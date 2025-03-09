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مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة يمكنها تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات والأغراض.
FluxAI.art
fluxai.art
FluxAI.art هو تطبيق لتحويل النصوص والصور إلى صور وفيديوهات ذات جودة عالية، مع أدوات متقدمة للمشاريع الإبداعية.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI تطبيق لتحرير الفيديو وإنشاءه، يحول النص إلى مقاطع فيديو ويقدم أدوات تحرير مثل التسميات والترجمة مع دعم للغات متعددة.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون توليد صور الذكاء الاصطناعي متكافئًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور أو تغيير الأنماط أو الجمع بين المكونات أو أي أجزاء ، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى مع اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
Sticker AI
stickerai.net
تطبيق Sticker AI يولد ملصقات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تخصيص التصميمات بسهولة وخلق ملصقات عالية الجودة.
Invoke
invoke.com
Invocation عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي قوية وآمنة وسهلة النشر للاستوديوهات الاحترافية لإنشاء الوسائط المرئية. تدريب النماذج على الملكية الفكرية الخاصة بك، والتحكم في كل جانب من جوانب عملية الإنتاج، والحفاظ على الملكية الكاملة لبياناتك، إلى الأبد.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
مولد ملصق AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملصقات متنوعة، حيث يمكن للمستخدم تخصيص النصوص والصور بسهولة.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
مولد صورة Flux هو تطبيق يحول النصوص إلى صور عالية الجودة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع خيارات لتحرير الصور وتوليد أنماط متنوعة.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
مولد صور Flux AI يتيح إنشاء صور عالية الجودة من نصوص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يدعم أنماط متعددة لمختلف الاستخدامات.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
مولد الأنيمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات وصور أنيمي فريدة من خلال إدخال أوصاف نصية وتخصيص الألوان والأساليب.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy هي خدمة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أوصاف بسيطة، إلى جانب الرسومات التقريبية أو الصور الأولية، يمكن لـ Arthemy إنشاء العديد من التصميمات النهائية المحتملة أو الإلهام لمساعدتك في التغلب على العقبات الإبداعية واستكشاف حلول جديدة لكل من الفنانين الفرديين أو الفرق.
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو مولد أيقونات تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر أيقونات فريدة ومجانية من النصوص، مع خيارات ألوان وأنماط متعددة.
WindyBot
windybot.com
WindyBot عبارة عن مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح خدمتنا الأولى لمستخدمي Slack استخدام GPT-3 عبر مساحة عمل Slack. في مساحة عمل Slack الخاصة بك، يعمل WindyBot كمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة وحل المشكلات وتحسين إنتاجيتك.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسيطة وفعالة.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
Plask
plask.ai
Plask Motion هي أداة لالتقاط الحركة والرسوم المتحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة مذهلة، مما يوفر حلولاً عملية للإنشاء ثلاثي الأبعاد وعمليات سير العمل. تم تصميم الأداة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير النماذج الأولية للعبة، مما يجعل إنشاء الرسوم المتحركة أمرًا مباشرًا وفعالاً. تحتوي Plask Motion سهلة الاستخدام على برامج تعليمية مجتمعية تعمل على تسهيل عملية الاعتماد والتعلم من خلال توفير إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الاستفادة من ميزاتها على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمستخدمين المرونة لاستيراد الرسوم المتحركة المكتملة إلى الأداة المفضلة لديهم. من خلال خدمة الصناعات الإبداعية الأوسع، بما في ذلك الألعاب والأفلام والواقع الافتراضي، أثبتت Plask Motion قدرتها على تبسيط التقاط الحركة وإنشاء رسوم متحركة سلسة وفعالة. يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على إجابات للأسئلة الشائعة على المنصة. ومع وجود مجتمع مستخدمين نشط، فقد تم استخدامه من قبل العديد من المبدعين لتشغيل المشاريع الإبداعية.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الصور وإنشائها بسرعة، مما يساعد المستخدمين في العثور على المحتوى المرئي بسهولة.
