تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - هولندا

Pairlife

pairife.jp

"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو...