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برامج جدولة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو برامج الجدولة المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات والتعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقع Calendly.com يعمل Calendly على تحسين رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم بشكل كبير، ودورات التوظيف، وتوفير التكاليف، وإنتاجية الفريق، والمزيد، كما هو موضح في دراسة Forrester TEI التي توضح عائد الاستثمار بنسبة 318% و687 ألف دولار أمريكي في إجمالي صافي الفوائد من Calendly يمكن للعملاء أن يتوقعوا رؤية استثمار مدته ثلاث سنوات. قم بتنزيل التقرير الكامل هنا: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث يتوفر لديك دائمًا الوقت للعمل المركّز، مع البقاء منفتحًا للتعاون مع فريقك. عليك أن تخبر Reclaim بالضبط كيف تريد جدولة أولوياتك، تمامًا كما تفعل كمساعد رائع. وعندما تتغير الخطط، فإنه يعيد تنظيم جدولك الزمني تلقائيًا في ثوانٍ. هل تريد معرفة المزيد؟ تحقق من بعض ميزات Reclaim أدناه: • المهام: جدولة مهامك تلقائيًا في التقويم الخاص بك • العادات: قم بحظر الوقت المرن للأعمال الروتينية المتكررة • Smart 1:1s: ابحث عن أفضل وقت للاجتماعات الفردية • الجدولة الروابط: احجز بشكل أكثر ذكاءً باستخدام روابط الاجتماعات المرنة • مزامنة التقويم: قم بحظر توفرك عبر التقويمات • الوقت الاحتياطي: جدولة فترات الراحة تلقائيًا ووقت السفر • ترميز الألوان: قم بترميز الأحداث الخاصة بك تلقائيًا حسب الفئة • أيام عدم الاجتماعات: منع الاجتماعات وجدولة العمل بشكل تلقائي • تحليلات الفريق: تتبع وقت فريقك عبر الاجتماعات والمهام ومقاييس الصحة والمزيد • تكامل المهام: مزامنة المهام من Asana وTodoist وJira وClickUp وLinear & مهام Google إلى التقويم الخاص بك • تكامل Slack: قم بتخصيص ومزامنة حالة Slack الخاصة بك مع التقويم الخاص بك في الوقت الفعلي، تعتمد أكثر من 20000 شركة على Reclaim للحصول على المزيد من خدماتها. أسابيع العمل. قم بالتسجيل والبدء مجانًا حتى تتمكن أنت وفريقك من قضاء الوقت في المكان الأكثر أهمية، كل أسبوع.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. لديه القدرة على مزامنة التقويمات تلقائيًا وفقًا للمناطق الزمنية للمستخدمين ويمكنه إرسال تنبيهات وتذكيرات منتظمة للمستخدمين فيما يتعلق بجداول مواعيدهم. تشتمل مجموعة ميزات الجدولة في Acuity Scheduling على نماذج قبول قابلة للتخصيص، وتقويمات قابلة للتضمين، ومزامنة تقويم تطبيقات الطرف الثالث، وجدولة جماعية لورش العمل. تعتبر Acuity Scheduling مناسبة للشركات القائمة على الخدمات مثل مراكز التدريب والدروس الخصوصية، والتدريب والاستشارات، وشركات التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو، واستوديوهات اللياقة البدنية، والصالونات ومراكز السبا، والعيادات الصحية وعيادات الأسنان. يقدم الحل وحدة أساسية مجانية ومتاح كاشتراك شهري. يقدم المنتج واجهات برمجة التطبيقات ويتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل QuickBooks وFreshBooks وMailChimp وGoogle Analytics وWordPress.