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai، شريكك الرائد في مجال ابتكار التجارة الإلكترونية. تأسست Kua.ai في عام 2022، وهي بمثابة مشروع SaaS ديناميكي، تم تصميمه بدقة من قبل مجموعة من المحللين المتمرسين والمهندسين البارعين. في Kua.ai، نحن لسنا مجرد شركة، بل نحن سيمفونية من العقول المكرسة لإحداث ثورة في مشهد التجارة الإلكترونية من خلال قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. التعاون محفور في حمضنا النووي. لقد قمنا بتعزيز تحالفات وثيقة مع رواد الذكاء الاصطناعي الرائدين مثل Amazon Web Service، وGoogle، وMicrosoft. تمكننا هذه الشراكات من البقاء في طليعة التقدم التكنولوجي، وتزويد بائعي التجارة الإلكترونية بأدوات لا مثيل لها تلخص ذروة الابتكار.
IMI Prompt
imiprompt.com
تطبيق IMI Prompt هو مولّد مطالبات سهل الاستخدام لإنشاء فنون باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم خيارات متعددة لأساليب وألوان فنية.
ImgGen AI
imggen.ai
إمجن هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد صور فريدة من نصوص المستخدم، مما يسهل إنشاء محتوى بصري عالي الجودة.
DrawThisAI
drawthis.ai
تطبيق DrawThisAI يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحسين الأعمال الفنية من خلال اقتراح الرسومات بناءً على مدخلات المستخدم.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة مع محتوى الصوت الخاص بك في لحظات! قم بتحويل البودكاست والموسيقى والسرد إلى مقاطع فيديو آسر مع SoundMadeseen - اختصارك إلى صور رائعة! قم بنسخ وتحليل محتوى الصوت الخاص بك بسهولة. احصل على اقتراحات حول أفضل عروض الأسعار لصنع مقاطع فيديو من أو مشاركة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. قم بعمل تصاميم من الصفر ، أو اختر من مجموعة من القوالب. أضف نصًا وصورًا وأشكالًا وأشرطة تقدمًا وترجمات صوتية وترجمات باستخدام محررنا المخصص. أطلق العنان لإبداعك باستخدام مولد صورة AI المدمج. استخدم أحد المطالبات التي تم اختيارها عشوائيًا إذا كنت تبحث عن الإلهام! يمنحك SoundMadeseen جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام محتوى الصوت الخاص بك. مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي!
PicStock.ai
picstock.ai
PicStock هي عبارة عن منصة صور مخزنة متخصصة في الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر مساحة لمبدعي الذكاء الاصطناعي لمشاركة أعمالهم والتواصل مع المستخدمين الذين يحتاجون إلى صور فريدة وعالية الجودة. تم تصميم منصتها لتكون عادلة وشفافة، حيث يحصل الفنانون على 90٪ من الإيرادات من المبيعات المميزة. وهي ملتزمة ببناء مكتبة صور متنوعة ومنسقة، وتعمل باستمرار على تحسين نظامها الأساسي وخدماتها بناءً على تعليقات مستخدميها وفنانيها. من خلال التركيز على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعطاء الأولوية للعدالة والجودة، فإنه يهدف إلى خلق تجربة أفضل لكل من الفنانين والمستخدمين في سوق التصوير الفوتوغرافي.
StockCake
stockcake.com
StockCake هو موقع ويب يقدم صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. جميع الصور موجودة في الملكية العامة، مما يعني أنه يمكنك استخدامها بحرية لأغراض شخصية أو تجارية دون الحاجة إلى طلب إذن أو منح رصيد.
Gagen
gagen.ai
يعد Gagen منشئًا فنيًا قويًا وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق للذكاء الاصطناعي ويتضمن نماذج رسم حديثة ونماذج لغات كبيرة والعديد من مسارات العمل الاحترافية. في Gagen، لا تحتاج إلى تعلم المطالبات المتخصصة، أو نشر وتكوين مسارات العمل الاحترافية المعقدة، أو معلمات تصحيح الأخطاء. يمكنك تجنب هذه العمليات المحبطة والمضيعة للوقت تمامًا. ما عليك سوى التواصل مع الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأكثر راحة وباللغة المفضلة لديك. سوف يفهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك وسيقوم بإنشاء أعمال فنية مذهلة. إذا كنت بحاجة إلى تعديلات، يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وسيختار الذكاء الاصطناعي تلقائيًا أفضل الأدوات والتقنيات لتحرير صورك حتى تشعر بالرضا التام.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
تحويل أحلام الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة مع EVE AI. استكشف الرفقة، والمجموعة الإبداعية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلها مدعومة بتقنية blockchain. أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب. تتعلم EVEAI من تفاعلات العملاء لتحسين أدائها بشكل مستمر من خلال خوارزميات التعلم العميق.
