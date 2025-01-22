برامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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يتم إنشاء برامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو المرسومة يدويًا أو التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والمؤثرات الأخرى. يمكن أن تتكامل برامج الرسوم المتحركة مع برامج الرسم أو تحرير الفيديو أو النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية معًا لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم بميزانية محدودة.
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Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Move.ai
move.ai
حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير والموارد البشرية والاتصالات الداخلية والتسويق والمبيعات والمزيد. تأسست Powtoon في عام 2012، ولديها مكاتب في لندن وسان فرانسيسكو وتل أبيب وأوكرانيا والفلبين. باستخدام Powtoon، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو حية ومتحركة عالية الدقة مجانًا (أو مدفوعة) بجودة الاستوديو - مما يلغي التكلفة العالية لتوظيف فريق إنتاج الفيديو. يقدم Powtoon مكتبة ضخمة من القوالب والمشاهد والشخصيات والدعائم ومقاطع الفيديو والموسيقى التصويرية المصممة بشكل احترافي والمزيد. قم بتحميل الوسائط ومقاطع الفيديو وملفات GIF والصور والتعليقات الصوتية الخاصة بك وأي شيء تحتاجه لجذب انتباه جمهورك والتواصل والتصرف.
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond هي منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصناعة لإنشاء مقطع فيديو تقريبي على الفور من مطالبة نصية بسيطة. ثم استخدم Vyond Studio، منشئ الفيديو القوي بالسحب والإفلات، إما لتحرير مقاطع الفيديو هذه أو إنشاء مقاطع فيديو أصلية بمساعدة الآلاف من الشخصيات والقوالب والخلفيات المعدة مسبقًا. تم تصميم Vyond لمساعدتك على التواصل بشكل أفضل. أنشئ مقاطع فيديو احترافية بسهولة وكفاءة تعمل على رفع مستوى اتصالات عملك. يمكنك جذب انتباه أصحاب المصلحة المشتتين اليوم من خلال مقاطع فيديو جذابة ذات صلة بأي صناعة ودور وظيفي. كن مطمئنًا إلى أن بياناتك آمنة ضمن منصتنا المصممة للمؤسسات والحاصلة على شهادة ISO 27001 (لجميع المواقع وحالات الاستخدام)، والمتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). Vyond Go: مُنشئ البرامج النصية ومقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي نحن نأخذ عملية إنشاء الفيديو من السهل إلى الفوري باستخدام Vyond Go. أدخل مطالبة أو قم بإسقاط المحتوى الموجود لديك مسبقًا لإنشاء برنامج نصي على الفور، وشاهد بينما يقوم Vyond بإنشاء مقطع فيديو في ثوانٍ. استخدم محررنا البسيط القائم على النصوص لتحسين الفيديو الخاص بك بسرعة، ثم انشر الفيديو الخاص بك كما هو أو اصطحبه إلى Vyond Studio لضبطه بشكل دقيق. Vyond Studio: منشئ فيديو قوي بالسحب والإفلات احصل على القدرة الكاملة على إنشاء الفيديو وتحريره من خلال منشئ الفيديو القوي القائم على السحب والإفلات والمستند إلى الجدول الزمني. توفر المئات من القوالب المعدة مسبقًا، وأكثر من 40.000 من الدعائم ومنشئ الشخصيات كامل الميزات التفاصيل والملاءمة لإنشاء الفيديو الدقيق الذي تحتاجه لأي صناعة أو حالة استخدام.
