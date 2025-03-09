أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT عبارة عن منصة تكامل ذكية (iPaaS) تربط التطبيقات وتقوم بأتمتة العمليات التجارية. تحتوي المنصة على مصمم تكامل مرئي مدمج منخفض الكود "ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، ووصفات للعمليات التجارية المشتركة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة، والبنية القائمة على الأحداث للتكامل السحابي والتكامل المختلط محليًا، توفر منصة Boomi الاتساع والعمق الدعم المطلوب للتحول الرقمي الحديث في منصة سهلة الاستخدام تتمتع بأمان وقابلية للتوسعة والموثوقية على مستوى المؤسسة.
Xano
xano.com
Xano هو منصة لبناء خلفيات تطبيقات بدون كود، تتيح تخزين البيانات وإدارة APIs وتكاملها بسهولة، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات الديناميكية.
Moesif
moesif.com
تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنميته من خلال منصة قوية لإمكانية المراقبة وتحقيق الدخل.
Warrant
warrant.dev
Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخاص بك بفضل التحليلات التفصيلية واتخاذ الإجراءات بسرعة.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في الوقت الفعلي، وبيانات المنتج، وبيانات المخزون، وبيانات الطلب، والبيانات المالية، والمزيد. فهو يساعد الموزعين على توفير آلاف ساعات العمل اليدوي، وإنشاء سير عمل أكثر سلاسة، واتخاذ قرارات أفضل مدعومة ببيانات دقيقة. يسعدنا أننا ساعدنا مئات الموزعين في مختلف القطاعات. لقد عملنا مع أسماء مثل Robertson Lighting، وSunrise Electrical Supply (عضو في شركة IMARK Electrical)، وProvince Electrical (موزع كندي لشركة Schneider Electric)، وC-Line Products، وBosch Hydraulic Connections، وWG Henschen، وBelmont Equipment & Technologies، وMarysville. الموزعون البحريون - مساعدتهم على توفير التكاليف وتحسين رؤى الأعمال. حسنًا، كل ما قيل، إليك القيمة التي ستحصل عليها من خلال التحول إلى منصة التكامل اليوم: • لا حاجة للمزامنة اليدوية • إجراء التحديثات دون الحاجة إلى مطور • أتمتة عمليات نقل البيانات بشكل آمن ومأمون • تعيين البيانات وتعديلها على لوحة معلومات مرئية وبديهية • مبنية على بنية مرنة للتخصيص الكامل بمجرد تهيئة كل شيء، يتولى DCKAP Integrator عجلة القيادة ويقوم بأتمتة عملية التكامل بأكملها. قم بتفويض عملية العمليات اليدوية المكلفة والمستهلكة للوقت إلى DCKAP Integrator حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على إنشاء تجارب غير عادية لعملائك.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly عبارة عن منصة سحابية مصممة لمساعدة المطورين على إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تميزه عن أدوات المحاكاة الأخرى، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء البيانات، والاختلافات الوهمية لتتبع التغييرات، وامتداد Chrome للإضافة التلقائية لنقاط النهاية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Mockfly ما يلي: * واجهة بديهية: تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية. * القدرات التعاونية: يمكنك دعوة أعضاء الفريق للتعاون في مشاريع وهمية لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يجعلها مثالية لبيئات الفريق. *استجابات متعددة: تتيح لك إنشاء استجابات متعددة لنقطة نهاية واحدة لمحاكاة سيناريوهات مختلفة. * التوثيق التلقائي: يستطيع Mockfly إنشاء وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد. * إنشاء بيانات عشوائية: يتيح لك التكامل مع Faker.js إضافة بيانات عشوائية إلى استجابات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك لإجراء اختبارات أكثر واقعية. *ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات وهمية واقعية وأوصاف تلقائية لنقاط النهاية، مما يعزز الكفاءة. * التعاون في الوقت الفعلي: يمكن للفرق التعاون بكفاءة من خلال التحديثات في الوقت الفعلي على مشاريع API الوهمية. * يقدم Mockfly أيضًا إصدارًا مجانيًا بحد أقصى 500 طلب يوميًا، مما يتيح للمستخدمين استكشاف ميزاته دون الالتزام بخطة مدفوعة.
