برامج ذكاء الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.
إرسال تطبيق جديد
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro وCanva for Enterprise للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا الدفع مقابل طباعة المنتجات المادية وشحنها. اعتبارًا من عام 2019، جمعت Canva تقييمًا بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي وكان لديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020، جمعت Canva 60 مليون دولار أمريكي بتقييم 6 مليارات دولار أمريكي. وقد تضاعف هذا تقريبًا تقييمها الأخير في عام 2019.
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع مستويات المؤسسة. تأسست Scribble Maps في عام 2009، وقد تم تصميمها بناءً على تعليقات المستخدمين المباشرة. تتيح بوابة فريقنا للفرق التعاون والعمل معًا على الخرائط ومع مجموعة من خيارات التصدير، يمكن لخرائط Scribble التكامل مع تدفقات العمل الحالية لتوفير القدرة الجغرافية المكانية لمؤسستك بأكملها.
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي تلهم قرارات العمل الأكثر ذكاءً.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors وGartner وNationwide و15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة لإنشاء المحتوى لسرد قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. انشر عبر الإنترنت، أو قم بالتضمين في موقعك، أو قم بتنزيله للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في مجلدات وتوفير أذونات قائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يأتي Visme مزودًا بالعديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض، والتي تتيح للناشرين ضبط الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإلكترونية.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Grow
grow.com
إن Grow عبارة عن نظام أساسي متكامل لذكاء الأعمال (BI) بدون تعليمات برمجية، وهو يمكّن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL وتخزين البيانات وتصورها في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، يمكن لأي مؤسسة الاتصال واستكشاف بياناتها لعرض الرؤى. يمنح نموذج ترخيص المستخدم غير المحدود الخاص بنا الجميع إمكانية الوصول إلى الإجابات التي يحتاجون إليها دون الانتظار في الطابور للمحلل. الآن يمكن للجميع اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع نموهم.
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
Rose AI
rose.ai
Rose هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية البحث عن البيانات، وتوفر حلاً فعالاً للعثور على البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها. مع التركيز على سهولة الاستخدام، تستخدم روز LLMs (نماذج نماذج اللغة) المتطورة مفتوحة المصدر وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل المعلومات بناءً على مطالبات اللغة البشرية. وهذا يتيح للمستخدمين تحديد مصادر البيانات ذات الصلة بسلاسة، مما يضمن التكامل السلس مع كبار موفري البيانات في جميع أنحاء العالم. تكمن قوة النظام الأساسي في قدرته على التعامل مع البيانات وتصورها بشكل فعال. من خلال الجمع بين الجوانب الإبداعية لتكنولوجيا SF (سان فرانسيسكو) وموثوقية التمويل في نيويورك (نيويورك)، يوفر Rose إطارًا قابلاً للتدقيق بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بتتبع المنطق الكامن وراء مخرجاته وصولاً إلى مدخلات البيانات الأولية. تعمل هذه الميزة على تعزيز الشفافية والمساءلة. يتيح Rose أيضًا إمكانية مشاركة البيانات بسهولة، مما يمكّن المستخدمين من مشاركة الرؤى مع الفرق الداخلية أو الأطراف الثالثة دون عناء. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى الإذن الممنوح للمستلمين، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة. علاوة على ذلك، تعمل Rose كسوق موثوق به لبيانات الطرف الثالث، مما يسهل شراء وبيع مجموعات البيانات المتنوعة والشاملة. توفر هذه الميزة للمستخدمين فرصة معاينة مجموعات البيانات وشرائها وبيعها بسهولة، مما يعزز البيئة التعاونية. يتم استخدام Rose من قبل المحللين في المؤسسات المالية الشهيرة، مما يشهد أيضًا على موثوقيتها وملاءمتها للمهام التي تتطلب بيانات مكثفة. الأداة مصحوبة بمصدر توثيق شامل وتوفر دعم العملاء من خلال قنوات الاتصال، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وتحقيق نتائج أعمال عالية التأثير. لذا قم بزيارة Alteryx.com لبدء النسخة التجريبية المجانية واحصل على المزيد من بياناتك!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
Kittl
kittl.com
