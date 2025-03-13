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برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.

Stripe

Stripe

stripe.com

سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.

Wave

Wave

waveapps.com

تطبيق Wave يقدم خدمات المحاسبة والإدارة المالية للشركات الصغيرة، مع ميزات تتضمن تتبع الدخل والمصروفات، الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت.

Zoho Books

Zoho Books

zoho.com

كتب زوهو هو تطبيق محاسبة يتيح تتبع النفقات، إدارة الفواتير، والمصالحة المصرفية بكفاءة للشركات.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

تطبيق بوكبي هو أداة لإنشاء وإرسال الفواتير للمستقلين والشركات الصغيرة عبر الويب والهاتف المحمول.

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

فاتورة Zoho هو تطبيق فواتير عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة على إنشاء وإرسال الفواتير، وتتبع المدفوعات، وإدارة تذكيرات الدفع.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook هو تطبيق هندي لإدارة الفواتير والمحاسبة للمؤسسات الصغيرة، يدعم الفواتير المتوافقة مع GST ويتيح تتبع المصاريف وإدارة المخزون.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.

Bill.com

Bill.com

bill.com

يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.

Finom

Finom

finom.co

تطبيق Finom يوفر حسابات أعمال إلكترونية لإدارة العمليات المالية مثل الفواتير، المدفوعات، وإدارة النفقات من الهاتف أو الكمبيوتر.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

تطبيق Teamleader يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والحسابات في مكان واحد، مما يسهل تنظيم العمل والمتابعة الفعالة.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.

Bloom

Bloom

bloom.io

بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

تطبيق الفاتورة البسيطة يتيح للشركات الصغيرة إنشاء وإدارة الفواتير بسهولة عبر الهاتف، مما يسهل عملية الدفع والتتبع المالي.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo هو تطبيق لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير، يساعد الأفراد والفرق على تنظيم المهام ومراقبة التقدم وإدارة الفواتير.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

تساعد تطبيق Pennylane المديرين التنفيذيين على اتخاذ قرارات مالية أفضل من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وأدوات لإصدار الفواتير وإدارة النفقات.

Refrens

Refrens

refrens.com

يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.

Billdu

Billdu

billdu.com

تطبيق Billdu يتيح إنشاء فواتير احترافية وإدارة النفقات و خيارات الدفع أونلاين، مع ميزات لحجز المواعيد وإنشاء المتاجر الإلكترونية.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والمصروفات وتتبع الأداء المالي بسهولة.

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

تطبيق صانع الفواتير يسهل إنشاء الفواتير والتقديرات واستلام المدفوعات، مما يساعد الشركات في تنظيم عمليات الفوترة.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.

Billin

Billin

billin.net

تطبيق Billin يتيح إنشاء وإرسال الفواتير وإدارة النفقات للأفراد والشركات الصغيرة، مما يسهل العمليات المالية.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice هو برنامج لفوترة وإدارة مالية يتيح للمستخدمين إنشاء فواتير وتقديرات، وتتبع النفقات والدفعات، ويتميز بدعمه لعدة عملات ولغات.

EasyBill

EasyBill

easybill.de

تطبيق EasyBill يتيح إنشاء مستندات مثل الفواتير والعروض بسهولة، وإرسالها تلقائيًا للعملاء، ويرتبط بأنظمة التجارة الإلكترونية.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Paddle

Paddle

paddle.com

Paddle هو حل شامل لإدارة المدفوعات والاشتراكات للبرمجيات كخدمة (SaaS) يشمل معالجة الفواتير والضرائب وحماية ضد الاحتيال.

BigTime

BigTime

bigtime.net

تطبيق BigTime يساعد منظمات الخدمات المهنية على تتبع الوقت والنفقات، إدارة المشاريع، وتسريع عملية الفوترة بفضل واجهته السهلة الاستخدام.

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

تطبيق InvoiceBerry يمكّن المستقلين والشركات الصغيرة من إنشاء وإدارة الفواتير بسهولة وتتبع المدفوعات والنفقات.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تطبيق BQE Core يدير حسابات الشركات ومشاريعها بفعالية من خلال منصة سحابية موحدة تضم أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire هي منصة مالية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مثل إدارة المدفوعات والنفقات عبر حساب واحد سهل الاستخدام.

Sellsy

Sellsy

sellsy.com

Sellsy هو تطبيق CRM شامل يدير جميع مراحل عملية البيع من التنقيب إلى الدفع، مع توفير أدوات للفوترة وإدارة العملاء والتسويق.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.

Invoice Ninja

Invoice Ninja

invoiceninja.com

Invoice Ninja هو تطبيق لإدارة الفواتير، يسمح للمستخدمين بإنشاء وإرسال وتتبع الفواتير ونفقات الأعمال بشكل فعال.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks يساعد المستقلين والشركات الصغيرة في إصدار الفواتير وتلقي المدفوعات بسهولة، مع تتبع حالة الفواتير المقبوضة.

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

ديلي بيز هو برنامج إدارة عبر الإنترنت مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقدم حلولاً للفوترة وإدارة المبيعات والمحاسبة وإدارة العملاء والمشاريع والمخزون.

Invoice Temple

Invoice Temple

invoicetemple.com

تطبيق معبد الفاتورة يساعد أصحاب الأعمال على إنشاء وإدارة الفواتير بشكل سهل وفعال مع تخصيص القوالب وإدارة المدفوعات وسجلات المبيعات.

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

Bill4Time هو برنامج للتتبع والفوترة مصمم للمحامين والمهنيين، يسهل إدارة الوقت والفواتير من خلال حلول آمنة ومتكاملة.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.

Veem

Veem

veem.com

تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

تطبيق Fiskl لإدارة المالية والمحاسبة يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة الشؤون المالية والفواتير والتقارير بسهولة.

Stampli

Stampli

stampli.com

يعمل تطبيق Stampli على أتمتة عمليات الحسابات المستحقة الدفع، مع تحسين التواصل وإدارة الفواتير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.

Elopage

Elopage

elopage.com

إلوج هو منصة إلكترونية شاملة لبيع المنتجات الرقمية، توفر خيارات للدفع وأتمتة المحاسبة لمساعدة رواد الأعمال في بناء وتوسيع أعمالهم.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Invoiced تطبيق لإدارة الفواتير، يساعد الشركات في إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات بكفاءة، مع دعم التخصيص والتكامل مع أنظمة المحاسبة.

Yes Invoice

Yes Invoice

yesinvoice.com

تطبيق نعم فاتورة يساعد المستخدمين على إنشاء وإرسال فواتير احترافية، تتبع المدفوعات، وإدارة سجلات العملاء بسهولة عبر الإنترنت.

Checkbook

Checkbook

checkbook.io

تطبيق Checkbook يتيح للشركات والأفراد إرسال واستقبال الشيكات الرقمية بسهولة، دون الحاجة لتسجيل المستلم، مع خيارات متعددة لاستلام الأموال.

Invoice Crowd

Invoice Crowd

invoicecrowd.com

حشد الفاتورة هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء العروض والفواتير، يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين على إدارة المعاملات المالية بسهولة.

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