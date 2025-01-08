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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتسهيل إنشاء المحتوى للعلامات التجارية التي تهدف إلى جذب حركة مرور جديدة وزيادة الإيرادات. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص، تشارلي، بأتمتة عملية إنشاء المحتوى لمنصات مختلفة. عروض المحتوى واسعة النطاق، وتمتد إلى أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، ومواد الوسائط الاجتماعية. توفر هذه الأداة القدرة على خدمات النسخ، وتحويل كل من الفيديو والصوت إلى نص، كما أنها قادرة على إنتاج صور بدقة 4K بناءً على إدخال النص. ميزة إضافية تتضمن إمكانيات البحث على شبكة الإنترنت. يمتلك تشارلي القدرة الفريدة على تفسير مدخلات متعددة وإنتاج مخرجات متعددة من موجه واحد، مما يدل على فائدته المرنة للغاية. الأداة متوافقة مع تنسيقات الملفات المختلفة، بما في ذلك ملفات DOC وملفات PDF بالإضافة إلى ملفات الصوت والفيديو وحتى الصور. تم تصميم GoCharlie لمعالجة المشكلات المعقدة، وتقديم الحلول لفريق كامل. كما أنها تتميز بمعالجة آمنة للبيانات من خلال مجموعة Charlie LLM والنماذج متعددة الوسائط. أحد المكونات الخاصة هو ميزة Memory Vault التي تسمح لـ Charlie بالتعلم وتكييف إنشاء المحتوى الخاص به مع السمات الفريدة لعملك. علاوة على ذلك، فإن GoCharlie قابل للتخصيص استجابة لمتطلبات عمل محددة، ويدعم إمكانات التكامل مع أكثر من 6000 تطبيق من خلال Zapier.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب الذكاء الاصطناعي لدينا لكتابتك. أحدهم هو كاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة مقال كامل يزيد عن 1500 كلمة بما في ذلك صورة مخزنة مجانية.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصياغة، وإعادة كتابة الفقرة، ومولد عنوان المدونة، ومولد الوصف، ومولد الأشخاص أيضًا، ومولد وصف المنتج، ومولد الشعار، ومولد الملخص، ومولد عرض القيمة، وإعادة كتابة الجملة. . تم تصميم كل أداة لأنواع مختلفة من المحتوى ويمكن استخدامها لإنشاء محتوى فريد وجذاب بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Frase مجموعة من الموارد، بما في ذلك الإرشادات المباشرة للمنتج والمدونة والدورة التدريبية المكثفة ومركز المساعدة. مع Frase، أصبح إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Essaybot
essaybot.com
Essaybot هي أداة مجانية لكتابة المقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقترح أفضل محتوى وتساعد الكتاب في العثور على مصادر الإلهام وإعادة صياغة الجمل وإنشاء جمل كاملة. ويتضمن أيضًا أداة البحث عن الاقتباسات لمطابقة المصادر ومنع مخاوف الانتحال. يمكن لـ Essaybot المساعدة في مجموعة متنوعة من المواضيع بدءًا من نصوص الأفلام وحتى نظريات علم النفس. الأداة متاحة عبر الإنترنت ولا تتضمن معلومات التسعير على هذه الصفحة.
