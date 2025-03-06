برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود مجموعة كبيرة من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو عدة مساحات عمل عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتحرير الدقيق ، والمزيد. جناح إنشاء الفيديو من الجيل التالي. Runway هي شركة أبحاث رائدة في الأدوات الجديدة للخيال البشري. لقد كان في طليعة أنظمة الذكاء الاصطناعى متعددة الوسائط ، مما يضمن أن مستقبل إنشاء المحتوى يمكن الوصول إليه ، ويمكن التحكم فيه ، وتمكين المبدعين. تتمثل مهمة Runway في التأكد من أن أي شخص في أي مكان يمكنه سرد قصصه. وهي تعتقد أن تقنيات التعلم العميق المطبقة على المحتوى السمعي البصري ستغير إلى الأبد أدوات الفن والإبداع والتصميم.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هي منصة تحرير فيديو AI التوليدية التي تحول دون عناء لقطاتك الطويلة إلى شورتات جاهزة للفيروس بنقرة واحدة. تم تصميم OpusClip مع مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو الديمقراطي ، مما يجعل من المتمكن لأي شخص لديه قصة يرويها أو شغفها ، وليس فقط من لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تقدم أداة Deepbrain AI مجموعة متنوعة من الآلهة الجذابة من الذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مزودة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب لضمان ملاءمة مثالية لأي حاجة تجارية. توفر استوديوهات الذكاء الاصطناعى هذه الرمزية أيضًا أكثر من 80 لغة ، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الآلهة AI فقط في العديد من الأعراق والمهن ، ولكن هذه الأداة تتيح أيضًا تخصيص الآلهة لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory و Text to Video و PowerPoint to Video و ChatGPT ومبادلة الوجه والنص على الكلام. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات ، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة Deepbrain AI مفيدة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الصورة الرمزية لمجموعة من الأغراض ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام ، توفر أداة Deepbrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتهم من صنع الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص ، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز استراتيجيتها التسويقية.
HeyGen
heygen.com
يمكن إجراء مقاطع فيديو AI الاحترافية فقط عن طريق الكتابة والنقر فوق وسحب ، هذا كل شيء! من خلال تجربة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص ، يمكن أن تكون AI AI-AI-AIRAINCITION AI-AIGEN هي المتحدثة الرسمية المتحدثة الرسمية التي تتحدث عن أكثر مقاطع الفيديو. لا يوجد طاقم كاميرا أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً أو وكالات فيديو أو ممثلين/ممثلة. لديك الآن استوديو فيديو شخصي في يدك! * المنتج هو أداة إنشاء الفيديو التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام AI Avatars ووظائف النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، وجودة الصورة الرمزية ومزامنة الشفاه ، والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع فيديو. * لاحظ المراجعون المشكلات المتعلقة بخدمة العملاء ، والحدود الخفية على المعاينات ، ونظام الائتمان باهظ الثمن ، ومشاكل مع ميزة ترجمة الفيديو.
D-ID
d-id.com
D-ID هي رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، مما يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية وتجارب تفاعلية يضم أشخاصًا رقميين. تعتبر واجهة برمجة تطبيقاتها القوية فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين توليد الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للتدفق المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يمتد استوديو الواقع الإبداعي للخدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول المبتكر لـ D-ID ، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى ، وتجسد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia عبارة عن منصة إنشاء فيديو منظمة العفو الدولية تقوم بتحويل النص إلى مقاطع فيديو احترافية مع تجسدات قابلة للتخصيص - لا توجد كاميرات مطلوبة. سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة ومثالية للتدريب والتسويق والتعليم ، فإنه يحدث ثورة في كيفية تواصل الشركات والمبدعين. تستخدمها الآلاف من الشركات لإنشاء مقاطع فيديو في 120 لغة ، وتوفير ما يصل إلى 80 ٪ من وقتها وميزانيتها. موثوق بها من قبل Accenture و BBC و Google و Amazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو AI بمجرد الكتابة في النص. سهل الاستخدام ، رخيص وقابل للتطوير. قم بعمل مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية - مباشرة من متصفحك
Reface
reface.ai
Reface - هنا يمكنك مبادلة الوجوه في مقاطع الفيديو والصور GIF مع صورة شخصية واحدة فقط ، وتنشيط الصور وتحويل الصور إلى الرسوم الكاريكاتورية.
