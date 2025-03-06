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أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالميين للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce ، وهو حل HCM للمؤسسات ، بين كشوف المرتبات ، الموارد البشرية ، الفوائد ، إدارة المواهب ، إدارة القوى العاملة ، وأكثر من ذلك في تطبيق سحابي واحد لسلطة القوى العاملة التي لا حدود لها اليوم. يساعد Dayforce في تقديم التجارب التي تساعد المنظمات على فتح إمكاناتها الكاملة في القوى العاملة وتعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع مقر Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس ، مينيسوتا مع عمليات في جميع أنحاء العالم. يعد العلامة التجارية للشركة أن تجعل حياة العمل أفضل هو الالتزام الذي لا يلتزم به العملاء فحسب ، بل يعمل على شعبها و Dayforce Communities. مجالات المنتج الرئيسية: * HRIS * كشوف المرتبات العالمية ، رواتب عند الطلب * فوائد * إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك الوقت والحضور وإدارة المهام * الاستحواذ على المواهب ، بما في ذلك التوظيف والتوظيف * إدارة المواهب ، بما في ذلك إدارة الأداء ، وتخطيط الخلافة ، وإدارة التعويضات ، ومسوحات المشاركة ، ونظام إدارة التعلم المتكامل * التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات * الخدمة الذاتية للموارد البشرية عبر تطبيق Dayforce Mobile
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paychex
paychex.com
تعد PayChex ، Inc. مزودًا رائدًا لحلول إدارة رأس المال البشري المتكامل للكشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وخدمات التأمين. من خلال الجمع بين تكنولوجيا البرمجيات المبتكرة كخدمة الخدمة ومنصة التنقل والخدمة الشخصية المخصصة ، تمكن PayChex أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من التركيز على نمو وإدارة أعمالهم. بدعم من أكثر من 45 عامًا من الخبرة في الصناعة ، يخدم PayChex حوالي 670،000 عميل في كشوف المرتبات اعتبارًا من 31 مايو 2019 عبر أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويدفع واحد من كل 12 موظفًا أمريكيًا في القطاع الخاص. Paychex Flex هو حل HR الكل في واحد مصمم مع وضع البساطة في الاعتبار. من خلال التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك ، تمتلك PayChex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك ، أينما كان عملك. * استئجار الموظفين ودفعهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة * احصل على دعم متمرس وحائز على جائزة أين ومتى تحتاجه مع فريق الدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع * ابق متقدماً على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا * الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل مع تطبيق PayChex Flex Mobile * إدارة المواهب: توظيف والاحتفاظ وتطوير المواهب العليا من منصة HR واحدة وتبسيط عملية التوظيف والتوظيف. * إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظف وإنتاجيته مع موارد إدارة القوى العاملة الحيوية لدينا. * كشوف المرتبات والدعم المالي: دفع الموظفين بسهولة وإدارة الضرائب والنفقات والمزيد ، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. * استحقاقات الموظفين: جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا الموظفين القيمة مع تبسيط إدارة خطتك. * PEO و HR الاستعانة بمصادر خارجية: دعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها مع حلول الاستعانة بمصادر خارجية لشركة HR. * تجربة الموظف: وفر الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين الوصول إلى الموارد البشرية للخدمة الذاتية والتدريب والأدوات المالية. * التكامل: تلقائيًا ودقة توصيل البيانات ومشاركتها بين البرنامج و PayChex Flex. اختر المستوى المناسب للتكنولوجيا ودعم عملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على لماذا هي أكبر شركة للموارد البشرية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ودعنا نقوم بتبسيط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
