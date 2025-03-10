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يمكّن برنامج تأليف الدورة التدريبية المؤسسات من إنشاء محتوى متعدد الوسائط جذاب وتفاعلي مصمم للأغراض التعليمية. يتم استخدامه لصياغة الدورات التدريبية والمواد المناسبة لكل من تدريب الشركات والبيئات الأكاديمية التقليدية. أنظمة إدارة المحتوى التعليمي (LCMS)، وهي مجموعة فرعية من أدوات تأليف الدورة التدريبية المصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية، تندرج ضمن هذه الفئة. تعمل هذه الأدوات على تمكين المؤسسات من تطوير محتوى تعليمي يمكن دمجه بسلاسة في أنظمة إدارة التعلم (LMS)، مما يعزز البرامج التعليمية الفريدة للموظفين أو الطلاب. تعمل حلول تأليف الدورات التدريبية، التي يتم نشرها بشكل شائع داخل أقسام الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية، على تمكين المسؤولين من إنشاء محتوى تعليمي دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تتوفر هذه الحلول في كل من التنسيقات السحابية والمحلية، وغالبًا ما تلتزم بالنموذج المرجعي لكائن المحتوى القابل للمشاركة (SCORM)، والذي يوفر معايير ومواصفات لتكامل المحتوى مع برنامج LMS. علاوة على ذلك، فإن العديد من منتجات تأليف الدورة التدريبية تستفيد من أسس برامج العرض التقديمي، مما يوفر للمستخدمين واجهة مألوفة لتطوير محتوى الدورة التدريبية.
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Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
التعلم Studio AI هو أداة لإنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تحليلات لتعزيز التعليم والتفاعل.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid هو تطبيق لإنشاء وتحرير ومشاركة الفيديوهات التفاعلية، مما يسهل على المستخدمين إنتاج محتوى مرئي وتوزيعه بكفاءة.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 هو منصة تساعد المستخدمين في إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي من خلال أدوات متعددة مثل Storyline و Rise، مع ميزات للدعم والذكاء الاصطناعي.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
Rise
rise.com
تطبيق Rise هو نظام تدريب عبر الإنترنت يسهل إنشاء الدورات وإدارتها، ويتميز بمحتوى تفاعلي وجذاب للموظفين.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith هي أداة لتطوير التعليم الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي ومخصص، مع دعم التعاون متعدد اللغات.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
7taps
7taps.com
تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
Lingio
lingio.com
Lingio هو تطبيق لتعلم المهارات واللغات للعاملين في الخطوط الأمامية، يدعم أكثر من 100 لغة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات تدريبية مخصصة بسرعة.
Flowclass
flowclass.io
تطبيق Flowclass يتيح للمعلمين والمدربين إنشاء صفحات دورة تعليمية، مع أدوات تسويقية ونظام حجز ودفع، لتسهيل توسيع نشاطهم التعليمي.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Meleton
meleton.com
Meleton هو منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمدارس والخبراء إنشاء دورات تساعد الطلاب على تعلم مهارات جديدة.
Exly
exlyapp.com
إكسلي هو منصة سحابية شاملة بدون كود لبناء وإدارة الأعمال. يمكن تنظيم الدورات المسجلة، الفصول الحية، الندوات، الاستشارات، والمزيد.
Profi
profi.io
Profi هو تطبيق يوفر منصة شاملة للمهنيين لإدارة الخدمات مثل الجدولة والدفع وتتبع تقدم العملاء.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst هو منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت تساعد المعلمين على إنشاء دورات وموارد تعليمية وبيعها عبر تطبيقات ومواقع مخصصة.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox هو نظام إدارة تعلم معتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في إنشاء وتحرير الدورات التدريبية عبر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.
GoSkills
goskills.com
Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS تطبيق يمكن المستخدمين من تطوير وحدات تعليمية رقمية تفاعلية بسهولة من خلال أدوات التصميم والتكامل مع نظام إدارة التعلم.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean هو نظام إدارة تعلم يساعد الشركات على تنظيم التدريب للموظفين والعملاء من خلال أدوات مرنة وتقارير مفيدة.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack هو تطبيق لإنشاء سيناريوهات تعليمية تفاعلية في التعليم الإلكتروني، يدعم التكامل مع برامج مثل Lectora وStoryline.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هو أداة تأليف دورات تعليمية سريعة تعتمد على السحابة، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وسريعة باستخدام قوالب متنوعة ودعم للخدمات المتعددة.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
HowToo
howtoo.co
HowToo هي أداة تأليف التعليم الإلكتروني الوحيدة التي سيرغب فريقك في استخدامها. مليء بالمحتوى الجاهز، ما عليك سوى نسخ المحتوى الخاص بك ولصقه في مكتبتنا الضخمة من القوالب. أضف اختبارات وكتل تقييم بنقرة زر واحدة وابدأ تشغيلها خلال دقائق معدودة. بفضل الرؤى القوية للبيانات والأبحاث والتحليلات، أنشأنا أداة تتيح لك بناء تجارب تعليمية مذهلة لتحقيق النجاح. HowToo هي أيضًا الأداة الأولى التي تلبي معيار WCAG 2.1 AA.