Kittl AI هي أداة تصميم تستخدم نماذج التعلم العميق التي تفهم نص المستخدم، وتحولها إلى صور أو قصاصات فنية جذابة بصريًا في غضون ثوانٍ. تعتبر الأداة مثالية لإنشاء التصميم، سواء لتصميمات السلع الجذابة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تعلم تقنيات التصميم الجديدة بسهولة بغض النظر عن مستوى المهارة باستخدام ميزات تحويل النص إلى صورة والنص إلى قصاصة من Kittl AI، والتي تولد صورًا مذهلة أو رسومًا توضيحية أو صورًا بناءً على أوصاف النص ببضع نقرات فقط. يتم حفظ المحتوى الذي تم إنشاؤه ويمكن الوصول إليه من قسم التحميلات. يقوم Kittl AI بإزالة خلفية القصاصات الفنية بنقرة واحدة، وتوفر الأداة إعدادات مسبقة لأنماط الصور والقصاصات الفنية لمساعدة المستخدمين في العثور على الأنماط المطلوبة. يتم إنشاء الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Kittl AI باستخدام نماذج التعلم العميق، مما يسمح للمستخدمين بالإبداع بشكل أسرع وتوفير المال والموارد. يمكن للمستخدمين استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاريع التجارية، بشرط أن يتبعوا شروط الاستخدام والترخيص الخاصة بشركة Kittl. توفر الأداة مركز مساعدة مخصصًا، ويمكن للمستخدمين الاتصال بدعم Kittl للحصول على المساعدة في تصميماتهم.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات المتكاملة بالكامل وإدارتها والتحليلات المرئية وسرد قصص البيانات والتعاون — كل ذلك مع Einstein الرائد في الصناعة من Salesforce والمبني مباشرةً في Tableau Pulse، وهي تجربة بيانات مُعاد تصورها تجعل البيانات أكثر سهولة. في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم في أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكاءً. تعرف على المزيد على https://tableau.com/pulse تعمل Tableau Cloud على تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على الرؤية من خلال تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. استمتع بتجربة حل مستضاف بالكامل على مستوى المؤسسات قائم على السحابة على منصة التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder أسلوبًا حديثًا لإعداد البيانات، مما يجعل دمج البيانات وتشكيلها وتنظيفها لتحليلها أسرع وأسهل.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع البيانات. تعمل Datadeck على جعل الجميع متزامنين مع لوحات المعلومات الجميلة، مما يجعل شركتك أكثر سعادة وإنتاجية. يتيح استخدام Datadeck للفرق التعاون في تحليل البيانات، وإنشاء تقارير احترافية، وتوفير الوقت في نهاية المطاف من خلال وجود جميع مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. قم بمركزة بياناتك لإنشاء تقارير ولوحات معلومات قوية وتتبع مقاييسك المهمة. الأمان: جميع بياناتك وملفاتك آمنة مع Datadeck. يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا، ومنح أذونات وصول مختلفة لفريقك، وغير ذلك الكثير. يمكنك النزول إلى الأسفل لتحديد عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. التعاون: اسمح لأي شخص في شركتك بالاقتراب من البيانات واسمح له باستخدام هذه البيانات لصالح الشركة. اجعل فريقك يعمل معًا وتجنب إرسال الملفات والمزيد من الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. سهل الاستخدام: لا يتطلب Datadeck أي معرفة سابقة بتحليل البيانات أو أي خبرة في منصات ذكاء الأعمال. لا يلزم وجود دليل، يمكنك البدء في الاستخدام في غضون دقائق وتعلم حيل أخرى أثناء استخدامك للمنصة. ما عليك سوى سحب الحقل وإفلاته للحصول على تمثيلات مرئية جميلة لبياناتك. الإعداد السريع: أضف مصادر البيانات بسهولة وابدأ العمل معها في أقل من دقيقة. التقارير الاحترافية: تتضاعف لوحات المعلومات الخاصة بـ Datadeck كتقارير احترافية لأي إطار زمني قد تحتاج إلى التصرف بناءً عليه - كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا - حيث تقوم بإنشائها ومشاركتها مع أي شخص ترغب في منحه حق الوصول. توفير الوقت: يمكنك مركزة بياناتك في مكان واحد وقضاء وقت أقل في تسجيل الدخول والخروج من التطبيقات، والتبديل بين التطبيقات، وإرسال الملفات إلى زملائك وعملائك. استمتع بمزيد من الوقت في التعامل مع الأمور المهمة باستخدام أداة مصممة جيدًا ومريحة مثل Datadeck.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture عبارة عن منصة عمليات تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً وتمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان وتلبية المعايير الأعلى والتحسين كل يوم، مما يوفر طريقة أفضل للعمل. لقد تطور ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش، وإثارة المشكلات وحلها، وإدارة الأصول، وتدريب الفرق أثناء التنقل. تساعد ثقافة السلامة أيضًا الفرق على القيام بما هو أكثر من مجرد تحديد مربعات الحوكمة والمخاطر والامتثال - حيث يمكنها المساعدة في وضع معايير البيئة والصحة والسلامة ورفع المستوى عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي. من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي والرؤى القابلة للتنفيذ في متناول يدك، ستعرف دائمًا ما الذي ينجح وما لا ينجح حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - والتحسن كل يوم. أطلق العنان لإمكانات فرق العمل لديك لدفع أعمالك إلى الأمام من خلال ثقافة السلامة.
