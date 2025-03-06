برنامج إدارة الإشارات المرجعية - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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يساعد برنامج Bookmark manager المستخدمين على حفظ وتنظيم محتوى الويب ومواقع الويب لسهولة الوصول إليها في المستقبل. تتكامل هذه الأدوات مع متصفحات الويب أو تعمل ضمنها، مما يتيح للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على المحتوى وإعادة زيارته دون الحاجة إلى تطبيق منفصل. يتم عادةً عرض الإشارات المرجعية بشكل بارز في المتصفح لمنع تجاهل العناصر المحفوظة أو فقدانها. يعتمد المحترفون في مختلف المجالات على مديري الإشارات المرجعية لتخزين المحتوى المهم والوصول إليه بسرعة عند الحاجة.
إرسال تطبيق جديد
getpocket.com
Pocket ، المعروف سابقًا باسم Read It لاحقًا ، هو تطبيق ويبد على شبكة الإنترنت لإدارة قائمة قراءة المقالات ومقاطع الفيديو من الإنترنت. تم إصداره في عام 2007 ، وكان التطبيق في الأصل فقط لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والكمبيوتر المحمول ، وهو متاح الآن لمتصفحات MacOS و Windows و iOS و Android و Windows Phone و Blackberry و Kobo Ereaders ومتصفحات الويب. تم الاستيلاء على الجيب من قبل Mozilla ، مطورو متصفح Firefox Web ، في عام 2017.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. لديها منصة تعاون مدمجة لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل صندوق الوارد. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تروج لاستخدام التعليقات والأحب والمشاركة. تم دمج Mail Zoho بشكل جيد مع جميع تطبيقات Zoho الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الشائعة.
Raindrop.io
raindrop.io
الكل في مدير مرجعية واحد. لإلهامك ، اقرأ لاحقًا ، وسائل الإعلام والأشياء.
Diigo
diigo.com
Diigo هو موقع ويب لوضع الإشارات المرجعية الاجتماعية يسمح للمستخدمين المسجلين بوضع إشارة مرجعية على صفحات الويب ووضع علامات عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بتمييز أي جزء من صفحة الويب وإرفاق ملاحظات لاصقة بإبرازات محددة أو بصفحة كاملة. يمكن الاحتفاظ بهذه التعليقات التوضيحية خاصة، أو مشاركتها مع مجموعة داخل Diigo، أو إعادة توجيهها إلى شخص آخر عبر رابط خاص. الاسم "Diigo" هو اختصار لعبارة "ملخص معلومات الإنترنت والمجموعات والأشياء الأخرى". يمكن لأصحاب الحسابات المميزة إجراء عمليات بحث عن النص الكامل للنسخ المخزنة مؤقتًا من الإشارات المرجعية. يبحث البحث عن النص الكامل أيضًا في عناوين URL للصفحات والعلامات والتعليقات التوضيحية. وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب الحسابات المميزة اختيار حذف العلامات التي تظهر بالفعل في نص الصفحة لوضع إشارة مرجعية عليها (على الرغم من أنه لا يمكن البحث في النص داخل الصور). قوبل إطلاق Diigo بردود فعل متباينة، من غير المعجبين إلى المتحمسين. تم إدراج Diigo beta كواحدة من أفضل عشر أدوات بحثية بواسطة CNET في عام 2006. خارج موقع الويب، تشتمل واجهة المستخدم الرسومية الخاصة بـ Diigo على إشارة مرجعية اختيارية، أو شريط أدوات قابل للتخصيص، مع إمكانيات بحث متنوعة. يتم تمكين التمييز من خلال قائمة يمكن أن تظهر تلقائيًا عند تحديد المحتوى، أو يتم تضمينها في قائمة السياق. في مارس 2009، استحوذت Diigo على خدمة قص الويب Furl من Looksmart مقابل سعر لم يُكشف عنه. يحتوي الموقع أيضًا على ملحق متاح على Chrome Web Store. في 25 أكتوبر 2012، تم الاستيلاء على نطاق diigo.com. قام مهاجم غير معروف بتغيير سجلات خادم الأسماء الرسمية ("سجلات NS") لمنطقة DNS DIIGO.COM، مما أعطى التحكم مؤقتًا لخوادم الأسماء في AFRAID.ORG، وتسبب في توجيه حركة المرور بشكل خاطئ. تتوفر تطبيقات الهاتف المحمول لـ Diigo على أنظمة iOS وAndroid وWindows الهاتف 7.
