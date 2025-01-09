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أجنحة برامج ALM - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة
تعمل مجموعات برامج إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) على تسهيل تطوير التطبيقات البرمجية بدءًا من التصور الأولي وحتى التسليم النهائي. تعمل هذه المجموعات على إنشاء نظام بيئي تعاوني حيث يمكن للمستخدمين العمل معًا وإكمال المهام لإنشاء البرامج أو تحسينها. تقوم مجموعات ALM بإنشاء عمليات لتصميم التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها وإدارتها، مما يوفر ميزات متكاملة للتطوير واختبار الجودة وإدارة المتطلبات وإدارة المشاريع. يمكن للإدارات المختلفة استخدام مجموعات ALM طوال عملية إنشاء البرنامج: المطورون أثناء مرحلة الإنشاء، ومديرو المنتجات أو مشرفو ضمان الجودة لمراقبة مرحلة ما بعد النشر. تنطبق مجموعات ALM على مجموعة متنوعة من مشاريع البرامج ودعم الموظفين في أدوار مختلفة طوال دورة حياة التطوير. غالبًا ما تتكامل مع ميزات أدوات إدارة المشروع أو تشاركها، وقد تتضمن أو تتصل ببرامج التصميم والتطوير مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) أو أدوات النماذج الأولية.
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Ably
ably.com
يحل باقتدار الجوانب الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في هندسة الوقت الفعلي، مما يسهل على المطورين تشغيل تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها مثل الدردشة والألعاب متعددة اللاعبين وتحديثات موقع GPS في الوقت الفعلي والتحكم في جهاز إنترنت الأشياء والمزيد. وللقيام بذلك، نقدم البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات التي تساعد المطورين على دفق البيانات بين الأجهزة في الوقت الفعلي. تعرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Ably البنية التحتية لـ Ably بالكامل عبر واجهات برمجية موحدة وتتضمن قنوات Pub/Sub قابلة للتطوير. تشتمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا على وجود مستخدم مدمج وسجل الرسائل والبث عبر البروتوكولات المفتوحة مثل WebSockets وMQTT وSSE. بالإضافة إلى ذلك، تقوم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بإرسال البيانات إلى السحب أو البيئات خارج شبكة Ably حتى تتمكن من تشغيل منطق الأعمال والأحداث الحالية وتوفير إشعارات الدفع الأصلية باستخدام APNS وGCM. تم بناء كل هذا على شبكة تدفق البيانات الخاصة بـ Ably، والتي تتكون من شيئين: شبكتنا السحابية ونسيج المراسلة في الوقت الفعلي. تتكون شبكة Ably من أكثر من 16 مركز بيانات توجيه أساسي موزعة جغرافيًا وأكثر من 176 نقطة تواجد لتسريع الحافة، مع متوسط زمن وصول عالمي ذهابًا وإيابًا يبلغ 65 مللي ثانية. وفي قلب هذا يكمن نسيج المراسلة في الوقت الفعلي الخاص بنا، والذي يحل المشكلات الهندسية الصعبة في الوقت الفعلي مثل طلب الرسائل، والتسليم المضمون، ونسخ البيانات، والنشر غير الفعال، والمزيد. مع أكثر من 40 حزمة SDK لمكتبة العملاء والدعم الأصلي لأكثر من ستة بروتوكولات في الوقت الفعلي، فإن البدء في أي حالة استخدام يكون سريعًا وبسيطًا. تتضمن خطتنا المجانية 6 ملايين رسالة شهريًا وما يصل إلى 200 اتصال وقناة ذروة - وهو ما يكفي لأي مطور فضولي للبدء.
PubNub
pubnub.com
يتم استخدام PubNub بواسطة فرق تطوير البرامج كجزء من مجموعة تطبيقات حديثة لتشغيل الميزات التي تتطلب التواصل والتعاون في الوقت الفعلي بين المستخدمين، على أي نطاق. يسهّل PubNub إنشاء تجارب مثل تطبيقات الدردشة وألواح المعلومات الرقمية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي مع التحديثات المباشرة والخرائط مع تراكبات الموقع المباشر والعديد من الميزات الأخرى التي تعتمد على التحديثات في الوقت الفعلي والتواصل الفوري. ما الذي يجعلنا مختلفين؟ ~قابلية التوسع~ تعد PubNub النظام الأساسي الأكثر قابلية للتوسع في الصناعة والذي يسمح بالاستخدام المتزامن السريع دون عقوبات مالية. نظرًا لأننا نسمح بعدد غير محدود من المستخدمين المتزامنين، فلن تقلق أبدًا بشأن الزيادات الهائلة في التكلفة بسبب النمو. * يتعامل مع أكثر من 800 مليون جهاز نشط وأكثر من 3 تريليون مكالمة API يتم تسليمها شهريًا. * سجل لأكبر حدث متزامن عبر الإنترنت مع أكثر من 10.5 مليون مستخدم * صرح أحد عملاء اللياقة البدنية المتصلين، "من الاختبار إلى 1500 رحلة يوميًا اليوم، إلى ما يقدر بـ 15000 رحلة يوميًا في الأشهر المقبلة، نحن واثقون من قدرة PubNub على التعامل مع هذا النمو."
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وتقني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com، وتابعنا على LinkedIn وYouTube وTwitter وFacebook وInstagram.
Apptimized
apptimized.com
Workspace عبارة عن أداة لتعبئة التطبيقات تمكنك من اكتشاف (إنشاء وثائق التثبيت) وحزم واختبار التطبيقات في متصفحك بغض النظر عن مهارات VPN أو مهارات معينة. تقوم الأداة بدمج سير العمل الخاص بك مع بيئة التعبئة ومجموعة أدوات لتنسيقات MSI وMSIX وApp-V وIntunewin. يمكنك تحريرها ونشرها وإعادة تجميعها بنقرة زر واحدة. يتيح لك حلنا العمل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد واستخدام مساحة عمل واحدة للتغليف بدون آلاف الإعدادات وبدون واجهات سهلة الاستخدام. يوفر Apptimized إمكانية الوصول إلى الأجهزة الافتراضية النظيفة حيث يمكنك حزم واختبار حزم التطبيقات عبر Oss المختلفة والتأكد من توافقها مع بيئة البرامج الخاصة بك. يتم تضمين دردشة دعم مجانية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من متخصص في تعبئة التطبيقات.