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجية، ولا يوجد خلافات في جداول البيانات، ولا توجد مستندات مدمجة. التعاون في الوقت الفعلي، وحماية بياناتك من خلال قواعد الوصول المخصصة التي تتحكم في الأذونات وصولاً إلى الخلية. اسمح للجميع بالعمل باستخدام نفس البيانات دون المساس بالخصوصية أو الاستقرار. قم بالتسجيل للحصول على حساب فريق مجاني أو استضف Grist بنفسك - وفي كلتا الحالتين، بياناتك ملكك دائمًا.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية أو تشغيل تعلم الآلة في حاويات نماذج
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال في مكان واحد. توفر Cyfe للوكالات والمسوقين لوحات معلومات لإثبات عائد الاستثمار، والجمع بين مصادر البيانات، وتصور الاتجاهات. تأسست Cyfe في عام 2012 على يد Deven Patel وظهرت في البرنامج الناجح Silicon Valley، وقد توسعت لتشمل أكثر من ثلاثمائة ألف مستخدم. في عام 2020، انضمت Cyfe إلى مجموعة تكنولوجيا التسويق التي تم إطلاقها حديثًا والتي تركز على الوكالات - Traject. يتألف فريق Traject من أعضاء فريق متحمسين من 22 مدينة و11 دولة، ويمثل 7 علامات تجارية في مجال تكنولوجيا التسويق. تظل Cyfe وفية لجذور Cyfe، وملتزمة بتقديم الحل الأسهل للوحة المعلومات المبتكرة مع الابتكار أيضًا وتوسيع عمليات التكامل وتحسين سهولة الاستخدام. يدعم Cyfe by Traject مئات الآلاف من المستخدمين والشركات بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى المؤسسات - مع التركيز على مساعدة الوكالات المتنامية على تتبع جهودهم وتقديم القيمة.
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر من 100.000 شركة حول العالم على بيانات MaxMind لأمن الإنترنت وتخصيص المحتوى والإعلان والتحليلات وإدارة الحقوق الرقمية والامتثال وتحسين تجربة المستخدم ومنع الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الشركات بيانات GeoIP لتحديد موقع زوار الإنترنت لديها وإظهار المحتوى والإعلانات ذات الصلة لهم، وإجراء التحليلات، وفرض الحقوق الرقمية، وتوجيه حركة المرور على الإنترنت بكفاءة. يمكن للشركات الحصول على رؤى إضافية حول سرعات اتصال عملائها ومزودي خدمة الإنترنت والمزيد باستخدام بيانات GeoIP.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور البيانات، وتطبيقات المستهلك، والطقس، وإنترنت الأشياء، والتحليل الجغرافي المكاني، وما بعده. بفضل تقنية عرض الخرائط الرائدة للويب والهاتف المحمول، تشتهر Mapbox بتقديم خدمات موقع عالية الأداء وقابلة للتخصيص وموثوقة وقابلة للتطوير ويثق بها المطورون والشركات وقادة الأعمال. تتضمن خدمات Mapbox بيانات الخرائط العالمية وحركة المرور في الوقت الفعلي والترميز الجغرافي والبحث عن العناوين والتوجيه والاتجاهات للملاحة. يمكنك البناء باستخدام Mapbox عبر واجهات برمجة التطبيقات ومكتبات الأكواد ومجموعات SDK ووثائق المطور الشاملة. تم تصميم Mapbox للشركات من جميع الأحجام، وهو مجاني لبدء البناء ويعتمد السعر على الاستخدام الشهري، ولا يلزم وجود تراخيص أو عقود مسبقة. Mapbox هو فريق عالمي يضم أكثر من 700 موظف وله مكاتب في واشنطن العاصمة وهلسنكي وطوكيو. تأسست Mapbox في عام 2010. واليوم، تعمل Mapbox على تشغيل ذكاء الموقع للمنصات والتطبيقات والعلامات التجارية حول العالم.
