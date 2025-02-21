الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

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تم تصميم برنامج محاكاة تدريب الواقع المعزز (AR) لإعداد الأفراد لأدوار محددة ضمن بيئة افتراضية جزئيًا. تستفيد هذه الحلول من الواقع المعزز لنقل المهارات الأساسية المطلوبة لمختلف المهن. على عكس محاكيات تدريب الواقع الافتراضي التي تغمر المستخدمين بالكامل في بيئات افتراضية، تقوم محاكيات تدريب الواقع المعزز بدمج الصور ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي من خلال الأجهزة المحمولة المجهزة بالكاميرات. يؤدي هذا التكرار لسيناريوهات الحياة الواقعية إلى تعزيز المشاركة والاحتفاظ في عملية التعلم. تعد أجهزة محاكاة التدريب بالواقع المعزز مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعملون في المهن عالية الضغط، حيث تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للوظيفة مسبقًا. إنها تلبي احتياجات المهن العملية مثل الطب وإنفاذ القانون بينما تثبت أيضًا قيمتها في المجالات المتخصصة مثل الطيران والنقل. علاوة على ذلك، توفر بعض محاكيات تدريب الواقع المعزز وظائف SDK للواقع المعزز، مما يمكّن المطورين من تصميم النظام الأساسي وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسساتهم.
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Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning هي شركة برمجيات B2B كخدمة (SaaS) متخصصة في المساعدة عن بعد. إنه يوفر الجيل التالي من خدمات التعاون عبر الفيديو التي تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلاثية الأبعاد لتحسين الاتصالات في الوقت الفعلي وحل المشكلات الصعبة. يتم استخدام Help Lightning في التركيب والفحص والتدريب والخدمة وإصلاح المعدات والمنتجات المعقدة. مع Help Lightning، يرى العملاء تحسينات فورية في الأداء بما في ذلك زيادة في معدلات الإصلاح لأول مرة، وعدد أقل من لفات الشاحنات، وتوسيع قدرة القوى العاملة، وزيادة في رضا العملاء النهائيين مع تعزيز إيرادات الخدمة وهامش الربح.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طليعة تكنولوجيا الأعمال. خبرتنا لا تقتصر فقط على صياغة الحلول المستقبلية؛ بل يتمثل في جعلها سهلة الوصول وعملية لتلبية احتياجات العمل الديناميكية في يومنا هذا. ميزات متطورة في SynergyXR، لا نقوم فقط بإنشاء الأدوات؛ نحن نحت التجارب. منتجاتنا هي أكثر من مجرد برامج؛ فهي بوابات لأبعاد جديدة من التفاعل والتعاون. مع التركيز على الواجهات سهلة الاستخدام والوظائف القوية، تتكامل حلول XR لدينا بسلاسة مع عمليات عملك. بدءًا من وحدات التدريب الشاملة وحتى عروض المنتجات التفاعلية، نضمن أن الواقع المعزز والافتراضي أكثر من مجرد كلمات طنانة - فهي أدوات أساسية لنجاح الأعمال الحديثة. قيمة وحلول لا مثيل لها ما يميز SynergyXR هو التزامنا بحل تحديات الأعمال في العالم الحقيقي. نحن نؤمن بنهج يضع الإنسان أولاً، حيث تعمل التكنولوجيا كعامل تمكين، وليس كعائق. تم تصميم حلولنا لتعزيز الكفاءة وتشجيع الابتكار وتبسيط الاتصال بين الفرق العالمية. من خلال تبني أدوات XR الخاصة بنا، يمكن للشركات تجاوز الحدود التقليدية، وفتح إمكانات جديدة في التعاون والتدريب وإشراك العملاء. انغمس في المستقبل مع SynergyXR - حيث يصبح الواقع الممتد حقيقة يومية لشركتك.
SimX
simxvr.com
يستبدل برنامج SimX عارضات المحاكاة المادية الخاصة بك بمريض افتراضي ثلاثي الأبعاد قابل للتخصيص وعالي الدقة ويمكن عرضه في أي مكان.
Ajna Lens
ajnalens.com
مساعدة الجميع على الإبداع والتوزيع والنمو في XR باستخدام AjnaVidya. تعلم مهارات الصناعة في دقائق. قم بإنشاء تجارب XR باستخدام الأدوات والموارد المتطورة، ثم قم بنشرها وتوزيعها على AjnaVidya. قم بالوصول إلى التحليلات الخاصة بالمحتوى الخاص بك وحقق النمو بلا حدود.
