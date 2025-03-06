ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. من الضروري لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.
إرسال تطبيق جديد
Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة تحليلات تعمل على تحويل الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - مع إعدام الأشخاص والمؤسسات لتحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو منصة أوسع وأعمق البيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وقيادة نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات والحوكمة البصرية ، والتحليلات المرئية ورواية القصص ، والتعاون-كل ذلك مع Einstein الرائدة في الصناعة المدمجة في Tableau Pulse هي تجربة معاد تصور البيانات التي تجعل البيانات أكثر في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم مع أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud ، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكيًا. تعرف على المزيد في https://tableau.com/pulse tableau cloud تمكن قرارات الأذكى والبصيرة مع تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. جرب حلًا مستضافة بالكامل على مستوى المؤسسات على مستوى المؤسسات على نظام التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder مقاربة حديثة لإعداد البيانات ، مما يجعله أسرع وأسهل في الجمع بين البيانات ، وتشكيلها ، وتنظيفها للتحليل.
Deepnote
deepnote.com
تقوم Deepnote ببناء أفضل دفتر ملاحظات لعلوم البيانات للفرق. في دفتر الملاحظات، يمكن للمستخدمين ربط بياناتهم واستكشافها وتحليلها من خلال التعاون في الوقت الفعلي وإصدار الإصدارات ومشاركتها بسهولة. ويتم كل هذا من خلال واجهة مستخدم قوية تعتمد على المتصفح ويتم تشغيلها في السحابة. تشمل الميزات: * مشاركة دفاتر الملاحظات والمشاريع عبر URL * دعوة الآخرين للعرض والتعليق والتعاون، مع التحكم في الإصدار * نشر دفاتر ملاحظات تحتوي على تصورات للعروض التقديمية * تبادل مجموعات البيانات بين المشاريع * الوصول الكامل إلى محطة لينكس *إكمال الكود * الإدارة التلقائية لحزم بايثون * الاستيراد من جيثب * اتصال قاعدة بيانات PostgreSQL
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio هي شركة رائدة موثوقة في سوق ذكاء الأعمال، وهي تساعد بكل فخر الآلاف من فرق البيانات ومستخدمي الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن بياناتهم.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
يوفر لك DataSquirrel الوقت والضغط والألم عند فهم البيانات، وإنشاء صور واضحة وتقارير لوحة المعلومات. التنظيف التلقائي. التحليل التلقائي. التصور التلقائي. التكرار التلقائي. إنها: سريعة وسهلة وموجهة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وآمنة. DataSquirrel هي منصة ذكاء الأعمال للأفراد والفرق الذين يرغبون في فهم أي بيانات واتخاذ القرارات بشكل مستقل! لا توجد مهارات تقنية مطلوبة لاستخدامه أو للبدء. ما عليك سوى تحميل بياناتك والسماح لـ DataSquirrel بالقيام بالباقي! ✓ اكتشف احتياجات البيانات التلقائية عن طريق تحميل أي بيانات ✓ التنظيف التلقائي للتأكد من دقتها ✓ اكتشاف الأنماط باستخدام التحليل المقترح بواسطة الذكاء الاصطناعي ✓ لا مزيد من VLookup! دمج البيانات بنقرة واحدة ✓ تخصيص العناصر المرئية كما تريد ✓ تنزيل الملفات المنظفة وتقارير لوحة المعلومات ✓ المشاركة/التعاون دون تسجيل الدخول
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Chartio
chartio.com
بسيطة بما فيه الكفاية للجميع. قوية بما فيه الكفاية لفريق البيانات. Chartio هو حل لتحليلات الأعمال قائم على السحابة وتتمثل مهمته في تمكين الجميع داخل المؤسسة من الوصول إلى بياناتهم واستكشافها وتحويلها وتصورها. مع Chartio، يمكن لكل عضو في الفريق الآن الإجابة على أسئلتهم الخاصة.