start.me
start.me
خلفية الشركة: تأسست شركة start.me في عام 2014 في هولندا، وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح اسمًا موثوقًا به في المؤسسات الرقمية، وتفتخر بقاعدة مستخدمين نابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم. باعتبارها كيانًا ديناميكيًا، تتطور start.me باستمرار، وتحتفظ برؤيتها لتبسيط وتعزيز الإنتاجية عبر الإنترنت. الميزات والوظائف الرئيسية: start.me عبارة عن نظام أساسي لإدارة الروابط، يوفر لكل من الأفراد والفرق مركزًا مركزيًا للإشارات المرجعية وموارد الويب والأدوات الأساسية. تتراوح الميزات من تحرير الإشارات المرجعية البديهي، والصفحات المشتركة التعاونية للفرق، إلى لوحة معلومات سهلة الاستخدام للوصول السريع. علاوة على ذلك، تتضمن العروض المتقدمة تكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO) وضوابط إدارية قوية للفرق الأكبر حجمًا. عرض القيمة الأساسية: يكمن جوهر start.me في تنظيم مساحة العمل الرقمية، مما يضمن أن الروابط والأدوات الحيوية ليست سوى نقرة واحدة. من خلال مركزية الموارد، يقلل start.me من الفوضى الرقمية، ويعزز الكفاءة للمستخدمين الفرديين مع تعزيز التعاون السلس بين الفرق. ونتيجة لذلك، لا يوفر المستخدمون الوقت الثمين فحسب، بل يختبرون أيضًا زيادة في الإنتاجية عبر الإنترنت.
Toby
gettoby.com
الإشارات المرجعية مخصصة للكتب، وليس للمتصفحات. قم بتنظيم علامات تبويب المتصفح الخاص بك في Toby حتى تتمكن من الوصول إلى الموارد الرئيسية بنقرة واحدة بدلاً من سبع نقرات.
Dropmark
dropmark.com
الطريقة الذكية لتنظيم جميع الروابط والملفات والملاحظات في مجموعات مرئية. خصوصية تامة وخالية من الإعلانات، كما هو الحال دائمًا.
Superdense
superdense.com
مدير الإشارات المرجعية الأكثر إحكاما لجميع المتصفحات والأجهزة الخاصة بك
Bookmark OS
bookmarkos.com
مدير الإشارات المرجعية ومدير المهام والملاحظات والملفات معًا في سطح مكتب واحد أنيق وقابل للتخصيص.
Toast
dotoast.com
يمكنك حفظ مجموعات الروابط أو مزامنتها أو مشاركتها بين جميع المتصفحات والأجهزة وأعضاء الفريق. إدارة علامات التبويب في نافذة المتصفح، وحفظها وإعادة فتحها بنقرة واحدة أو واحدة تلو الأخرى.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
يمكنك الوصول إلى إشاراتك المرجعية على أي جهاز (سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول) في أي متصفح. جميع الإشارات المرجعية خاصة بشكل افتراضي، والمشاركة متاحة اختياريًا. قم باستيراد إشاراتك المرجعية الحالية من متصفحك أو أي مدير إشارات مرجعية آخر. دعم الوصول السريع للإشارات المرجعية المستخدمة بشكل متكرر. دعم للتعامل مع عدد كبير من الإشارات المرجعية وتنظيمها من خلال إدارة العلامات المتقدمة. واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة لتجربة سهلة الاستخدام
Atavi
atavi.com
يستضيف Atavi.com إشاراتك المرجعية بشكل آمن ويوفر وصولاً سريعًا من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي بمجرد إجراء المزامنة.
GoLinks
golinks.io
تستخدم الشركات اليوم ما يصل إلى 137 تطبيقًا. يضيع الموظف العادي 19% من أسبوع العمل في البحث عن المعلومات. على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم الموارد، لم ينجح أي شيء في حل التحدي المتمثل في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة - حتى الآن! تُحدث GoLinks ثورة في كيفية عثور الموظفين على المعرفة ومشاركتها من خلال تحويل أي عنوان URL إلى عنوان URL قصير يسهل تذكره. لديك الآن إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات من خلال إجابات الذكاء الاصطناعي لكل سؤال، مع البحث التحادثي المدعوم من الذكاء الاصطناعي المدمج في نظامنا الأساسي. يمكنك الآن عرض معلومات الشركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما عليك سوى كتابة أي سؤال في لوحة التحكم أو Slack والحصول على الموارد الموصى بها وإجابات الذكاء الاصطناعي على الفور. تعمل خدمة GoLinks على ربط الفرق بشكل أكثر سهولة بالتطبيقات والمعلومات التي يصلون إليها يوميًا. توقف عن استخدام عناوين URL الطويلة وشارك المعرفة باستخدام كلمات رئيسية لا تُنسى في المتصفحات والتطبيقات وبشكل مرئي وفي المحادثة. لقد أصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي بفضل روابط go التي يمكن قراءتها بواسطة الإنسان والتي تعيد التوجيه إلى أي تطبيق ويب.
Linkish
linkish.io
يساعدك Linkish على مشاهدة مقاطع فيديو youtube/vimeo، والاستماع إلى صوت soundcloud، ورؤية الصور، وقراءة المقالات، وزيارة روابط مواقع الويب وغير ذلك الكثير مباشرة من لوحة تحكم واحدة، مع حفظ الروابط الخاصة بك في نموذج مشفر
Tefter
tefter.io
اجعل فريقك على نفس الصفحة بشكل أسرع من خلال الوصول بسرعة البرق إلى جميع روابطك المهمة، من أي جهاز ومن خلال Slack.
Hypershoot
hypershoot.com
لقطة شاشة وتنظيم مواقع الويب المفضلة لديك بسهولة.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
تعد Bookmark Llama أقوى أداة لمشاركة الإشارات المرجعية في السوق، حيث يمكنك مشاركة الإشارات المرجعية مع أي شخص عبر Chrome وFirefox وEdge.
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