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PICTRIX.AI تقدم: 100+ أنماط محددة مسبقًا ، وصنع أسلوبك الخاص ، و SVG Color ، والطباعة ، والعديد من نسب الأحجام / العرض إلى الارتفاع ، والتنزيلات غير المحدودة ، و 10 أجيال صورة مجانية يوميًا ، وتوجيه الذكاء الاصطناعي مع صورتك الخاصة ، والمزيد!
PolyBuzz
polybuzz.ai
بوليباز هو منصة دردشة تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل المحادثات مع أكثر من 20 مليون شخصية فريدة.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX هو تطبيق مجاني للذكاء الاصطناعي يتيح تبادل الوجه، وتحرير الصور، وتحويل النصوص إلى صور، مما يسهل عملية إنشاء المحتوى.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI عبارة عن منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخزنة مخصصة بناءً على الأوصاف التفصيلية الخاصة بك. ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الحيوية على رؤيتك.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسوم توضيحية مخصصة بسرعة، مع ميزات مثل اختيار الأساليب والتعديل على الخلفيات.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية عبر الإنترنت مصممة لإنشاء أيقونات مجانية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أيقونات فريدة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك تصميم الويب وتطوير أيقونات التطبيقات والمشاريع الرسومية.
Aux Machina
auxmachina.com
للحصول على أسهل مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي في الكون، جرب Aux Machina. لا توجد مطالبات مطلوبة. مجانا لفترة محدودة.
Picsman
picsman.ai
تطبيق Picsman يوفر أدوات تحرير صور مهنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد في إزالة الخلفيات والأجسام، وتحسين الصور وتحرير الدفعات.
BeautyPlus
beautyplus.com
تطبيق BeautyPlus محرر صور يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وتحريرها بسهولة، مع أدوات لتحسين الجمال وإضافة تأثيرات. يدعم تحرير الفيديو أيضًا.
PicLumen
piclumen.com
تطبيق PicLumen يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد صور من النص أو الصور، مع ميزات تحرير وتحسين جودة الصور مجانًا ودون علامة مائية.
Imagine Anything
imagineanything.ai
تطبيق تخيل أي شيء هو مولد صور AI يمكن المستخدمين من إنشاء صور وفنون من خلال النصوص ويعمل على إضافة أدوات إبداعية متنوعة.
Remix
remix.ai
Remix AI هي الشبكة الاجتماعية لخيالك. Remix عبارة عن تطبيق ويب ، وتطبيق محمول اجتماعي على iOS و Android وهو المكان المناسب لاكتشاف وإنشاء أفضل محتوى الفيديو والصورة من الذكاء الاصطناعي. شارك في Midjourneys ، مدارجك ، ومعرفة ما يخلقه الآخرون. إنشاء مع محرك الذكاء الاصطناعى التعاوني الخاص بنا. المشاركة في تحديات الهاشتاج المرح والموضوعات والاستكشافات. تم تصميم التطبيق من الألف إلى مستوى الاستفادة من ML و AI للحصول على أفضل تجربة. قم بإنشاء ومشاركة صور AI والفيديو مع الأصدقاء أو مجتمع Remix. استخدم مجانًا بدون إعلانات ، أو ترقية لإعادة Remix Pro للوصول غير المحدود والتجربة النهائية. * إنشاء و Remix مع الذكاء الاصطناعى * إنشاء وتواصل مع الأصدقاء * شارك مع العالم
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
Mixart.ai
mixart.ai
Mixart.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير الصور بسهولة من خلال إدخال نص، مع واجهة مستخدم سهلة وميزات متنوعة.