Mineo
mineo.app
MINEO هي منصة لاستكشاف بياناتك، وإنشاء ونشر دفاتر ملاحظات Python فائقة الشحن. كما أنه يراقب جودة بياناتك باستخدام التعلم الآلي. مفكرة Python أفضل --------------------------------- يأخذ Mineo تنتقل دفاتر ملاحظات Python إلى المستوى التالي عن طريق إضافة ميزات على مستوى الإنتاج مثل: * أوضاع التخطيط القابلة للتبديل: الكمبيوتر المحمول ولوحة المعلومات والهاتف المحمول. * لا توجد أدوات تعليمات برمجية (استعلام SQL والرسومات والجداول ومؤشرات الأداء الرئيسية والعنوان والصور والنماذج) لاستكشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل معه دون برمجة. * مصادر بيانات SQL متكاملة للوصول إلى قواعد البيانات مباشرة. * متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Jupyter. قم باستيراد دفاتر الملاحظات الموجودة لديك من .ipynb أو قم بالتصدير من mineo إلى تطبيقات أخرى. * نظام مدمج للتحكم في الإصدار * القدرة على المشاركة والعمل بشكل تعاوني. * نظام ملفات متكامل لتخزين بياناتك حتى 10 تيرابايت. * القدرة على تصدير دفتر الملاحظات الخاص بك إلى PDF * دعم المتغيرات على مستوى المشروع * دعم كتل Python و Markdown و LaTeX و Widgets. * سجلات وأذونات مفصلة (عرض، عرض التعليمات البرمجية، تنفيذ) على مستوى المستخدم/المجموعة. * إنشاء كود تلقائي مدعوم من OpenAI.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud ، التي تأسست في عام 2009 ، رائدة عالمية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، حيث تقدم الخدمات لآلاف المؤسسات والمطورين ومنظمات الحكومات في أكثر من 200 دولة ومنطقة. ملتزمة بنجاح عملائها ، توفر Alibaba Cloud إمكانات حوسبة سحابية وآمنة موثوقة ومعالجة البيانات كجزء من حلولها عبر الإنترنت. في يناير 2017 ، أصبحت Alibaba Cloud الشريك الرسمي للخدمات السحابية للأولمبياد.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
Domo
domo.com
تضع Domo البيانات في متناول الجميع حتى يتمكنوا من مضاعفة تأثيرهم على الأعمال. يتجاوز النظام الأساسي لتجربة البيانات السحابية لدينا ذكاء الأعمال والتحليلات التقليدية، مما يجعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات سهلة الاستخدام. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأساس البيانات الآمن الذي يتصل بالأنظمة السحابية والأنظمة القديمة الحالية، يساعد Domo الشركات على تحسين العمليات التجارية الهامة على نطاق واسع وفي وقت قياسي لإثارة الفضول الجريء الذي يعزز نتائج الأعمال الأسية.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (أيضًا مكتوبة OpenText) هي شركة كندية تقوم بتطوير وبيع برنامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تهدف OpenText إلى منتجاتها في معالجة متطلبات إدارة المعلومات ، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى ، والامتثال للمتطلبات التنظيمية ، وإدارة الخبرة عبر الهاتف المحمول والإنترنت. توظف Eopentext أكثر من 14000 شخص في جميع أنحاء العالم وهي شركة متداولة بشكل عام ، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) و Toronto Exchange (OTEX).
