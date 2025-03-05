Osano

osano.com

Osano عبارة عن نظام أساسي لخصوصية البيانات الكل في واحد يساعد المؤسسات على إنشاء برامج الخصوصية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها. توفر المنصة حلاً سهل الاستخدام للموافقة، وحقوق أصحاب البيانات، والتقييمات، وإدارة مخاطر البائعين، والمزيد، مما يساعد المؤسسات على البقاء ممتثلة، وزيادة الثقة مع عملائها وشركائها، والقيام بالشيء الصحيح. مع Osano، يمكن لمتخصصي الخصوصية إدارة برنامج الخصوصية الكامل الخاص بهم في مكان واحد، وتجنب استخدام أدوات متعددة أو منصات معقدة مع تطبيقات تستغرق وقتًا طويلاً وتبقي المؤسسات خارج الامتثال لفترة أطول. توفر منصة Osano الوقت والجهد من خلال أتمتة مهام الامتثال المعقدة، وتجنب الأخطاء والمخاطر التي تأتي مع العمليات اليدوية. تعمل ميزات مثل أتمتة إدارة الموافقة وأتمتة حقوق الموضوع على تحرير محترفي الخصوصية للتركيز على أولوياتهم الأكثر أهمية. تعتبر لوائح الخصوصية معقدة وتتغير باستمرار، كما أن مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية يتطلب فريقًا متخصصًا من المحترفين. يقوم فريق Osano العالمي من خبراء الخصوصية بمراقبة مشهد الخصوصية باستمرار لكل شيء بدءًا من القوانين الجديدة وحتى أحكام هيئة حماية البيانات ويقوم بتحديث منصة Osano وفقًا لذلك. توفر إرشادات Osano التنظيمية ملخصات وبنود عمل لجميع التغييرات المتعلقة بالخصوصية والقانونية على مستوى العالم، مما يساعدك على الامتثال للوائح الخصوصية في أكثر من 50 دولة وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. على عكس معظم بائعي خدمات الخصوصية الذين يقدمون حلولاً معقدة وصعبة الاستخدام، توفر Osano منصة بسيطة وبديهية مدعومة بقاعدة "لا غرامات" الوحيدة في الصناعة. لا عقوبات”. ويؤكد هذا التعهد للعملاء أنه يمكنهم الاعتماد على المنصة للبقاء متوافقين دون خوف من الغرامات أو العقوبات. تعتمد بعض العلامات التجارية الأكثر ثقة في العالم، بما في ذلك Barclays وNew Relic وVera Bradley، على Osano فيما يتعلق بخصوصية بياناتها.