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصميم. تتيح لك الأداة تصميم شعارات مخصصة عالية الدقة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة وتنزيلها ببضع نقرات فقط. استخدم نماذج بالحجم الطبيعي واقعية لعرض التصميم الخاص بك على كائنات وتخطيطات مختلفة. من المكتبة المتنامية باستمرار لقوالب النماذج الجاهزة للاستخدام، حدد النموذج الذي يعجبك أكثر، وقم بتحميل ملفاتك، وقم بتغيير الألوان، واحصل على مرئيات عالية الجودة. يتيح لك محرر الفيديو إنشاء رسوم متحركة توضيحية بجودة الاستوديو، وكشف الشعارات، والمقدمات، وعروض الشرائح، والعديد من أنواع مقاطع الفيديو الأخرى دون أي مهارات تقنية. كل ما عليك فعله هو تصفح مكتبة قوالب الفيديو، واختيار القالب المفضل لديك، وتحريره مباشرة في المتصفح، والحصول على فيديو جذاب جاهز في لمح البصر. أنشئ مواقع ويب سريعة الاستجابة وحديثة دون أي معرفة بالبرمجة. قم بتجميع موقع ويب من البداية أو تحرير القوالب المصممة مسبقًا باستخدام الأدوات المدمجة. قم بتخصيص موقع الويب الخاص بك وفقًا لمحتوى قلبك، وشاهد كيف يبدو على الأجهزة المختلفة، وانشره بنقرة واحدة. استخدم الأدوات البديهية لصانع الرسوميات لـ د
Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتدريب المحتوى وتعليمه وتحفيزه وبيعه وتوصيله وعرضه وتوزيعه عبر مقاطع الفيديو المباشرة و/أو الرسوم المتحركة الاحترافية في دقائق. تعد Visa وJohnson & Johnson وGSK وMcDonald's وDell Tech من بين 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة، دون خبرة فنية، أنشئ مقاطع فيديو احترافية بجودة 4K (متحركة أو حية) للتأهيل والتسويق والعلامات التجارية وتبسيط المفاهيم المعقدة وما إلى ذلك في دقائق مما يسمح للشركات بالتكيف بسهولة مع تغيرات السوق لخلق ميزة تنافسية.
Jitter
jitter.video
قم بإنشاء محتوى رسوم متحركة احترافي باستخدام Jitter. استخدمه لتصميم واجهات المستخدم المتحركة ومقاطع الفيديو ومنشورات الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب والتطبيقات والشعارات الخاصة بالعلامة التجارية والمزيد. قم بالتسجيل مجانا.
Moovly
moovly.com
باعتبارها أداة إنشاء الفيديو الأكثر اكتظاظًا بالذكاء الاصطناعي في السوق، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. مصمم خصيصًا للأعمال وللتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي بفضل ميزات مثل وضع العلامات البيضاء، سيساعدك حل Moovly المستند إلى السحابة/المتصفح فقط على التعاون مع فريقك بأكمله بسهولة من خلال نظام المراجعة والمكتبات المشتركة وإنشاء ملفات عالية الجودة، مقاطع فيديو تسويقية جذابة للمبيعات والتعلم والتطوير والاتصالات الداخلية. تحظى Moovly بثقة أمازون وأماديوس وباير على سبيل المثال لا الحصر، وهي بلا شك أقوى قدرة على توليد الفيديو التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى توصيل مصادر بياناتك أو متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك، وإنشاء آلاف مقاطع الفيديو ببضع نقرات، وإرسالها إلى منصة الوسائط الاجتماعية المفضلة لديك للوصول إلى عدد كبير من الجماهير. Moovly هي أداة إنشاء الفيديو المثالية للاقتران بعملك ومساعدتك في الوصول إلى جميع أهدافك.
PixCap
pixcap.com
Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط الاجتماعية أنه أكثر جاذبية بشكل ملحوظ من التصميمات المسطحة التقليدية، مما أدى إلى زيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في معدلات التحويل. مهمتنا هي جعل إنشاء تصميمات ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد احترافية في متناول الجميع وبدون جهد. ما عليك سوى سحب العناصر المرغوبة ثلاثية الأبعاد وإسقاطها وتخصيصها لتناسب جمالية علامتك التجارية. مع Pixcap، يمكنك الارتقاء بعلامتك التجارية من خلال: - مكتبة كبيرة من الأصول ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص. - مجموعات نماذج متنوعة للعلامات التجارية - إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نص بسيط أو صور ثنائية الأبعاد. - رسوم متحركة لافتة للنظر تبث الحياة في تصميماتك. زيارة الموقع: https://pixcap.com
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجميع الصناعات، مثل التعليم والأعمال والتكنولوجيا وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن جميع البرامج من Mango Animate تأتي بإصدار مجاني مدى الحياة، مما يتيح لجميع المستخدمين بدء رحلة الفيديو الخاصة بهم مجانًا.
