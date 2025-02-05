مقدمو التدريب على نجاح العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

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يقدم مقدمو التدريب على نجاح العملاء مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تثقيف ممثلي ومديري نجاح العملاء. يقدمون التدريب من خلال جلسات تفاعلية شخصية أو ورش عمل رقمية، وكلها موجهة نحو تعزيز المعرفة وتنمية المهارات لتحقيق نجاح العملاء. سواء كان الأمر يتعلق بتصميم منهج دراسي لتلبية المتطلبات المحددة للفريق أو توفير وحدات جاهزة حول موضوعات معينة، يضمن هؤلاء المزودون تجربة تعليمية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقدمون مقاييس الأداء والشهادات ونتائج التقييم لتقديم رؤى قيمة حول التقدم والكفاءة.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة المصممة من قبل خبراء ذوي خبرة في نجاح العملاء، وتمارين واقعية تساعدك على فهم كيفية تطبيق ما تعلمته، وهو منهج يتم تحسينه باستمرار ويظل محدثًا بأحدث المستجدات. أفضل الممارسات وشهادة معتمدة ومعترف بها في الصناعة توضح التزامك بالتطوير المهني. لقد قمنا باستخلاص الأفكار المكتسبة من العمل مع أكثر من 750 شركة وقمنا بإنشاء برنامج تدريبي شامل وسهل المتابعة حول نجاح العملاء وموثوق به من قبل مديري عملاء العملاء من الشركات الرائدة حول العالم.
ChurnRX
churnrx.com
الطرق التقليدية تنتج نتائج تقليدية. يتخذ تدريب الخبراء في ChurnRX نهجًا غير تقليدي مع منهجيات مجربة تؤدي إلى نتائج مذهلة. نحن نصمم التدريب على المهارات لدينا، باستخدام بياناتك، من أجل التنفيذ العلمي لقواعد اللعبة والمهارات الصحيحة التي تؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين على نطاق واسع. إن فريق ChurnRX من خبراء الاحتفاظ والنمو العالميين مسلحون بمنهجيات تم اختبارها في المعركة لإنشاء تحسينات جذرية تمتد عبر المؤسسات بأكملها. تأسست ChurnRX في عام 2015، وقد قامت بتدريب المئات من شركات التكنولوجيا الرائدة، مما ساعد العديد من الوصول إلى حالة تقييم يونيكورن. تشتهر الشركة بقدرتها على تحسين الاحتفاظ بالعملاء بشكل كبير من خلال ممارساتها البسيطة والفريدة من نوعها.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أو أي شخص آخر. نظرًا لأن الفرق التي تتعامل مع العملاء لديك تتقاسم المسؤولية عن رحلة العميل الخاصة بك وأهداف الإيرادات الخاصة بك، فإننا نعتقد أنه يجب عليهم أيضًا مشاركة لغة مشتركة وثقافة فريق راقية. يعمل تدريب Blind Zebra على إنشاء أفكار وإجراءات ولغة مشتركة للحصول على تجربة عملاء أكثر سلاسة وأداء أفضل مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تعتمد أكثر من 100 شركة مثل ChurnZero وEmarsys وKronologic وTerminus وSalesforce على Blind Zebra لدعم فرق التعامل مع العملاء باستخدام منهجية Think-Do-Say™ الفريدة الخاصة بنا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://blind-zebra.com.
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