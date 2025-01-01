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برامج إدارة الجمعيات
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برامج إدارة الجمعيات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل أنظمة إدارة الجمعيات (AMSs) على تزويد المنظمات العضوية بالأدوات اللازمة لإشراك أعضائها وإدارتهم بشكل فعال. تتضمن الميزات الرئيسية لنظام إدارة الدعم قاعدة بيانات مركزية لمعلومات الأعضاء، وإدارة المستحقات المالية، وتنظيم الأحداث، ومنصات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تمكّن أنظمة إدارة الدعم المستخدمين من إنشاء المحتوى وتوزيعه وإدارة الشهادات وتقديم بوابات الخدمة الذاتية للأعضاء الجدد للتسجيل والوصول إلى المعلومات. هذه الأنظمة مناسبة لمجموعة متنوعة من المؤسسات، مثل نوادي الروتاري وجمعيات الآباء والمعلمين والمنظمات غير الربحية. يمكن أيضًا أن تتكامل AMSs مع البرامج الأخرى لتحسين الأداء الوظيفي. قد تشمل عمليات التكامل أنظمة إدارة المحتوى لتقديم المعلومات في الوقت المناسب، أو منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتخزين بيانات الأعضاء، أو برامج المحاسبة لتتبع المعاملات المالية. تم تصميم بعض أنظمة إدارة الدعم خصيصًا للمنظمات غير الربحية أو مبادرات جمع التبرعات.

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MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress هو مكون إضافي لعضوية WordPress يتيح إدارة المحتوى وتحديد الوصول بناءً على مستويات عضوية، مع ميزات لتقديم الدورات والتفاعل المجتمعي.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.

GrowthZone

GrowthZone

growthzone.com

GrowthZone هو برنامج إدارة جمعيات يساعد على تبسيط العمليات، تحسين مشاركة الأعضاء، وتنمية قاعدة الأعضاء من خلال أدوات شاملة.

Neon One

Neon One

neonone.com

نيون ون هو برنامج إدارة العلاقات مخصص للمنظمات غير الربحية. يدير الحملات، الفعاليات، التواصل، ويوفر أدوات التقارير والإدارة.

Springly

Springly

springly.org

Springly هو برنامج شامل لإدارة المنظمات غير الربحية، يوفر أدوات لتسهيل جمع التبرعات، المحاسبة، وبناء المواقع، والتواصل.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia هي منصة لإدارة المنظمات تساعد في التسجيل عبر الإنترنت، إدارة العضويات، تسهيل العمليات وتحسين التواصل مع المجتمعات.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet هي منصة شاملة لإدارة المجتمع، تتيح إدارة الأعضاء والفعاليات والتبرعات، مع أدوات للتواصل والمدفوعات بدون الحاجة للبرمجة.

Ugenie

Ugenie

ugenie.io

Ugenie تطبيق يساعد الأعمال العضوية على بناء وإدارة مجتمعاتهم عبر بوابة تحمل العلامة التجارية، مع ميزات لإدارة الاشتراكات والتواصل.

SheepCRM

SheepCRM

sheepcrm.co.uk

SheepCRM هو برنامج إدارة العضوية في المملكة المتحدة، يوفر وسيلة سهلة وفعالة لإدارة بيانات الأعضاء وتفاعلاتهم.

Rhythm Software

Rhythm Software

rhythmsoftware.com

يقدم تطبيق Rhythm نظام إدارة جمعيات قابل للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات الجمعيات المختلفة، مع تصميم سهل الاستخدام وتجربة مخصصة للأعضاء.

Clubistry

Clubistry

clubistry.com

Clubistry هو برنامج لإدارة الأندية يشمل إدارة العضوية، الدفعات عبر الإنترنت، إدارة الأحداث والمحتوى، مما يسهل سير عمل الأندية بكفاءة.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

توكان تيك هو برنامج سحابي لإدارة شبكات الخريجين والمجتمعات، يتيح التواصل والتعاون بين الأفراد في المؤسسات التعليمية والشركات.

Member365

Member365

member365.com

Join It

Join It

joinit.com

تطبيق Join It هو خدمة لإدارة العضوية تساعد المنظمات على تتبع وإدارة مجتمعهم من خلال واجهة قاعدة بيانات بسيطة وتكامل مع مزودي الخدمات.

Memberplanet

Memberplanet

memberplanet.com

MemberPlanet هو تطبيق لإدارة العضوية على السحابة، يسهل تنظيم الأحداث والتواصل بين المؤسسات وأعضائها.

ClubCollect

ClubCollect

clubcollect.com

تطبيق ClubCollect يسهل جمع رسوم العضوية وإدارة المدفوعات للأندية، مع إمكانية إرسال تذكيرات ومتابعة مالية، مما يبسط الإدارة المالية.

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