Elai.io
elai.io
Elai.io هي منصة توليد الفيديو من الذكاء الاصطناعى الكل في واحد لتعلم الشركات. يثق لك أكثر من 2000 عميل ، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل Fujitsu و Beiersdorf و Generali وآخرون ، يسمح لك Elai بإنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق ، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خضراء. مع Elai ، يمكنك: * إنشاء مقاطع فيديو تدريب من نص أو مدخلات عنوان URL. * ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 75 لغة في ثوان. * البرامج النصية للتدريب الحرفية من الصفر مع لوحة القصة القصيرة. * إضافة اختبارات تفاعلية وسير عمل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. * الوصول إلى مكتبة من 80+ تجسيم عالية الجودة. * قم بإنشاء صور شخصية رقمية مخصصة من مقاطع الفيديو أو الصور. * استنساخ صوتك في 28+ لغة. * إضافة تجسدات متعددة للمحادثات الديناميكية والتعلم القائم على السيناريو. * إنشاء محتوى فيديو مخصص مع API وأكثر من ذلك بكثير!
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Vidon.ai
vidon.ai
يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونتك الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي. يفضل العملاء المحتملون مشاهدة مقاطع الفيديو ومن المرجح أن تتم مشاركتها بمعدل 3 مرات. * مرتبة أعلى على جوجل: جوجل يحب محتوى الفيديو! يمكنك زيادة تصنيفاتك وأوقات الإقامة عن طريق تضمين الفيديو في مشاركات مدونتك. * أزعج جمهورك: شارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط مثل TikTok وYouTube للتحدث لإعادة توظيف المحتوى الخاص بك لجمهور جديد. كيف يعمل: * يتم إنشاء مقاطع الفيديو تلقائيًا من مشاركة مدونتك في ثوانٍ. * فقط أدخل عنوان URL للمقالات وانقر فوق "إنشاء"! * سيتم استخدام عناوين مقالتك ونصوصها وصورها لإنشاء الفيديو. * اختر أحد التعليقات الصوتية الواقعية للغاية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة النص الخاص بك. * يمكنك أيضًا إنشاء مقطع فيديو يدويًا ليمنحك التحكم الكامل. ما نوع مقاطع الفيديو التي يمكنني صنعها؟ * إعلان تشويقي لنشر المدونة: شارك مقدمة مقالة واطلب منك قراءة المقالة كاملة على موقع الويب الخاص بك. تعد مقاطع الفيديو هذه مثالية لمشاركة مشاركة مدونتك الجديدة حيث أنها تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور أعلى من المنشورات النصية/المصورة فقط. * المراجعات / دراسات الحالة: دع مراجعات العملاء ودراسات الحالة تتحدث عن نفسها. يحول الشهادات النصية إلى فيديو. * الطريقة: قم بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية للتسويق أو التدريب أو الدعم في دقائق وليس ساعات. * الإعلانات: شارك الأخبار حول الميزات الجديدة أو منشورات الوظائف مع جمهورك بتنسيق فيديو أكثر جاذبية. يمكن أن يؤدي الفيديو إلى زيادة تحسين محركات البحث بشكل كبير: * مقتطفات الميزات: تتمتع الصفحات التي تحتوي على فيديو بفرصة أكبر لتحديدها كمقتطفات مميزة. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: ستعرض الصفحات التي تحتوي على فيديو أحيانًا الصورة المصغرة للفيديو في صفحة نتائج محرك البحث. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور بشكل كبير حتى لو لم تكن النتيجة الأولى. * وصول أوسع: سيتم عرض المواقع التي تحتوي على فيديو في صور Google وسيعمل بحث فيديو Google على توسيع نطاق وصولك. * مدة مكوث أطول: مدة المكوث هي مقدار الوقت الذي يقضيه الزائر في موقعك. إنه مقياس رئيسي لتصنيفات البحث الخاصة بك. نظرًا لأن مقاطع الفيديو أكثر جاذبية ولا يمكن تصفحها، فيمكن أن تزيد بشكل كبير من وقت المكوث وترتيبك. * منافسة أقل: جوجل يحب محتوى الفيديو! هناك مئات المقالات لكل كلمة رئيسية تريد تصنيفها - ولكن هناك عدد قليل فقط من مقاطع الفيديو. الفيديو ينمي متابعتك الاجتماعية: * تنمية جمهورك: تعمل العديد من المنصات على الترويج للفيديو عبر النصوص/الصور. من المرجح أن يتم رؤيتها ومشاركتها. عرض المحتوى الخاص بك لجمهور أوسع. * التميز: الفيديو ملفت للنظر وجذاب، قم بإنشاء مقاطع فيديو مع إيقاف التمرير من المحتوى الموجود لديك. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: يبدو الفيديو أكثر خصوصية ويتيح لك مشاركة المزيد من القيمة مقدمًا مما يعمل على تحسين نسبة النقر إلى الظهور إلى موقع الويب الخاص بك. * منصات الفيديو فقط: تسمح العديد من الأنظمة الأساسية بالفيديو فقط، وأعد توظيف النص الخاص بك في فيديو لجذب جمهور أوسع. شارك مدوناتك على YouTube وTikTok وInstagram والمزيد!
