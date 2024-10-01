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برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTr...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور من المطالبات النصية باستخدام نموذج Grok AI من xAI على Twitter. يقوم المستخدمون بإدخال مطالبات نصية تصف الصورة المطلوبة، ويقوم نموذج Grok AI بإنشاء صور مقابلة بناءً على تلك المطالبات.
Notta
notta.ai
Notta هي أداة نسخ رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدونة ملاحظات للاجتماعات تساعد في نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضمت Airgram إلى Notta! وبصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت، والخطب الحية، يتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذ...
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق ذكي مصمم لتحسين كفاءة ووضوح الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. في المقام الأول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء، مما يزيل بشكل فعال ضوضاء الخلفية والأصوات والصدى أثناء التفاعلات عبر الإنترنت. تضمن هذه الميزة اتصالات واضحة وعالية الجودة في مختلف الإعدادات، بدءًا من المحادثات ا...
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أ...
Sembly
sembly.ai
حل Sembly SaaS الذي يمكّن المديرين والفرق من تسجيل ملخصات الاجتماعات الذكية ونسخها وإنشاء محاضر الاجتماعات. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. يتوفر Sembly باللغة الإنجليزية وأكثر من 42 لغة عبر تطبيقات الويب وiOS وAndroid للجوال. أذكى مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد على مراج...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس ت...
Fellow
fellow.app
Fellow هو البرنامج الوحيد المتكامل لنسخ وإدارة اجتماعات الذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والمختلطة. احصل على اجتماعات ولقاءات فردية أقل وأكثر فعالية مع الذكاء الاصطناعي وميزات توجيه السلوك والتكامل السلس. يتلاءم Fellow بسلاسة مع التدفق اليومي الحالي لفريقك من خلال عمليات التكامل وملحقات المتصفح وتطبيق...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت م...
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io هو مساعد اجتماع الذكاء الاصطناعي لفرق تطوير المنتجات. — إنشاء جداول الأعمال — تشغيل اجتماعات أكثر فعالية — تدوين ملاحظات اجتماع الذكاء الاصطناعي والنصوص والفيديو — قوالب مصممة لاجتماعات المنتج (الوقوف، والتخطيط، وأبحاث المستخدم، + المزيد) — التقاط عناصر العمل وتحديث اللوحة الخاصة بك (Jira...
Konch.ai
konch.ai
Konch هي أداة تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة. نحن نقدم النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بـ 50 لغة، والتحرير المرمز بالوقت، ونسخ مقاطع الفيديو على YouTube، والذكاء الاصطناعي التوليدي، من بين ميزات أخرى. يعد KonchMate مفيدًا بشكل خاص في تدوين اجتماعاتك ...
Scribbl
scribbl.co
قم بتحويل تجربة الاجتماع الخاصة بك باستخدام Scribbl – الأداة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتعاون. قل وداعًا لمتاعب تدوين الملاحظات وابدأ حقبة جديدة من الاجتماعات الفعالة. يقوم Scribbl بالتقاط اجتماعاتك ونسخها وتسجيلها بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يقوم الذكاء الاصطناع...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون ...
Meetingflow
meetingflow.com
يعمل تطبيق Meetingflow على تحسين اجتماعات العملاء للفرق التعاونية. تم تصميمه خصيصًا للفرق ذات حركات الإيرادات الإستراتيجية والتعاونية، حيث يكون المندوبون مستعدين بشكل أفضل وأكثر مشاركة ومتابعة بشكل أسرع باستخدام Meetingflow.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات من خلال مساعد المنتج رقم 1 الذي يقف خلف 20000 فريق ناجح. يحول البيانات غير المستغلة - مثل تسجيلات المكالمات - إلى أهم إنجازاتك.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص ق...