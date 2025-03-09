برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود مجموعة كبيرة من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو عدة مساحات عمل عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis هو تطبيق مبتكر يستخدم تقنية التزييف العميق المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لأفراد مختارين يقدمون نصًا محددًا.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو مخصصة بسرعة، دون الحاجة لخبرة سابقة في الإنتاج.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
يتيح تطبيق Studio Neiro AI إنشاء أفاتار فيديو متقدم مع تعبيرات بشرية، وتحويل النصوص إلى فيديوهات مع صوت مخصص، ودعم متعدد اللغات.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هو تطبيق يحول النص إلى خطاب باستخدام أصوات اصطناعية عالية الجودة، مع خيارات متنوعة من اللغات واللهجات.
Immersive Fox
immersive-fox.com
تطبيق مبتكر لتحويل النص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتيح إنشاء مقاطع فيديو بسرعة وسهولة دون الحاجة لمعدات احترافية.
Pipio
pipio.ai
Pipio هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام ذكاء اصطناعي، يوفر تمثيلات رقمية يمكن تخصيصها والتحدث بأكثر من 40 لغة.
Atlabs
atlabs.ai
قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة في دقائق معدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخل نصًا أو استورد محتوى موجودًا، وقم بتعيين المعلمات، واحصل على فيديو احترافي مصمم خصيصًا لعلامتك التجارية - باستخدام رسومات متحركة رائعة، ولفائف B، والتسميات التوضيحية، والمزيد.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في دقائق مع Desk AI، يمكنك الآن: * استيراد عروض #PowerPoint الحالية * أضف مقدمي العروض بتقنية الذكاء الاصطناعي، حتى استنساخك الرقمي! * دمج الاختبارات التفاعلية * تصدير إلى SCORM لتتبع نظام إدارة التعلم (LMS) بسلاسة
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. باستخدام Narration Box، يمكنك استيراد النص من خلال عنوان URL أو مستند وإدارة جميع أصولك النصية والصوتية في الاستوديو المخصص لك. يأتي كل راوي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة الميزات الخاصة به والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلباتك المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Narration Box دعمًا قويًا وسريع الاستجابة للعملاء لمساعدتك طوال العملية. سواء كنت بحاجة إلى تعليق صوتي احترافي لمشروعك، أو راوي جذاب لكتابك الصوتي، أو صوت محلي للمحتوى متعدد اللغات الخاص بك، فإن Narration Box يقدم حلاً شاملاً من خلال مكتبته الواسعة من رواة الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة الاستخدام.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات مثل TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. اختياريًا، يمكن مراجعة كل بكرة بواسطة الإنسان قبل النشر. تتضمن جميع البكرات اسم عملك وشعارك. * إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي: يقوم بإنشاء نصوص برمجية من مطالبات نصية مختلفة أو فئات مثل الحقائق والإحصائيات والتوافه والرؤى والترويج وغيرها. * الذكاء الاصطناعي والسرد الصوتي المستنسخ: اختر من بين مكتبة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو انسخ صوتك للحصول على لمسة فريدة. * وضع الطيار الآلي لإنشاء البكرات: أتمتة عملية الإنشاء والنشر لبكراتك. * النشر التلقائي على منصات التواصل الاجتماعي: النشر مباشرة على TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. * القدرة على العلامة التجارية: قم بدمج اسم علامتك التجارية أو شعارك في البكرات. * خيارات القالب المتنوعة: اختر من بين مجموعة من القوالب التي تناسب نمط المحتوى الخاص بك. * واجهة مستخدم بسيطة: تصميم سهل الاستخدام لجميع مستويات المستخدمين. * تحليلات الأداء: الوصول إلى الأدوات المضمنة لتتبع وتحليل أداء بكراتك.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz هو تطبيق يساعد في إنشاء مقاطع فيديو مع تسميات توضيحية تلقائية، مع ميزات للتخصيص وإضافة الموسيقى والرموز التعبيرية.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
يمكنك إنشاء عملاء محتملين وعرض المنتجات وإضفاء الحيوية على المشاركة وجمع التعليقات دون عناء باستخدام منصة الفيديو التفاعلية الخاصة بـ Feedeo.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
Personate AI
personate.ai
Personate AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من خلال تجسيدات رقمية، مما يتيح إنشاء محتوى مرئي دون الحاجة لتصوير تقليدي.
Reface
reface.ai
Reface هو تطبيق يسمح للمستخدمين بتبديل الوجوه في مقاطع الفيديو والصور المتحركة باستخدام صورة شخصية، وتحويل الصور إلى كاريكاتير.
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
Vidext
vidext.io
Vidext هو تطبيق ينشئ مقاطع فيديو احترافية من النص، يدعم أكثر من 40 لغة، ويتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تعليمي وتسويقي بسهولة.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Argil
argil.ai
محرك إنشاء الفيديو لاقتصاد منشئي المحتوى - احصل على فيديو مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي أو صورة رمزية عامة لك في دقيقتين
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI تطبيق لتحرير الفيديو وإنشاءه، يحول النص إلى مقاطع فيديو ويقدم أدوات تحرير مثل التسميات والترجمة مع دعم للغات متعددة.