Paycor
paycor.com
Paycor يمكّن القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد أن بيانات الموظف في مكان واحد ، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة معلومات. أتمتة العمل الشاق ، والتخفيف من مخاطر الامتثال ، ودفع الكفاءة ، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لعملك من خلال تحليلات قوية ورؤى.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح للكشف عن تفاصيل الاتصال لأي شخص، واحصل على عناوين بريد إلكتروني محدثة بنسبة 100٪ فقط، وأرقام هواتف، وروابط شبكات التواصل الاجتماعي
Bob HR
hibob.com
بوب هي منصة الموارد البشرية التي تبسط إدارة الأفراد وتحديث تجربة العمل لكل موظف - قيادة المشاركة والثقافة والإنتاجية. بوب قابل للتكوين للطريقة التي تعمل بها - منحة أو عن بُعد أو عمل هجين. إنه يمكّن الموارد البشرية والمديرين من زيادة الأداء والاحتفاظ به ، مما يؤدي إلى فرق أكثر صحة وأكثر إنتاجية. مع BOB ، يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية الأساسية مثل التنقل وإدارة الأداء وإدارة التعويضات باستخدام سير العمل الآلي لزيادة كفاءتك ، وتغطية جميع نقاط اللمس ، وتوفير الوقت الثمين. يوفر BOB بيانات قابلة للقياس الكمي في الوقت الفعلي يمكنها إبلاغ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على النتيجة النهائية. يساعد بوب الشركات الديناميكية في إخراج أفضل ما في موظفيها. تعمل فرق Hibob المتفانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وإسرائيل وأستراليا كل يوم لخدمة أكثر من 1400 شركة حديثة وسريعة النمو ومتوسطة الحجم.
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خلال نهجنا المرئي الفريد لإدارة خطوط الأنابيب. تعني واجهة السحب والإفلات البسيطة أن أي شخص (وبالتالي الجميع!) في فريقك سيكون جاهزًا للعمل خلال دقائق، وتضمن Breezy Tasks عدم حدوث أي شيء خلال الشقوق. سوف تتواصل مع المرشحين وتتخذ قرارات أفضل، عاجلاً أيضًا: بدءًا من نتيجة مطابقة المرشح الجديدة كليًا (والتي تحسب على الفور أفضل المتقدمين لديك) إلى تحليل السيرة الذاتية على مستوى عالمي والذي يضع الجميع في بطاقات فردية موحدة؛ لنظام تسجيل النتائج وأدلة المقابلة لدينا والتي تتسم بالمرونة للتعامل بشكل موضوعي مع مدخلات الجميع بشأن المرشح. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندعم كل ذلك من خلال التحليلات والتقارير القوية. كما أنها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات! مع Breezy، ستتخذ قرارات توظيف أفضل في وقت أقل. تعال لتفقدنا.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم.
GoHire
gohire.io
تعد منصة توظيف المواهب الشاملة من GoHire الحل لاستراتيجية التوظيف الفوضوية والفوضوية. قل وداعًا للتوظيف المؤلم والتوظيف الباهظ الثمن وانضم إلى أكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم تستخدم GoHire لوضع عملية التوظيف على المسار الصحيح. باستخدام منصة GoHire البديهية والمبسطة، سيتم تحديث عملية التوظيف الخاصة بك وتشغيلها في غضون أيام. السيطرة الكاملة على مسار التوظيف الخاص بك؛ إدارة الوظائف والمرشحين والمقابلات في وقت أقل وبجهد أقل. قم بدمج GoHire بسهولة مع موقع الويب الخاص بك، والقنوات الاجتماعية، ولوحات الوظائف، وقم بإعداد صفحة وظائف جديدة تمامًا لشركتك. يمكنك أتمتة المهام، وتحديد الأذونات لزملائك في الفريق، ونشر وظائفك على لوحات وظائف متعددة بنقرة واحدة فقط، وإدارة وتقييم كل مرشح في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام، مما يتيح لك التركيز على توظيف أفضل الأشخاص لشركتك المتنامية. . مع الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا والخطط التي تبدأ من 49 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا، يمكن إعادة اختراع استراتيجية التوظيف الخاصة بك بالكامل. المكافأة المضافة؟ GoHire هو ATS الوحيد الذي سيستمتع فريقك باستخدامه بالفعل.
