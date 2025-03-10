برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Notta
notta.ai
Notta هو تطبيق لتدوين الملاحظات والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 58 لغة ويتيح نسخ وتلخيص المحادثات والاجتماعات بسرعة.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء وتحسين وضوح المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
tl;dv
tldv.io
تطبيق tl;dv يسجل الاجتماعات على Zoom و Google Meet، وينسخها، ويساعد على مشاركة النقاط الرئيسية بفعالية، ويدعم أكثر من 40 لغة.
X Image Generator
ximagegenerator.com
تطبيق X Image Generator يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور من أوصاف نصية باستخدام نموذج Grok، مع ميزات تخصيص ودقة متقدمة.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Sembly
sembly.ai
Sembly هو تطبيق يسجل الاجتماعات وينقلها ويولد ملخصات ذكية للمناقشات، يدعم عدة لغات ويتكامل مع منصات الاجتماعات المختلفة.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.
Grain
grain.com
Grain هو تطبيق لتسجيل الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في توثيق محادثات العملاء ومشاركتها بسهولة مع الفرق عبر منصات مثل Slack وHubSpot.
Fellow
fellow.app
زميله هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الاجتماعات للفِرق عن بُعد والهجين.
Vowel
vowel.com
حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Laxis
laxis.com
Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Scribbl
scribbl.co
سريببل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل وترجمة الاجتماعات، وتنظيم المواضيع والمهام، وتسهيل مشاركة المعلومات.
Konch.ai
konch.ai
كونش هو تطبيق لتحويل الملفات الصوتية والفيديو إلى نصوص بدقة، يدعم 50 لغة ويتيح تخزين ومشاركة نصوص الاجتماعات بسهولة.
Spinach
spinach.ai
Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون والتتبع، مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وAsana وLinear وBascamp.
Meetingflow
meetingflow.com
يعمل تطبيق Meetingflow على تحسين اجتماعات العملاء للفرق التعاونية. تم تصميمه خصيصًا للفرق ذات حركات الإيرادات الإستراتيجية والتعاونية، حيث يكون المندوبون مستعدين بشكل أفضل وأكثر مشاركة ومتابعة بشكل أسرع باستخدام Meetingflow.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات من خلال مساعد المنتج رقم 1 الذي يقف خلف 20000 فريق ناجح. يحول البيانات غير المستغلة - مثل تسجيلات المكالمات - إلى أهم إنجازاتك.
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