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص معًا، بغض النظر عن حل التقويم الذي يستخدمونه.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Consolto
consolto.com
تأمل شركة Consolto أنه من خلال حل المؤتمرات الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن لأي شخص تقديم خدمات رقمية فردية عالية التأثير تكون على قدم المساواة بل وتتجاوز تلك التي تقدمها المؤسسات الأكبر. المشكلة وفقًا لموقع Consolto.com، يمكن أن يكون إعداد محادثة فيديو مع العميل حاليًا عملية صعبة إلى حد ما مع الحلول الحالية مثل Zoom أو Skype أو Google Hangouts التي لم يتم تصميمها لسيناريوهات الأعمال مع العميل. أنها تتطلب إما: نوع من تثبيت العميل - المشكلة. بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور - أين توجد كلمة المرور الرتقية هذه؟ إرسال رابط أو بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء المحتملين - أمر ممل. الإضافة إلى جهات الاتصال - الخصوصية لأي شخص؟ القليل من قدرات المكتب الخلفي أو معدومة. كيف من المفترض أن ينجز أي عمل؟ هناك جانب مهم آخر لم تعالجه هذه الحلول بشكل جيد وهو قدرتها على إدارة الجلسات. على سبيل المثال، لا يقوم Zoom بحفظ النصوص من الدردشات، لذلك يتم فقدان الملاحظات والأفكار المهمة المكتوبة أثناء الجلسات. هذه الأنواع من الحلول تجعل من الصعب إدارة جلسات المبيعات أو الاستشارة. ترى شركة Consolto أن حلها هو VCRM - منصة لإدارة علاقات العملاء قائمة على دردشة الفيديو والتي تم تصميمها لتعزيز التفاعلات التجارية. فهو يتيح الاتصال في الوقت الفعلي بدون هوية وبدون تلامس (بدون تبادل تفاصيل الاتصال) وبلا احتكاك (بدون تنزيلات ولا بيانات اعتماد) عبر الفيديو. منتجهم متاح إما كأداة موقع ويب أو رابط مباشر ممكّن من خلال صفحة شخصية. تم تحسين حل Consolto السهل التثبيت بالكامل لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين (سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية) قائمة رائعة من الوظائف عالية التأثير التي تعمل على تبسيط إدارة تفاعلات أعمال دردشة الفيديو. تتضمن هذه الوظائف جدولة الاجتماعات، وإعداد الفواتير والمدفوعات داخل التطبيق، والمذكرات، ونسخ الجلسة (قريبًا)، وإشعارات المتابعة المشابهة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، وتحليلات العميل والرسائل المستمرة، على سبيل المثال لا الحصر.
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - موقع الويب الخاص بالشركة - لتحديد المشترين الأكثر قيمة، والكشف عن إشارات نية المشتري، وعلى الفور ابدأ محادثات المبيعات. العملاء الذين يستخدمون المؤهلين يبلغون عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في اجتماعات المبيعات، وزيادة بمقدار 4 أضعاف في تحويل العملاء المتوقعين، وزيادة بمقدار 6 أضعاف في التدفق. يقوم المؤهل، المبني على Salesforce، بربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري المستندة إلى الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهل في المرتبة الأولى على Salesforce AppExchange وفي المرتبة الأولى في أكثر من 20 فئة على G2. يقع المقر الرئيسي لشركة Qualified في سان فرانسيسكو، ويقودها مدير التسويق السابق في Salesforce Kraig Swensrud والنائب الأول لرئيس منتج Salesforce السابق Sean Whiteley ويتم تمويلها من قبل Norwest Venture Partners وRedpoint Ventures وSalesforce Ventures. لمعرفة المزيد، قم بزيارةqualified.com.
SimplyBook.me
simplybook.me
يقدم SimpleBook.me برنامجًا بسيطًا وواسع النطاق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يناسب جميع الشركات التي تقبل المواعيد الزمنية. الآن يمكن لعملائك أخيرًا حجز المواعيد عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتلقي تذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني للتخلص من عدم الحضور. سوف تحصل على صفحة الويب الخاصة بالحجز، وزر الحجز على Facebook، ومزامنة تقويم Google، والميزة الترويجية، والقدرة على بيع المنتجات عند الحجز، وميزات العضوية، ومبيعات بطاقات الهدايا، وإحصائيات حول حجوزاتك، وزر الحجز إذا كان لديك موقع ويب بالفعل ويمكنك قبوله المدفوعات مقدما. قم بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت على SimplyBook.me لرؤية جميع الميزات لدينا!
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Mixmax
mixmax.com
Mixmax عبارة عن منصة لمشاركة المبيعات تساعد الفرق على زيادة الإيرادات طوال رحلة العميل. نحن نجعل الحياة أسهل لكل من يتفاعل مع العملاء، وليس فقط حقوق السحب الخاصة، من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. وهذا يزيد من الإنتاجية ويمكّن المندوبين من التركيز على البيع. يرى عملاء Mixmax عائد استثمار إيجابيًا في أقل من 6 أشهر ويمكنهم البدء في استخدام النظام الأساسي في أقل من يوم واحد.
