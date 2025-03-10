برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تستخدم لمراقبة معلومات المستخدم مثل عناوين IP وأنشطة التصفح عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بالشركة. يقوم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط بفحص مواقع الويب لاكتشاف تقنيات التتبع المختلفة وفهرستها مثل ملفات تعريف الارتباط والإشارات والعلامات ووحدات بكسل التتبع والكائنات المحلية والمكونات الإضافية والمحتوى المتكامل مثل مقاطع الفيديو. يتيح ذلك للشركات الكشف عن أدوات التتبع هذه للمستخدمين، والحصول على موافقة لتتبع المستخدم، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية، التي تتطلب موافقة المستخدم قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط. تتكون برامج تتبع ملفات تعريف الارتباط عادةً من نصوص برمجية خفيفة الوزن يمكن نشرها بسهولة على مواقع الويب الحالية. بمجرد اكتمال فحص ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع، يقوم البرنامج بإنشاء إشعار ملفات تعريف الارتباط الذي يحتوي على النتائج. يمكن بعد ذلك دمج هذا الإشعار بواسطة فرق الخصوصية في نماذج الموافقة وسياسات الخصوصية. غالبًا ما يعمل برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة الموافقة لأتمتة التعامل مع تفضيلات تتبع المستخدم. وهو يختلف عن برنامج إدارة العلامات، الذي يركز على مساعدة المسوقين في إدارة أدوات التتبع في المقام الأول لأغراض الإعلان. تم تصميم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط خصيصًا لمساعدة فريق الخصوصية بالشركة في تحديد تقنيات تتبع مواقع الويب للامتثال للوائح الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدم.
إرسال تطبيق جديد
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst منصة لإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط، تساعد المواقع على الامتثال لقوانين الخصوصية وتبسيط تجربة المستخدم في منح الأذونات.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Cookie Script
cookie-script.com
تطبيق Cookie Script يساعد الشركات على الامتثال لقوانين ملفات تعريف الارتباط من خلال مسح المواقع، وتخصيص لافتات الموافقة، ومنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم.
DATEV
datev.de
تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.
TermsFeed
termsfeed.com
برنامج Termfeed لإنشاء وإدارة سياسات الخصوصية، الشروط والأحكام والموافقات القانونية لمواقع الويب، التطبيقات، والخدمات السحابية.
Osano
osano.com
Osano هي منصة لإدارة الخصوصية تساعد المؤسسات على الامتثال للوائح الخصوصية، مع أدوات لإدارة الموافقة وحقوق المستخدم وتقارير التحليلات.
TrustArc
trustarc.com
تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد على جمع وإدارة موافقات ملفات تعريف الارتباط على المواقع الإلكترونية لضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
consentmanager
consentmanager.net
تساعد تطبيق ConsentManager المؤسسات على إدارة موافقة المستخدم، مع دعم الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل GDPR. يوفر تخصيصاً وإمكانيات تقارير وتحليلات شاملة.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تطبيق Secure Privacy يساعد الشركات على التوافق مع قوانين حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و LGPD من خلال إدارة ملفات تعريف الارتباط والبنرات.
Securiti
securiti.ai
Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). إنه يمكّن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون الأسواق الرقمية وCCPA/CPRA والمزيد. كل هذا مع تسهيل معدلات الموافقة العالية وبناء الثقة مع العملاء. يتكامل برنامج Usercentrics CMP بسلاسة مع وضع موافقة Google وTCF 2.2، مما يتيح لك تشغيل وعرض الحملات الإعلانية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. يساعد الالتزام بمتطلبات Google للناشرين والمعلنين على ضمان عرض إعلاناتك دون انقطاع، وتتبع التحويل، وتحسين التحليلات. وهي تؤمن بأهمية خلق توازن صحي بين خصوصية البيانات والأعمال التجارية القائمة على البيانات، وتقديم حلول لكل حجم المؤسسة. Cookiebot CMP هو حل موافقة التوصيل والتشغيل الخاص به، ويتعامل App CMP مع موافقة المستخدم على تطبيقات الهاتف المحمول، ويخدم Usercentrics CMP الشركات بمتطلبات مخصصة على مستوى المؤسسة لتوحيد الموافقة والبيانات بدءًا من الالتقاط وحتى المعالجة. يتيح برنامج Usercentrics Preferences Manager الخاص به التقاط وإدارة تفضيلات المستخدمين وأذونات التسويق بشكل سلس، مع تمكينهم من التحكم الكامل. لمساعدة عملاء مثل Daimler وING وTelefónica على تحقيق الامتثال للخصوصية، تنشط Usercentrics في أكثر من 180 دولة، مع أكثر من 3000 شريك، وتتعامل مع أكثر من 6.7 مليار موافقة كل شهر.
