواتير المحمولة وإدارة المخزون وتكامل ERP، مما يسهل عمليات المبيعات وتتبع الأداء.
© 2025 WebCatalog, Inc.