OnceHub
oncehub.com
يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عروضنا تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إلى مجموعة رائدة في السوق من الأدوات المصممة لجذب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم وتحويلهم بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية. الأمن المتوافق. يعتمد العاملون المستقلون، والمشغلون المالكون، والوكلاء، والشركات التابعة، والفرق الداخلية في كل صناعة علينا لتعزيز مبيعاتهم وتسويقهم الرقمي، وتحقيق أهداف التوظيف الخاصة بهم، وتقديم خدمات عالية الجودة، فرديًا أو ضمن فريق، شخصيًا. أو عن بعد أو كليهما. قم بفحص الفرص ووزنها، وتوجيهها تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين، وإدارة مجموعات الموارد للتعاون الجماعي، وحجز الغرف أو المعدات أثناء تقدمك. عندما يحين الوقت المناسب، قم بإجراء مكالمة أو قم بالتبديل إلى الفيديو أو الدردشة المباشرة. ابدأ مجانًا، ثم قم بترقية خطتك. ابدأ بالبساطة. إغلاق لا يصدق.
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقيق المزيد بموارد أقل. قم بتسريع أوقات الدورة، وإبرام المزيد من الصفقات، وتوفير الوقت، وتحسين العمليات التجارية، والتأكد من عدم فشل أي شيء من خلال وضع جميع أدواتك في مكان واحد سعيد. ارفع مستوى عملك من خلال جداول البيانات والبريد الإلكتروني، واربح أيام العمل الخاصة بك مع FreeAgent CRM.
Yesware
yesware.com
تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ Yesware مباشرة داخل صندوق الوارد الخاص بك، وتتتبع نشاطك، وتتكامل بسهولة مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم شركات مثل Yelp وExperian وTeach for America برنامج Yesware لبناء خطوط أنابيب أفضل وزيادة التحويلات إلى الفرص المربحة. Yesware هي شركة خاصة مقرها في بوسطن، ماساتشوستس. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.yesware.com.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنماط الإنتاجية. تعمل الأداة تلقائيًا على نقل الاجتماعات المرنة، مثل الاجتماعات الثنائية، إلى الأوقات الأكثر كفاءة وحل التعارضات ضمن الجداول الزمنية. كما أنه ينشئ مجموعات من وقت التركيز دون انقطاع من خلال العمل عبر التقويمات، مما يسمح للأفراد بالتواجد عند العمل معًا والتركيز عند العمل بشكل مستقل. أثناء وقت التركيز، يعمل تطبيق Clockwise على تقليل عوامل التشتيت من خلال التكامل مع أدوات مثل Slack وAsana، مما يضمن حالة التدفق وزيادة الإنتاجية. ويتم استخدام Clockwise من قبل أكثر من 15000 مؤسسة، بما في ذلك الشركات المعروفة مثل Amplitude وAsana وEtsy وTwitter وUber. وقد تلقت الأداة ردود فعل إيجابية من العملاء، مما أدى إلى تحسين كفاءة التعاون وتمكين إدارة التقويمات بشكل أفضل. يمكن للمديرين الحصول على رؤى حول النطاق الترددي لفرقهم والمساعدة في وضع حدود صحية من خلال التحليلات في الوقت الفعلي. الأداة سهلة الاستخدام، مما يبسط يوم العمل ويقلل الحاجة إلى إدارة التقويم المستمر. يمكن الوصول إلى Clockwise من خلال الاشتراك المجاني ويقدم ميزات مثل جولة وعرض توضيحي لمساعدة المستخدمين على البدء. فهو يوفر قيمة من خلال تعظيم الوقت، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المهام المهمة والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.
Appointlet
appointlet.com
يتيح لك Appointlet تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء من خلال السماح لهم بالتواصل معك مباشرة من الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني ومسارات المبيعات. تتم بعد ذلك إضافة الحجوزات بسلاسة إلى تقويم Google أو Office 365 الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على البيع! أبلغ العملاء عن زيادة تصل إلى 300% في المبيعات وتوفير ما يصل إلى 80% من الوقت نتيجة للتخلص من التذكيرات اليدوية والمهام الإدارية للمواعيد. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 15 يومًا وشاهد النتائج بنفسك!
