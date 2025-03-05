برنامج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Playground AI
playground.com
Playground AI هي أداة إنشاء صور عبر الإنترنت مجانية للاستخدام مدعوم من الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية احتياجات الإبداع المختلفة بما في ذلك إنشاء الفن ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والعروض التقديمية ، والملصقات ، ومقاطع الفيديو ، والشعارات ، وأكثر من ذلك. إنه يوفر طريقة صديقة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترف من خلال وظائفها المدعومة من الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها ، وصور واقعية ، وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لتوليد صور مذهلة. يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا "تحرير الصور المختلط" ، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في مؤلفات مقنعة ، وبالتالي توفر مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتمديد الصور إلى ما وراء حدودهم الأصلية ، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة ، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية إلى الواقع البصري. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار والآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراتها القوية ، فإن Playground AI تحافظ على التزام بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول والشمولية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المحنكين والمبتدئين في إنشاء الصور.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هو أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من مطالبات نصية. يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء فن وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى بناءً على الإدخال. بالإضافة إلى ميزة توليد الصور التي تعمل بالنيابة ، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. وتشمل هذه التغييرات في الحجم ، المحاصيل ، عدم وضوح ، شحذ ، وإضافة نص أو حدود إلى الصور. بصرف النظر عن التعديلات التقليدية ، قد يقوم المستخدمون بتحويل الصور إلى رسومات أو رسوم كاريكاتورية ، وإنشاء التصنيفات التصويرية ، ودمج الصور ، وتغيير خلفيات الصور. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات لمعالجة ميزات الوجه ، والصور الراقية ، وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد إمكانيات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات والملصقات للتسويق ، وكذلك أصول وسائل التواصل الاجتماعي مثل صور مصغرة على YouTube أو تصاميم Post Instagram. يغطي النظام الأساسي مجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل تحرير النص في الصور ، وتلوين الصور ، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور ، يقدم Fotor أدوات AI مماثلة لإنشاء وتعزيز مقاطع الفيديو وصور GIF ، مما يتيح للمستخدمين أيضًا إزالة العلامات المائية أو الكائنات.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقتك في البحث عن صور مجانية وسيوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا كان من الممكن إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بأسلوبهم، وما إذا كان يجب أن يُنسب إليهم الفضل عند استخدام أسلوبهم كمصدر إلهام. في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DreamUp. تعمل الأداة على ترقية كافة الصور إلى أعلى مستويات الدقة وتسمح للمستخدمين بإعادة التشغيل باستخدام نفس الموجه، أو ضبط الموجه الأصلي لاتجاه جديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي DeviantArt DreamUp على وضع علامات تلقائية لـ #AIart ومؤشر DreamUp لجميع الصور المقدمة على النظام الأساسي. يساعد ذلك المستخدمين على التحكم في مقدار أعمال الذكاء الاصطناعي التي يرونها أثناء تصفح DeviantArt. يجب أن تتوافق جميع الصور مع شروط الخدمة وسياسة الآداب. يحصل جميع أعضاء DeviantArt على 5 مطالبات مجانية للبدء.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تبدو أصلية. يتم تدريب نماذجنا على ملايين الصور لالتقاط الأنماط والمفاهيم المرئية. تأسست ImgGen في عام 2023 على يد رامانديب سينغ، وهو مهندس برمجيات ذو خبرة ومقره في الهند. لقد كنت دائمًا شغوفًا بإتاحة إنشاء الصور للتطبيقات الإبداعية اليومية. بعد رؤية التقدم السريع في نماذج صور الذكاء الاصطناعي، قررت إنشاء واجهة ويب سهلة الاستخدام حول هذه النماذج.