ModelsLab
modelslab.com
القيام بالأعمال الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الوصول إليه. Models Lab عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على الشركات إنشاء محتوى مرئي. تتميز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بسهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات المختلفة، مما يتيح للشركات بجميع أحجامها الاستفادة من خدماتنا.
Pellerex
pellerex.com
نظام بيئي من المؤسسات المستقلة والمدارة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المباشرة لمساعدتك في إنشاء البرامج وتحويلها بسرعة. ستعمل أسسنا على تسريع وقتك في التسويق لعدة أشهر، وستساعدك واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على التركيز على منتجك وليس البنية التحتية المحيطة به. Pellerex هي منطقة هبوط Cloudnative. فهو يوفر لك جميع وظائف البرنامج الأساسية بما في ذلك الهوية والدفع والمراسلة والسوق في بيئة مكدسة كاملة في طبقات واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وDevOps والحاوية والبنية التحتية. ويأتي في نسختين من Enterprise وHub. يتم نشر إصدار Enterprise على البنية الأساسية لديك ويمنحك إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية والمكدس بأكمله من جانبك. تتم إدارة إصدار Hub بواسطتنا مما يتيح لك الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية في بيئة متعددة المستأجرين كخدمات بينما تقوم فقط بنشر تطبيقاتك وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك عليه ونحن ندير الباقي.
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تكون الأذكى في صناعتها. نحن نقدم نموذج تسعير قابل للتطوير وبأسعار معقولة ومرنة - حتى تتمكن من شراء أقل قدر ممكن من البيانات أو أكبرها عندما تحتاج إليها. يقوم مقدمو الخدمة الآخرون بتصفية البيانات من خلال نظام أساسي باهظ الثمن يمنحك صورة جزئية عن النتائج - وهي نفس الصورة التي يراها منافسوك. نحن نقدم بيانات كبيرة الحجم ودقيقة تتكامل مع النظام البيئي الحالي للبيانات لديك حتى تتمكن من تخصيص تحليلك والعثور على رؤى فريدة. باستخدام Traject Data، يمكنك الوصول إلى المزيد من البيانات والتحكم فيها لتحديد الرؤى بسرعة وسهولة واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً تساعد أعمالك على النمو.
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء وأوقات الاستجابة والمزيد من خلال لوحة المعلومات البسيطة الخاصة بنا. احصل على رؤى حول استخدام وأداء كل نقطة نهاية. قم بالتصفية حسب مستهلك واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهم أنماط الاستخدام المختلفة. مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنبيهها: مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) ومدى توفرها. الحصول على تنبيه على الفور إذا ساءت الأمور. أطر الويب المدعومة: FastAPI، Starlette، Flask، Django Ninja، Django REST Framework، Express، NestJS، Fastify، Koa لماذا Apitally؟ التركيز على خصوصية البيانات. لا جمع البيانات الحساسة. سهولة التكامل مع مشاريع API الجديدة والحالية. لا يوجد تأثير على الأداء. لا توجد تغييرات مطلوبة في البنية التحتية. لا يوجد حد لعدد الطلبات. خطة مجانية متاحة.
APItoolkit
apitoolkit.io
قم بتحويل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفريقك الفني باستخدام APIToolkit. توفر منصتنا المراقبة في الوقت الفعلي، وتتبع الأخطاء، ورؤى الأداء، مما يضمن تشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، وأن عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الصادرة لا تؤثر على عملك من خلال التغييرات العاجلة. ساعد فرق الدعم لديك على التحقيق في شكاوى العملاء، وساعد فرق الهندسة لديك على فهم أنظمتهم والأنظمة التي يعتمدون عليها بشكل أفضل.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة تطبيقات الفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً على معلومات حول المستهلك وحقوق المحتوى والشبكة والموقع والجهاز والمزيد. تعمل المنصة على وضع سياق تدفق الفيديو من خلال اقتراح تطبيقات مثل استبدال المحتوى أو القناة الافتراضية أو DAI، مع المزيد في المستقبل. من وجهة نظر تجربة المستخدم النهائي، تعد خدمة Broadpeak.io بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لأنها تضمن أن المحتوى الذي يشاهده كل مشاهد هو ببساطة الأكثر صلة في جميع الأوقات بغض النظر عن منصة توصيل الفيديو المستخدمة.
