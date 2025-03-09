برامج شباك التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعد برنامج Box Office حلاً شاملاً لإدارة الأحداث يسهل إصدار التذاكر والمبيعات وإدارة قائمة الحضور للأحداث المباشرة. يستخدم منظمو الأحداث برامج شباك التذاكر لجمع التسجيلات وبيع التذاكر والبضائع وقبول التبرعات وإدارة ملفات تعريف الحضور. يمكن الاستفادة من هذه المنتجات أثناء وبعد الحدث لبيع التذاكر في الموقع، وتسجيل الحضور، وتحليل نجاح الحدث. تشتمل بعض برامج شباك التذاكر أيضًا على ميزات برنامج CRM لإدارة ملفات تعريف العملاء أو المستفيدين.
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Eventix
eventix.io
برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Smeetz
smeetz.com
سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك ، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة ، أو كنت ترغب في تحسين سير العمل الخاص بك لجعل عملك أكثر كفاءة ؛ حلنا التجاري الموحد في مناطق الجذب ، فإن القوة من الذكاء الاصطناعي سيكون حليفك للوصول إلى أهدافك.
pretix
pretix.eu
Pretix هو برنامج شامل لإدارة التذاكر، يدعم إنشاء وبيع التذاكر وإدارة الحضور وتقديم خيارات دفع متنوعة بشكل آمن.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout عبارة عن نظام أساسي لإصدار التذاكر يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات التسجيل وحركة مرور موقع الويب وإيرادات المبيعات.
Hytix
hytix.com
Hytix هو برنامج حديث لإصدار التذاكر عبر الإنترنت يُحدث ثورة في كيفية إدارة منظمي الأحداث لمبيعات التذاكر. باعتبارها منصة لإصدار تذاكر الأحداث، توفر Hytix حلاً شاملاً لبيع التذاكر عبر الإنترنت، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لمختلف الأحداث بدءًا من الحفلات الموسيقية وحتى المؤتمرات، ومن مناطق الجذب المسكونة إلى غرف الهروب. يتيح نظام إصدار تذاكر الأحداث القوي من Hytix للمنظمين تبسيط إجراءاتهم وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة. مع Hytix، يمكنك بيع تذاكر الأحداث بسرعة وسهولة، والوصول إلى جمهور أكبر من خلال تعزيز الأحداث الخاصة بك. علاوة على ذلك، تتميز Hytix بين منصات إصدار تذاكر الأحداث الأخرى من خلال برنامجها المتطور لإصدار التذاكر في شباك التذاكر. تمكنك هذه الميزة من بيع التذاكر على منصة شباك التذاكر. سواء كنت تخطط لتجمع محلي صغير أو حدث دولي واسع النطاق، فقد تم تصميم برنامج التذاكر عبر الإنترنت من Hytix لتلبية احتياجاتك وضمان تجربة التذاكر السلسة لكل من المنظمين والحاضرين.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنامج العلامة البيضاء الخاص بـ ViewStub. نحن نقدم أيضًا سوقًا مجانيًا للأحداث يمكنك من خلاله تحقيق الدخل من الأحداث وبثها واستضافتها في جميع أنحاء العالم. يعد ViewStub الحل الأمثل لمؤتمرات الأعمال والأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية وأي شخص يتطلع إلى نقل تجربة الأحداث الخاصة به إلى نهج مختلط. هل ما زلت تبحث عن حل تقليدي؟ يقدم ViewStub حلولاً لحجز تذاكر الأحداث شخصيًا بالإضافة إلى خيارات افتراضية تمامًا.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول المدفوعات من خلال أكثر من 14 بوابة دفع وتسليم التذاكر من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المطبوعات أو حتى تسجيل الوصول عند الباب، مما يخلق تجربة خالية من المتاعب. بفضل الأسعار التنافسية وخدمة العملاء الممتازة ومجموعة من الميزات التي تجعلها الخيار الأفضل لمنظمي الأحداث من جميع الأنواع، يعد Yapsody متجرًا شاملاً لإنشاء أحداث ناجحة.
Showpass
showpass.com
Showpass هي شركة رائدة عالمية في تكنولوجيا الأحداث ، وتذاكر التذاكر والتوزيع الأولية ، والتسليم المختلط (الحية والظاهرية والمدفقات) من تجارب لعشرات الآلاف من مضيفي الأحداث. يوفر Showpass إمكانية الوصول إلى قنوات التوزيع والاكتشاف العالمية بما في ذلك التذاكر الأصلية على Facebook ، و Google Reserve ، وشبكة الناشرين الملكية. يقوم ShowPass بإنشاء حلول للأحداث المعقدة والمنظمات الكبيرة ومنتجي الأحداث ذات الحجم العالي ويفخر بخدمة ملايين العملاء.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هو تطبيق لإدارة المنظمات الثقافية والفنية، يقدم حلولاً للتذاكر، جمع التبرعات، إدارة العلاقات، والتسويق.
SimpleTix
simpletix.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمعالم الجذب والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمتحف والمزيد. ليس لدى SimpleTix أي عقود، وتقدم دفعات فورية، وسهلة الاستخدام.
Afton Tickets
aftontickets.com
تتفوق Afton Tickets على كل شركات التذاكر الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسعر، ودعم العملاء، والمعدات الموجودة في الموقع، وشبكة Wifi الاحتياطية، ومجموعة الميزات، والمدفوعات اليومية، وزيادة ربحية الحدث الخاص بك. كيف؟ تقوم Afton Tickets ببساطة بعمل الكثير وبتكلفة أقل. من خلال تمرير رسوم الخدمة الصغيرة إلى الحاضرين، فإن كل ما تفعله Afton من أجلك يمكن أن يأتي بتكلفة حقيقية قدرها 0.00 دولار.
ShowClix
showclix.com
تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.
TicketSpice
ticketspice.com
تطبيق TicketSpice يتيح لك بيع التذاكر عبر الإنترنت وإدارة الأحداث بسهولة مع تخصيص كامل وتحليلات في الوقت الحقيقي.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
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