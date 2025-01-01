ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل محرر الواقع المعزز (AR) ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) على تمكين المستخدمين من خبرة بسيطة أو معدومة في البرمجة لصياغة تجارب الواقع المعزز دون عناء. بفضل ميزات السحب والإفلات البديهية، تسهل برامج تحرير AR WYSIWYG لمطوري الواقع المعزز استيراد كائنات ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الصور المستهدفة، ودمجها بسلاسة في المشاهد المصممة مسبقًا. يجب أن تكون هذه الصور المستهدفة قابلة للاكتشاف وتتبعها من خلال منظور الكاميرا، مما يسمح بتراكبها مع محتوى HTML. علاوة على ذلك، يقوم محرر AR WYSIWYG بتخزين هذه الصور المستهدفة بشكل آمن، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لإعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للأفراد المهتمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول AR دون تعقيد متطلبات الترميز التقليدية.
إرسال تطبيق جديد
Wikitude
wikitude.com
تطبيق ويكيوتيد يوفر تجربة واقع معزز للمستخدمين من خلال تقديم معلومات وتعليقات حول المواقع عند توجيه الكاميرا نحوها.
MyWebAR
mywebar.com
تطبيق MyWebAR يمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة تجارب الواقع المعزز بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لتحميل تطبيقات إضافية.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.
ROAR
theroar.io
تطبيق ROAR Editor يمكنك من إنشاء تجارب واقع معزز عالية الجودة بسهولة، مناسب للمستخدمين غير التقنيين لاستخدامات شخصية أو تجارية.
UniteAR
unitear.com
تطبيق UniteAR يمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب واقع معزز بدون ترميز، عبر التطبيقات ومنصات الويب، ويتضمن تخصيص الروابط وتطوير تطبيقات للأندرويد وiOS.
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء تجارب واقع معزز (AR) من خلال واجهة سحب وإفلات، تدعم المحتوى التفاعلي لمختلف التطبيقات.
Hololink
hololink.io
Hololink هو محرر واقع مُعزز عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد تفاعلي بدون كود في المتصفح مباشرة.
© 2025 WebCatalog, Inc.