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مستخدم في ADP وGoogle وUber وiHeartMedia وCapital One وغيرها من المؤسسات الكبيرة أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://groove.co.
Harmonizely
harmonizely.com
استحوذت شركة SimpleBook.me Ltd. على Harmonizely وتم تغيير علامتها التجارية لتصبح SimplyMeet.me. إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على حل رائع لجدولة الاجتماعات للفرق كأفراد، يرجى زيارة www.simplymeet.me. الأفراد لديهم حرية الوصول إلى الأبد. Harmonizely هي أداة جدولة مجانية توفر حلاً موثوقًا وسهل الاستخدام وسريعًا لجدولة الاجتماعات مع عملائك. فهو يتكامل مع التقويم الخاص بك عبر الإنترنت: Google، أو iCloud، أو FastMail، أو Nextcloud، أو Zoho أو أي تقويم متوافق مع CalDAV. بفضل تكامل Zapier، يمكنك الاتصال بشكل متناغم بأكثر من 1000 تطبيق.
3veta
3veta.com
3veta عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو للفرق البعيدة. حالات الاستخدام البارزة: → جدولة المواعيد (صفحة الحجز، تقويم الفريق المشترك، مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، المزامنة مع Microsoft Exchange، تقويم Google، تقويم Apple؛ تذكيرات الاجتماعات، إلخ.) → مؤتمرات فيديو عالية الدقة بالكامل → علامة تجارية مخصصة ((إمكانية العلامة البيضاء الكاملة للتجربة بأكملها) → التكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب آخر
GReminders
greminders.com
يرسل GReminders رسائل نصية قصيرة / رسائل نصية / بريد إلكتروني / تذكيرات هاتفية أو متابعات ويسمح بالجدولة عبر الإنترنت، وهو مصمم حصريًا لتقويم Google وMicrosoft Outlook / Office 365 وRetail وWealthbox. يعمل GReminders بالطريقة التي تعمل بها، باستخدام التقويمات الموجودة لديك. تخلص من عدم الحضور وقم بقطع جميع جدولة المواعيد ذهابًا وإيابًا. يتكامل مع Zoom وGoToMeeting وWebex وGoogle Meet وMicrosoft Teams وSkype وغيرها. يحتوي GReminders على تذكيرات قوية بالمواعيد وتذكيرات بجدول الاجتماعات. أحد أفضل تطبيقات جدولة المواعيد، فهو يقدم تذكيرات بالمواعيد كخدمات رسائل نصية قصيرة. يمكنك الآن إرسال إشعارات نصية إلى العملاء باستخدام تقويم Google أو Microsoft للحصول على تجربة سلسة والتخلص من حالات عدم الحضور.
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير دورات المبيعات وإسعاد المزيد من العملاء. باستخدام Avoma، يمكنك تسجيل جميع اجتماعاتك تلقائيًا، والحصول على النصوص الكاملة والملاحظات الملخصة، والرؤى القابلة للتنفيذ التي تتم مزامنتها مباشرةً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. قم بمراجعة المكالمات والاجتماعات بشكل أسرع من خلال البحث مباشرة داخل النصوص واستخدام الموضوعات المحددة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. يتكامل Avoma بسلاسة مع أدواتك المفضلة.
