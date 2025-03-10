برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك نظرًا لأن نظامها الأساسي يوفر لك ما يصل إلى 80% من عبء عمل الامتثال الخاص بك. يمكنك الحصول على خبير ومدير مشروع مشترك في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وNIS2 في متناول يدك. مع هذا، يتم تضمين كل ما تحتاجه للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وNIS2، وهو سهل التنفيذ وبديهي وآلي. تم تطوير برامجها وتحديثها من قبل محامي حماية البيانات وخبراء أمن تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي. على عكس أي حل آخر، يجمع ComplyCloud بين برامج الامتثال والخبرة القانونية، مما يمنحك كعميل المعرفة القانونية والتوجيه والدعم. كل ما سبق هو نتيجة كفاحها المشترك من أجل الحق في الخصوصية. فهي تريد عالماً يسهل فيه تحقيق الامتثال، ويكون عادلاً وشفافاً للجميع. ولهذا السبب تهدف إلى تمكين المؤسسات من حماية البيانات الشخصية والبنية التحتية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. وهذا ليس جيدًا "فقط" للمنظمات، بل أيضًا للمجتمع والديمقراطية.