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
InsightBase
insightbase.ai
الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Grow
grow.com
Grow عبارة عن منصة لذكاء الأعمال الكامل للتكامل (BI) تمكن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL ، وتخزين البيانات والتصور في منصة واحدة سهلة الاستخدام ، يمكن لأي مؤسسة توصيل بياناتها واستكشافها إلى رؤى السطح. يتيح نموذج ترخيص المستخدم غير المحدود لدينا إمكانية الوصول إلى الإجابات التي يحتاجونها دون الانتظار في خط للمحلل. الآن يمكن للجميع اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع نموهم.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات الأكثر تباينًا معًا في دقائق دون أي معالجة مسبقة للبيانات. تتحسن هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بمرور الوقت وتتعلم من البشر. تقوم تقنية DeepCasting الخاصة بإنشاء تنبؤات على بيانات لا تزيد عن بضعة أسابيع، وبدقة أعلى أيضًا من أي طريقة أخرى. بدلاً من مقارنة عدد قليل من سيناريوهات "ماذا لو"، يقوم تحليل DeepPlan الخاص بشركة Ikigai بتقييم ما يصل إلى 10^19 خيارًا ويحدد الخيارات الأكثر مثالية لأي معلمات معينة. بناءً على أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يتمتع Ikigai بموقع فريد لمساعدة الفرق التشغيلية على تحسين سرعة ودقة قراراتهم في ظل عدم اليقين والتغيير المستمر، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عائد الاستثمار لأعمالهم، مع استخدام أحدث تقنيات علم البيانات. في متناول أي متخصص في البيانات. اعرف المزيد https://www.ikigailabs.io
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One ™ وصولًا ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات وموارد HPC القابلة للتطوير والموارد السحابية ، كل ذلك في مكان واحد.
Incorta
incorta.com
تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات الأكثر تقدمًا في التعامل مع أصعب تحديات البيانات، بدءًا من المبتكرين في السوق المتوسطة وحتى رواد فئة Fortune 1000 مثل Broadcom وComcast، و شاترفلاي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.incorta.com.
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات الخدمة الذاتية الخاصة بهم.
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة برمجة التطبيقات (API)، يلغي Knowi الحاجة إلى برامج تشغيل ETL أو ODBC أو عمليات تحويل البيانات التي تتطلبها الحلول البديلة. يمكن لمهندسي البيانات الانضمام إلى مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة لإنشاء مجموعات بيانات مختلطة وتصور النتائج على الفور، أو تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، أو تضمين النتائج في تطبيقات البيانات، أو مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمي الأعمال، أو تشغيل الإجراءات إلى التطبيقات النهائية أو أنظمة الإشعارات الأخرى.
MachEye
macheye.com
تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآن لصناع القرار على أي مستوى الحصول على رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال تجربة البحث "مثل Google" والتجربة الصوتية والمرئية "مثل YouTube"، بالإضافة إلى الرسوم البيانية وتحليلات الخدمة الذاتية. يضيف MachEye زر "تشغيل" قابل للتنفيذ إلى البيانات! لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.macheye.com.
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق - توحيد رحلة العميل وإنتاجية الفريق - فتح إمكانات الإيرادات الجديدة - زيادة عائد الاستثمار الحالي الخاص بـ RevTech - الاستجابة للعملاء بشكل أسرع - الحصول على رؤى أفضل وإدارة أكثر سلاسة للعملاء وإدارة العملاء وحملات أفضل - توسيع نطاق العمليات لتحقيق نتائج أسرع إن مواءمة أنظمة المبيعات والتسويق ونجاح العملاء ودمجها تعني أنه يمكن للجميع العمل معًا باستخدام نفس البيانات. لماذا بحق السماء تريد أن يكون لديك تطبيقات وعمليات مفككة؟ أنت وعملائك تستحقون الأفضل. أنت تستحق بيانات قابلة للتنفيذ تمنح الفرق التوجيه والثقة والرؤية المشتركة. - الأفضل في فئته من واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وأتمتة سير العمل - قدرة مثبتة على التوسع - حوكمة وأمان قويان - تسليم مرن ومعتمد على السحابة
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وتحقيق نتائج أعمال عالية التأثير. لذا قم بزيارة Alteryx.com لبدء النسخة التجريبية المجانية واحصل على المزيد من بياناتك!
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer عبارة عن منصة قوية لتحليل بيانات الأعمال قائمة على السحابة تساعدك على تحليل بيانات عملك بسهولة وإنشاء تقارير ولوحات معلومات مفيدة لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما أنه يمكّنك من إنشاء تقارير قوية ومشاركتها بسهولة في دقائق معدودة دون الحاجة إلى معرفة تقنية.