Cronofy
cronofy.com
تعتمد الشركات على Cronofy لتشغيل جدولتها، وذلك باستخدام أدوات جدولة المقابلات والمكونات القابلة للتضمين وواجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف، يتمحور التوظيف حول العلاقات. لا يتعلق الأمر بإدارة الإدارة لدعم علاقاتك. ولا يتعلق الأمر أيضًا بالمصارعة مع التقويمات وإدارة اليوميات التي لا نهاية لها. مع برنامج الجدولة القوي من Cronofy، وداعًا للحجوزات المزدوجة وتضارب المواعيد. رحب بالجدولة الأكثر سلاسة التي يحبها القائمون على إجراء المقابلات والمرشحون. جدولة المقابلات بشكل أسرع – 12 مرة أسرع. استفد من ميزات توفير الوقت هذه مباشرةً من ATS الخاص بك. نحن نتكامل مع أكثر من 80 ATS. - يسمح لك برنامج جدولة المقابلات لدينا بتوديع رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. قم بإنشاء رابط طلب اجتماع لمرة واحدة، والذي يمكن أن يتضمن توفر العديد من الأشخاص والإعدادات المخصصة. يمكن لفريقك مشاركة توفرهم في الوقت الفعلي مع المرشحين ومديري التوظيف عند تقديم أوقات لهم للمواعيد أو الاجتماعات أو المقابلات. يمكنك أيضًا جدولة مواعيدك من أي مكان على الويب باستخدام ملحقاتنا، في المتصفحات والتطبيقات والبريد الإلكتروني المفضلة لديك. - توفر واجهات برمجة التطبيقات لدينا لموفري البرامج فرصة لدمج ميزات الجدولة المتطورة، والاتصال بجميع التقويمات الرئيسية واستنادًا إلى التوفر في الوقت الفعلي. نحن نأخذ الأمان والخصوصية وامتثال البيانات على محمل الجد في Cronofy. مراكز بيانات متعددة أينما كنت حتى يمكن استضافة بياناتك بشكل آمن في المنطقة التي تختارها. نحن نعمل باستمرار على تلبية المعايير الصناعية والجغرافية - مما يضمن أن عملياتنا تتخطى الحدود، وتلبي أكثر من مجرد الحد الأدنى من الامتثال. نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا وممارساتنا ونفخر بامتثالنا للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وSOC2 وISO27001 وISO2701 وHIPAA وCCPA. اكتشف المزيد حول سياساتنا هنا: https://www.cronofy.com/privacy
MeetFox
meetfox.com
MeetFox هو تطبيق قائم على السحابة يجعل الاجتماع عبر الإنترنت أمرًا سهلاً. يمكن للشركات بجميع أحجامها جدولة المواعيد، واستضافة مكالمات الفيديو عبر المتصفح، وتحصيل رسوم مقابل اجتماعاتهم، وإصدار فواتير للعملاء من خلال الفواتير التلقائية، ومعالجة المدفوعات الفورية.
Sidekick
sidekickai.com
برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل. نحن نقدم عدة طرق لجدولة الاجتماعات لمستخدمينا. تحقق من جولة منتجاتنا على موقعنا لمعرفة المزيد.
lemcal
lemcal.com
Lemcal هي الأداة الأولى التي تحتاجها لحجز المزيد من الاجتماعات. ابدأ الجدولة بشكل أسرع، باستخدام صفحة حجز مخصصة تمثلك. باستخدام lemcal، يمكنك: → إنشاء صفحة الحجز المخصصة الخاصة بك في ثوانٍ → جدولة جميع اجتماعاتك بشكل أسرع وأسهل → تحسين التواصل البارد الخاص بك من خلال تكامل المبيعات → استيراد جداول Calendly الخاصة بك بنقرة واحدة لقد تحولت أكثر من 1000 شركة بالفعل إلى lemcal لبدء الجدولة الطيار الآلي. بالإضافة إلى أنه مجاني. لا توجد بطاقة مطلوبة. امنح رابط الجدولة الخاص بك ترقية باستخدام lemcal.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Rezrva
rezrva.com
جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء، وإدارة الخدمات، وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي، وتحسين وقتك، وتقليل الغيابات وتنمية أعمالك، بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr هي الطريقة الأسرع والأسهل لترتيب اجتماع عمل - سواء كان ذلك افتراضيًا أو شخصيًا. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية و/أو المكالمات الهاتفية التي لا تعد ولا تحصى لترتيب التاريخ والوقت. لا مزيد من البحث عن عنوان URL أو رقم التعريف الشخصي لتنظيم محادثة فيديو أو مكالمة جماعية. لا مزيد من فتح متصفح آخر للبحث عن مقهى يتمتع بالأجواء والموقع المناسبين لعقد اجتماعك المهم. يدمج Arrangr كل هذه المهام في خدمة مباشرة مع مراعاة السرعة والبساطة والوضوح. في أقل من 30 ثانية، يمكن تنظيم اجتماع كامل بطريقة ضبطه ونسيانه التي نريدها ونحتاجها جميعًا.