Biteable
biteable.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تمكن العلامات التجارية والشركات من إنشاء مقاطع فيديو جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وسرد القصص والمزيد. تساعد تقنيتنا في تحويل النصوص البرمجية إلى مقاطع فيديو جذابة في غضون دقائق. مهمتنا هي تمكين أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بأقل جهد ووقت وتكلفة.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع التحويلات تلقائيًا بواسطة GPU. راجع https://gsap.com/why-gsap/ للحصول على التفاصيل. تقوم معظم المكتبات الأخرى بتحريك خصائص CSS فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التسلسل وعناصر التحكم في وقت التشغيل الخاصة بهم تتضاءل بالمقارنة. ببساطة، GSAP هي أقوى مكتبة رسوم متحركة عالية الأداء على هذا الكوكب، وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام كل شبكة إعلانية رئيسية باستبعادها من حسابات حجم الملف واستضافتها على شبكات CDN الخاصة بها. على عكس الأطر المتجانسة التي تملي كيفية هيكلة تطبيقاتك، فإن GSAP مرن تمامًا؛ رشها أينما تريد.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو رسوم متحركة سهل الاستخدام، يقوم بالسحب والإفلات للمبتدئين والمحترفين، وهو قابل للتطبيق في أي مجال أو دور وظيفي. أنشئ مقاطع فيديو رسوم متحركة بجودة احترافية تأسر جمهورك وتثقفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والتميز عن الآخرين، دون إنفاق مبالغ كبيرة. سهلة وبديهية: سواء كنت محترفًا أو مبتدئًا، فإن واجهة VideoScribe سهلة الاستخدام تجعل عملية الرسوم المتحركة سريعة وبسيطة. تتيح لك وظيفة السحب والإفلات وعناصر التحكم البديهية إمكانية وضع العناصر ومعالجتها على اللوحة دون عناء، مما يجعل عملية الإنشاء سلسة وممتعة. الجودة الاحترافية: احصل على رسوم متحركة بمستوى احترافي دون الحاجة إلى مهارات فنية واسعة النطاق أو معدات إنتاج باهظة الثمن. تعمل تأثيرات الرسوم المتحركة المتنوعة على إضفاء الحيوية على أي محتوى، مما يخلق تجربة مذهلة بصريًا وديناميكية للمشاهدين. إبداع غير محدود: أطلق العنان لإمكاناتك الإبداعية واصنع رسومًا متحركة فريدة ومقنعة. مكتبة واسعة من الصور والأيقونات والشخصيات والخلفيات المصممة بشكل احترافي، تعني أن لديك مجموعة لا حصر لها من العناصر المرئية للاختيار من بينها وتخصيصها لتناسب أسلوبك وعلامتك التجارية. متعدد الاستخدامات: سواء كنت تقوم بإنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو حملات تسويقية أو مواد تدريبية أو عروض تقديمية أو محتوى لسرد القصص، فإن VideoScribe يمكّنك من توصيل رسالتك بفعالية وإشراك جمهورك على مستوى أعمق.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحرير الصور وإنشائها تلقائيًا. فهو يقدم مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط عمليات تحرير الصور. تتيح ميزة Canvas للمستخدمين إنشاء صور احترافية للمنتج بسرعة وسهولة، مما يلغي الحاجة إلى جلسات تصوير باهظة الثمن. يتيح Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بمجرد تحديد المناطق التي يريدون إزالتها، والتي يمكن بعد ذلك تنزيلها. تقوم ميزة ممحاة الخلفية تلقائيًا بإزالة الخلفيات من الصور، مع التركيز على الموضوع وإنشاء تأثير تسليط الضوء. تتيح وظيفة تكبير الصور للمستخدمين إمكانية تكبير الصور دون المساس بالجودة، مما يضمن دقة ووضوح أفضل. يتيح برنامج Imagine للمستخدمين إنشاء صور باستخدام الأوصاف النصية، مما يوفر طريقة فريدة للتعبير عن الأفكار والأفكار بصريًا. تم تصميم Photobooth لإنشاء صور ملف شخصي مذهلة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مظهر صور المستخدمين. يقدم Magic Studio واجهة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية. وهي متاحة مجانًا، مما يسمح للمستخدمين باختبار إمكانيات الأداة والتعرف عليها. تم تطوير Magic Studio بواسطة شركة aarzoo, Inc.، وهو يوفر مجموعة متنوعة من الموارد المفيدة مثل الكتيب والروابط لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والمعلومات القانونية الخاصة بهم.
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