Workstream
workstream.us
WorksTream هو منصة الموارد البشرية الرائدة ، كشوف المرتبات ، وقوة العمل للساعة. تعمل التكنولوجيا الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية بحيث يمكن لأصحاب الامتياز والأعمال التحرك بسرعة ، وتقليل تكاليف العمالة ، وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. 46 من أفضل 50 علامة تجارية للمطاعم السريعة-بما في ذلك Burger King ، Jimmy John's ، Taco Bell-على قيد الحياة لتوظيف فرقهم والاحتفاظ بها ودفعها.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بسرعة، والتكامل مع العديد من لوحات الوظائف المجانية والمتميزة، وقنوات التواصل الاجتماعي. بمجرد وصول المرشحين، يمكن للقائمين بالتوظيف التعاون مع مديري التوظيف لفحصهم وإجراء مقابلات معهم، ومشاركة التعليقات، وترك ملاحظات لبعضهم البعض، وأخيرًا، توظيف العروض وطرحها لأفضل المرشحين. يمكّن Freshteam أيضًا فريق الموارد البشرية من تعيين موظفين جدد حتى قبل اليوم الأول - سواء كان ذلك عن طريق ملء النماذج أو التوقيع على المستندات أو توزيع الكتيبات، يمكن لـ Freshteam القيام بذلك ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك أيضًا بإنشاء قائمة مهام الإعداد وتعيينها للأشخاص المعنيين. يمكنك جمع كل المعلومات الضرورية وإنشاء ملفات تعريف للموظفين (والتي تتجسد في دليل)، وإدارة أذونات الوصول إلى معلومات الموظف ومستنداته، وما إلى ذلك. ويهتم برنامج الموارد البشرية أيضًا بشكل كامل بإجازات الموظف والخدمة الذاتية للموظفين والمديرين للموظفين لرفع الطلبات، وسير عمل موافقة المدير، وتقارير الإجازات للفرق والمؤسسة بأكملها والتي تعطي نظرة سريعة على الإجازات القادمة، واتجاهات التغيب، والمزيد. تتيح لك تطبيقات Android وiOS تنفيذ الإجراءات المهمة أثناء التنقل. Freshteam هو جزء من عائلة منتجات Freshworks، التي تشمل منتجاتها برنامج Freshdesk لدعم العملاء، وبرنامج Freshservice لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج Freshsales CRM، وما إلى ذلك - مع أكثر من 150000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Cisco، وHonda، وChargebee، وThe Atlantic، وJCDecaaux، و فارمايسي.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعين حتى تتمكن من تركيز وقتك على تنمية أعمالك وموظفيك.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أكثر من 10 أدوات لتوظيف أداة واحدة. يتضمن نظام Talent Intelligence Platform ما يلي: - ATS الأفضل في فئته - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتوظيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي (قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بك، والتي تحتوي على مزيج من بياناتك وبيانات Loxo التي يتم تحديثها تلقائيًا لضمان حصولك دائمًا على المرشح الأكثر دقة المعلومات) - أداة توعية متعددة القنوات مع إمكانات بناء الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا تفوت أي متابعة أبدًا - محرك بحث للأشخاص والشركات مليء بأكثر من 1.2 مليار شخص وملايين المؤسسات - معلومات اتصال تم التحقق منها مثل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية وأرقام الهواتف المحمولة - تحديد مصادر الذكاء الاصطناعي الفوري وتصنيفه ومطابقته بفضل مساعد Loxo AI، Copilot ناهيك عن...Loxo هو أيضًا برنامج التوظيف الوحيد الذي يتميز بإدارة علاقات العملاء للمبيعات المصممة خصيصًا للقائمين بالتوظيف - مما يعني أنه يمكنك إجراء تطوير الأعمال الأنشطة في نفس المكان الذي تقوم فيه ببقية سير عملك. الفوز الحقيقي هنا؟ تم تصميم كل من هذه المنتجات الرائدة في السوق للعمل معًا بسلاسة - مما يجعل كل خطوة من عملك أكثر كفاءة ويقلل من مساحة الخطأ. أصبح أكثر من 13200 فريق بحث تنفيذي وRPO والتوظيف المهني وفرق التوظيف في جميع أنحاء العالم بمثابة آلات توظيف مع Loxo. لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ - انخفاض بنسبة 74% في التكلفة عبر دورة حياة المواهب بأكملها، بما في ذلك تكلفة المصدر والتوظيف. - تقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 85% بفضل تحديد المصادر وأتمتة سير العمل. - 98% رضا العملاء.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) لشركات التوظيف وتوظيف المهنيين. منصة اكتساب المواهب السحابية وإدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تساعد شركات التوظيف والقائمين بالتوظيف على تحسين عملية التوظيف وتسهيل عملية التوظيف. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: نشر الوظائف، وبوابة الوظائف، وبوابة العميل، وبوابة مقدم الطلب، وفحص واختيار مصادر المتقدمين، وإدارة الوقت والمصروفات، وتحليلات تكامل الوسائط الاجتماعية، وتكامل لوحة الوظائف، وتكامل البريد الإلكتروني والمكونات الإضافية. ملحق Chrome وميزات CRM للتواصل مع العميل والمرشح خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل التدفق، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم مجانًا. جربه مجانا!
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخدم الشركات سريعة النمو مثل Instamojo وFusioncharts وOLR والشركات الناشئة من YCombinator و500startups Recruiterflow للحصول على المواهب الرائعة وتبسيط عملية التوظيف الخاصة بها.
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع البريد الإلكتروني، وسير العمل المرن، وبوابة المرشح، والوصول عبر الهاتف المحمول، وتقديمات العميل والمزيد؛ بالإضافة إلى الإعداد والتدريب والخدمة التي يتوقعونها ونقوم بكل ذلك بسعر معقول.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات إثراء الوسائط الاجتماعية، وقم بإدارة فريقك عن بعد وتحسين التعاون، واستفد من مجموعة التقارير الكاملة، وأدوات الامتثال (GDPR، وCCPA، وPDPA،...)، وواجهة برمجة التطبيقات الكاملة، ونشر الوظائف على آلاف المواقع المجانية والمجانية. القنوات المتميزة أكثر وأكثر. قم بتحويل الطريقة التي تقوم بها بالتوظيف باستخدام أداة التوظيف السحابية النهائية ورفع مقاييس التوظيف الخاصة بك إلى مستويات عالية جديدة!
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات التي توظف عمالًا بالساعة مثل المطاعم وتجارة التجزئة. قم بالتوظيف أثناء التنقل من خلال إعادة النشر الآلي للوحة الوظائف، ونظام تتبع مقدم الطلب عبر الهاتف المحمول، وتقنية إرسال النص إلى التطبيق، وجدولة المقابلات بنقرة واحدة، ورسائل الغلاف بالفيديو، وصفحة الوظائف ذات العلامات التجارية، والتطبيقات المخصصة، والأوراق المستندة إلى السحابة. سجل اليوم لتوفير ست ساعات لكل عملية توظيف، وتقليل حالات عدم الحضور في المقابلة بنسبة 67%، وتوفير ما يصل إلى 3600 دولار أمريكي سنويًا.
