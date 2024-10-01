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أدوات تصور البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المالديف
تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture عبارة عن منصة عمليات تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً وتمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان وتلبية المعايير الأعلى والتحسين كل يوم، مما يوفر طريقة أفضل للعمل. لقد تطور ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش، وإثارة المشكلات وحلها، وإدارة ال...
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Kittl
kittl.com
Kittl AI هي أداة تصميم تستخدم نماذج التعلم العميق التي تفهم نص المستخدم، وتحولها إلى صور أو قصاصات فنية جذابة بصريًا في غضون ثوانٍ. تعتبر الأداة مثالية لإنشاء التصميم، سواء لتصميمات السلع الجذابة أو منشورات الوسائط الاجتماعية. يمكن للمستخدمين تعلم تقنيات التصميم الجديدة بسهولة بغض النظر عن مستوى ال...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإ...
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Grow
grow.com
إن Grow عبارة عن نظام أساسي متكامل لذكاء الأعمال (BI) بدون تعليمات برمجية، وهو يمكّن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL وتخزين البيانات وتصورها في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، يمكن لأي مؤسسة الاتصال واستكشاف بياناتها لعرض الرؤى. يمنح نموذج ترخيص المستخدم غير...
Rose AI
rose.ai
Rose هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية البحث عن البيانات، وتوفر حلاً فعالاً للعثور على البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها. مع التركيز على سهولة الاستخدام، تستخدم روز LLMs (نماذج نماذج اللغة) المتطورة مفتوحة المصدر وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل المعلومات بناءً على مطالبات ...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعم...
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد...
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجي...
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيان...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احتر...
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المع...
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية اكتشف المزيد من بيانات الطرق النوعية والمختلطة باستخدام NVivo 14، الحل الرائد لتحليل البيانات النوعية. باستخدام NVivo 14، يمكنك طرح أسئلة معقدة حول بياناتك لتحديد الموضوعات واستخلاص النتائج، واستخدام أدوات إدارة البيانات والتصور المتقدمة للكشف...
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خد...
Reportz
reportz.io
Reportz عبارة عن أداة لإعداد التقارير المباشرة ذات علامة بيضاء قائمة على لوحة المعلومات لشركات التسويق الرقمي والوكالات والمستقلين الذين يمكنهم المساعدة في أتمتة عمليات إعداد تقارير العملاء. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة ودع Reportz يقوم بكل الأعمال الروتينية نيابةً عنك. قم بتأهيل عملائك ...
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يمكنه الاتصال مباشرة بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات واستخدام البيانات لإنشاء مخططات جميلة. ويتميز بمنشئ المخططات ولوحات المعلومات القابلة للتحرير والمخططات القابلة للتضمين ومحرر الاستعلام والطلبات وإمكانيات الفريق. يمكن استضافة Chartbrew ذاتيًا مجانًا أو ...
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد...
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلط...
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركا...
Trevor.io
trevor.io
قم بتمكين فريقك بأكمله من إنشاء التقارير وإجراء عمليات البحث والحصول على إجابات مخصصة من بياناتك باستخدام منشئ الاستعلامات البسيط والبديهي (أو SQL). يمكنك بسهولة إنشاء تصورات ولوحات معلومات وتقارير جميلة من بياناتك: - التصدير إلى التنسيقات المفضلة لديك - إرسال التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو Zapi...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
Easyflow
easyflow.io
لديك بيانات - وربما الكثير منها. هذه ليست المشكلة. إن بيانات المشكلة الحقيقية لا قيمة لها في الأساس إلا إذا قمت بتحويل تلك البيانات إلى رؤى - وتلك الأفكار إلى عمل، دون ألم! سيساعدك Easyflow على النجاح في هذه الرحلة من خلال السماح لك بأتمتة كل شيء وتصور أي شيء! إنه حل السحب والإفلات، ولا يتطلب أي مها...
Runway Financial
runway.com
Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك. الشركات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك Superhuman وAngelList و818 Tequila، تثق في Runway لإدارة عملياتها المالية ودفع عملية صنع القرار الاستراتيجي بثقة.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء ...