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على الخريطة. استخدم أنماط رسم الخرائط الذكية المستندة إلى البيانات وأدوات التحليل البديهية للحصول على معلومات الموقع. اعمل بفعالية عبر مؤسستك من خلال إنشاء الخرائط واستخدامها بشكل تعاوني. شارك أفكارك مع أشخاص محددين أو مع العالم أجمع.
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع الحد الأدنى من الإعداد المطلوب من المستخدم. من خلال لوحات المعلومات Screenful، يمكن للمستخدمين تتبع أشياء مثل سرعة الفريق، وأوقات المهمة/المشكلة وأوقات الدورة، والاختناقات الحالية، والحصول على عرض عالي المستوى عبر جميع مشاريعهم. اعتبرها بمثابة لوحات المعلومات في المنشطات لأداة إدارة المهام المفضلة لديك!
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيانات والمتاعب من يوم المسوق. يمكنك استبدال العديد من الأدوات البطيئة والمعقدة بمنصة واحدة. وعلى عكس الآخرين في السوق، فإن Whatagraph سهل الاستخدام وموثوق به ويجعل العمل مع البيانات (إدارة البيانات ومزجها وتصورها عبر القنوات) سريعًا وسهلاً لأي شخص في الفريق: قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية في محور واحد بدون أدوات وموصلات خارجية. قم بإدارة وتنظيم البيانات غير المنظمة والمتناثرة عبر القنوات باستخدام التحويلات بدون تعليمات برمجية. من السهل على أي شخص في فريق التسويق تنفيذ مهام إدارة البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى مجموعة مهارات التحليل أو البرمجة أو المعرفة التقنية. من خلال بضع نقرات، قم بإنشاء تصورات مذهلة لبياناتك المتصلة والمجهزة عبر القنوات. تحويلها بسرعة إلى تقارير جاهزة للتحليل أو العرض التقديمي أو لوحات معلومات أو رسوم بيانية أو مخططات أو مسارات تحويل أو جداول مستقلة. وأخيرًا، قم بأتمتة كيفية مشاركة تلك البيانات أو تسليمها إلى أي وجهة: العملاء أو أصحاب المصلحة أو زملاء الفريق أو الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سواء كنت تقدم عرضًا إلى مجلس الإدارة أو عملائك أو تبحث عن رؤى لتحسين الحملات، فأنت واثق من أن لديك منصة موثوقة وسريعة تحتوي على جميع البيانات الحديثة في مكان واحد معروضة بطريقة واضحة ومرئية. سيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات للتحضير، وسيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات لتوسيع نطاقه ليناسب العملاء الجدد أو مصادر البيانات.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء حلول قوية ومخصصة تعمل على تمكين أعمالك. لماذا جيت أدمين؟ البساطة بدون تعليمات برمجية: مع JetAdmin، لا تحتاج إلى أن تكون معالج ترميز لإنشاء تطبيقات قوية. تجعل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والمكونات المعدة مسبقًا من بناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء أمرًا سهلاً. الوصول الشامل: قم بتطوير الحلول المستندة إلى الويب بسلاسة والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. سواء كان الأمر يتعلق بتبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعلات العملاء، فإن JetAdmin يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها. مصممة لتحقيق الكمال: يمكّنك JetAdmin من صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتك الفريدة بدقة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من حقول البيانات وحتى واجهات المستخدم، دون بذل أي جهد. الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من أدوات إدارة البيانات القوية لدينا لجمع المعلومات وتحليلها وتصورها بسهولة. اتخذ قرارات مستنيرة وقم بتحسين عملياتك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمان أولاً: نحن نعطي الأولوية لسلامة بياناتك وتطبيقاتك. يتميز JetAdmin بميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أدواتك الداخلية وبوابات العملاء من التهديدات، مما يضمن راحة البال. قابلية التوسع في جوهرها: JetAdmin ينمو معك. ابدأ صغيرًا وتوسع مع توسع أعمالك، كل ذلك دون المساس بالأداء أو الاستقرار. التكامل السلس: يمكنك دمج JetAdmin بسهولة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الكفاءة والاتصال عبر النظام البيئي بأكمله. أطلق العنان لإبداعك: مع JetAdmin، الإمكانيات لا حصر لها. صمم واجهات مذهلة، وقم بأتمتة المهام، وقدم تجارب مستخدم استثنائية بسهولة. لا حدود، مجرد إمكانيات: سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو مبتدئًا تمامًا، فإن JetAdmin يمكّنك من تحويل أفكارك إلى واقع بلا حدود. تجربة الثورة في تطوير البرمجيات. انضم إلى صفوف الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستفيد من JetAdmin لإنشاء أدوات داخلية مبتكرة وبوابات للعملاء تضع معايير جديدة للإنتاجية ورضا المستخدم. JetAdmin: حيث يلتقي عدم وجود تعليمات برمجية مع الإمكانات اللامحدودة. ابدأ اليوم وأعد تعريف ما هو ممكن في رحلتك الرقمية!