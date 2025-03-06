برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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يشمل برنامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM) أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الهندسة المعمارية والبناء. غالبًا ما تتميز هذه المنتجات بأدوات ومكتبات متخصصة للتصميم المعماري والبناء، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، بالإضافة إلى BIM. يسهل برنامج BIM اتباع نهج قائم على النماذج لتصميم وإدارة المباني والبنية التحتية، ويقدم تمثيلاً رقميًا للخصائص الوظيفية للمنشأة بما يتجاوز رسومات البناء التقليدية. في حين أن بعض المنتجات في هذه الفئة تخدم أغراض CAD أوسع، فإن تصنيفاتها هنا تعتمد فقط على تطبيقها في تصميم المباني.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع وظائف إضافية، SketchUp Pro. SketchUp مملوك لشركة Trimble Inc.، وهي شركة متخصصة في مسح الخرائط ومعدات الملاحة. توجد مكتبة على الإنترنت لتجميعات النماذج المجانية (مثل النوافذ والأبواب والسيارات)، ومعرض النماذج ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين المساهمة بالنماذج. يشتمل البرنامج على وظيفة تخطيط الرسم، ويسمح بعرض السطح في "أنماط" متغيرة، ويدعم برامج "المكونات الإضافية" التابعة لجهات خارجية والتي يتم استضافتها على موقع يسمى Extension Warehouse لتوفير إمكانات أخرى (على سبيل المثال، عرض قريب من الصورة الواقعية) ويمكّن من وضع صوره النماذج الموجودة في برنامج Google Earth.
AutoCAD Web
autodesk.com
أوتوكاد. في أي مكان. احصل على سريع ، في أي وقت وصول إلى رسومات CAD مع تطبيق ويب AutoCAD. AutoCAD هو تصميم تجاري بمساعدة الكمبيوتر وصياغة برنامج البرمجيات. تم تطوير AutoCAD لأول مرة في ديسمبر 1982 لتطويره وتسويقه بواسطة Autodesk ، في ديسمبر 1982 كتطبيق لسطح المكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة مع وحدات التحكم في الرسومات الداخلية.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Higharc
higharc.com
تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة المعمارية والبناء وتطوير البرمجيات، ويعملون جميعًا معًا لتحديث عملية بناء المنازل. تتعاون Higharc مع شركات بناء المنازل لتقديم منصة شاملة لتصميم المنازل باستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم التوليدي وتقدير التكلفة في الوقت الفعلي وتجربة مبيعات غامرة عبر الإنترنت لمشتري المنازل. تسمح الواجهة سهلة الاستخدام بالتخصيص السهل والتعديلات الفورية، مما يجعل عملية التصميم في متناول المستخدمين وفعالة. تعمل منصة Higharc المستندة إلى الويب على تبسيط تصميم المنزل والمبيعات وسير عمل البناء من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة في بداية عملية البناء ونقل البيانات والتحديثات بسلاسة عبر المؤسسة. يستفيد المنشئون من سير العمل المبسط والدقة المحسنة والذهاب بشكل أسرع إلى الجداول الزمنية للسوق.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
TestFit
testfit.io
TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة عن طريق إنشاء تكرارات سريعة للمفاهيم بناءً على مدخلاتك البارامترية. يقوم مكونو الذكاء الاصطناعي لدينا بتحسين أفضل حلول التصميم لكل موقع من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول التصميم وقابلية الإنشاء والتكلفة حتى تتمكن من توفير الوقت في تخطيط الموقع وتقليل المخاطر عند الحصول على الصفقات وزيادة الإمكانات لجميع مواقعك. يتم تقييم أكثر من 650 صفقة و80000 وحدة في TestFit أسبوعيًا.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
تم تصميمه لعرض مهارتك وإبداعك ، يتيح لك VectorWorks Architect رسم ، وتوثيقه ، وتوثيقه في سير عمل متكامل تمامًا مع حل BIM الأكثر تركز على التصميم في العالم. من خلال الرسومات ثنائية الأبعاد متفوقة ، ونمذجة ثلاثية الأبعاد ، وأدوات التصور ، تم تصميم المهندس المعماري لتقديم تعبير إبداعي مطلق وأقصى قدر من الكفاءة. من خلال التحسينات التي تثير إبداعًا لا حدود لها ، توفر VectorWorks Architect 2024 حلولًا شاملة لسير العمل التي تتم أتمتة العمليات ، وتقلل من المخاطر ، وتوفير الوقت ، بما في ذلك واجهة المستخدم الحديثة ، والقدرة على توفير إعدادات منفذ العرض المخصصة كأنماط ، وكائنات حميمة قوية معاد تعريفها لمعالجة المحددة الخاصة بك الاحتياجات. تمكينك من التصميم دون حدود.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد (BIM) قائم على الويب للمهندسين المعماريين والمصممين. يستخدم المصممون Snaptrude لإنشاء مباني أفضل بشكل أسرع بمساعدة البيانات والأتمتة. على عكس أدوات التصميم الأخرى، يسمح Snaptrude بالتعاون متعدد اللاعبين مما يمكّن فرق المشروع من التصميم معًا.
IrisVR Prospect
irisvr.com
تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR يتكامل مع Revit وRhino وNavisworks وSketchUp وغيرها من الأدوات ثلاثية الأبعاد، يمكنك على الفور إنشاء تجربة واقع افتراضي غامرة تتيح لك تقديم العروض للعملاء والعمل بشكل أكثر فعالية مع فريقك. يعمل IrisVR مع سماعات الرأس Oculus Quest وHTC Vive وOculus Rift وWindows MR. لدى IrisVR نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، والتي يمكنك البدء بها على www.irisvr.com.
Revizto
revizto.com
Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio عبارة عن برنامج قوي وبديهي وسهل الاستخدام لمواصفات FF&E وإدارة البيانات والمشتريات. قم بإدارة عملية إدارة الميزانية والمواصفات والمشتريات والمخزون وبيانات المنتج من البداية إلى النهاية.
StreamBIM
streambim.com
سيعمل نظام STREAMBIM BASIC على زيادة الكفاءة في مشاريع البناء الخاصة بك، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.
Hypar
hypar.io
Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
Imerso
imerso.com
يقوم Imerso AI بتحليل جودة البناء والتقدم بشكل مباشر مقابل خطط البناء الخاصة بك، حتى يتمكن فريقك من البناء بشكل أسرع وبمخاطر أقل.
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