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio هي أداة إنشاء فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء وترجمة مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق في دقائق دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات باهظة الثمن. توفر ميزة VidVoice ترجمات متزامنة خالية من العيوب إلى 8 لغات، مع دبلجة حية في الوقت الفعلي بخمس لغات. تسمح واجهة برمجة تطبيقات Yepic بإنشاء مقاطع فيديو قابلة للتطوير وفي الوقت الفعلي، مما يجعل أتمتة سير عمل الفيديو أكثر كفاءة. يمكن لـ Yepic Studio تخصيص مقاطع الفيديو ذات المحتوى الديناميكي بـ 68 لغة باستخدام مجموعة مختارة من الصور الرمزية، مع ميزة الصور الناطقة التي تحول الصور إلى صور رمزية. يسمح VidVoice بالدبلجة الديناميكية لمحتوى الفيديو في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسهولة بين الحواجز اللغوية. تشمل حالات استخدام Yepic وVidVoice التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات. وقد حصلت أداة إنشاء الفيديو على تقييم عالٍ من قبل العملاء على منصات المراجعة مثل G2 وTrustpilot، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدامها وتنوع ميزاتها وفعاليتها في إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يتعاون فريق بحث Yepic مع CVSSP في جامعة ساري، وهي مؤسسة مرموقة في أبحاث الإدراك السمعي والبصري للآلات. تعمل Yepic بنشاط على توظيف الأفراد المتعمدين والمتعاطفين والفضوليين الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى فريقهم وتغيير وجه التواصل.
Colossyan
colossyan.com
هنا في Colossyan ، تم بناء مستقبل التعلم بواسطة فيديو الذكاء الاصطناعي. تقوم منصة فيديو AI سهلة الاستخدام من Colossyan بإعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى L&D. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis و Continental و WSP و Paramount وقل وداعًا للتصوير باهظ الثمن ، والتأخير الجدولة ، والمشاركة المنخفضة. يمكّنك Colossyan من إنشاء مقاطع فيديو تدريب باستخدام AI على جزء صغير من تكلفة الإنتاج التقليدي ، بفعالية أعلى من المواد النصية فقط. * إنشاء مقاطع فيديو من النص قم بإنشاء مقاطع فيديو فعالة من النص أو PDFs أو قوالب مصممة بشكل احترافي أو باستخدام أداة مطالبة إلى video تعمل بالنيابة. تسخير قوة تقنية النص إلى كلام Colossyan ، التي تكملها إشراك قوالب جاهزة للاستخدام ، وأدوات التوطين ، ومحرر فيديو بسيط وبديهي. * اختر مقدم AI المثالي تقدم Colossyan مكتبة واسعة ومتنوعة تضم أكثر من 100 صورة تجسدية من أفضل الجودة من الذكاء الاصطناعي ، مما يجعل من الأسهل من أي وقت مضى تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك مع مقدمي العروض الواقعية المفرطين. الاستفادة من ميزة المحادثات الفريدة لـ Colossyan لممارسة التعلم القائم على السيناريو مع تجسيدات متعددة في مشهد واحد ، أو قم بإنشاء مقدم من الذكاء الاصطناعى مع إضافة AI Ai Ai Complsyan المخصصة. * توطين في أربع نقرات قم بإنتاج مقاطع فيديو في أكثر من 70 لغة ولهجات ، وترجمة مقاطع فيديو Colossyan بسهولة في أربع نقرات فقط باستخدام ميزة الترجمة التلقائية الخاصة بنا. * جرب Colossyan مجانًا جرب اختلاف Colossyan مع تجربتنا الخالية من المخاطر لمدة 14 يومًا. افتح إمكانات فريقك من خلال تعلم الفيديو الذي يحركه AI.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات مثل TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. اختياريًا، يمكن مراجعة كل بكرة بواسطة الإنسان قبل النشر. تتضمن جميع البكرات اسم عملك وشعارك. * إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي: يقوم بإنشاء نصوص برمجية من مطالبات نصية مختلفة أو فئات مثل الحقائق والإحصائيات والتوافه والرؤى والترويج وغيرها. * الذكاء الاصطناعي والسرد الصوتي المستنسخ: اختر من بين مكتبة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو انسخ صوتك للحصول على لمسة فريدة. * وضع الطيار الآلي لإنشاء البكرات: أتمتة عملية الإنشاء والنشر لبكراتك. * النشر التلقائي على منصات التواصل الاجتماعي: النشر مباشرة على TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. * القدرة على العلامة التجارية: قم بدمج اسم علامتك التجارية أو شعارك في البكرات. * خيارات القالب المتنوعة: اختر من بين مجموعة من القوالب التي تناسب نمط المحتوى الخاص بك. * واجهة مستخدم بسيطة: تصميم سهل الاستخدام لجميع مستويات المستخدمين. * تحليلات الأداء: الوصول إلى الأدوات المضمنة لتتبع وتحليل أداء بكراتك.
