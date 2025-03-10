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برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

يلعب برنامج الإبلاغ عن اختراق البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات أثناء حادث الاختراق. فهو يسهل توثيق الانتهاكات، والإبلاغ الإلزامي للسلطات التنظيمية، وإخطار الأفراد المتضررين. تعمل هذه الأدوات على أتمتة وتبسيط عملية الإبلاغ عن خرق البيانات لضمان الامتثال لقوانين الكشف عن البيانات الصارمة والمواعيد النهائية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 72 ساعة. من خلال الالتزام باللوائح مثل المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الولاية مثل تشريع خصوصية المعلومات في كاليفورنيا، تمكن حلول البرامج هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالخصوصية بشكل فعال. عادةً ما تتم إدارة مهام الإبلاغ عن اختراق البيانات بواسطة فرق قانونية، وتتضمن أيضًا مساهمات من أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن والإدارات الأخرى لفهم تأثير الاختراق بشكل كامل. تدعم إمكانات سير العمل ضمن هذه الأدوات التعاون بين ممثلي الأقسام، بينما توفر لوحة المعلومات المركزية إمكانية الرؤية لمسؤولي الخصوصية أو الفرق القانونية التي تشرف على عملية الإخطار بأكملها.

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DATEV

DATEV

datev.de

تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

تطبيق PrivacyEngine يساعد المؤسسات في إدارة الخصوصية والامتثال للوائح حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و HIPAA.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Keepabl هي أداة لإدارة خصوصية البيانات تساعد المؤسسات على الامتثال للقوانين وضمان شفافية البيانات من خلال منصة سهلة الاستخدام.

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

PrivIQ هو تطبيق لإدارة امتثال الخصوصية، يساعد المؤسسات على حماية البيانات وضمان الالتزام بالتشريعات المتعددة عبر أدوات مفيدة.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrganizer. تتمثل مهمة DPOrganizer في المساعدة في تحويل محترفي الخصوصية إلى أبطال خصوصية. DPOrganizer هو برنامج لإدارة الخصوصية - وهو برنامج قوي كخدمة - مع التركيز على سهولة الاستخدام والبساطة والمرونة. يساعد DPOrganizer الشركات والمؤسسات على رسم خريطة لمعالجة البيانات الشخصية وتصورها والإبلاغ عنها. تعتقد DPOrganizer أن المعالجة المسؤولة للبيانات ليست مجرد مسألة امتثال، ولكنها ضرورة للمنافسة في عالم متزايد الوعي الرقمي والخصوصية.

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك نظرًا لأن نظامها الأساسي يوفر لك ما يصل إلى 80% من عبء عمل الامتثال الخاص بك. يمكنك الحصول على خبير ومدير مشروع مشترك في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وNIS2 في متناول يدك. مع هذا، يتم تضمين كل ما تحتاجه للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وNIS2، وهو سهل التنفيذ وبديهي وآلي. تم تطوير برامجها وتحديثها من قبل محامي حماية البيانات وخبراء أمن تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي. على عكس أي حل آخر، يجمع ComplyCloud بين برامج الامتثال والخبرة القانونية، مما يمنحك كعميل المعرفة القانونية والتوجيه والدعم. كل ما سبق هو نتيجة كفاحها المشترك من أجل الحق في الخصوصية. فهي تريد عالماً يسهل فيه تحقيق الامتثال، ويكون عادلاً وشفافاً للجميع. ولهذا السبب تهدف إلى تمكين المؤسسات من حماية البيانات الشخصية والبنية التحتية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. وهذا ليس جيدًا "فقط" للمنظمات، بل أيضًا للمجتمع والديمقراطية.

Seers

Seers

seersco.com

Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.

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