برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

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يساعد برنامج إدارة أصول العلامة التجارية (BAM) الشركات في إدارة البيانات والوسائط التي تدعم هوية العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، مثل الشعارات وألوان العلامة التجارية والخطوط وأصول الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط الغنية. إنه يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمسوقين تخزين أصول العلامة التجارية وتنظيمها وتوزيعها. وهذا يضمن الاتساق ويعزز فعالية جهود العلامة التجارية للشركة. من خلال الاستفادة من برنامج BAM، تضمن المؤسسات أن موادها التسويقية تتوافق مع استراتيجية علامتها التجارية الشاملة. يعمل برنامج BAM على تبسيط عملية إدارة العلامة التجارية للشركات، مما يوفر الوقت ويحافظ على علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات الاتصال. يستخدم برنامج BAM عادةً من قبل فرق التسويق، ويمكّنهم من إدارة وتوزيع أصول العلامة التجارية عبر منصات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية. تستخدم الفرق الإبداعية وفرق المبيعات بالإضافة إلى الشركاء والوكالات الخارجية أيضًا منصات BAM للوصول إلى أصول العلامة التجارية للشركة واستخدامها بشكل فعال.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية أنيق المظهر وسهل الاستخدام يسمح للمسوقين والمبدعين عبر الصناعات بزيادة إمكانات إدارة علاماتهم التجارية إلى أقصى حد. يعد Brandfolder أكثر من مجرد تخزين لأصولك الرقمية؛ ومن خلال البنية السحابية الأولى لحلنا، يمكن للمستخدمين تنظيم أهم ضماناتهم الرقمية ومعالجتها وتوزيعها وتحليلها من مصدر واحد للحقيقة. من خلال البحث الذكي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحرير الأصول ومعالجتها، وسير العمل المشروح مع الموافقات والإشعارات، ورؤى العلامة التجارية القابلة للتنفيذ، تعمل مجموعة ميزات Brandfolder على تضخيم التعاون والإنتاجية بين الفرق وتمكين المستخدمين الخارجيين من الوصول إلى المحتوى الذي يحتاجون إليه بسهولة غير مسبوقة.
CELUM
celum.com
حتى المنتجات الرائعة تتطلب عروضًا تقديمية رائعة للفوز على الرف الرقمي. منذ ظهور العلامة التجارية لصاحب العمل، أدركت كل شركة أن العلامة التجارية نفسها تحتاج إلى وضعها في مكانها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. تعمل CELUM على حل هذا التحدي من خلال منصة إدارة سلسلة توريد المحتوى SaaS الفريدة الخاصة بها. يمكّن برنامج CELUM فرق التسويق والعلامة التجارية والمنتجات من بناء تجارب جذابة من خلال إنشاء المحتوى والموافقة عليه وإدارته وتوزيعه على كل قناة مطلوبة، وفهم تأثير المحتوى. منذ تأسيسها في عام 1999، قامت CELUM بتنمية قاعدة موظفيها إلى ما يقرب من 150 شخصًا، الذين يعملون بلا كلل وشغف لمساعدة المئات من عملائنا على جلب علاماتهم التجارية ومنتجاتهم إلى مركز الصدارة. وهذا هو بالضبط المكان الذي يتم فيه اتخاذ قرارات الشراء للعملاء وحيث ترتبط العلامات التجارية بقيم الشركة. تفتخر CELUM بوجود العديد من العلامات التجارية المشهورة عالميًا بين عملائها، مثل SCOTT Sports، وOutfront Advertising، وEssity، وShop Apotheke Europe، وSartorius. تجمع CELUM بين الابتكار المبتكر وروح البدء مع الاستدامة والتخطيط طويل المدى. يعد المقر الرئيسي والمركز الهندسي فائق الحداثة في لينز بالنمسا من بين أروع مباني المكاتب في البلاد. يجمع الحرم الجامعي CELUM بين مبادئ العمل الجديدة والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة وميزات التصميم التقليدية المستوحاة من جبال الألب. يقود فريق إدارة CELUM ذو الخبرة (Alessandro Kurzidim - المنتج، مايكل Wirth - العمليات، مايكل Kraeftner - الرئيس التنفيذي / النمو) الشركة بمعدلات نمو سنوية مستدامة مكونة من رقمين. واصل الرئيس التنفيذي مايكل كرافتنر الانخراط بعمق في الأمور المتعلقة باتصالات المنتجات الرقمية ومشاركتها منذ إكمال دراسته في المعلوماتية الإعلامية. وهو خبير معترف به في الصناعة ومتحدث منتظم في مجالات "رقمنة عمليات التسويق" و"تعطيل محتوى التجارة الإلكترونية".