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني مذهل في مجموعة متنوعة من الأساليب: بدءًا من الصور الواقعية إلى المناظر الطبيعية الغريبة وحتى الروائع المجردة، يمكن لـ Imagine إنشاء أعمال فنية بأي أسلوب يمكنك تخيله تقريبًا. * إنشاء أعمال فنية بسرعة وسهولة: مع Imagine، يمكنك إنشاء أعمال فنية جميلة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات أو أيام في تعلم تقنيات الفن التقليدي. * استكشاف إمكانيات إبداعية جديدة: يمكن أن يساعدك برنامج Imagine على دفع حدود إبداعك واستكشاف أفكار فنية جديدة لم تكن لتفكر فيها بمفردك.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
WOMBO Dream
dream.ai
قم بإنشاء عمل فني جميل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدخل مطالبة، واختر نمطًا فنيًا وشاهد WOMBO Dream وهو يحول فكرتك إلى لوحة فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
Plask
plask.ai
Plask Motion هي أداة لالتقاط الحركة والرسوم المتحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة مذهلة، مما يوفر حلولاً عملية للإنشاء ثلاثي الأبعاد وعمليات سير العمل. تم تصميم الأداة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير النماذج الأولية للعبة، مما يجعل إنشاء الرسوم المتحركة أمرًا مباشرًا وفعالاً. تحتوي Plask Motion سهلة الاستخدام على برامج تعليمية مجتمعية تعمل على تسهيل عملية الاعتماد والتعلم من خلال توفير إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الاستفادة من ميزاتها على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمستخدمين المرونة لاستيراد الرسوم المتحركة المكتملة إلى الأداة المفضلة لديهم. من خلال خدمة الصناعات الإبداعية الأوسع، بما في ذلك الألعاب والأفلام والواقع الافتراضي، أثبتت Plask Motion قدرتها على تبسيط التقاط الحركة وإنشاء رسوم متحركة سلسة وفعالة. يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على إجابات للأسئلة الشائعة على المنصة. ومع وجود مجتمع مستخدمين نشط، فقد تم استخدامه من قبل العديد من المبدعين لتشغيل المشاريع الإبداعية.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
Lucidpic
lucidpic.com
يتيح لك استوديو الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Lucidpic إنشاء صور فريدة وخالية من حقوق الملكية وواقعية للغاية للأشخاص مقابل جزء صغير من تكلفة تشغيل جلسات التصوير الحقيقية أو شراء الصور الفوتوغرافية المخزنة. * الصور الرمزية: قم بإنشاء نسخة رقمية لنفسك من صورة واحدة. صور رمزية إبداعية ونابضة بالحياة في ثوانٍ. * الصور المخزنة: أنتج صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص لمشاريعك. * AI Person Generator: صمم شخصيات وأشخاصًا مخصصين لأي سيناريو، مع التحكم في المظهر والإعداد والأسلوب.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI Stockimg AI هي أداة مبتكرة للتصميم وإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى المرئي والمكتوب. يعد Stockimg AI مثاليًا للشركات والمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات مذهلة بسرعة وكفاءة.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (سابقًا poly.ai) عبارة عن منصة مبتكرة chatbot مصممة لتسهيل محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على الانخراط في الدردشات المجانية والديناميكية مع أكثر من 10 ملايين حرف فريد ، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصورة الواقعية أو الانطباعية، وإدخال مطالبة لوصف الصورة التي تريد إنشاءها. مع Artsmart.ai، يمكنك بسهولة رفع مستوى لعبتك التسويقية وإثارة إعجاب جمهورك بمحتوى جذاب بصريًا.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator هو نموذج متطور لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء مختلف الرسومات والصور والنص. يساعدك Hotpot.ai على إنشاء صور ورسومات ومكتب مع الذكاء الاصطناعي. تصور الأفكار مع مولد صورة الذكاء الاصطناعى ، أو إعادة تصور نفسك برأس منظمة العفو الدولية ، أو تضيء الإبداع مع منتجات أخرى من منصة الذكاء الاصطناعى لدينا. أتمتة الابتعاد عن الكدح مع أدوات تحرير صور الذكاء الاصطناعى في حين تمكن قوالب سهلة التحرير أي شخص من إنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، وصور التسويق ، وأيقونات التطبيقات ، وغيرها من رسومات العمل.
AIBoxSet
aiboxset.com
تقوم AIBoxSet بدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء نص وصورة وتعليمات برمجية ونموذج التعلم العميق المخصص المدرب ذاتيًا في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك فعله هو تقديم موضوع أو فكرة، وسيتولى المولد المعتمد على الذكاء الاصطناعي الباقي. مع AIBoxSet، الاحتمالات لا حصر لها، وإبداعك ليس له حدود. يمكنك التنقل بسلاسة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتطور. انضم إلى صفوف المحترفين الذين يثقون في AIBoxSet لتلبية احتياجاتهم الإبداعية.
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزالة الخلفية وإضافة خلفية مخصصة.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe هو مولد فني جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء أعمال فنية مذهلة لنفسك من وصف نصي بسيط. أي شيء يمكنك تخيله.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية عبر الإنترنت مصممة لإنشاء أيقونات مجانية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أيقونات فريدة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك تصميم الويب وتطوير أيقونات التطبيقات والمشاريع الرسومية.