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Logiblox
logiblox.com
تحليلات فورية. ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية. التحليلات المتقدمة. لا يوجد ترميز مطلوب. إطلاق العنان لقيمة البيانات: احصل على الرؤى والتنبؤ بشكل أفضل وتحقيق التحسين. القوالب والموصلات المتاحة. قم بإنشاء حلول التحليلات الخاصة بك في دقائق معدودة باستخدام أتمتة البيانات، والتنقية، والتصور، والرؤى إلى الإجراءات. مرنة ونموذجية وفقًا لاحتياجات العملية المخصصة الخاصة بك.
Planr
planr.com
Planr هو أحد حلول Enterprise SAAS التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم للتنبؤ بأداء الإيرادات والمبيعات وكشف العوائق المخفية لتزويدك أنت وفريقك بالطاقة اللازمة لتسريع نمو المبيعات. يمنحك Planr إمكانية الوصول الفوري إلى عرض ذكي وغير متحيز للإيرادات المتوقعة مقابل الأهداف المستقبلية، بدقة تصل إلى 96%. توفر أداة Planr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة من قبل الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وفرق القيادة، رؤية علمية غير متحيزة لبياناتك وتتنبأ بإيرادات NTM الخاصة بك بدقة تصل إلى 96%. تشمل فئات Planr: إدارة أداء الشركة، وإدارة التعويضات، وتحليلات التسويق، وتخطيط المبيعات والعمليات، وإدارة أداء المبيعات، وإدارة القوى العاملة.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
Caplena
caplena.com
تعرف على Caplena، منصة تحليل ردود الفعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تكتشف بها العلامات التجارية الرؤى من خلال الاستجابات المفتوحة. ومن خلال الجمع بين البيانات النصية والمتغيرات الكمية، فإنه يمكّن المستخدمين من تحويل موجات هائلة من التعليقات والمراجعات وبيانات استطلاع NPS إلى فرص قابلة للتنفيذ. واليوم، تثق أكثر من 200 علامة تجارية ووكالة أبحاث السوق مثل DHL وLufthansa وEuromonitor في Caplena لتحويل تعليقات العملاء والموظفين إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة. إذًا، ما الذي يميز Caplena عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ الأمر كله يتعلق بتوفير المرونة والشفافية المطلقة. فهو يتكامل مع منصات مثل Qualtrics أو Brandwatch أو Trustpilot أو Google Maps، أو يسمح للمستخدمين بتحميل بياناتهم لسهولة التحليل أو قياس الأداء التنافسي. يضمن Caplena وضع نماذج موثوقة للموضوعات وتعيينها عبر 100 لغة، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن ضبطها وتسجيلها والوثوق بها. ويكشف عن المشاعر والاتجاهات والعلاقات على مستوى الموضوع. يمكن للمستخدمين تصور الرؤى في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتفاعل معها عبر واجهة chatbot، ومشاركتها عبر مؤسستهم لدفع التغيير. يقع المقر الرئيسي لشركة Caplena في سويسرا، وهو فريق دولي من عشاق البيانات وتجربة المستخدم يهدف إلى إحداث ثورة في كيفية استفادة العلامات التجارية من التعليقات. إنهم يقومون أيضًا بالتوظيف، لذلك يجب على الأفراد المهتمين مراجعة صفحة الوظائف الخاصة بهم.