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يمكنه الاتصال مباشرة بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات واستخدام البيانات لإنشاء مخططات جميلة. ويتميز بمنشئ المخططات ولوحات المعلومات القابلة للتحرير والمخططات القابلة للتضمين ومحرر الاستعلام والطلبات وإمكانيات الفريق. يمكن استضافة Chartbrew ذاتيًا مجانًا أو استخدامها كخدمة مُدارة على موقع Chartbrew.com. عمليات تكامل Charbrew (توجه إلى موقع الويب للحصول على قائمة محدثة) MySQL وPostgreSQL وMongoDB وFirestore وFirebase Realtime Database وCustom REST API وGoogle Analytics GA4 وCustomer.io وStrapi وSupabase والمزيد. بعض ميزات Chartbrew - العلامات التجارية للتقارير ووضع العلامات البيضاء - دعم القوالب - اختر من بين تلك التي تم إنشاؤها لك بالفعل أو حتى قم بإنشاء ميزات خاصة بك لإعادة استخدامها عبر لوحات المعلومات الخاصة بك - جدول التحديث التلقائي للوحات المعلومات الخاصة بك - تنبيهات البريد الإلكتروني وخطاف الويب وSlack باستخدام مشغلات مخصصة - اكتشاف شذوذ البيانات - تضمين المخطط - تقارير قابلة للمشاركة - عوامل تصفية البيانات على مستوى لوحة المعلومات أو مستوى المخطط - عوامل تصفية البيانات العامة - متاحة للمشاهدين - عمليات تصدير Excel وPDF - أذونات تفصيلية لفريقك وعملائك
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
Zipscore.ai
zipscore.ai
مساعد الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع. استكشف بيانات التعداد السكاني الشاملة وخرائط الرمز البريدي والمزيد عبر التفاصيل الجغرافية المتنوعة.
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك. نحن نستخدم خبرة عميقة في أبحاث العمليات لتسريع وتحسين نمو الحل الخاص بك. تعد منتجات Solvice OnRoute وOnShift الحل الأمثل لجميع مشاكل الجدولة واللوجستيات لديك. يحسب القائمون على الحلول لدينا القرار الأفضل في ثوانٍ ويرسلون هذه البيانات مرة أخرى إلى فريق المطورين لديك. ستساعدك واجهات برمجة التطبيقات لدينا على تعزيز الكفاءة إلى مستوى جديد تمامًا. ابدأ التحسين مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته 30 يومًا.
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في PiinPoints.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic عبارة عن منصة سحابية تساعد المؤسسات على الاستفادة من بيانات تحديد الموقع الجغرافي وإنشاء تطبيقات تعتمد على الخرائط. وهو يقدم العديد من المنتجات بما في ذلك أداة إنشاء الخرائط التفاعلية ومنصة معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات الهاتف المحمول وحلول التصور في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي لمدخلات البيانات المتغيرة. من خلال تبسيط عمل بيانات الموقع وتمكين تصورات الخرائط الجذابة، تعمل شركة Mapotic على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات يحبها مستخدموها.
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات التسويق المحلية بسهولة. أطلق العنان لقوة ذكاء الموقع وحسّن نجاح عملك مع Smappen اليوم!
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai لاتخاذ قرارات مستنيرة والمقترحات الفائزة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - قياس الزيارات واتجاهاتها - منطقة التجارة الحقيقية - رؤى العملاء والمعلومات السكانية - رحلات العملاء - قياس الأداء التنافسي - تحليل السلسلة والصناعة - منصة التحليلات عبر الإنترنت - موجز البيانات والتقارير المخصصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) اشترك للحصول على حساب مجاني وأداة Placer. بالنيابة
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
© 2025 WebCatalog, Inc.