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
تحويل أحلام الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة مع EVE AI. استكشف الرفقة، والمجموعة الإبداعية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلها مدعومة بتقنية blockchain. أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب. تتعلم EVEAI من تفاعلات العملاء لتحسين أدائها بشكل مستمر من خلال خوارزميات التعلم العميق.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit ME هي أداة تمكن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو على الفور مع تجسدات رقمية. باستخدام تقنية النص إلى الكلام ، تقوم Spirit Me بإنشاء مقاطع فيديو ذات صور وأصوات وتعبيرات واقعية. تم تصميم هذه الأداة لتكون بسيطة وبأسعار معقولة ، حيث تقدم خطة مجانية مع ثلاث دقائق من الفيديو واثنين من الآلهة الأسهم ، بالإضافة إلى خطة اشتراك لثقب واحد مخصص في 69 دولارًا شهريًا أو 499 دولارًا في السنة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Spirit ME خطة مدفوعة مسبقًا مع مجموعة متنوعة من خيارات الدفع والآلهة لتناسب الاحتياجات الفردية. الأداة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مؤثرين رقميين ، وإنشاء إعلانات فيديو مخصصة ، وإشراك مشاهديهم. تقدم Spirit ME أيضًا تكامل chatbot والقدرة على توليد كمية لا نهاية لها من محتوى الصورة الرمزية الرقمية. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة بريد إلكتروني للبقاء على اطلاع على الأخبار والعروض. بشكل عام ، توفر Spirit ME منصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لإنشاء مقاطع فيديو رقمية.
Runway
runwayml.com
Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
Typecast
typecast.ai
Typecast هو أداة على الإنترنت لتحويل النصوص إلى صوت حي، تقدم مكتبة واسعة من الأصوات لتناسب مختلف الاستخدامات التعليمية والإعلامية.
Colossyan
colossyan.com
تطبيق Colossyan يتيح إنشاء مقاطع فيديو تعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لأكثر من 70 لغة وخيارات تخصيص متعددة.
D-ID
d-id.com
تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
Munch
getmunch.com
Munch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يبسط عملية التحرير وتوليد المحتوى.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai هو تطبيق يقوم بتحويل محتوى المدونات إلى مقاطع فيديو جذابة بسهولة، مما يساعد على توسيع نطاق الوصول وزيادة التفاعل.
Tavus
tavus.io
Tavus هي أداة بحث فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على المطورين وتسهل إنشاء نسخ متماثلة للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات. من خلال واجهات برمجة تطبيقات Tavus سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأنفسهم من النص. وهذا يلغي الحاجة إلى تسجيل مقاطع فيديو عالية التكلفة وعالية التعقيد لمقاطع الفيديو المخصصة للاستوديو. يفتخر Tavus أيضًا بتجاوز الأساليب التقليدية وإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية مع حركات وتعابير الوجه الطبيعية. أبعد من ذلك، تولي شركة Tavus أيضًا اهتمامًا رئيسيًا للأمان ومعالجة نماذج الفيديو. لدعم دورة تطوير أكثر سلاسة، توفر Tavus وثائق شاملة وسهلة الفهم إلى جانب الدعم سريع الاستجابة من خلال عملية الإنشاء والإطلاق. باعتبارها أداة فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتضمن Tavus ميزات مثل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة الشفاه عالية الدقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومتغيرات صوتية غير محدودة، وخلفيات فيديو ديناميكية، وعلامات تجارية مخصصة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتضمين. وهذا يتيح إنشاء فيديو AI أكثر استقرارًا وقابلية للتطوير. يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات Tavus عبر مجموعة واسعة من الصناعات مثل أدوات تحرير الفيديو وتطبيقات المؤثرين وتطبيقات مبيعات الفيديو وقطاعات التعليم وغيرها.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تطبيق DeepBrain AI يساعد الشركات في إنشاء محتوى فيديو بجودة عالية باستخدام أفاتار ذكي قابل للتخصيص، مع دعم لأكثر من 80 لغة.
Hippo Video
hippovideo.io
هي منصة لإنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات تحرير وتخصيص لجعل المحتوى مرنًا وفعالًا.
Elai.io
elai.io
Elai.io هو منصة لإنشاء فيديوهات تعليمية عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح بتحويل النص إلى فيديو وتدعم العديد من اللغات.
Hour One
hourone.ai
Hour One هو تطبيق لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص باستخدام الصور الرمزية القابلة للتخصيص، مما يسهل عملية إنتاج محتوى مرئي احترافي بسرعة.