Frontify
frontify.com
Frontify عبارة عن منصة لبناء العلامة التجارية حيث يلتقي DAM سهل الاستخدام مع البوابات المخصصة. بفضل واجهة Frontify سهلة الاستخدام، يمكن للجميع الحصول على علامتك التجارية بشكل صحيح. يمكنك تعزيز إنشاء المحتوى والتعاون كالساعة وإطلاق الحملات في لمح البصر دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد. إليك ما يمكنك تحقيقه باستخدام Frontify: * سياق مفيد — أعط سياقًا لأصولك، مما يمكن الجميع من استخدامها بشكل صحيح * بديهي حقًا — قم بتبسيط كيفية تنظيم الأصول الخاصة بك ومشاركتها، مما يسمح لأي شخص بالاكتشاف والمساهمة * قابلة للتطوير بسهولة - إطلاق حملات على العلامة التجارية على نطاق واسع عبر الفرق العالمية والمحلية، والاستفادة من الأصول الحالية وإثبات عائد الاستثمار * شخصية فريدة - يتيح لك Frontify الاتصال والتعديل والتخصيص للحصول على تجربة شخصية حقيقية من البداية إلى النهاية
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيديو والشعارات والمبادئ التوجيهية والرسومات والصوت وملفات PDF والعروض التقديمية والمشاركات والبيانات الصحفية وأفكار القصص والروابط إلى الوسائط المكتسبة والمزيد. كل ذلك في مكان واحد مصمم بشكل جميل. مصدر واحد للحقيقة لعلامتك التجارية.
Brandy
brandyhq.com
احصل على أصولك هنا وابدأ بالعلامة التجارية. إدارة علامات تجارية متعددة في مكان واحد! برز على الفور أمام أصحاب المصلحة من خلال مشاركة رابط دليل الأسلوب من أقوى منصة لإدارة العلامات التجارية في العالم. براندي هي خدمة لإدارة العلامات التجارية تساعدك على تحسين طريقة تنظيم أصول العلامة التجارية وتوزيعها. تتيح لك منصتنا القوية إمكانية إنشاء أدلة نمط العلامة التجارية بسرعة في السحابة. يمكن للوكالات والمؤسسات والعلامات التجارية الفردية أيضًا استخدام البراندي لترك انطباع دائم لدى عملائك وفرقك.
Canto
canto.com
باعتبارها شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية (DAM)، تعد Canto أبسط وأقوى منصة DAM في السوق. يتيح Canto للمؤسسات مركزية الأصول وتنظيمها ومشاركتها. باستخدام AI Visual Search، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لاكتشاف المحتوى على الفور دون الاعتماد فقط على البيانات التعريفية. أكثر من 30 عامًا من الخبرة تسمح لشركة Canto بتمكين العلامات التجارية من استخلاص قيمة أكبر من المحتوى الخاص بها، وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد، وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
Pickit
pickit.com
تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات. الأسباب الشائعة هي الملفات المبعثرة وأنظمة التخزين المتعددة وأنظمة السدود المعقدة التي لا يرغب أحد في استخدامها. يحل Pickit هذه المشكلة من خلال مصدر واحد للحقيقة لجميع الأصول المرئية والمستندات والقوالب والإرشادات، وكلها متكاملة مع تطبيقاتك المفضلة. تتضمن Pickit Enterprise ما يلي: - إدارة الأصول الإعلامية - إدارة الوثائق - إدارة العلامة التجارية - إدارة التراخيص - لوحة معلومات الرؤى - إنشاء المحتوى - عائلة Pickit™ متعددة العلامات التجارية - لوحات Pickit™ - نقل Pickit™ - المشاركة الخارجية والتعاون - وصول المنظمة وSSO - إدارة المستخدم - أسواق الإعلام - بيكيت ستوك™ - أكاديمية بيكيت™ - تكامل التوصيل والتشغيل - Pickit API DAM الذكية. دام بسيط.™
BrandBay
brandbay.io
BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك التجارية. واجهة المستخدم المبسطة لـ BrandBay وخيارات المشاركة وميزات مجموعة أدوات العلامة التجارية القابلة للمشاركة تجعل النظام الأساسي فريدًا للغاية وسهل الاستخدام مع فريقك. قم بإنشاء مجموعات ومجموعات لتنظيم أصول علامتك التجارية بالطريقة التي تريدها. ثم قدمها إلى عملائك وفريقك للحصول على دليل أسلوب يومي. قم بتخزين واستضافة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وحتى تضمينها على موقع الويب الخاص بك باستخدام رمز بسيط. شارك الأصول بشكل فردي أو في مجموعة أو شارك علامتك التجارية بالكامل بأذونات مخصصة. جرب BrandBay مجانًا اليوم وابدأ في الاستفادة من منصة إدارة العلامات التجارية المتعددة ذات الوصول الفوري لزيادة سير عملك عبر الإنترنت وتنظيم أصول علامتك التجارية.