Flexperto
flexperto.com
تقدم لك Flexperto سحابة الاتصالات لتحقيق مبيعات أكثر كفاءة. كل ما اعتاد قسم المبيعات لديك القيام به دون الاتصال بالإنترنت أصبح الآن ممكنًا عبر الإنترنت: ترتيب مواعيد العملاء، أو توضيح الأسئلة عبر دردشة الفيديو، أو تحرير المستندات معًا، أو توقيع العقود، أو إلقاء التحية عبر Whatsapp.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على تحويل العملاء المحتملين إلى اجتماعات عن طريق التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي من أي مكان - سواء كان ذلك نموذج الويب الخاص بك أو المكالمات الباردة أو الحملات والمزيد. تأهيل العميل المتوقع الفوري - قم ببناء مسار تأهيل العميل المتوقع في الوقت الفعلي والذي يقوم بتقييم العملاء المحتملين بناءً على المعلومات المقدمة ذاتيًا والبيانات الغنية. تقليل الاجتماعات غير المرغوب فيها بنسبة 90% وزيادة الاجتماعات المؤهلة بنسبة 35%. يمكنك بسهولة تصفية العملاء المتوقعين باستخدام مجالات البريد الإلكتروني الشخصية أو المؤقتة وعناوين البريد الإلكتروني التي لم يتم التحقق منها. توجيه العملاء المتوقعين في الوقت الفعلي - قم بتوجيه العملاء المتوقعين على الفور بناءً على الظروف المعقدة وعرض تقويم على موقع الويب الخاص بك حتى يتمكن العملاء المحتملون من حجز الاجتماعات. لا مزيد من دورات المبيعات الطويلة. انتقل مباشرة إلى الاجتماعات مع العملاء المحتملين المؤهلين. قم بتوجيه العملاء المحتملين من الحقول المخفية - باستخدام Clearbit أو ZoomInfo، يمكنك إثراء نماذج التسويق الخاصة بك بالصناعة وحجم الشركة والبيانات الأخرى. سيساعدك هذا على تقصير النماذج الخاصة بك وتوجيه العملاء المحتملين إلى مندوب المبيعات المناسب. توجيه الملكية - قم بإنشاء قواعد توجيه تتطابق تلقائيًا وتجدول العملاء المتوقعين المعروفين والعملاء الحاليين مع مندوب المبيعات المناسب بناءً على ملكية حساب CRM في الوقت الفعلي. الجدولة مبسطة - اجعل من السهل على عملائك جدولة الاجتماعات عند الطلب دون الرجوع إلى الخلف. أضف Leadmonk إلى موقع الويب الخاص بك أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو WhatsApp أو الملفات الشخصية الاجتماعية. شاهد ارتفاع معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 150%. النماذج - أنشئ نموذج توجيه ديناميكي في دقائق معدودة باستخدام Leadmonk. يعمل Leadmonk أيضًا مع النماذج الموجودة لديك مثل نماذج HubSpot ونماذج Pardot ونماذج الويب المخصصة. حجز الاجتماعات من نموذج الويب الخاص بك - تأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم تلقائيًا من نموذج الويب الخاص بك، ونموذج HubSpot، ونموذج Leadmonk الأصلي، وجدولة الاجتماعات معهم في الوقت الفعلي. أتمتة عملية تأهيل العميل المتوقع الوارد - قل وداعًا لمكالمات التأهيل والانقطاع عن العمل والاحتكاك. تسريع التحولات من العميل المحتمل إلى الفرصة بنسبة تزيد عن 50%. بأقل من 2% من تكلفة حقوق السحب الخاصة أو BDR، يمكنك تتبع أفضل العملاء المتوقعين بسرعة. Leadmonk متصل بمكدس الإيرادات الخاص بك. ضاعف تحويلك الداخلي باستخدام Leadmonk.
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منصتنا في توظيف الفرق والفرق الصغيرة والفرق ذات الوقت المحدود على المشاركة بكفاءة أكبر. ستتمكن من: - العثور على جدول المقابلات المثالي الخاص بك، وتقديمه على الفور - تقديم تجربة المرشح الأفضل في فئتها - تدريب القائمين على المقابلات الداخلية بشكل أسرع - تخصيص احتياجات القائمين على المقابلة - اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات باستخدام مقاييس أداء التوظيف في Modernloop.io
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.