SlidePresenter
slidepresenter.com
الأدلة والوثائق التفصيلية، والعديد من الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت وما زلت تشعر بأن المعرفة ببساطة لا تصل إلى زملائك - أم لا في الوقت المناسب؟ إذن عليك أن تتعرف على SlidePresenter! قم بتمكين موظفيك من تحويل معرفتهم إلى محتوى فيديو جذاب دون أي خبرة سابقة أو مهارة فنية! بفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، يمكن لجميع الموظفين إنشاء وتحرير محتوى الفيديو الخاص بهم في غضون دقائق وإثرائه بالعديد من الميزات التفاعلية مثل الاختبارات والاستطلاعات. بعد ذلك، يمكن مشاركة محتوى الفيديو الذي ينشئه الموظفون بسهولة وأمان مع الزملاء أو المؤسسة بأكملها بنقرة واحدة فقط على منصة الفيديو الخاصة بشركتك. وهذا يوفر عليك الوقت والموارد الثمينة في نقل المعرفة الخاصة بشركتك. والأكثر من ذلك: يمكنك إنشاء نقطة اتصال مركزية وجذابة لزملائك. على منصة الفيديو الخاصة بمؤسستك، يتلقى جميع الموظفين محتوى معرفيًا مفيدًا للإجابة على أسئلتهم الفردية "في سير العمل"، علاوة على ذلك يتم تشجيعهم أيضًا على تصفح محتوى الفيديو الإضافي الذي ينشئه الموظفون والإعجاب به والتفاعل معه. تتنوع حالات استخدام SlidePresenter حسب متطلبات شركتك: بدءًا من تعليمات النقر السريع، أو التدريبات على المنتج، أو عمليات الإعداد الداخلية، أو التعلم الإلكتروني، أو شذرات التعلم العملي. يعتمد أكثر من 600 من رواد السوق في العديد من الصناعات بالفعل بنجاح على نقل المعرفة من الموظفين إلى الموظفين - بحيث يمكن العثور على المعرفة بسرعة وفي أي وقت من قبل كل من يحتاج إليها. فوائدك مع SlidePresenter: - تمكين التعلم المستمر الموجه ذاتيًا في مؤسستك من خلال محتوى فيديو سهل الفهم. - زيادة أداء موظفيك (الجدد) من خلال إتاحة المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. - تقليل الأسئلة المتكررة من الزملاء من خلال السماح لهم بإنتاج محتوى فيديو توضيحي ومشاركته بسرعة وسهولة. - قم بزيادة تحفيز موظفيك لمشاركة المعرفة مع زملائهم بفضل تجربة المستخدم البديهية لإنشاء المحتوى بسهولة. - قم بإدراج موظفيك في عملية نقل المعرفة الخاصة بك وبالتالي تعزيز ولائهم لشركتك. - تمكين الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الوظيفية لتبادل معارفهم مع زملائهم في جميع أنحاء المنظمة. - قم بإنشاء تجربة تعليمية متنوعة من خلال التعلم الرسمي ونماذج التدريب بالإضافة إلى التعلم الذي ينشئه الموظفون عبر محتوى الفيديو. - احفظ موارد قسم التعلم والتطوير الخاص بك عن طريق دمج موظفيك في نقل المعرفة. - قم بإنشاء منصة فيديو مركزية حيث يمكن لموظفيك دائمًا العثور على المعرفة التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل.
Cognota
cognota.com
Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال التخلص من الحاجة إلى أدوات متعددة لإدارة عمليات التعلم. هل تتطلع إلى الازدهار في صناعة التعلم والتطوير؟ انضم إلى مجتمع LearnOps® النابض بالحياة، وهو مركز يكتسب فيه متخصصو التعلم والتطوير رؤى، ويشاركون في مناقشات مثيرة للتفكير، ويصلون إلى الموارد المنسقة، ويظلون في صدارة اتجاهات الصناعة. أطلق العنان لقوة الحكمة الجماعية والخبرة في #LearnOpsCommunity انضم مجانًا على LearnOps.com
Elucidat
elucidat.com
Elucidat عبارة عن منصة تأليف تعمل على تغيير قواعد اللعبة في مجال إنشاء التعليم الإلكتروني؛ مما يجعل من السهل على الفرق صياغة محتوى جذاب ويتماشى مع علامتهم التجارية. تم تصميم Elucidat لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها فرق التعلم، وهو يمزج بين سهولة الاستخدام والدعم الشامل ومشورة الخبراء. إنها الحل الأمثل لإنشاء محتوى جذاب بلغات متعددة، وتتبع نجاح الدورات التدريبية الخاصة بك، والحفاظ على كل شيء يبدو واضحًا ومتسقًا مع العلامة التجارية. إن التعليم الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في Elucidat متوافق تمامًا مع SCORM، وتم إنشاؤه باستخدام HTML5، ويستجيب تلقائيًا ويعمل على أي جهاز وأي نظام لإدارة التعلم. هل تعاني من انخفاض معدلات المشاركة أو القدرة المحدودة؟ استفد من ثروة من الخبرات التي لا مثيل لها والحلول المبتكرة مع خدمات الاستشارات التعليمية من Elucidat، والتي لن تجدها في أي مكان آخر. ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات التعلم الرقمي وأفضل الممارسات والموارد من خلال مدونة Elucidat المشهورة في الصناعة: https://www.elucidat.com/blog/.
IllumiDesk
illumidesk.com
تساعد منصة التعلم التفاعلية الخاصة بـ IllumiDesk المعلمين على توفير الوقت وزيادة مشاركة المتعلمين وتحسين جودة الدورة التدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع IllumiDesk، تعمل المؤسسات على زيادة الاحتفاظ بالمعرفة من خلال تقديم تجارب تعليمية غامرة وعملية وإعداد الطلاب لتطبيقات العالم الحقيقي.
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