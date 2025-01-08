برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا

nOps

nops.io

nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من إنفاق AWS لوضع مؤسستك على المزيج الصحيح من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير وSpot. كل ذلك دون الاضطرار إلى توفير الموارد يدويًا حتى يتمكن فريقك من التركيز على البناء والابتكار. سياقات الأعمال تعمل إدارة السحابة nOps على تسهيل الحصول على رؤية كاملة لتكاليف السحابة واستخدامها بحيث لا تكون فواتيرك مفاجئة أو غامضة أبدًا. كما أنه يجعل من السهل تخصيص التكاليف عبر عملك. إدارة الالتزام تعمل إدارة الالتزام nOps على تسهيل إدارة جميع التزاماتك المستمرة في AWS والاستفادة منها بشكل كامل. نحن نضمن الاستفادة بنسبة 100% من التزاماتك وإلا سنعيدها إليك. Compute Copilot يعد Compute Copilot مزودًا ذكيًا لأحمال العمل لجميع تطبيقاتك السحابية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر موارد الحوسبة بأفضل الأسعار الممكنة دون التضحية بأي موثوقية. تخيل عالمًا حيث يمكنك الحصول على موثوقية الخدمة عند الطلب على حساب Spot. أساسيات تحسين السحابة مجموعة من أدوات التشغيل الآلي وأدوات nOps المعدة مسبقًا لمعالجة العناصر ذات الصلة بالتحسينات المملة والمستمرة للبنية التحتية لـ AWS بسرعة