برامج الإسناد - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

Triple Whale

triplewhale.com

نحن نساعدك في الحصول على بيانات أكثر دقة، مع دمج جميع قنواتك في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. Triple Whale هو أول نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية الكل في واحد في العالم. بفضل عمليات تجميع البيانات القوية والمرئيات وتتبع الإسناد المحسّن، توفر Triple Whale لشركات التجارة الإلكترونية عرضًا واضحًا وسريعًا وشفافًا للمقاييس المهمة. نحن نتحدث عن مقاييس مثل هامش المساهمة (مقسمًا حسب المنتج، والحملة، وكيفما تريد)، وقيمة الطلب الحقيقية، والعوائد، وتكلفة الاكتساب للعميل الجديد، والمزيد. قم بتخصيص المقاييس الخاصة بك حسب حاجتك لحساب ما تحتاجه بالضبط، وإضافتها إلى لوحة التحكم حيث يمكنك مراقبتها في الوقت الفعلي. شاركها مع فريقك حتى تتمكن أخيرًا من الحصول على مصدر واحد للحقيقة عبر الشركة بأكملها بدءًا من مشتري الوسائط وحتى المدير التنفيذي. مدعومًا بعمليات تكامل سلسة مع أفضل التطبيقات والشبكات مثل Shopify وKlaviyo وFacebook، يقدم Triple Whale نظرة شاملة لأداء عملك، ويلخص جميع بياناتك التسويقية في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص. يعد Triple Whale أيضًا الحل البرمجي الوحيد الذي يقدم تطبيقات الهاتف المحمول كاملة الميزات لكل من iOS وAndroid، مما يتيح للعملاء الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي من أي مكان وفي أي وقت. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد على البيانات النموذجية والتخمين للإحالة، تستخدم Triple Whale بيانات الطرف الأول المملوكة لها لتتبع بيانات شراء العملاء مباشرةً وصولاً إلى مستوى الإعلان وعبر قنوات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Triple Whale عددًا غير محدود من المستخدمين وعمليات تكامل المتجر، والبريد الإلكتروني الآلي وتقارير Slack، وبيانات المتوسط ​​والوسيط والوضع AOV، والتحليل الجماعي والقيمة الدائمة، ورحلات المنتج، ومجموعة من الميزات القوية الأخرى المخصصة لمنح شركات التجارة الإلكترونية مزيدًا من الشفافية في بياناتهم. باستخدام Triple Whale، يمكن للمسوقين أخيرًا: - الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي أثناء التنقل، من أي مكان في العالم - قضاء وقت أقل في مناقشة البيانات ومزيد من الوقت في استخدامها لتنمية أعمالهم - الراحة والإنفاق بثقة مع العلم أن الإحالة متاحة النقطة - تمكين فرقهم من خلال إعداد تقارير آلية دقيقة وسهلة الاستخدام