Isima.io
isima.io
كان فريق Isima في طليعة تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال باستخدام البيانات في عمالقة الإنترنت وصناديق التحوط وشركات التخزين قبل أن يسمع أي شخص مصطلح البيانات الضخمة.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam عبارة عن منصة استخباراتية تسويقية توفر للعلامات التجارية نماذج مزيج الوسائط، والإسناد متعدد اللمس، والتزايدية، وكلها مدعومة بالتعلم الآلي وبيانات الطرف الأول. بفضل الأنظمة الأساسية المتقدمة المستندة إلى المتصفح من Northbeam، يمكن للعلامات التجارية أن تنسب المبيعات إلى الإعلانات، وتتوقع إيرادات التسويق، وتدير تسويقًا أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid هو نظام تشغيل تحليلي من المستوى الأول على مستوى المؤسسات يتوسع من تحليلات الخدمة الذاتية لمستخدم واحد إلى عمليات نشر مركزية لآلاف المستخدمين - ويغطي تصورات بيانات بسيطة ولكنها فعالة إلى إمكانات التعلم الآلي المتقدمة. يتميز نظام التشغيل Analytics غير التقليدي بعميل عالمي لأي جهاز ونظام تشغيل. ويمكن تثبيته على معظم الأنظمة الأساسية — سواء داخل مقر العمل أو في السحابة — ويمكنه العمل ضد مجموعات البيانات الأكثر شيوعًا ومعها. يتيح الهرم للمستخدمين والمؤسسات تحقيق التوازن بين إنتاجية الخدمة الذاتية والحوكمة. إنها منصة تحليلية قابلة للتكيف توفر إمكانات وتجارب مختلفة بناءً على احتياجات المستخدم ومهاراته، كل ذلك أثناء إدارة المحتوى كمورد مشترك. لقد تم تصميمه لدعم سير عمل اتخاذ القرار بالكامل في مؤسستك، ومنح الجميع الأدوات اللازمة لإجراء تحليلات الخدمة الذاتية. والأهم من ذلك، أن نظام التشغيل Analytics يعمل على حل "مشكلة الميل الأخير"، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين استراتيجية التحليلات المعلنة لمؤسستك والتنفيذ الفعلي للتحليلات. يتميز الهرم بست وحدات تحليلية متميزة (النموذج، والصياغة، والاكتشاف، والتوضيح، والعرض، والنشر) - بالإضافة إلى وحدة التحكم الإدارية ونظام إدارة المحتوى - لتقديم تجربة تحليلات عالمية حقيقية عبر سير عمل التحليلات بالكامل.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD عبارة عن مجموعة متكاملة لذكاء الأعمال. قم بتزويد أي شخص في مؤسستك بأداة تحليل بيانات سهلة الاستخدام لتمكين جميع المستويات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ.
Composable Analytics
composable.ai
تعتبر Composable Enterprise منصة Intelligent DataOps الرائدة في الصناعة والتي توفر مجموعة كاملة من إمكانيات التنسيق والأتمتة والتحليلات، مما يضمن إمكانية نشر التحليلات بسرعة في سير عمل الأعمال.
1010 Data
1010data.com
لقد تم تصميمه لتقديم رؤى قوية حول جميع بياناتك باستخدام نظام واحد متماسك وسهل التكامل. إنها قابلة للتطوير، وديمقراطية، ومرنة، وسريعة بشكل لا يصدق.
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات البيانات والتحليلات المخصصة بسهولة في دقائق، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
Imply
imply.io
تتيح قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بنا في الوقت الفعلي، والتي تم إنشاؤها من Apache Druid، للمطورين إنشاء الجيل التالي من تطبيقات التحليلات. باستخدام Imply، يمكن للمطورين البناء دون قيود حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الخاصة بنا إنشاء تجارب بيانات تفاعلية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق لا حدود له وبأفضل التكاليف. يقدم ضمنًا تجربة المطور الكاملة لـ Apache Druid. تم تأسيس Imply على يد منشئيها الأصليين، وهي تضيف إلى سرعة وحجم قاعدة البيانات من خلال الخبرة القائمة على الملتزمين، والعمليات السهلة، والنشر السحابي لتلبية متطلبات تطبيقات المطورين بسهولة. بدعم من كبار المستثمرين بما في ذلك Thoma Bravo وa16z وBessemer Venture Partners، تسير Imply على مسار نمو سريع - مما يؤدي إلى تعطيل سوق قواعد البيانات البالغة 100 مليار دولار - مع عملاء بما في ذلك Twitter وSalesforce وAtlassian وReddit وIntercontinental Exchange.
© 2025 WebCatalog, Inc.