CloudNine
cloudnine.com
لم تعد البيانات موجودة فقط في المستندات بعد الآن. إنه في كل مكان. يذهب CloudNine Analyst إلى حيث توجد بياناتك - بدءًا من المصادر التقليدية مثل البريد الإلكتروني وحتى المصادر الحديثة مثل Facebook وWhatsApp. نجد البيانات كما هي موجودة في العالم الحقيقي، ثم ندمجها حتى تتمكن من رؤية القصة الكاملة كما تت...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامج PowerPoint مصممة لكل من يعمل مع التقارير أو العروض التقديمية للأعمال في PowerPoint. يمكن أن يساعدك Grunt على تحسين أربعة مجالات مهمة عند استخدام PowerPoint: → العمل بكفاءة أكبر → تحسين جودة الشرائح الخاصة بك → تحسين سير العمل وتقليل التوتر → إنشاء تأثير من خلا...
Ardoq
ardoq.com
إعادة تصور بنية المؤسسة. تعمل منصة Ardoq المستندة إلى البيانات على توحيد وجهات نظر مؤسستك، ورسم مسار واضح للتنقل عبر التغيير، وإطلاق العنان لنمو الإيرادات، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول. يساعد برنامجنا المؤسسات على تخطيط وتنفيذ والتنبؤ بتأثير التغيير عبر أفرادها ومشاريعها واستراتيجياتها وعملياتها و...
Inforiver
inforiver.com
إن Inforiver Analytics+ هي أسرع طريقة لتصور بياناتك ومشاركة القصص المفيدة في Microsoft Power BI. تساعد تجربة المستخدم البديهية بدون تعليمات برمجية (UX) حتى المستخدمين العاديين على إنشاء لوحات المعلومات والقصص المصورة في دقائق مع أكثر من 50 مخططًا ومخططًا وجداول مدمجة في صورة مرئية واحدة. تم تصميم An...
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع...
MyDash
mydash.ai
DASH هي شركة خفيفة الوزن ومتكاملة الخدمات تعمل على لوحات المعلومات، وتساعد المؤسسات الكبرى على اتخاذ قرارات أسرع من خلال جعل البيانات المهمة أكثر سهولة من أي وقت مضى. تعد لوحة المعلومات والموصلات والتصورات المجانية ذكاء الأعمال أمرًا ضروريًا ومكلفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. لقد قمنا ببناء أداة ومو...
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادةً ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز...
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية...
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بم...
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus هي منصة تقارير قوية وفعالة. يتميز تطبيق Qalyptus بالمرونة ويسمح لك بإنشاء تقارير مخصصة من Qlik Sense SaaS وQlik Sense Client-Managed وQlikView بتنسيقات مختلفة: Excel وWord وPowerPoint وPDF وHTML والمزيد. باستخدام واجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تقارير لعدد غير محدود من المستلمين دون تكلفة...
Datapad
datapad.io
Datapad عبارة عن منصة لإعداد التقارير بدون تعليمات برمجية. فهو يساعد أي شركة على التكامل مع أكثر من 15 مصدرًا في لحظة، ودمج بياناتها في موقع واحد والتعاون مع فرقها وعملائها. تتفوق الأداة في سهولة الاستخدام والتصميم والبساطة. بعض الميزات المميزة هي: - أكثر من 15 عملية تكامل - قوالب المقاييس ولوحة الم...
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع...
Zing Data
getzingdata.com
تجعل Zing Data الأسئلة الصعبة سهلة من خلال وضع البيانات في متناول يدك. من خلال الوصول المرئي للبيانات عبر الهاتف المحمول أولاً، يمكن لأي شخص في مؤسستك الإجابة على الأسئلة باستخدام البيانات في ثوانٍ.
Viur
viurdata.com
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بم...
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، مراقبة مستوى الخدمة/جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
Slemma
slemma.com
Slemma هي أداة إعداد تقارير بسيطة ولكنها قوية مصممة للشركات. يمكّن Slemma المستخدمين من عرض جميع بياناتهم وتحليلها ومشاركتها - من مستودعات البيانات وموفري تخزين البيانات وحلول الخدمات السحابية - في مكان واحد.
ChartBlocks
chartblocks.io
إنشاء مخططات مخصصة جميلة. يأخذ ChartBlocks بياناتك من جداول البيانات إلى الرسومات القابلة للمشاركة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم ف...