Setster
setster.com
تقدم Setster جدولة مواعيد سلسة لأي عمل أو قسم. يقوم بأتمتة قواعد الجدولة المعقدة وسير العمل مع تقديم تجربة مستخدم مخصصة في كل مرة. سواء كانت شركتك تدير شبكة واسعة من الفروع والمواقع أو تحتاج ببساطة إلى حل اجتماع افتراضي، فقد تم تصميم البديل القائم على السحابة أو المحلي من Setster ليتناسب مع نموك، مما يوفر حلاً مطمئنًا لاحتياجاتك المتطورة. يمكنك إدارة جدولة المواعيد والموارد بسهولة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل حالات عدم الحضور المكلفة. تتضمن منصتها القوية والشاملة مجموعة ميزات غنية يمكن تكوينها بسهولة بواسطة قائد المنتج أو برمجيًا عبر واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات المطورين. افعل المزيد مع سيستر.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch عبارة عن برنامج لأتمتة مسار المبيعات قائم على السحابة، ويعمل على تمكين فرق الإيرادات من تحقيق تسريع الإيرادات من خلال تحسين سرعة الوصول إلى العميل ووقت الحصول على الإيرادات.
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء بريد إلكتروني قابل للتخصيص وقدرات الجدولة بسلاسة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكامل واحد. يلجأ المطورون وفرقهم بشكل متزايد إلى Nylas لإطلاق الميزات الهامة بسرعة وأمان، مما يمكنهم من قضاء وقت أقل في البنية التحتية الخاصة بهم ومزيد من الوقت في إنشاء البرامج بإمكانيات لا حدود لها. تعرف على المزيد على www.nylas.com وتابعنا على LinkedIn وTwitter وYouTube.
DaySchedule
dayschedule.com
برنامج متقدم للمواعيد والخدمات وجدولة الندوات عبر الإنترنت لتحسين كفاءة الفريق وتقليل حالات عدم الحضور وتنظيم جميع اجتماعاتهم وحجز الخدمات والمكالمات على منصة واحدة
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM ميزات Weezly: صفحة الحجز: قم بتبسيط عملية جدولة الاجتماعات من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص تعكس مدى توفرك. تتيح هذه الميزة للعملاء حجز المواعيد بسهولة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الجدولة الخاصة بك. منتقي Timeslot: قم بتمكين المدعوين من خلال السماح لهم باختيار وقت الاجتماع الذي يناسبهم بشكل أفضل. أنت تقترح الأوقات المتاحة، وهم يختارون الوقت الذي يناسبهم أكثر، مما يجعل الجدولة فعالة وخالية من المتاعب. استطلاع المجموعة: لم يكن تنسيق اجتماعات المجموعة أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن للمدعوين التصويت على أفضل وقت يناسب الجميع، مما يضمن أقصى قدر من المشاركة مع الحد الأدنى من تعارض المواعيد. أداة موقع الويب: قم بتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو بميزة الحجز مباشرةً إلى موقعك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على جذب الزوار وتوفر لهم طريقة مباشرة للتواصل معك. Screencast: قم بإنشاء وإرسال رسائل فيديو مخصصة باستخدام ميزة Screencast، وهي بديل مثالي للشركات التي تبحث عن طرق أكثر جاذبية للتواصل. سواء أكان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج، أو برنامجًا تعليميًا، أو رسالة شخصية، فإن التسجيلات الرقمية للشاشة تضيف لمسة شخصية إلى اتصالاتك الرقمية. Screencast + صفحة الحجز: Weezly هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين التسجيل الرقمي للشاشة وصفحة الحجز. قم بتسجيل مقطع فيديو وامنح المشاهدين على الفور فرصة جدولة اجتماع عبر صفحة الحجز المضمنة بجوار الفيديو الخاص بك. يعمل هذا الحل الفريد على سد الفجوة بين المشاركة والعمل، مما يعزز رحلة العميل. مقاطع الفيديو الديناميكية: ارفع مستوى انتشارك باستخدام مقاطع الفيديو الديناميكية. سجل رسالة مقدمة واحدة، وأدخل