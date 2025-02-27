MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التلقائية، مما يساعد المستخدمين على الحصول على النقاط الرئيسية للاجتماعات بكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة ساعات من المحتوى. تستخدم الأداة أيضًا الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية من كل اجتماع، مما يوفر طريقة سريعة لمتابعة الأحداث الماضية. تعمل وظيفة البحث على تمكين المستخدمين من الوصول بسهولة إلى الاجتماعات والتسجيلات والنصوص والأحداث البارزة السابقة من مكان واحد. يؤكد تطبيق MeetGeek أيضًا على تعاون الفريق، مما يسمح بقواعد مشتركة تتعلق بمحتوى الاجتماع. توفر ميزة "ذكاء المحادثة" الخاصة بها تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبيعات ورؤى العملاء، النابعة من الاجتماعات. علاوة على ذلك، يعمل تطبيق MeetGeek على تحسين الإنتاجية من خلال إمكانيات التشغيل الآلي، ومزامنة التسجيلات والميزات تلقائيًا مع أنظمة المستخدمين. تتيح خيارات العلامة التجارية المخصصة للمستخدمين جعل تجربة الاجتماع تتوافق مع صورة علامتهم التجارية. تمتد فائدة MeetGeek عبر مجموعة من الأدوار، بدءًا من فرق المبيعات وحتى الموارد البشرية، كما أنها مناسبة لأنواع مختلفة من المكالمات المهنية، بما في ذلك مكالمات العملاء والمقابلات.