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما في ذلك سرد القصص والعرض التقديمي وتسويق المنتجات ومقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع فيديو YouTube والتعليم. تم تصميم AI Voice Generator الخاص بـ Typecast لتوفير أصوات وصور رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم بأصوات آسرة. والصوت جذابة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الشخصية وكتابة النص المطلوب واختيار نمط الصوت وتنزيل الصوت الذي تم إنشاؤه. توفر الأداة أيضًا قوالب تحويل النص إلى صوت لفئات مختلفة مثل الكتب الصوتية والتعليم والمبيعات والأفلام الوثائقية والتدريب والألعاب، مما يسهل على المستخدمين البدء. إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام AI Voice Generator الخاص بـ Typecast هي قدرته لتوفير الوقت والقضاء على متاعب تكاليف الإنتاج. لا يحتاج المستخدمون إلى توظيف ممثلين، أو إدارة أطقم الأفلام، أو استئجار استوديو، لأن الأداة تلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة وتحرير ما بعد الإنتاج. إنه يوفر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بكتابة المحتوى المكتوب أو لصقه أو استيراده مباشرة إلى النظام الأساسي. بشكل عام، يعد AI Voice Generator الخاص بـ Typecast عبارة عن منصة قائمة على الويب توفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة مع صور رمزية افتراضية تشبه الإنسان. فهو يوفر إعدادات عاطفية لتحويل النص إلى صوت، ومكتبة واسعة من الممثلين الصوتيين، وتجربة تحرير سلسة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يعد AI Voice Generator من Typecast أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بصوت واقعي وجذاب.
Vadoo AI
vadoo.tv
VADOO AI هو مولد فيديو من الذكاء الاصطناعى الذي يقدم تحويل نص إلى فريد من نوعه ، ومحرر فيديو قوي يحتوي على تسميات توضيحية ، و B-Roll ، والانتقالات ، والموسيقى ، بالإضافة إلى استضافة الفيديو. مع مولد فيديو VADOO AI ، اقلب المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو في دقائق. استخدم السمات ، ويضيف الصوتيات ، وترجمات ، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من الذكاء الاصطناعي. Vadoo هي منصة شاملة تقدم خدمتين أساسيتين: * VADOO AI: منصة فيديو للذكاء الاصطناعي الكل في واحد تبسط إنشاء ومقاطع الفيديو قصيرة الشكل. يسمح للمستخدمين بتحويل مطالبات النص إلى مشاركة مقاطع فيديو في غضون دقائق ، وتقدم ميزات مثل السمات القابلة للتخصيص ، والتعليقات الصوتية ، والترجمات ، وأدوات التحرير المتقدمة. تدعم المنصة التسمية التوضيحية متعددة اللغات بأكثر من 50 لغة ، مما يجعلها مناسبة للجمهور العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر VADOO AI تكاملًا سلسًا مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Instagram و Tiktok ، مما يسمح للمستخدمين بتصدير ومشاركة المحتوى الخاص بهم دون عناء. * vadoo.tv: حل استضافة فيديو احترافي يوفر مجموعة متطورة من أدوات تسويق الفيديو لمساعدة الشركات على النمو مع الفيديو. إنه يوفر ميزات مثل استضافة الفيديو ، ومشغلات الفيديو القابلة للتخصيص ، والصفحات المقصودة ، وتكامل التسويق ، وتمكين المستخدمين من إدارة محتوى الفيديو ومشاركته بشكل فعال. معًا ، تمكن هذه الخدمات المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو عالي الجودة وتحريره ومشاركته بسلاسة.
Waymark
waymark.com
Waymark هي منصة إنتاج AI اختراقها والتي تستخدم موجهًا واحدًا لإنشاء إعلانات تجارية ومواصفات مذهلة ومواصفات في دقائق - لا توجد مهارات إبداعية مطلوبة. سواء كنت تعمل في وسائل الإعلام أو المبيعات أو وكالة ، فإن Waymark تمكنك من استخدام الفيديو في سير العمل الخاص بك كما لم يحدث من قبل ، مما يعزز أدائك وإيراداتك ونموك. تجربة قوة الطريق.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي وأول خدمة وسائط اصطناعية تحقق التكافؤ البشري في الصوت. يعمل المبدعون ومطورو المنتجات والعلامات التجارية على حد سواء على تعزيز قصصهم وتجاربهم الرقمية من خلال مجموعة واسعة من أنماط الصوت واللهجات واللغات - على نطاق واسع.
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Exemplary AI
exemplary.ai
AI النموذجية هي أداة إنشاء محتوى الكل في واحد ، والتي تدمج النسخ والترجمة وتوليد المحتوى التي تعمل بالنيابة في منصة واحدة. تتيح الواجهة سهلة الاستخدام الخاصة بها استخراج البصيرة وإنشاء المحتوى ، بما في ذلك الملخصات ، التصوير السمعي ، الترجمة ، ودردشة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع منظمة العفو الدولية ، والتسميات الخاصة بالمنصة ، وعلامات التجزئة ، وتبسيط نشر الوسائط الاجتماعية مباشرة من النظام الأساسي. مثالي لمبدعو المحتوى والباحثين والصحفيين والمهنيين ، وتبسيط منظمة العفو الدولية ، ويعزز الإنتاجية ويحسن إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال حلول الذكاء الاصطناعى المتطورة.
Munch
getmunch.com
Munch هي منصة AI متقدمة تساعد الشركات في تعزيز عائدها على الاستثمار (ROI) لمحتوى الفيديو طويل الشكل. تقوم تقنية Munch's AI بتحويل مقاطع الفيديو المطولة إلى مقاطع محسّنة بحجم لدغة وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤسر الجماهير وتحافظ على العلامات التجارية قبل اللعبة في الاتجاهات الرقمية. لا تعيد منصة Munch المبتكرة محتوى النموذج الطويل فقط إلى لدغات وسائل التواصل الاجتماعي الأمثل ، ولكن أيضًا تبسيط العملية المكثفة للموارد لتحرير الفيديو وأبحاث الاتجاه. إنه حل آلي مصمم لتلبية التردد الصعبة لنشر وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يجعل علامتك التجارية دون عناء في طليعة مشاركة الجمهور.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: إنشاء فيديو وتوزيع بدون جهد مع الذكاء الاصطناعي يقوم Hippo Video بتمكين الشركات من إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة على نطاق واسع ، مما يلغي الحاجة إلى جلسات التسجيل المطولة أو التحرير المعقد. يقوم النظام الأساسي الذي يعمل به الذكاء الاصطناع إلى تبسيط العملية ، مما يتيح لك: * مقاطع الفيديو الاحترافية الحرفية في دقائق: يقدم فيديو Hippo نصًا من النصوصًا ، وإعادة الرمزية البشرية التفاعلية ، وخيارات تسجيل الشاشة وكاميرا الويب لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة بسرعة. * الوصول إلى جمهور أوسع: تخصيص تجارب الفيديو مع خلفيات مخصصة ، CTAs ، والقدرات متعددة اللغات. إشراك المشاهدين على مستوى العالم وتلبية التفضيلات المتنوعة. * زيادة فعالية المشاركة: تجاوز المحتوى الثابت. تتيح مقاطع الفيديو التفاعلية لدينا للمشاهدين اتخاذ إجراءات مع CTAs ، والنماذج ، واستطلاعات الرأي ، والدراسات الاستقصائية ، وإبقائهم آسرهم طوال الوقت. * زيادة الكفاءة: أتمتة إنتاج الفيديو ، وإعادة تشغيل المحتوى الحالي (المدونات ، والمستندات ، والعروض التقديمية) في تنسيقات جذابة ، وتحرير وقت فريقك الثمين. تمكين فرقك عبر الإدارات: * Boost GTM Impact: إنشاء رسائل بريد إلكتروني مؤثرة في الفيديو ، والشرح ، والعروض التوضيحية لرفع استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك. * تعزيز L&D: تطوير مقاطع فيديو تدريب جذابة وتفاعلية لتجربة تعليمية أكثر فعالية. * تحسين خدمة العملاء: قم بإنشاء مكتبة فيديو شاملة مع الأسئلة الشائعة ومقالات KB وعروض المنتجات ، وتقليل عبء عمل الدعم. * تخصيص التوعية على نطاق واسع: حرفة مقاطع فيديو مخصصة لجمهور أوسع باستخدام قوالب تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعى ، مما يعزز اتصالات أعمق. * تمكين المطورين: دمج إمكانيات الفيديو في النظام الأساسي الحالي مع SDK فيديو Hippo.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
في Studio Neiro AI، نقدم القدرة الفريدة لإنشاء صور رمزية للفيديو مشبعة بميزات تشبه الإنسان وتعبيرات دقيقة دقيقة. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثل السيناريو الخاص بعلامتك التجارية أو الصوت المنطوق بسلاسة، مع إمكانية إضافية لتخصيص صوت الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتوافق مع شخصية المتحدث الفريدة. استمتع بمستقبل التواصل مع الاستوديو الخاص بنا، حيث تنتظرك الميزات التالية: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو جذابة بأكثر من 150 لغة. اختر من بين مجموعتنا من الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وقم بتخصيص صوتها، وضبط المشاعر المطلوبة للحصول على عرض تقديمي جذاب. * استمتع بتجربة تقنية تركيب الصوت الطبيعي، وهي مثالية لإنشاء تعليقات صوتية واقعية لتحويل النص إلى كلام (TTS) مصممة خصيصًا لتناسب أي متطلبات عمل. * قم بتحميل تسجيل صوتي واستبدال الصوت بسهولة مع الحفاظ على التعبيرات الصوتية الأصلية والعواطف واللهجات بدقة ملحوظة. * قم بتبسيط جهودك التسويقية من خلال إنشاء إعلانات مؤثرة تتواصل بشكل حقيقي مع جمهورك المستهدف، وذلك باستخدام الصور الرمزية المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى كلام.
Gan AI
gan.ai
سجل مرة واحدة فقط وقم بتخصيص مقاطع الفيديو على نطاق واسع لكل مستخدم في كل نقطة اتصال عبر رحلة العميل. قبل Gan.ai، كان بإمكان العلامات التجارية فقط إنشاء حملات نصية مخصصة، وإدراج اسم المستخدم في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة، أو في أحسن الأحوال كرسم نصي داخل مقطع فيديو. باستخدام Gan.ai، يمكن للممثل نطق اسم المستخدم (وأي متغيرات أخرى) في الفيديو، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل والتحويلات ونسب النقر إلى الظهور وتذكر العلامة التجارية للعلامات التجارية في حملاتها التسويقية. من خلال تسجيل فيديو واحد فقط، يتيح Gan.ai للعلامات التجارية إنشاء مئات أو آلاف أو ملايين النسخ المخصصة منه مع تغيير المتغيرات في الصوت ومزامنة الشفاه، كما لو تم تسجيله شخصيًا لكل مشاهد. تعمل نماذج مزامنة الشفاه والمزامنة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمثيل أجزاء محددة من الفيديو في الوقت الفعلي وتقديمها للمستخدمين محليًا عبر الأنظمة الأساسية. العلامات التجارية للمؤسسات مثل Samsung وZomato وvivo وEyeCare Partners وMumbai Indians وMPL وSwiggy تستخدم Gan.ai لتشغيل حملات فيديو شخصية للغاية مع المشاهير والقادة وأصحاب المصلحة الآخرين، مع استدعاء أسماء المستخدمين ومواقعهم وعناصر الطلب، المتاجر القريبة وأسماء فرص المبيعات وما إلى ذلك - زيادة نسبة النقر إلى الظهور وعائد الاستثمار وتأثير الحملات والتحويلات/الاجتماعات المحجوزة. سواء كان ذلك بريدًا إلكترونيًا، أو رسائل نصية قصيرة، أو وسائط اجتماعية، أو WhatsApp، أو إعلانات ما قبل التشغيل، أو IPTV، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو صفحات الدفع الشخصية والصفحات المقصودة، أو أي شيء تتطلبه العلامات التجارية، فإن Gan.ai يتكامل معها.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis هو تطبيق مبتكر يستخدم تقنية التزييف العميق المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لأفراد مختارين يقدمون نصًا محددًا.
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
Hour One
hourone.ai
تقوم الساعة الأولى بإحداث ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع تدفقات سير العمل في منصة واحدة تعمل بالنيابة. نحن نتباهى بأكثر تجسيدات السوق في السوق ، والتي تتميز بحركات طبيعية تنشط رسائل عملك بوضوح. قوالبنا ، التي يمكن تخصيصها لأي علامة تجارية ، تمكن الفرق من صياغة المحتوى الشخصي على نطاق واسع - لا توجد مهارات تصميم أو تحرير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، مع التقديم السريع والأمان من الدرجة الأولى ، تبرز ساعة One كنظام تشغيل المحتوى الرئيسي المصمم لمتطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق شهورًا ، يستغرق الآن دقائق فقط وينتج مشاركة أعلى ... العمل أكثر ذكاءً ، وليس أكثر صعوبة مع الساعة الأولى وإنتاج مقاطع فيديو تجارية مخصصة تدفع التأثير. * HouRENE هي أداة إنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية تسويقية مع مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، ومجموعة الأصوات والأحرف للاختيار من بينها ، وعملية سريعة ووقت التنزيل ، والدعم من فريق نجاح العملاء. * عانى المراجعون من مشكلات مثل ميزة نصية من النصوص الروبوتية ، وخيارات الصورة الرمزية المحدودة ، ومنحنى تعليمي للمستخدمين غير العاديين ، وقدرات العلامات التجارية المحدودة ، ووقت التحميل البطيء ، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
تحويل أحلام الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة مع EVE AI. استكشف الرفقة، والمجموعة الإبداعية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلها مدعومة بتقنية blockchain. أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب. تتعلم EVEAI من تفاعلات العملاء لتحسين أدائها بشكل مستمر من خلال خوارزميات التعلم العميق.
