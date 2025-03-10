برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية

Usercentrics

usercentrics.com

تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). إنه يمكّن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون الأسواق الرقمية وCCPA/CPRA والمزيد. كل هذا مع تسهيل معدلات الموافقة العالية وبناء الثقة مع العملاء. يتكامل برنامج Usercentrics CMP بسلاسة مع وضع موافقة Google وTCF 2.2، مما يتيح لك تشغيل وعرض الحملات الإعلانية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. يساعد الالتزام بمتطلبات Google للناشرين والمعلنين على ضمان عرض إعلاناتك دون انقطاع، وتتبع التحويل، وتحسين التحليلات. وهي تؤمن بأهمية خلق توازن صحي بين خصوصية البيانات والأعمال التجارية القائمة على البيانات، وتقديم حلول لكل حجم المؤسسة. Cookiebot CMP هو حل موافقة التوصيل والتشغيل الخاص به، ويتعامل App CMP مع موافقة المستخدم على تطبيقات الهاتف المحمول، ويخدم Usercentrics CMP الشركات بمتطلبات مخصصة على مستوى المؤسسة لتوحيد الموافقة والبيانات بدءًا من الالتقاط وحتى المعالجة. يتيح برنامج Usercentrics Preferences Manager الخاص به التقاط وإدارة تفضيلات المستخدمين وأذونات التسويق بشكل سلس، مع تمكينهم من التحكم الكامل. لمساعدة عملاء مثل Daimler وING وTelefónica على تحقيق الامتثال للخصوصية، تنشط Usercentrics في أكثر من 180 دولة، مع أكثر من 3000 شريك، وتتعامل مع أكثر من 6.7 مليار موافقة كل شهر.