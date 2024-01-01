متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
إرسال تطبيق جديد
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة ع...
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حد...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Essaybot
essaybot.com
Essaybot هي أداة مجانية لكتابة المقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقترح أفضل محتوى وتساعد الكتاب في العثور على مصادر الإلهام وإعادة صياغة الجمل وإنشاء جمل كاملة. ويتضمن أيضًا أداة البحث عن الاقتباسات لمطابقة المصادر ومنع مخاوف الانتحال. يمكن لـ Essaybot المساعدة في مجموعة متنوعة من المواضيع بدءًا من ...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغو...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Design...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دق...
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذك...
LongShot
longshot.ai
LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالب...
Good AI
the-good-ai.com
The Good AI هو مساعد كتابة متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة مقالات عالية الجودة بسرعة. فهو يوفر كاتب مقالات مجانيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، وملخصًا لمقالات الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة أخرى لترقية مهاراتك. ويهدف The Good AI، الذي يحظى بثقة أكثر من مليوني كاتب، إلى إتاحة الوصول إلى...
ChatUp
aichattings.com
ChatUp AI، الرفيق المثالي متعدد الوظائف للذكاء الاصطناعي الذي يُحدث ثورة في تفاعلاتك الرقمية باستخدام التكنولوجيا المتطورة. من خلال احتضان قوة GPT 3.5 وGPT 4.0، يقدم ChatUp AI حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي، مصمم لإثراء حياتك الرقمية اليومية بمزيج من الإبداع والرفقة والكفاءة. سواء كنت تبحث عن محادثا...
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر مجموعة شاملة من خدمات إعادة الصياغة والتدقيق النحوي والتحقق من الانتحال بأكثر من 100 لغة. تستخدم أدواتها الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته لإنتاج مخرجات عالية الجودة، مما يمكّن المستخدمين من تحسين مهاراتهم الكتابية بفعالية. سواء كان المستخدمون يتطلعو...
Brain Pod AI
brainpod.ai
BrainPod AI عبارة عن منصة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقديم خدمات متنوعة لمنشئي المحتوى والمسوقين وفرق المبيعات. فهو يقدم العديد من الأدوات، بما في ذلك الكتابة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور، لتبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإبداع وزيادة الإنتاجية. إحدى الميزات الرئيسية لـ BrainPod A...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من ا...
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإ...
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب ال...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Origina...
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة ...
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner هو أداة إعادة كتابة المقالات التي يمكنها إزالة الانتحال من المقالات والمحتوى.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين ب...
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة ...
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم وال...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوي...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome لل...
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في ...
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار....
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع Outwrite لمتصفح Chrome. يعد ملحق المتصفح الخاص بنا أكثر من مجرد مدقق نحوي - فهو يساعد في تحويل أفكارك إلى جمل قوية. وهو يعمل أينما تكتب عبر الإنترنت، بما في ذلك Gmail وOutlook وGoogle Docs وLinkedIn وWordPress. يمكنك استخدام Outwrite لإعادة كتابة الجمل، وإصلاح الأخطاء النحوية، وت...
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصص...
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ...
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopif...
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتسهيل إنشاء المحتوى للعلامات التجارية التي تهدف إلى جذب حركة مرور جديدة وزيادة الإيرادات. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص، تشارلي، بأتمتة عملية إنشاء المحتوى لمنصات مختلفة. عروض المحتوى واسعة النطاق، وتمتد إلى أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، و...
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai عبارة عن منصة الكل في واحد للذكاء الاصطناعي. فهو يساعد منشئي المحتوى والشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على متلازمة الصفحة البيضاء وإنشاء صور أصلية وتكييف المحتوى مع التنسيقات والنغمات واللغات المختلفة. أكثر من 10000 شخص يستخدمون BingBang.ai بالفعل. لماذا لا أنت؟
ContentBot
contentbot.ai
يعد ContentBot الأداة المثالية لأي مسوق يتطلع إلى كتابة المحتوى بشكل أسرع بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تساعدك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا على إنتاج محتوى ذي معنى مثل منشورات المدونة والنسخ التسويقية من خلال بعض المدخلات البسيطة فقط.
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجد...
AI Majic
aimajic.com
مستقبل الكتابة، إجابات الأسئلة الشائعة، منشئ المقالات، محسن المحتوى، أقسام المدونة، أفكار المدونة وغيرها الكثير! اسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى للمدونات والمقالات ومواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد