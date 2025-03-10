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تعد أدوات أمان الحاويات ضرورية لحماية المكونات المختلفة للتطبيقات الموجودة في الحاويات، والبنية التحتية الأساسية لها، والشبكات المتصلة. تعمل الحاويات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع من قبل فرق DevOps، على تبسيط عملية تعبئة وحدات البرامج للتطوير. بمجرد تطوير هذه الحاويات، يتم تنسيقها ونشرها وتوصيلها، مما يجعل الأمان أمرًا بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. يوفر برنامج أمان الحاويات ميزات مهمة لإدارة الوصول واختبار إجراءات الأمان وحماية البنية التحتية السحابية التي تستضيف هذه التطبيقات. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة في حاويات والتكامل مع التطبيقات. كما أنها توفر أيضًا إمكانات اختبار لتطوير سياسات أمنية قوية، وتحديد نقاط الضعف في يوم الصفر، ومحاكاة الهجمات من التهديدات المعروفة.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Synack
synack.com
سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.
Pentest Tools
pentest-tools.com
أدوات Pentest هي منصة سحابية لاختبار أمان التطبيقات والشبكات، تتيح اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها. تشمل اختبار آلي ويدوي، وتدعم مختلف التقنيات.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt هو منصة تكامل مرنة تربط تطبيقات SaaS بشكل سهل، مع 250+ تكاملًا مسبقًا، مما يسهل على الشركات تقديم خدمات متكاملة دون تعقيد.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
HostedScan
hostedscan.com
تطبيق HostedScan يوفر مراقبة وتنبيهات مستمرة لثغرات الأمان من خلال مسح ضعف تلقائي لأصول تكنولوجيا المعلومات مع دعم تكامل API.
Intruder
intruder.io
Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.
Detectify
detectify.com
Detectify هي أداة لرصد وتحليل سطح الهجوم الخارجي، تساعد المؤسسات على تحديد وإدارة نقاط الضعف الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
Beagle Security
beaglesecurity.com
تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.
Xygeni
xygeni.io
تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.
Probely
probely.com
بروبيلي هو ماسح لضعف الويب يسمح للمستخدمين باختبار أمان تطبيقاتهم وواجهات برمجة التطبيقات واكتشاف الثغرات مع تقارير دقيقة ودعماً للامتثال.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
Akto
akto.io
Akto هو منصة أمان لحماية واجهات برمجة التطبيقات، تساعد الفرق على إدارة أمانها واكتشاف نقاط الضعف أثناء تطوير البرمجيات.
Cycode
cycode.com
Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.
Webscale
webscale.com
Webscale هو منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة وتوسيع بنية الإنترنت لديها بشكل فعال ، مع ضمان الأداء والأمان والموثوقية.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
Conviso
convisoappsec.com
قامت Conviso Platform بتغطية مسار الأمان بالكامل لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات آمنة. لأن الأمان لا ينبغي أن يكون جزءًا معزولًا من مسار التطوير الخاص بك - بل يجب أن يكون نشاطًا تعاونيًا مستمرًا بين جميع الفرق. تقدم Conviso الآن خمسة منتجات ضمن منصتها لمساعدتك في هذه المهمة.
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة
Bright Security
brightsec.com
تعمل منصة DAST المتمحورة حول التطوير من Bright Security على تمكين كل من المطورين ومحترفي AppSec من خلال إمكانات اختبار الأمان على مستوى المؤسسات لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات GenAI وLLM. يعرف Bright كيفية تقديم الاختبارات المناسبة، في الوقت المناسب في SDLC، في المطورين وأدوات AppSec ومجموعات الاختيار مع الحد الأدنى من النتائج الإيجابية الخاطئة وإجهاد التنبيه.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec عبارة عن حزمة أمان مفتوحة المصدر تكتشف السلوكيات العدوانية وتمنعها من الوصول إلى أنظمتك. يوفر تصميمه سهل الاستخدام وسهولة التكامل في البنية الأساسية الأمنية الحالية لديك حاجزًا تقنيًا منخفضًا للدخول ومكسبًا أمنيًا عاليًا. بمجرد اكتشاف أي سلوك غير مرغوب فيه، يتم حظره تلقائيًا. تم تشغيل سيناريو IP العدواني وإرسال الطابع الزمني للتنظيم، لتجنب التسمم والإيجابيات الكاذبة. إذا تم التحقق منه، فسيتم إعادة توزيع عنوان IP هذا على جميع مستخدمي CrowdSec الذين يقومون بتشغيل نفس السيناريو. ومن خلال مشاركة التهديد الذي يواجهونه، يقوم جميع المستخدمين بحماية بعضهم البعض.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix عبارة عن منصة أمان مدعومة من Ycombinator للتعليمات البرمجية والسحابة والهويات وأحمال العمل الخاصة بك. توفر Cloudanix حلولاً للبيئات المتعددة الخاصة بك والتي قد تشمل السحابات المتعددة، والحسابات المتعددة، والمناطق المتعددة، وأوقات التشغيل المتعددة، وما إلى ذلك، تمكن Cloudanix المؤسسات عبر الصناعات والمناطق الجغرافية من الشركات الناشئة إلى المؤسسات ليس فقط من تحديد المخاطر والتخفيف منها، ولكن أيضًا معالجة المخاطر والتهديدات. يستغرق الإعداد أقل من 30 دقيقة وبنقرة واحدة فقط.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
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