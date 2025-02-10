أجنحة برامج ALM - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

Ably

ably.com

يحل باقتدار الجوانب الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في هندسة الوقت الفعلي، مما يسهل على المطورين تشغيل تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها مثل الدردشة والألعاب متعددة اللاعبين وتحديثات موقع GPS في الوقت الفعلي والتحكم في جهاز إنترنت الأشياء والمزيد. وللقيام بذلك، نقدم البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات التي تساعد المطورين على دفق البيانات بين الأجهزة في الوقت الفعلي. تعرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Ably البنية التحتية لـ Ably بالكامل عبر واجهات برمجية موحدة وتتضمن قنوات Pub/Sub قابلة للتطوير. تشتمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا على وجود مستخدم مدمج وسجل الرسائل والبث عبر البروتوكولات المفتوحة مثل WebSockets وMQTT وSSE. بالإضافة إلى ذلك، تقوم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بإرسال البيانات إلى السحب أو البيئات خارج شبكة Ably حتى تتمكن من تشغيل منطق الأعمال والأحداث الحالية وتوفير إشعارات الدفع الأصلية باستخدام APNS وGCM. تم بناء كل هذا على شبكة تدفق البيانات الخاصة بـ Ably، والتي تتكون من شيئين: شبكتنا السحابية ونسيج المراسلة في الوقت الفعلي. تتكون شبكة Ably من أكثر من 16 مركز بيانات توجيه أساسي موزعة جغرافيًا وأكثر من 176 نقطة تواجد لتسريع الحافة، مع متوسط ​​زمن وصول عالمي ذهابًا وإيابًا يبلغ 65 مللي ثانية. وفي قلب هذا يكمن نسيج المراسلة في الوقت الفعلي الخاص بنا، والذي يحل المشكلات الهندسية الصعبة في الوقت الفعلي مثل طلب الرسائل، والتسليم المضمون، ونسخ البيانات، والنشر غير الفعال، والمزيد. مع أكثر من 40 حزمة SDK لمكتبة العملاء والدعم الأصلي لأكثر من ستة بروتوكولات في الوقت الفعلي، فإن البدء في أي حالة استخدام يكون سريعًا وبسيطًا. تتضمن خطتنا المجانية 6 ملايين رسالة شهريًا وما يصل إلى 200 اتصال وقناة ذروة - وهو ما يكفي لأي مطور فضولي للبدء.