PixieMint
pixiemint.com
إنشاء صور مذهلة على الفور في ثوان. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المنسق للتسويق والإعلان وصور المنتجات وفن المفهوم والمزيد بسهولة. لا توجد مهارات فوتوشوب المطلوبة. يقدم PixieMint مجموعة مختارة متعددة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعي مع أفضل جيل واقعية منظمة العفو الدولية: 1. رسالة نصية إلى الصورة 2. صورة إلى الصورة 3. استبدال الكائن 4. محو الكائن 5. استبدال الخلفية 6. إزالة الخلفية 7. اكتب واستبدال 8. الصورة الراقية 9. ملء التوليد 10. رسم رسم 11. صانع الملصقات 12. مقايضة الوجه 13. ريمياجين 14. جيل الصوت 15. توليد الفيديو
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Try it on AI
tryitonai.com
جربه على الذكاء الاصطناعي في مهمة لبناء مستقبل التصوير الشخصي. أطلقت وول ستريت جورنال، التي أطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المرئي، أول استوديو للتصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في ديسمبر 2022. ومن خلال تحسين الوقت والتكاليف دون المساس بالتميز البصري، بالإضافة إلى تقديم مكتبة مذهلة من أنماط الصور الشخصية، اتخذ حل استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الحل الأمثل. العالم بالعاصفة. في Try it on AI، نؤمن بأن كل شخص يستحق تمثيلًا مرئيًا يتحدث كثيرًا عن مصداقيته وخبرته. تلبي حلولنا احتياجات الطلاب وكذلك المحترفين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn، والمواد التسويقية، والعلامات التجارية لصاحب العمل، والملفات الشخصية الاجتماعية، ومواقع الويب من خلال صور مذهلة تترك انطباعًا دائمًا على العملاء والعملاء على حدٍ سواء. مع وجود 300000 فرد وأكثر من 1000 شركة يستخدمون بالفعل Try it on AI لتلبية احتياجاتهم البصرية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الثورة اليوم.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
تطبيق الصور المزيفة الحقيقية يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عالية الجودة للمستخدمين لملفات تعريف تطبيقات المواعدة.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص والرسومات والصور إلى فن مميز ومبتكر بسهولة. يتناسب مع جميع مستويات المستخدمين.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Aihairstyles هو تطبيق يساعد المستخدمين على تجربة قصات شعر مختلفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يوفر معاينة لقصات الشعر على صورهم.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل اللقطات الحية إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد، مما يسهل إنتاج المؤثرات البصرية للمخرجين المستقلين.
Artsmart.ai
artsmart.ai
ArtSmart.ai هو تطبيق مولد صور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بإنشاء صور واقعية من نصوص ومطالبات بسيطة للماركتينغ والتصميم.
Lucidpic
lucidpic.com
تطبيق Lucidpic يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور واقعية للأشخاص، وتوليد الرموز التعبيرية والصور الفوتوغرافية لأغراض إبداعية ومهنية.
Geleza
geleza.app
Geleza هو تطبيق يوفر مجموعة من الأدوات لمساعدة المستخدمين على إدارة المهام والأنشطة بشكل سهل وفعال.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا كان من الممكن إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بأسلوبهم، وما إذا كان يجب أن يُنسب إليهم الفضل عند استخدام أسلوبهم كمصدر إلهام. في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DreamUp. تعمل الأداة على ترقية كافة الصور إلى أعلى مستويات الدقة وتسمح للمستخدمين بإعادة التشغيل باستخدام نفس الموجه، أو ضبط الموجه الأصلي لاتجاه جديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي DeviantArt DreamUp على وضع علامات تلقائية لـ #AIart ومؤشر DreamUp لجميع الصور المقدمة على النظام الأساسي. يساعد ذلك المستخدمين على التحكم في مقدار أعمال الذكاء الاصطناعي التي يرونها أثناء تصفح DeviantArt. يجب أن تتوافق جميع الصور مع شروط الخدمة وسياسة الآداب. يحصل جميع أعضاء DeviantArt على 5 مطالبات مجانية للبدء.
PromeAI
promeai.com
تطبيق PromeAI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النماذج ثلاثية الأبعاد إلى صور واقعية، مما يسهل على المصممين والفنانين إنشاء رسومات عالية الجودة.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai هو تطبيق لتوليد الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكّن المستخدمين من تحويل النصوص إلى صور ذات جودة عالية بسهولة وسرعة.
AKOOL
akool.com
Akool هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مخصص، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، لتحسين التسويق والتفاعل مع العملاء.
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