Zendata
zendata.dev
منصة حماية البيانات السحابية الكاملة من خلال فحص الخصوصية في الوقت الفعلي والمراقبة والمعالجة للمؤسسات. Zendata عبارة عن نظام أساسي كامل لأمن البيانات السحابية مصمم لمساعدة CISOs وDevOps وفرق الامتثال على تضمين ضوابط وبروتوكولات الخصوصية والأمان عبر أصولهم وSDLC. مع استمرار إعطاء الأولوية لإدارة مخاطر البيانات بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وHIPAA وSOC2، يجب أن تقوم حلول الامتثال للخصوصية بتحليل العمليات عبر المواقع والتطبيقات والأجهزة في الوقت الفعلي باستخدام رؤى الأعمال الناتجة عن التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لضمان التهديدات التنظيمية. ويتم تجنب الغرامات. تعد منصات Zendata للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق المتوسطة بمثابة بداية لعملية استخراج ومراقبة ومعالجة أكبر بكثير تشبه ETL حيث تستفيد المؤسسات من: * التغطية العالمية: دعم قضائي لا مثيل له مع تحديثات مستمرة بناءً على قوانين المناطق * دعم 24 × 7 * مستوى ثروة 500 للأمن والثقة
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب. فهو يسمح بإدارة أي بيانات شخصية تم جمعها على موقع الويب الخاص بك بسهولة عن طريق أدوات مثل ملفات تعريف الارتباط والبكسل والبرامج النصية. تتيح لوحة التحكم الخاصة بها أيضًا لمديري مواقع الويب إثبات الامتثال في غضون دقائق، وفقًا للوائح حماية البيانات في جميع أنحاء العالم (GDPR، وDSGVO، وePrivacy، وCCPA وما إلى ذلك). يقوم TRUENDO CMP بفحص موقع الويب الخاص بك بانتظام للكشف عن أي انتهاكات للامتثال، مع حظر أي أدوات لجمع البيانات حتى يتم منح الموافقة من قبل الزوار. كما أنه يقوم تلقائيًا بضبط سياسة الخصوصية المقدمة وفقًا لأحدث التشريعات للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق دائمًا. بعض ميزاته الرئيسية: - مشاهدات وجلسات غير محدودة للصفحة - سياسة خصوصية متكاملة وسياسة ملفات تعريف الارتباط - تكامل سهل ومؤتمت بالكامل - قابل للتخصيص: اضبط نظام الألوان ليناسب تصميم موقع الويب الخاص بك - الإحصائيات والرؤى - تعرف على المزيد حول حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وتحسينها الاستهداف، مع البقاء متوافقًا - متوفر بـ 31 لغة - إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) - التوافق على مستوى AAA - معتمد من IAB TCF 2
Seers
seersco.com
Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ بدءًا من الصفحات ذات أعلى حركة مرور ومسارات المستخدم وحتى الزوايا المظلمة لوجود شركتك على الويب. يمنحك ObservePoint القدرة على رؤية الأداء الذي يقل عن المعايير المقبولة، وتتبعه مرة أخرى إلى المصدر، ورؤية مسار التحسين بسرعة. تأكد من معايير الامتثال للخصوصية، والتحقق من صحة الصفحات المقصودة، وتأكيد تتبع البيانات، والاطلاع بوضوح على حزمة تقنيات التسويق بأكملها، والتحقق من صحة محركات التجارة الإلكترونية الخاصة بك، وغير ذلك الكثير. يعرض ObservePoint حقيقة ما يحدث على موقع الويب الخاص بك ويمنحك خريطة واضحة لجعله أفضل.
© 2025 WebCatalog, Inc.