Captiwiz
captiwiz.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنشئ تسميات توضيحية جذابة، وأبرز كلماتك الرئيسية، وأضف الموسيقى والرموز التعبيرية المتحركة في ثوانٍ
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. باستخدام Narration Box، يمكنك استيراد النص من خلال عنوان URL أو مستند وإدارة جميع أصولك النصية والصوتية في الاستوديو المخصص لك. يأتي كل راوي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة الميزات الخاصة به والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلباتك المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Narration Box دعمًا قويًا وسريع الاستجابة للعملاء لمساعدتك طوال العملية. سواء كنت بحاجة إلى تعليق صوتي احترافي لمشروعك، أو راوي جذاب لكتابك الصوتي، أو صوت محلي للمحتوى متعدد اللغات الخاص بك، فإن Narration Box يقدم حلاً شاملاً من خلال مكتبته الواسعة من رواة الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة الاستخدام.
Tavus
tavus.io
Tavus هي أداة بحث فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على المطورين وتسهل إنشاء نسخ متماثلة للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات. من خلال واجهات برمجة تطبيقات Tavus سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأنفسهم من النص. وهذا يلغي الحاجة إلى تسجيل مقاطع فيديو عالية التكلفة وعالية التعقيد لمقاطع الفيديو المخصصة للاستوديو. يفتخر Tavus أيضًا بتجاوز الأساليب التقليدية وإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية مع حركات وتعابير الوجه الطبيعية. أبعد من ذلك، تولي شركة Tavus أيضًا اهتمامًا رئيسيًا للأمان ومعالجة نماذج الفيديو. لدعم دورة تطوير أكثر سلاسة، توفر Tavus وثائق شاملة وسهلة الفهم إلى جانب الدعم سريع الاستجابة من خلال عملية الإنشاء والإطلاق. باعتبارها أداة فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتضمن Tavus ميزات مثل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة الشفاه عالية الدقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومتغيرات صوتية غير محدودة، وخلفيات فيديو ديناميكية، وعلامات تجارية مخصصة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتضمين. وهذا يتيح إنشاء فيديو AI أكثر استقرارًا وقابلية للتطوير. يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات Tavus عبر مجموعة واسعة من الصناعات مثل أدوات تحرير الفيديو وتطبيقات المؤثرين وتطبيقات مبيعات الفيديو وقطاعات التعليم وغيرها.
Pipio
pipio.ai
أصبح إنشاء مقاطع فيديو منظمة العفو الدولية احترافية بسيطة الآن مع مجرد الكتابة والنقر والسحب. يوفر Pipio أكثر من 100 مندوبي المتحدث الافتراضي الواقعي يمكن تخصيصه بالكامل لتتناسب مع احتياجاتك. يمكن أن تتحدث هذه الآلهة AI بأكثر من 40 لغة ذات لهجات متنوعة ، حيث تعمل كمصور فيديو شخصي للتسويق والمبيعات والتعليم الإلكتروني والتدريب والمزيد. من خلال التخلص من الحاجة إلى أطقم الكاميرا باهظة الثمن أو المواهب أو الوكالات ، يضع Pipio استوديوًا لإنتاج الفيديو في متناول يدك.