Hyphen API
hyphenapi.com
واجهة برمجة تطبيقات الواصلة توفر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، لتسهيل التكامل وأتمتة العمليات بين الأنظمة المختلفة.
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
Userparser
userparser.com
Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات الموجودة في رؤوس HTTP المرسلة بواسطة متصفح المستخدم. تتضمن هذه المعلومات نظام التشغيل الخاص بالمستخدم ونوع المتصفح وتفاصيل أخرى. تستخدم واجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP قاعدة بيانات لعناوين IP لتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بناءً على عنوان IP الخاص به. يمكن استخدام كل من موزعي وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP لتقريب موقع المستخدم واكتشاف الجهاز، ولكن لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. يعد موزعو وكيل المستخدم أكثر دقة للمستخدمين الذين يصلون إلى الإنترنت من الهواتف المحمولة، لأن هذه الأجهزة عادةً ما ترسل معلومات أكثر تفصيلاً في رؤوس HTTP الخاصة بها. تعد واجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أكثر دقة لكل من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول لأنه لا يهم ما إذا كانت متصفحات الويب الخاصة بهم تميل إلى إرسال معلومات أكثر أو أقل تفصيلاً في رؤوس HTTP الخاصة بهم. يمكنك استخدام Userparser لإجراء عمليات البحث عن وكيل المستخدم وعناوين IP التي تم تحليلها في مكالمة واحدة لواجهة برمجة التطبيقات.
Tray.io
tray.io
Tray.io هي منصة متكاملة تتيح أتمتة العمليات التجارية وتوصيل البيانات بين التطبيقات المختلفة بسهولة وفاعلية.
Apigee
google.com
APIGEE هي منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، توفر أدوات لتصميمها، تأمينها، وتحليل أدائها في بيئات مختلفة.
Checkly
checklyhq.com
Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.
elastic.io
elastic.io
تتيح منصة التكامل السحابية الأصلية كخدمة (iPaaS) القائمة على الخدمات الصغيرة من Elastic.io للمؤسسات تعزيز قدرات التكامل عبر SaaS وأنظمة إنترنت الأشياء والهواتف المحمولة. بفضل Elastic.io iPaaS ونهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات تعزيز التحول الرقمي في شركاتهم من خلال ربط العديد من التطبيقات وقواعد البيانات والأنظمة والأنظمة الأساسية القائمة على السحابة والمحلية بشكل أسهل وأسرع. تعمل Elastic.io على تمكين المؤسسات من الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لما تقدمه السحابة والتفاعل بشكل أسرع مع أولويات العمل الرئيسية المتغيرة. تحقق من مدونتنا على https://www.elastic.io/blog
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على خبرة Jitterbit العميقة الجذور، والتكنولوجيا الحائزة على جوائز، وشبكة الشركاء الواسعة لمساعدتها على توفير الوقت والمال، وإزالة الاحتكاك، وتخفيف المخاطر، دون المساس بتجربة المستخدم. وبالتعاون مع Jitterbit، يمكن للشركات تحويل عملياتها وتأمينها للمستقبل، مع خلق أشخاص أكثر سعادة وإنتاجية.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوفر بوابة Kong API مفتوحة المصدر أو كجزء من Kong Enterprise، وهي عبارة عن نظام أساسي لإدارة خدمة دورة الحياة الكاملة يعمل على تأمين جميع خدماتك وإدارتها ومراقبتها لتسريع الابتكار عبر جميع الأنظمة الأساسية والبروتوكولات وأنماط النشر. يعد Kong Enterprise هو الحل الوحيد المصمم لتحسين احتياجات تحديث التطبيقات اليوم من خلال الأتمتة عبر دورة الحياة الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة. تقوم Kong Enterprise بتوسيع البوابة مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع، Kong Gateway، مع المكونات الإضافية للمؤسسة وبوابة المطورين ومنصة التحليلات وميزات الأمان والأداء المحسن وواجهات المستخدم الرسومية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد. استخدم Kong Enterprise لربط فرق التطوير والشركاء والعملاء بمنصة موحدة. تقليل الكمون إلى أقل من 1 مللي ثانية. قم بإزالة الانتفاخ باستخدام بنية قائمة على المكونات الإضافية وعمليات تكامل خفيفة الوزن. قم بتوسيع نطاق المجموعات دون عناء، بغض النظر عن البيئة أو البائع أو التكوين أو نمط النشر. دعم gRPC وREST بشكل أصلي، والتكامل مع خادم Apollo GraphQL وخدمات Apache Kafka. توفر Kong Enterprise منصة واحدة للخدمات المعدنية العارية إلى السحابة الأصلية، ومنليث إلى الخدمات الصغيرة، والشبكات وما بعدها.
