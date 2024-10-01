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أجنحة برامج ALM - التطبيقات الأكثر شعبية - النيجر
تعمل مجموعات برامج إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) على تسهيل تطوير التطبيقات البرمجية بدءًا من التصور الأولي وحتى التسليم النهائي. تعمل هذه المجموعات على إنشاء نظام بيئي تعاوني حيث يمكن للمستخدمين العمل معًا وإكمال المهام لإنشاء البرامج أو تحسينها. تقوم مجموعات ALM بإنشاء عمليات لتصميم التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها وإدارتها، مما يوفر ميزات متكاملة للتطوير واختبار الجودة وإدارة المتطلبات وإدارة المشاريع. يمكن للإدارات المختلفة استخدام مجموعات ALM طوال عملية إنشاء البرنامج: المطورون أثناء مرحلة الإنشاء، ومديرو المنتجات أو مشرفو ضمان الجودة لمراقبة مرحلة ما بعد النشر. تنطبق مجموعات ALM على مجموعة متنوعة من مشاريع البرامج ودعم الموظفين في أدوار مختلفة طوال دورة حياة التطوير. غالبًا ما تتكامل مع ميزات أدوات إدارة المشروع أو تشاركها، وقد تتضمن أو تتصل ببرامج التصميم والتطوير مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) أو أدوات النماذج الأولية.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Apptimized
apptimized.com
Workspace عبارة عن أداة لتعبئة التطبيقات تمكنك من اكتشاف (إنشاء وثائق التثبيت) وحزم واختبار التطبيقات في متصفحك بغض النظر عن مهارات VPN أو مهارات معينة. تقوم الأداة بدمج سير العمل الخاص بك مع بيئة التعبئة ومجموعة أدوات لتنسيقات MSI وMSIX وApp-V وIntunewin. يمكنك تحريرها ونشرها وإعادة تجميعها بنقرة ز...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
PubNub
pubnub.com
يتم استخدام PubNub بواسطة فرق تطوير البرامج كجزء من مجموعة تطبيقات حديثة لتشغيل الميزات التي تتطلب التواصل والتعاون في الوقت الفعلي بين المستخدمين، على أي نطاق. يسهّل PubNub إنشاء تجارب مثل تطبيقات الدردشة وألواح المعلومات الرقمية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي مع التحديثات المباشرة والخرائط مع تر...
Ably
ably.com
يحل باقتدار الجوانب الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في هندسة الوقت الفعلي، مما يسهل على المطورين تشغيل تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها مثل الدردشة والألعاب متعددة اللاعبين وتحديثات موقع GPS في الوقت الفعلي والتحكم في جهاز إنترنت الأشياء والمزيد. وللقيام بذلك، نقدم البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة الت...