WordHero
wordhero.co
WordHero هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للكتاب والمسوقين وأصحاب الأعمال. يستغرق الأمر حرفيًا بضع ثوانٍ لإنشاء أشكال مختلفة من المحتوى: المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير بنقرة واحدة فقط. أليس من المدهش أن يكون لديك أداة لإنشاء منشور مدونة طويل لعملك في ثوانٍ؟ يستخدم WordHero قوة GPT-3 من OpenAI، وهو نموذج لغة متقدم يحتوي على 175 مليار معلمة، لتوفير الوقت والجهد في البحث والكتابة. مع WordHero، لديك أكثر من 60 أداة للكتابة تحت تصرفك. يقومون بتصنيف هذه الأدوات إلى 5 فئات عريضة:
NeuronWriter
neuronwriter.com
يعد NeuronWriter بمثابة مساعد ذكي لأي شخص يقوم بإنشاء محتوى للويب. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل والحصول على تصنيف أعلى في محركات البحث مثل Google. فكر في الأمر كدليل ذكي يعرف ما يحبه الإنترنت ويساعدك على إنشاء ذلك. في جوهره، تم تصميم NeuronWriter لجعل عملية الكتابة الخاصة بك أسهل وأكثر فعالية. يقوم بذلك من خلال تقديم اقتراحات وتحسينات بناءً على ما هو شائع وفعال حاليًا في تحسين محركات البحث (SEO). إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول جعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا وجاذبية لمحركات البحث، لذلك عندما يبحث الأشخاص عن شيء متعلق بالمحتوى الخاص بك، فإنهم يجدونك أولاً. NeuronWriter ليس مجرد أداة كتابة أخرى؛ إنها مليئة بالميزات التي تجعلها متميزة. فيما يلي نظرة على بعض ميزاته الرئيسية: * إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي: أحد أروع الأشياء في NeuronWriter هو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة. إذا كنت عالقًا في الأفكار أو غير متأكد من كيفية البدء، فإن NeuronWriter يقترح موضوعات ويكتب لك مقتطفات. إنه مثل وجود صديق يقوم بالعصف الذهني ومليء دائمًا بالأفكار. * تكامل تحسين محركات البحث (SEO) والبرمجة اللغوية العصبية (NLP): يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) معقدًا، ولكن NeuronWriter يبسطه. يستخدم شيئًا يسمى NLP (معالجة اللغات الطبيعية) لفهم موضوع المحتوى الخاص بك وكيف يمكن تحسينه لمحركات البحث. يشبه الأمر تعليم المحتوى الخاص بك التحدث بلغة Google، مما يسهل على الأشخاص العثور عليه. * أدوات تحليل المحتوى: لا يساعدك برنامج NeuronWriter على الكتابة فحسب؛ يساعدك على الكتابة بشكل أفضل. يقوم بتحليل المحتوى الخاص بك ويمنحه درجة بناءً على مدى ملاءمته لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO). كما أنه ينظر أيضًا إلى الترتيب في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) ويمنحك رؤى حول كيفية مواءمة المحتوى الخاص بك مع المقالات ذات الأداء الأفضل. * تكامل WordPress: إذا كنت تستخدم WordPress لموقعك على الويب، فإن NeuronWriter يناسبك تمامًا. فهو يتكامل بسهولة مع WordPress، مما يتيح لك تحسين المحتوى الخاص بك مباشرة داخل موقع الويب الخاص بك. إنه يشبه وجود مساعد مفيد في لوحة تحكم مدونتك. * البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليلها: يقوم NeuronWriter بتحليل الكلمات الرئيسية ذات الصلة بموضوع المحتوى الخاص بك. إنه مثل الصيد في بركة كبيرة - فأنت بحاجة إلى معرفة نوع الأسماك (أو الكلمات الرئيسية) التي تبحث عنها، والمكان الذي من المحتمل أن تكون فيه. * تحليل المنافس: تقوم الأداة بفحص المحتوى الذي يحتل بالفعل مرتبة عالية بالنسبة لتلك الكلمات الرئيسية على محركات البحث. وهذا يشبه فهم الوصفات الشائعة في المطعم، حتى تتمكن من إعداد طبق ينافسها. * تحليل نية المستخدم: يحاول فهم ما يبحث عنه المستخدم على الأرجح عندما يكتب استعلامًا في محرك البحث. وهذا يشبه فهم الطاهي ما إذا كان عميله يريد وجبة خفيفة سريعة أو وجبة كاملة. * نقاط تحسين محركات البحث للمحتوى: بعد إنشاء المحتوى، تقوم NeuronWriter بتقييمه بناءً على مدى تحسينه لتحسين محركات البحث. فكر في هذا باعتباره ناقدًا للطعام يقوم بتقييم الطبق.