عنوان موقع الويب، واسمح لـ Weezly بإنشاء مقطع فيديو مخصص يجمع رسالتك مع عرض تمرير لموقع ويب معين. توفر هذه الميزة تخصيصًا لا مثيل له، مما يجعل كل اتصال مصممًا بشكل فريد للمستلم. فوائد استخدام Weezly: الكفاءة المحسنة: توفر ميزات Weezly المتكاملة الوقت وتبسط عمليات الجدولة والاتصالات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو وخدمة العملاء. زيادة المشاركة: من خلال تسجيلات الشاشة المخصصة ومقاطع الفيديو الديناميكية وخيارات الجدولة السهلة، تعمل Weezly على تعزيز معدلات المشاركة بشكل كبير، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. المرونة والتخصيص: سواء كنت تخطط لاجتماعات فردية، أو جلسات جماعية، أو تتطلع إلى تعزيز التفاعل مع موقع الويب الخاص بك، يمكن تصميم ميزات Weezly المتنوعة لتلبية احتياجاتك الخاصة. التواصل المبتكر: من خلال الجمع بين رسائل الفيديو وإمكانيات الجدولة، تضع Weezly معيارًا جديدًا للاتصالات التجارية، مما يوفر طريقة أكثر شخصية وفعالية للتواصل مع العملاء. أبلغت الشركات التي اعتمدت Weezly عن نتائج تحويلية، بما في ذلك: قضاء وقت أقل في جدولة الاجتماعات بنسبة تصل إلى 50%. زيادة بنسبة تزيد عن 70% في معدلات المشاركة باستخدام محتوى الفيديو الديناميكي والشخصي. زيادة كبيرة في معدلات التحويل بسبب عملية الجدولة المبسطة وطرق الاتصال المحسنة.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
منصة جدولة قائمة على السحابة للقادة الذين يركزون على النمو والذين يتطلعون إلى تسريع عمليات المبيعات والتنفيذ.
Default
default.com
يعمل الإعداد الافتراضي على التخلص من سير العمل اليدوي وإزالة تعقيدات مكدس التكنولوجيا عن طريق تجميع الأتمتة والجدولة والتأهيل والتوجيه وإعداد التقارير والإثراء. قم بأتمتة عمليات سير العمل اليدوية التي تقضي على مسار التدفق الخاص بك مع تبسيط عمليات الإيرادات من خلال منصة واحدة موحدة.
Apptoto
apptoto.com
قلل من مواعيد عدم الحضور المكلفة، وتأكد من حضور عملائك ومرضاك في الوقت المحدد وعلى استعداد جيد باستخدام برنامج إدارة المواعيد الخاص بـ Apptoto. Apptoto عبارة عن تذكير تلقائي بالمواعيد، وجدولة عبر الإنترنت، ومنصة مراسلة للعملاء للشركات القائمة على المواعيد. يتزامن Apptoto مع أي تقويم تقريبًا، بما في ذلك تقويم Google، وOutlook، وMicrosoft Exchange، وSalesforce، وClio، والمزيد، لعرض مواعيدك القادمة في واجهة واحدة سهلة المسح. إرسال تذكيرات المواعيد المخصصة ورسائل التأكيد تلقائيًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحدث مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال المراسلة ثنائية الاتجاه، وتمكين العملاء من جدولة مواعيدهم الخاصة من خلال صفحات الحجز عبر الإنترنت، وتحليل كل ذلك باستخدام التقارير المتقدمة. مع Apptoto، ستزيد الإيرادات، وتقلل من مهام الجدولة اليدوية، وتبسط عملية الاتصال بالعميل.
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح المؤسسات رؤية شاملة لرحلة العميل. ومع الاستحواذ على Aivo، تعتمد أكثر من 700 مؤسسة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والصحة والتعليم على حلول Engageware لدفع النمو من خلال زيادة المبيعات والتحويل، وتحسين تجربة العملاء متعددة القنوات، وأتمتة خدمة العملاء، وتقليل عبء عمل مركز الاتصال. تتيح منصة Engageware عمليات تسليم متزامنة للقنوات وبيانات وتحليلات قوية لإبلاغ قرارات الأعمال الإستراتيجية التي تدفع النمو والكفاءة وعلاقات أقوى مع العملاء. Engageware هي شركة تابعة لشركة Clearhaven Partners.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تساعد RevenueHero الفرق على تقليل دورات المبيعات وتحسين أوقات التسليم للعملاء المحتملين.