Pics.io
pics.io
Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على إدارة مكتبة أصول الوسائط الخاصة بها. Pics.io هو مركز مركزي لجميع ملفات الوسائط الخاصة بك والذي يوفر وصولاً متحكمًا إلى معلوماتك الرقمية وسير عمل التسويق الآلي وتتبع التقدم. يمكنك استخدام تخزين Pics.io لمكتبة أصول الوسائط الخاصة بك. وبدلاً من ذلك، يمكنك البدء في إدارة الأصول الرقمية أعلى وحدات التخزين السحابية في Google Drive أو Amazon S3. كيف ستستفيد من Pics.io؟ * احصل على حل DAM فعال من حيث التكلفة دون الحاجة إلى نقل ملفاتك إلى أي مكان ودفع رسوم إضافية للاحتفاظ بأصولك على خوادم الطرف الثالث * اجعل مساحة التخزين غير المحدودة الخاصة بك قابلة للبحث باستخدام الكلمات الرئيسية والبيانات التعريفية والوظائف الأخرى * حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ستختاره لوضع العلامات التلقائية على الكلمات الرئيسية بناءً على الكفاءة والتكاليف واحتياجاتك. قم بإنشاء أوصاف أصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لملفاتك. * التحكم في نشاط فريقك داخل المكتبة الرقمية، والحصول على إشعارات بالتغييرات التي يتم إجراؤها على ملفاتك، وتقديم الملاحظات وإضافة التعليقات إلى الأصول المطلوبة، وتتبع الاتصالات ذات الصلة في مكان واحد * التحكم في وصول الفريق إلى المحتوى الرقمي، وتعيين الأدوار والأذونات لأعضاء الفريق * اجعل مكتبتك الرقمية قابلة للمشاركة مع العملاء والشركاء والزملاء وتخصيص الوصول إلى الأصول الخاصة بك * التحكم في التحميلات الجديدة وتعديلات البيانات الوصفية والكلمات الرئيسية وجميع التغييرات الأخرى التي يتم إجراؤها في Pics.io داخل التخزين السحابي الخاص بك
IntelligenceBank
intelligencebank.com
إن IntelligenceBank هي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية ومنصة عمليات التسويق، مما يعمل على سد الفجوة بين انفجار المحتوى الرقمي والموافقات على المحتوى. يعمل بنك IntelligenceBank على تمكين فرق التسويق العالمية من الوصول إلى السوق بشكل أسرع والحفاظ على سلامة العلامة التجارية عبر القنوات وتحقيق الامتثال القانوني لإدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية عبر الإنترنت وبرامج عمليات التسويق. يقوم IntelligenceBank بتحويل عمليات التسويق من خلال سد الفجوة بين كفاءة التسويق والامتثال والأداء. يتم استخدام IntelligenceBank من قبل متخصصي التسويق والعلامات التجارية والاتصالات والقانونية والامتثال في جميع أنحاء العالم. مئات من الشركات التي تستخدم IntelligenceBank بما في ذلك شركات الطيران والخدمات المصرفية والتعليم والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والرياضة والمزيد. يستخدم IntelligenceBank، المحبوب من قبل العملاء في 55 دولة، الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان وصول العلامات التجارية إلى السوق بسرعة والحفاظ على اتساق العلامة التجارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. يقدم IntelligenceBank أيضًا مجموعة من خدمات الامتثال للمحتوى لمديري المخاطر ومجالس إدارة الشركات.
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