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen هو برنامج لسير عمل محتوى تحسين محركات البحث (SEO) يعمل على تبسيط العملية بأكملها بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية وحتى كتابة المحتوى. إنه مصمم للمستخدمين من جميع مستويات تحسين محركات البحث (SEO). تتضمن الأداة مجموعة متنوعة من الميزات، مثل أداة Topic Discovery للعثور على أفكار محتوى جذابة وموضوعات جديدة، ومستكشف الكلمات الرئيسية للعثور على الكلمات الرئيسية المناسبة لاستراتيجية المحتوى، ومنشئ المحتوى للبحث عن المقالات وإنشائها وإنشائها، وأداة الذكاء الاصطناعي. مساعد مدعوم بتقنية GPT3 الخاصة بـ OpenAI ومدقق الانتحال لضمان أصالة المحتوى وتفرده. بالإضافة إلى ذلك، يقدم WriterZen موارد مثل أكاديمية لتعلم أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) من خبراء الصناعة، ومدونة تحتوي على أخبار ومقابلات ونصائح حول كيفية استخدام الأداة، ودراسات حالة، وقاعدة معرفية، وندوات عبر الإنترنت حول كيفية استخدام الأداة على أفضل وجه. بفضل هذه الميزات والموارد، يمكّن WriterZen المستخدمين من تبسيط دورة حياة المحتوى الخاصة بهم من الإنشاء إلى التحويل وإنشاء خبرة في المجال، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور العضوية إلى موقع الويب الخاص بهم. كما يتم عرضه أيضًا على مجموعة متنوعة من مواقع الويب، مثل Mashable وEntrepreneur وVentureBeat وPC وPCWorld وFlipboard وEngadget.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
nichesss
nichesss.com
Nichesss هو منشئ محتوى ومولد أفكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والمسوقين والمدونين والوكالات على إنشاء نسخة ومحتوى تسويقي عالي التحويل. مع أكثر من 150 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Nichesss إنشاء منشورات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ تسويقية وحتى أفكار أعمال ومنتجات مربحة مصممة خصيصًا لتناسب قطاعك المستهدف.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصصة في استرجاع المعلومات العامة، تجمع خوارزمية استرجاع المعلومات المختلطة لدينا بين البحث الإحصائي التكيفي والتقنيات الدلالية. سهل الاستخدام وبديهي، يحفز Ludwig التعلم ويحسن مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية ويزيد من ثقة المستخدمين بأنفسهم.
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل الآلاف من الفرق سريعة الحركة للمساعدة في: - إدارة المشاريع - أدوات التكامل - توفير الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - تدوين الملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع Outwrite لمتصفح Chrome. يعد ملحق المتصفح الخاص بنا أكثر من مجرد مدقق نحوي - فهو يساعد في تحويل أفكارك إلى جمل قوية. وهو يعمل أينما تكتب عبر الإنترنت، بما في ذلك Gmail وOutlook وGoogle Docs وLinkedIn وWordPress. يمكنك استخدام Outwrite لإعادة كتابة الجمل، وإصلاح الأخطاء النحوية، وتحسين المفردات، واكتشاف الصوت السلبي (وأكثر من ذلك بكثير).
Upword
upword.ai
Upword AI عبارة عن منصة متقدمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة تم تصميمها لتعزيز سير عمل الأفراد والفرق والمؤسسات. يدمج Upword بسلاسة مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي القوية لمساعدة المستخدمين على: * جمع وتنظيم وإدارة كل المحتوى المهني والمواد البحثية الخاصة بهم بسهولة في مركز مركزي واحد * تسريع مهام البحث والتحليل والكتابة بشكل كبير باستخدام إمكانات البحث والتلخيص والتفكير وإنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي * التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال تمكين الفرق من مشاركة المعرفة بسهولة، والمشاركة في إنشاء المستندات، والاستفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي الذكي لتبادل الأفكار وحل المشكلات باستخدام Upword، يمكن للعاملين في مجال المعرفة توفير الوقت وتعزيز الإنتاجية وفتح مستويات جديدة من الإبداع والرؤى - كل ذلك مدعومًا بأحدث التطورات في معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي. Upword هي أداة إنتاجية أساسية لاقتصاد المعرفة الحديث.
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.