Exemplary AI
exemplary.ai
AI النموذجية هي أداة إنشاء محتوى الكل في واحد ، والتي تدمج النسخ والترجمة وتوليد المحتوى التي تعمل بالنيابة في منصة واحدة. تتيح الواجهة سهلة الاستخدام الخاصة بها استخراج البصيرة وإنشاء المحتوى ، بما في ذلك الملخصات ، التصوير السمعي ، الترجمة ، ودردشة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع منظمة العفو الدولية ، والتسميات الخاصة بالمنصة ، وعلامات التجزئة ، وتبسيط نشر الوسائط الاجتماعية مباشرة من النظام الأساسي. مثالي لمبدعو المحتوى والباحثين والصحفيين والمهنيين ، وتبسيط منظمة العفو الدولية ، ويعزز الإنتاجية ويحسن إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال حلول الذكاء الاصطناعى المتطورة.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio هي أداة إنشاء فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء وترجمة مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق في دقائق دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات باهظة الثمن. توفر ميزة VidVoice ترجمات متزامنة خالية من العيوب إلى 8 لغات، مع دبلجة حية في الوقت الفعلي بخمس لغات. تسمح واجهة برمجة تطبيقات Yepic بإنشاء مقاطع فيديو قابلة للتطوير وفي الوقت الفعلي، مما يجعل أتمتة سير عمل الفيديو أكثر كفاءة. يمكن لـ Yepic Studio تخصيص مقاطع الفيديو ذات المحتوى الديناميكي بـ 68 لغة باستخدام مجموعة مختارة من الصور الرمزية، مع ميزة الصور الناطقة التي تحول الصور إلى صور رمزية. يسمح VidVoice بالدبلجة الديناميكية لمحتوى الفيديو في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسهولة بين الحواجز اللغوية. تشمل حالات استخدام Yepic وVidVoice التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات. وقد حصلت أداة إنشاء الفيديو على تقييم عالٍ من قبل العملاء على منصات المراجعة مثل G2 وTrustpilot، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدامها وتنوع ميزاتها وفعاليتها في إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يتعاون فريق بحث Yepic مع CVSSP في جامعة ساري، وهي مؤسسة مرموقة في أبحاث الإدراك السمعي والبصري للآلات. تعمل Yepic بنشاط على توظيف الأفراد المتعمدين والمتعاطفين والفضوليين الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى فريقهم وتغيير وجه التواصل.
Gan AI
gan.ai
سجل مرة واحدة فقط وقم بتخصيص مقاطع الفيديو على نطاق واسع لكل مستخدم في كل نقطة اتصال عبر رحلة العميل. قبل Gan.ai، كان بإمكان العلامات التجارية فقط إنشاء حملات نصية مخصصة، وإدراج اسم المستخدم في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة، أو في أحسن الأحوال كرسم نصي داخل مقطع فيديو. باستخدام Gan.ai، يمكن للممثل نطق اسم المستخدم (وأي متغيرات أخرى) في الفيديو، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل والتحويلات ونسب النقر إلى الظهور وتذكر العلامة التجارية للعلامات التجارية في حملاتها التسويقية. من خلال تسجيل فيديو واحد فقط، يتيح Gan.ai للعلامات التجارية إنشاء مئات أو آلاف أو ملايين النسخ المخصصة منه مع تغيير المتغيرات في الصوت ومزامنة الشفاه، كما لو تم تسجيله شخصيًا لكل مشاهد. تعمل نماذج مزامنة الشفاه والمزامنة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمثيل أجزاء محددة من الفيديو في الوقت الفعلي وتقديمها للمستخدمين محليًا عبر الأنظمة الأساسية. العلامات التجارية للمؤسسات مثل Samsung وZomato وvivo وEyeCare Partners وMumbai Indians وMPL وSwiggy تستخدم Gan.ai لتشغيل حملات فيديو شخصية للغاية مع المشاهير والقادة وأصحاب المصلحة الآخرين، مع استدعاء أسماء المستخدمين ومواقعهم وعناصر الطلب، المتاجر القريبة وأسماء فرص المبيعات وما إلى ذلك - زيادة نسبة النقر إلى الظهور وعائد الاستثمار وتأثير الحملات والتحويلات/الاجتماعات المحجوزة. سواء كان ذلك بريدًا إلكترونيًا، أو رسائل نصية قصيرة، أو وسائط اجتماعية، أو WhatsApp، أو إعلانات ما قبل التشغيل، أو IPTV، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو صفحات الدفع الشخصية والصفحات المقصودة، أو أي شيء تتطلبه العلامات التجارية، فإن Gan.ai يتكامل معها.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai هو أداة لتوطين الفيديو تتيح ترجمة مقاطع الفيديو لأكثر من 130 لغة، مع ميزات تحويل النص إلى صوت واستنساخ صوتي.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
PodcastAI
podcastai.com
تطبيق PodcastAI يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنتاج البودكاست، ويتضمن مزايا مثل النسخ السريع وتحسين جودة الصوت.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video هي مبادرة تقدم حلول الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكنها من الوصول إلى المزيد من الجماهير بنسبة تصل إلى 1000% بفضل منتجاتها. Kuasar 1.1، يستخدم بيانات الفيديو من التطورات الصناعية معًا لمساعدة تجار التجزئة على زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال تخصيص العروض من خلال فهم متعمق لعملائهم. من خلال الكشف عن المحتوى الأكثر دقة للوكالات ومنتجي المحتوى، يمكّنك Kuasar 1.1 من إنتاج المحتوى الخاص بك بشكل أسرع وأرخص.
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