أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

Xano

xano.com

الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول العالم Xano لتشغيل كل شيء بدءًا من تطبيقات المستهلك وحتى سير عمل المؤسسات. اجعل أي تطبيق قابلاً للتطوير وآمنًا ومتوافقًا مع Xano! لماذا استخدام زانو؟ * التوسع لدعم ملايين المستخدمين دون قلق. * تأمين البيانات حول البنية التحتية المتوافقة مع التدقيق (ISO 27001، ISO 9001، HIPPA، الناتج المحلي الإجمالي) وSOC 2 TYPE II قريبًا! * القدرة على الاختيار من بين العديد من مواقع الخادم. * تخزين البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL قوية بدون حدود للتسجيل. * يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسهولة باستخدام منطق أعمال بسيط إلى معقد باستخدام No Code. * التكامل والاتصال بأي منصة أو واجهة أمامية. * انطلق دون قلق على البنية التحتية الآمنة لـ Xano مع أكثر من 250 مقطع فيديو تعليميًا ووثائق قوية ومجتمعًا نابضًا بالحياة. لمن زانو؟ * المطورون المواطنون: المنشئون الذين يستخدمون No-Code للبناء دون قيود * أصحاب المنتجات: التحقق من صحة الأفكار بسرعة ونشر التطبيقات بدون مهندسين * المسوقون الرقميون: دمج الأنظمة وأتمتة نقاط اتصال العملاء * الطلاب: تعلم مفاهيم تطوير الواجهة الخلفية من خلال بناء أفضل اللاعبين بدون تعليمات برمجية * تقليدي المطورون: نشر التطبيقات بشكل أسرع دون التضحية بالجودة أو الحجم * وكالات التطوير: اجعل عمل العميل أسهل من خلال تسليم أفضل * الفرق: التعاون في الوقت الفعلي عبر دورة حياة التطوير بأكملها * المؤسسة المؤسسات: قم ببناء برامج آمنة وقابلة للتطوير دون أي نفقات إضافية يلجأ الأشخاص إلى Xano عندما يريدون ... * واجهة خلفية واحدة لتشغيل العديد من الواجهات الأمامية * للبناء بلا حدود: نحن الوحيدون في Turing-Completة No Code API Builder * لا حدود للسجلات : خيارات تخزين مرنة * ETL بدون رمز: Xano بمثابة جهاز توجيه يربط العديد من مصادر البيانات المختلفة. * لبناء واجهات برمجة التطبيقات بسرعة: يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الموثقة بسهولة والاتصال بالواجهات الخارجية. * النطاق: تم تصميم Xano على بنية تحتية قابلة للتطوير هي الأفضل في فئتها