Built for Teams
builtforteams.com
برامج الموارد البشرية مصممة خصيصًا لك. أدوات بديهية وقوية مصممة لمساعدتك على تخطيط القوى العاملة لديك وتوظيفها وإدارتها والاحتفاظ بها.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
SpringRecruit
springrecruit.com
يعد SpringRecruit واحدًا من أفضل البرامج المجانية التي تساعدك على اختيار أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال التعاون الفعال ومحلل السيرة الذاتية وجدولة المقابلات والتذكيرات السهلة.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
eRecruiter
erecruiter.pl
التوظيف الفعال وسهل الاستخدام. تعد eRecruiter منصة إدارة التوظيف الأكثر شيوعًا في بولندا، ويستخدمها يوميًا الآلاف من مسؤولي التوظيف للحصول على طلبات التوظيف والاتصال بالمرشحين والتعاون مع الشركة من مكان واحد. ويساعد هذا النظام أيضًا في إدارة شروط موافقة المرشحين ومعالجة الحقوق الجديدة للمرشحين.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
RecRight
recright.com
تعمل RecRight على جلب التوظيف إلى القرن الحادي والعشرين من خلال أداة توظيف فيديو سهلة الاستخدام ومتكاملة. يمكنك الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وتلقي الطلبات وتقييم المرشحين في أداة التوظيف. تمنحك مقابلة الفيديو المسجلة إمكانية رؤية الأشخاص الذين يقفون وراء التطبيقات وتوظيف الأشخاص الذين ينقرون عليها. وفي نهاية المطاف، فإن التوظيف يدور حول التفاعل البشري - وليس حول القلم والورق والتطبيقات المجهولة.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd هي المورد الرائد في المملكة المتحدة لحلول برامج التوظيف القائمة على السحابة من البداية إلى النهاية والمصممة للموارد البشرية وفرق التوظيف ومديري التوظيف مع تعزيز رحلة المرشح بشكل كبير. تسمح لك تقنيتنا الحائزة على جوائز بإدارة عملية التوظيف بأكملها داخل الشركة. نحن نقدم برامج توظيف ATS القائمة على السحابة، وبرامج الإعداد ومواقع الوظائف المخصصة، وهو حل حقيقي شامل. طلب مظاهرة مجانية اليوم.
JobAdder
jobadder.com
**برنامج ATS** مصمم لوكالات التوظيف والفرق الداخلية - يتم تبسيط جميع الوظائف والمرشحين والاتصالات والمهام من خلال لوحة تحكم JobAdders سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. JobAdder هو نظام قائم على السحابة بالكامل، مما يمنح المستخدم الحديث مرونة كاملة للتوظيف أثناء التنقل من أي جهاز محمول. تتيح وظائف نشر الوظائف المتنوعة في JobAdders لمسؤول التوظيف نشر إعلانات الوظائف على أكثر من 200 لوحة وظائف ومنصات وسائط اجتماعية.
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid هو نظام لتتبع المتقدمين عبر الإنترنت يقدم لك حل توظيف كامل لجميع أنواع احتياجات التوظيف الخاصة بك. يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات - تم تصميم كل منها لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية التوظيف الخاصة بك. بدءًا من نشر الوظائف على لوحات الوظائف المختلفة وحتى إدارة طلبات المرشحين التي تتلقاها، ومن التواصل مع المرشحين إلى التعاون مع فريقك - يوفر لك Jobsoid حلاً شاملاً. قم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك باستخدام Jobsoid وانتقل إلى التوظيف الخالي من المتاعب. الميزات الرئيسية: - الإعلان عن الوظائف على لوحات الوظائف المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي - تكامل موقع الويب وصفحة Facebook - نموذج طلب مرشح قابل للتخصيص - تحديد مصادر