Mockaroo
mockaroo.com
مولد بيانات اختبار مجاني يسمح بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيقات مختلفة مثل CSV و JSON و SQL و Excel لاختبار البرمجيات.
Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي منصة تكامل تربط بين البيانات والتطبيقات السحابية والمحلية، مما يسهل تكامل البيانات وعمليات الأعمال فعالة.
Stellate
stellate.co
قم بتوسيع نطاق واجهة GraphQL API الخاصة بك وفحصها وحمايتها. قم بتخزين استعلاماتك مؤقتًا على الحافة، واحصل على رؤى حول استخدامها وحمايتها من الاستعلامات الضارة.
Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Workato
workato.com
Workato هي منصة لأتمتة التكامل، تسهل ربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون برمجة، مع ميزات للأمان والحوكمة.
MovingLake
movinglake.com
موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Backendless
backendless.com
Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة التطبيقات في دقائق.
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك - قياس جميع القنوات التي تعمل معها والإبلاغ عنها: قياس الأداء عبر الأنظمة الأساسية عبر التطبيقات والويب والرسائل النصية القصيرة والإحالات والبريد الإلكتروني والتلفزيون باستخدام إطار التكامل المفتوح الخاص بـ Singular. - تحليل عائد الاستثمار من خلال الجمع بين الإحالة وتجميع التكاليف الرائدة: تتوافق موصلات البيانات القوية مع الإحالة لإطلاق العنان للأداء التسويقي لكل حملة وناشر وتصميم إبداعي وكلمة رئيسية. - التتبع والتحليل عبر دورة حياة المستخدم بأكملها: قم بالتقاط رحلة المستخدم بأكملها للإبلاغ عن الاكتساب وإعادة المشاركة عبر الأنظمة الأساسية باستخدام الروابط العميقة والإحالة من الويب إلى التطبيق والإحالة عبر الأجهزة. - منع المزيد من الاحتيال باستخدام أفضل وسائل منع الاحتيال في فئتها: حافظ على تركيز ميزانياتك الإعلانية على المستخدمين الحقيقيين وتجنب الإبلاغ الخاطئ باستخدام المزيد من طرق الكشف ورفض الاحتيال قبل الإسناد. - مراقبة مسار واحد مُدار لبيانات التسويق الجاهزة للتحليل: قم بتحميل بيانات الإسناد والإنفاق الإعلاني والتصميمات وعروض الأسعار وتحقيق الدخل من الإعلانات مباشرة إلى Redshift وSnowflake وBigQuery والمزيد. تعمل Singular مع بعض من أكبر ناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم، بما في ذلك Lyft وTwitter وRovio وKing وLinkedIn.
Treblle
treblle.com
جلب إمكانية ملاحظة واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى المستوى التالي. من السهل جدًا دمج المطورين وضمهم. الميزات التي تمنحك القدرة على رؤية كل ما يحدث مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك! تشمل الميزات الرئيسية: مراقبة واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومشاركة الطلبات، واختبار النقرة الواحدة، والتصفية والتحليلات القوية، وتتبع الأخطاء، والمزيد.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
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