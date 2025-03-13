برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية

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ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تستخدم لمراقبة معلومات المستخدم مثل عناوين IP وأنشطة التصفح عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بالشركة. يقوم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط بفحص مواقع الويب لاكتشاف تقنيات التتبع المختلفة وفهرستها مثل ملفات تعريف الارتباط والإشارات والعلامات ووحدات بكسل التتبع والكائنات المحلية والمكونات الإضافية والمحتوى المتكامل مثل مقاطع الفيديو. يتيح ذلك للشركات الكشف عن أدوات التتبع هذه للمستخدمين، والحصول على موافقة لتتبع المستخدم، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية، التي تتطلب موافقة المستخدم قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط. تتكون برامج تتبع ملفات تعريف الارتباط عادةً من نصوص برمجية خفيفة الوزن يمكن نشرها بسهولة على مواقع الويب الحالية. بمجرد اكتمال فحص ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع، يقوم البرنامج بإنشاء إشعار ملفات تعريف الارتباط الذي يحتوي على النتائج. يمكن بعد ذلك دمج هذا الإشعار بواسطة فرق الخصوصية في نماذج الموافقة وسياسات الخصوصية. غالبًا ما يعمل برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة الموافقة لأتمتة التعامل مع تفضيلات تتبع المستخدم. وهو يختلف عن برنامج إدارة العلامات، الذي يركز على مساعدة المسوقين في إدارة أدوات التتبع في المقام الأول لأغراض الإعلان. تم تصميم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط خصيصًا لمساعدة فريق الخصوصية بالشركة في تحديد تقنيات تتبع مواقع الويب للامتثال للوائح الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدم.
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CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst منصة لإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط، تساعد المواقع على الامتثال لقوانين الخصوصية وتبسيط تجربة المستخدم في منح الأذونات.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Cookie Script
cookie-script.com
تطبيق Cookie Script يساعد الشركات على الامتثال لقوانين ملفات تعريف الارتباط من خلال مسح المواقع، وتخصيص لافتات الموافقة، ومنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم.
DATEV
datev.de
تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.
TermsFeed
termsfeed.com
برنامج Termfeed لإنشاء وإدارة سياسات الخصوصية، الشروط والأحكام والموافقات القانونية لمواقع الويب، التطبيقات، والخدمات السحابية.
Osano
osano.com
Osano هي منصة لإدارة الخصوصية تساعد المؤسسات على الامتثال للوائح الخصوصية، مع أدوات لإدارة الموافقة وحقوق المستخدم وتقارير التحليلات.
TrustArc
trustarc.com
تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد على جمع وإدارة موافقات ملفات تعريف الارتباط على المواقع الإلكترونية لضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
consentmanager
consentmanager.net
تساعد تطبيق ConsentManager المؤسسات على إدارة موافقة المستخدم، مع دعم الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل GDPR. يوفر تخصيصاً وإمكانيات تقارير وتحليلات شاملة.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تطبيق Secure Privacy يساعد الشركات على التوافق مع قوانين حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و LGPD من خلال إدارة ملفات تعريف الارتباط والبنرات.
Securiti
securiti.ai
Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics هي منصة لإدارة موافقات المستخدم، تساعد الشركات على الامتثال لقوانين الخصوصية العالمية مثل GDPR، وتوفر أدوات لتعزيز تجربة المستخدم.
Zendata
zendata.dev
Zendata هو منصة حماية بيانات سحابية كاملة توفر مسحًا ورصدًا للخصوصية للمؤسسات، مع دعم عالمي وأمان على مستوى Fortune 500.
TRUENDO
truendo.com
تطبيق TRUENDO هو حل شامل لإدارة الامتثال للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA)، يتضمن إدارة الموافقة وسياسات الخصوصية.
Seers
seersco.com
تطبيق Seers يساعد الشركات في إدارة الخصوصية والموافقة، ويوفر حلولاً رقمية لمعالجة الامتثال لقوانين حماية البيانات عالميًا.
ObservePoint
observepoint.com
ObservePoint هي منصة تدقيق مواقع تعمل على تحليل دقة البيانات وجمعها، وتساعد في ضمان الامتثال للمعايير وحوكمة البيانات بشكل فعال.
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