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. فوائد: • وقت أسرع للحل: احصل على سياق مرئي فوري - اقضِ وقتًا في حل المشكلة بدلاً من تقييم الموقف • معدلات إصلاح أعلى لأول مرة: احصل على دقة أسرع مدعومة بمربع أدوات التعليقات التوضيحية • تحويل الإرساليات المكلفة: زيادة الدقة عن بعد وتقليل الإرساليات غير الضرورية من خلال المساعدة والتوجيه البصري • نقل المعرفة: قم بتقليص الفجوة في مهاراتك وجعل الخبراء في متناول المزيد من الموارد الميدانية المبتدئة أو المقاولين • تجربة العملاء: رفع رضا العملاء وNPS من خلال الجودة والخدمة والقدرات التي لا مثيل لها • خفض البصمة الكربونية: قم بإزالة أو تقليل لفات الشاحنات لتحقيق حل المشكلة مع تقليل البصمة الكربونية وتوفير المال • تجارب الحل الذاتي: تعزيز فعالية الحل الذاتي للعملاء والموظفين من خلال التوجيه البصري للواقع المعزز خطوة بخطوة داخل جهاز كل مستخدم. تعتبر CareAR Assist الأداة المثالية لفرق إدارة الخدمة التي تتطلع إلى توفير حل أسرع وأكثر فعالية للمشكلات، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتوفير تكاليف السفر والنقل بشكل كبير. يوفر CareAR Instruct تعليمات مفصلة خطوة بخطوة للعملاء والفنيين، وتمكينهم من حل المشكلات ذاتيًا مما يؤدي إلى تحسين معدل الإصلاح لأول مرة، وتقليل مكالمات خدمة العملاء، وزيادة الامتثال للإجراءات. تتيح تجربة CareAR Experience لأي مستخدم أعمال إنشاء تعليمات عمل رقمية غامرة مدعومة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي من خلال واجهة نقطة ونقر بدون رمز. الميزات الرئيسية • التعاون متعدد الأطراف: تعاون مع أي عدد تريده من أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لحل المشكلات عن بُعد، باستخدام موجزات فيديو حية عالية الدقة. • أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز: استخدم مجموعة أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز الرائدة في الصناعة من CareAR لإضافة تعليقات توضيحية إلى مقاطع الفيديو المباشرة والصور المشتركة، مما يوفر إرشادات مرئية مفصلة لحل المشكلات بسرعة. • تعليمات الحل الذاتي: قم بتقديم إرشادات مفصلة خطوة بخطوة لتوجيه العملاء والفنيين خلال إجراءات الإعداد والصيانة الروتينية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاحات. • منشئ الخبرة: يمكنك إنشاء تجارب تحتوي بسرعة على أداة إنشاء الخبرة التي تعمل بالإشارة والنقر بدون تعليمات برمجية. استخدم المحتوى ثلاثي الأبعاد والفيديو والصور والنص للحصول على تعليمات سهلة المتابعة لتمكين الخدمة الذاتية للعملاء والفنيين. • البحث المتكامل: تحسين وصول المستخدم إلى المعلومات من خلال توفير وظيفة البحث مباشرة ضمن تجربة الحل الذاتي. • التحقق المرئي: استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائنات والحالة مع التعرف على الصور لتعزيز الامتثال الإجرائي وضمان إكمال المهام بشكل صحيح وآمن. • مشاركة فورية للمعرفة: نشر تعليمات العمل الرقمية على الفور ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الرابط أو رمز الاستجابة السريعة أو عبر تطبيق CareAR للهاتف المحمول. • التحليلات ولوحات المعلومات الغنية: احصل على رؤى أعمق حول كيفية قيام الفرق بحل المشكلات الميدانية باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات التفصيلية الخاصة بـ CareAR، المتوفرة للمسؤولين والمديرين وقادة الفرق. • الاستطلاعات: استخدم منشئ استطلاعات CareAR لأداة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تهم مؤسستك وجمع التعليقات المنظمة من العملاء والفنيين من أجل التكرار السريع. • عائد الاستثمار الحقيقي: استفد من البيانات التي توفرها CareAR لتحديد عائد الاستثمار من حيث الأداء المحسن، وزيادة انحراف الإرسال، وتقليل أوقات الحل، وتقليل عدد لفات الشاحنات/الزيارات الميدانية، وتحسين معدلات الإصلاح لأول مرة. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow متوافق مع ServiceNow CSM وFSM وITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce متوافق مع CareAR في Salesforce Service Cloud وإدارة الخدمة الميدانية • واجهة برمجة التطبيقات (API): قم بدمج CareAR في خدمة العملاء الخاصة بك أو تطبيق إدارة الخدمة الميدانية بسهولة عبر واجهة برمجة تطبيقات الويب
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