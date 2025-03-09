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يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.
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Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
X Image Generator
ximagegenerator.com
تطبيق X Image Generator يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور من أوصاف نصية باستخدام نموذج Grok، مع ميزات تخصيص ودقة متقدمة.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات من خلال مساعد المنتج رقم 1 الذي يقف خلف 20000 فريق ناجح. يحول البيانات غير المستغلة - مثل تسجيلات المكالمات - إلى أهم إنجازاتك.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون والتتبع، مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وAsana وLinear وBascamp.
Meetingflow
meetingflow.com
يعمل تطبيق Meetingflow على تحسين اجتماعات العملاء للفرق التعاونية. تم تصميمه خصيصًا للفرق ذات حركات الإيرادات الإستراتيجية والتعاونية، حيث يكون المندوبون مستعدين بشكل أفضل وأكثر مشاركة ومتابعة بشكل أسرع باستخدام Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch هي أداة تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة. نحن نقدم النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بـ 50 لغة، والتحرير المرمز بالوقت، ونسخ مقاطع الفيديو على YouTube، والذكاء الاصطناعي التوليدي، من بين ميزات أخرى. يعد KonchMate مفيدًا بشكل خاص في تدوين اجتماعاتك عبر الإنترنت. يمكنه تسجيل نصوص اجتماعاتك ونسخها وتخزينها بـ 50 لغة. لا تحتاج إلى تدوين الملاحظات أثناء اجتماعك. يمكنك بسهولة الوصول إلى الصوت/مقاطع الفيديو والنصوص الخاصة باجتماعك ومشاركتها من مساحة العمل الخاصة بك. أحد منتجاتنا الأكثر شعبية هو "الدقة". يعمل الناسخون البشريون المعتمدون لدينا على تحسين دقة نصك بنسبة تصل إلى 100%، مما يسمح لك بالاسترخاء بينما يعتني فريقنا ذو الخبرة بنسخك. Konch هو الحل الأمثل لجميع احتياجات النسخ الخاصة بك.
Scribbl
scribbl.co
قم بتحويل تجربة الاجتماع الخاصة بك باستخدام Scribbl – الأداة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتعاون. قل وداعًا لمتاعب تدوين الملاحظات وابدأ حقبة جديدة من الاجتماعات الفعالة. يقوم Scribbl بالتقاط اجتماعاتك ونسخها وتسجيلها بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يقوم الذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا بتقسيم كل اجتماع إلى موضوعات وبنود عمل سهلة الفهم، مما يؤدي إلى تبسيط عملية المراجعة. باستخدام ملحق Scribbl's Chrome، يمكنك تحديد اللحظات المهمة في الوقت الفعلي، وإنشاء جسر سلس بين المناقشات المباشرة والتحليل بعد الاجتماع. لم تكن مشاركة الأفكار أسهل من أي وقت مضى. سواء كان ذلك مع فريقك أو أصحاب المصلحة الخارجيين، تتيح لك ميزات المشاركة البديهية في Scribbl نشر المعلومات بسرعة وفعالية.
Spinach
spinach.ai
السبانخ AI ، المدعوم من Y Combinator و Zoom و Atlassian ، هو مساعد لقاء الذكاء الاصطناعي ، والذي يساعد في إدارة اجتماعك ، يلخص المحادثة وأتمتة مهام ما بعد التحريك. يتكامل السبانخ مع أدواتك الحالية ويدعم 100 لغة.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
tl;dv
tldv.io
تطبيق tl;dv يسجل الاجتماعات على Zoom و Google Meet، وينسخها، ويساعد على مشاركة النقاط الرئيسية بفعالية، ويدعم أكثر من 40 لغة.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Sembly
sembly.ai
Sembly هو تطبيق يسجل الاجتماعات وينقلها ويولد ملخصات ذكية للمناقشات، يدعم عدة لغات ويتكامل مع منصات الاجتماعات المختلفة.
Laxis
laxis.com
Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.
Notta
notta.ai
Notta هو تطبيق لتدوين الملاحظات والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 58 لغة ويتيح نسخ وتلخيص المحادثات والاجتماعات بسرعة.
Vowel
vowel.com
حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء وتحسين وضوح المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس تسجيلات الاجتماعات العادية أو الملاحظات أو أدوات معلومات الإيرادات، فإن Grain بسيط وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع الأدوار. يمكن لأي شخص بسهولة مشاركة وجهة نظر العملاء، بصوته، مباشرة في أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce والمزيد لإنشاء فرق متوافقة مع العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Fellow
fellow.app
زميله هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الاجتماعات للفِرق عن بُعد والهجين.
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