المرشحين باستخدام مكون Chrome الإضافي والاستيراد اليدوي - تسويق الحملة (البريد الإلكتروني) إلى مجموعة المواهب الخاصة بك - عنوان بريد إلكتروني خاص بالوظيفة لتعيين المرشح تلقائيًا - وضع قائمة مختصرة للمرشحين بشكل أسرع باستخدام المرشح الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي - خط التوظيف القابل للتخصيص - إدارة تطبيقات المرشحين باستخدام العلامات والمرشحات الأخرى - تعاون الفريق السلس مع المهام والتذكيرات الآلية - بريد إلكتروني ورسائل نصية مدمجة لسهولة الاتصال - تلقائي- الردود ورسائل البريد الإلكتروني للمشاركة لتعزيز تجربة المرشح - جدولة المقابلات - فردية ودفعية مع فترات زمنية وعرض فيديو - إنشاء التقارير - تطبيقات الهاتف المحمول للتوظيف أثناء التنقل
Onepoint HCM
onehcm.com
استبدل ما يصل إلى 8 أنظمة مختلفة بمنصة واحدة وقم بتوحيد القوى العاملة لديك. يعد OnePoint Human Capital Management حلاً شاملاً لإدارة رأس المال البشري مثاليًا للشركات المتنامية لتوظيف الموظفين وإشراكهم وتمكينهم والاحتفاظ بهم طوال دورة حياة التوظيف. تعمل منصة HCM وفريق الدعم المخصص لدينا على تمكين عملائنا من تكوين المزيد من العمليات الآلية والمبسطة في حل قاعدة بيانات واحدة حقًا. من خلال مجموعتنا الموحدة من تطبيقات HCM، يمكنك أتمتة عمليات الموارد البشرية/كشوف المرتبات اليدوية وتوحيد الأنظمة وتقديم تجربة موحدة للموظفين لتحسين المشاركة والاتصالات والامتثال.
Jobspage
jobspage.co
قم بإنشاء صفحة وظائف مخصصة لشركتك، وقم بإدراج الوظائف المتاحة، وإدارة الطلبات. يتيح لك نظام تتبع المتقدمين الخاص بنا جمع السيرة الذاتية للمرشحين وتفاصيل الاتصال والمعلومات الأخرى المطلوبة لاتخاذ أفضل قرارات التوظيف.
Apploi
apploi.com
Apploi هو حل لتتبع مقدمي الطلبات مصمم لمساعدة شركات الرعاية الصحية على مشاركة إعلانات الوظائف عبر لوحات الوظائف المتعددة للعثور على المرشحين وجذبهم. يمكّن النظام الأساسي المسؤولين من جدولة المقابلات وإنشاء الملاحظات وأتمتة الأعمال الورقية على واجهة موحدة. يسمح النظام للمديرين بتحديث خطابات العرض، ومراقبة تواريخ انتهاء الشهادة، والتحقق من صحة تراخيص LPN، وفحص المرشحين تلقائيًا، وتحليل مقاييس أداء ما بعد الوظيفة
ATS OnDemand
atsondemand.com
توفر ATS OnDemand برنامجًا لتتبع مقدمي الطلبات قائمًا على السحابة لتحديد مصادر المواهب وتوظيفها. مثالية للقائمين بالتوظيف الفرديين والشركات الناشئة وفرق التوظيف الصغيرة التي تبحث عن منصة صديقة للميزانية لأداء جميع مهام التوظيف.
Traffit
traffit.com
إنشاء عمليات توظيف يحب المرشحون التقدم لها. مرشحون سعداء وعمليات توظيف سريعة يتعاون فيها فريقك معًا. مرحبًا بك في الطريقة الجديدة للتوظيف في دورك التالي.
Webrecruit
webrecruit.co
توظيف المرشحين الاستثنائيين. تقليل الإنفاق. تحسين الرؤى. احصل على نتائج أفضل وأسرع مع أفضل برامج ATS والحلول الإعلانية.
Jobilla
jobilla.com
يوفر حل التوظيف الرقمي الخاص بـ Jobilla للشركات والمرشحين تجربة فعالة لاكتساب المواهب. نحن نقدم استراتيجية مخصصة لجذب المرشحين السلبيين، وتقليل تكاليف التوظيف، وتسريع عملية التوظيف مع تقديم طريقة للمرشحين للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم. باستخدام Jobilla، تحصل الشركات والمرشحون على ما يريدون بالضبط - كيف ومتى يريدون ذلك - ببضع نقرات بسيطة. محتمل. تم إنجازه.
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
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