Immersive Fox
immersive-fox.com
منصة ويب لتحويل النص إلى فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك في دقائق. ليس أسابيع. لا حاجة للممثلين والكاميرات والأضواء والتحرير الذي لا نهاية له.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هي منصة أحداث B2B مصممة تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة دون عناء لأحداث رقمية ومفرقة. الآلاف من مسوقي المؤسسات B2B ، من شركات مثل Adobe و Microsoft و Zuora و MailChimp ، والاستفادة من Goldcast لتعزيز الحضور ، وخلق تجارب آسرة ، وإعادة محتوى الحدث ، والاستفادة من بيانات النية. ارفع أحداثك مع Goldcast لمشاركة الجمهور الحقيقي وتطوير العلامة التجارية ونمو الإيرادات ؛ تجاوز الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تقود الإيرادات من ندوات الويب وعروض المنتج إلى لوحات قيادة التفكير والعشاء الشخصي.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit ME هي أداة تمكن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو على الفور مع تجسدات رقمية. باستخدام تقنية النص إلى الكلام ، تقوم Spirit Me بإنشاء مقاطع فيديو ذات صور وأصوات وتعبيرات واقعية. تم تصميم هذه الأداة لتكون بسيطة وبأسعار معقولة ، حيث تقدم خطة مجانية مع ثلاث دقائق من الفيديو واثنين من الآلهة الأسهم ، بالإضافة إلى خطة اشتراك لثقب واحد مخصص في 69 دولارًا شهريًا أو 499 دولارًا في السنة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Spirit ME خطة مدفوعة مسبقًا مع مجموعة متنوعة من خيارات الدفع والآلهة لتناسب الاحتياجات الفردية. الأداة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مؤثرين رقميين ، وإنشاء إعلانات فيديو مخصصة ، وإشراك مشاهديهم. تقدم Spirit ME أيضًا تكامل chatbot والقدرة على توليد كمية لا نهاية لها من محتوى الصورة الرمزية الرقمية. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة بريد إلكتروني للبقاء على اطلاع على الأخبار والعروض. بشكل عام ، توفر Spirit ME منصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لإنشاء مقاطع فيديو رقمية.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video هي مبادرة تقدم حلول الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكنها من الوصول إلى المزيد من الجماهير بنسبة تصل إلى 1000% بفضل منتجاتها. Kuasar 1.1، يستخدم بيانات الفيديو من التطورات الصناعية معًا لمساعدة تجار التجزئة على زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال تخصيص العروض من خلال فهم متعمق لعملائهم. من خلال الكشف عن المحتوى الأكثر دقة للوكالات ومنتجي المحتوى، يمكّنك Kuasar 1.1 من إنتاج المحتوى الخاص بك بشكل أسرع وأرخص.
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
Argil
argil.ai
محرك إنشاء الفيديو لاقتصاد منشئي المحتوى - احصل على فيديو مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي أو صورة رمزية عامة لك في دقيقتين
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
Vidext
vidext.io
قم بإنشاء دورات فيديو بقيادة مقدم العرض والتي تجذب القوى العاملة لديك وتلهمها ويمكن تحديثها وترجمتها وتخصيصها بسهولة. قم بشرحها وعرضها وبيعها بالفيديو. قم بإنشاء عروض فيديو مروية، باللغات الأربعين المتوفرة في Vidext، مع سهولة كتابة النص. قل وداعًا للممثلين وأطقم الأفلام والمعدات باهظة الثمن.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في دقائق مع Desk AI، يمكنك الآن: * استيراد عروض #PowerPoint الحالية * أضف مقدمي العروض بتقنية الذكاء الاصطناعي، حتى استنساخك الرقمي! * دمج الاختبارات التفاعلية * تصدير إلى SCORM لتتبع نظام إدارة التعلم (LMS) بسلاسة
Personate AI
personate.ai
Personate هي منصة لتوليد الفيديو AI باستخدام البشر الاصطناعية. مع Personate ، يمكنك إنشاء عروض فيديو للتعلم وتطوير محتوى فرقك بدون كاميرا وجعل الإنسان يتحدث فقط عن طريق كتابة النص. هذا يحررك من تكلفة إنتاج الفيديو باهظة الثمن ويوفر المزيد من الوقت من الأساليب التقليدية. يمكن لـ Personate AI زيادة التحويلات عبر قمع العملاء ، وتقليل معدلات انخفاض العربة ، وإعادة إرجاء العملاء المتوقعين وتعزيز تجربة العملاء مع مقاطع الفيديو المفرطة المفرطة على نطاق واسع تتناول مستخدمًا واحدًا في وقت واحد.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
يمكنك إنشاء عملاء محتملين وعرض المنتجات وإضفاء الحيوية على المشاركة وجمع التعليقات دون عناء باستخدام منصة الفيديو التفاعلية الخاصة بـ Feedeo.
Atlabs
atlabs.ai
قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة في دقائق معدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخل نصًا أو استورد محتوى موجودًا، وقم بتعيين المعلمات، واحصل على فيديو احترافي مصمم خصيصًا لعلامتك التجارية - باستخدام رسومات متحركة رائعة، ولفائف B، والتسميات التوضيحية، والمزيد.
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