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون توليد صور الذكاء الاصطناعي متكافئًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور أو تغيير الأنماط أو الجمع بين المكونات أو أي أجزاء ، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى مع اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
Vadoo AI
vadoo.tv
VADOO AI هو مولد فيديو من الذكاء الاصطناعى الذي يقدم تحويل نص إلى فريد من نوعه ، ومحرر فيديو قوي يحتوي على تسميات توضيحية ، و B-Roll ، والانتقالات ، والموسيقى ، بالإضافة إلى استضافة الفيديو. مع مولد فيديو VADOO AI ، اقلب المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو في دقائق. استخدم السمات ، ويضيف الصوتيات ، وترجمات ، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من الذكاء الاصطناعي. Vadoo هي منصة شاملة تقدم خدمتين أساسيتين: * VADOO AI: منصة فيديو للذكاء الاصطناعي الكل في واحد تبسط إنشاء ومقاطع الفيديو قصيرة الشكل. يسمح للمستخدمين بتحويل مطالبات النص إلى مشاركة مقاطع فيديو في غضون دقائق ، وتقدم ميزات مثل السمات القابلة للتخصيص ، والتعليقات الصوتية ، والترجمات ، وأدوات التحرير المتقدمة. تدعم المنصة التسمية التوضيحية متعددة اللغات بأكثر من 50 لغة ، مما يجعلها مناسبة للجمهور العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر VADOO AI تكاملًا سلسًا مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Instagram و Tiktok ، مما يسمح للمستخدمين بتصدير ومشاركة المحتوى الخاص بهم دون عناء. * vadoo.tv: حل استضافة فيديو احترافي يوفر مجموعة متطورة من أدوات تسويق الفيديو لمساعدة الشركات على النمو مع الفيديو. إنه يوفر ميزات مثل استضافة الفيديو ، ومشغلات الفيديو القابلة للتخصيص ، والصفحات المقصودة ، وتكامل التسويق ، وتمكين المستخدمين من إدارة محتوى الفيديو ومشاركته بشكل فعال. معًا ، تمكن هذه الخدمات المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو عالي الجودة وتحريره ومشاركته بسلاسة.
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
PixieMint
pixiemint.com
إنشاء صور مذهلة على الفور في ثوان. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المنسق للتسويق والإعلان وصور المنتجات وفن المفهوم والمزيد بسهولة. لا توجد مهارات فوتوشوب المطلوبة. يقدم PixieMint مجموعة مختارة متعددة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعي مع أفضل جيل واقعية منظمة العفو الدولية: 1. رسالة نصية إلى الصورة 2. صورة إلى الصورة 3. استبدال الكائن 4. محو الكائن 5. استبدال الخلفية 6. إزالة الخلفية 7. اكتب واستبدال 8. الصورة الراقية 9. ملء التوليد 10. رسم رسم 11. صانع الملصقات 12. مقايضة الوجه 13. ريمياجين 14. جيل الصوت 15. توليد الفيديو
Mixart.ai
mixart.ai
مع منشئ الصور AI المجاني الخاص بنا، أصبح إنشاء الصور وتحريرها أسهل من أي وقت مضى. استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مرئية وتخصيصها بسهولة وفقًا لرؤيتك. ابدأ في الإنشاء اليوم!
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
Remix
remix.ai
Remix AI هي الشبكة الاجتماعية لخيالك. Remix عبارة عن تطبيق ويب ، وتطبيق محمول اجتماعي على iOS و Android وهو المكان المناسب لاكتشاف وإنشاء أفضل محتوى الفيديو والصورة من الذكاء الاصطناعي. شارك في Midjourneys ، مدارجك ، ومعرفة ما يخلقه الآخرون. إنشاء مع محرك الذكاء الاصطناعى التعاوني الخاص بنا. المشاركة في تحديات الهاشتاج المرح والموضوعات والاستكشافات. تم تصميم التطبيق من الألف إلى مستوى الاستفادة من ML و AI للحصول على أفضل تجربة. قم بإنشاء ومشاركة صور AI والفيديو مع الأصدقاء أو مجتمع Remix. استخدم مجانًا بدون إعلانات ، أو ترقية لإعادة Remix Pro للوصول غير المحدود والتجربة النهائية. * إنشاء و Remix مع الذكاء الاصطناعى * إنشاء وتواصل مع الأصدقاء * شارك مع العالم
Imagine Anything
imagineanything.ai
قم بإنشاء صور AI مجانية مع تخيل أي شيء. قم بإنشاء الصور والقصاصات الفنية والرسومات والمزيد بسهولة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. تعتبر شركة Imagine Anything حاليًا شركة مولدة للصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها تعمل على إنشاء منصة شاملة للمبدعين لإضفاء الحيوية على رؤاهم. هدفها هو تقديم مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والكتب والتعليقات الصوتية والتعليقات التوضيحية والموسيقى.
Geleza
geleza.app
منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن أيضًا! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر صور BeautyPlus AI لتحرير الصور السهل. إنه تطبيق لتحرير الصور الذي يعمل بنيو ذكاء الذكاء الاصطناعى باستخدام خوارزميات AI المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا لجودة أفضل.
Picsman
picsman.ai
بسهولة تحسين وإنشاء صور المنتج باستخدام أدوات تحرير الذكاء الاصطناعى لدينا. إزالة الخلفية ، مولد صورة AI ، إزالة الكائنات ، محسن الصور وتحرير الدُفعات. أداة تحرير الصور المهنية التي تزيل الخلفيات تلقائيًا وتساعدك على محو الكائنات من صورك بلمسة واحدة ، ولديها ميزات إنشاء AI قوية. باستخدام هذا التطبيق ، حول صورك إلى صور مؤيدة للتجديدات تتيح لك بيع المزيد من المنتجات.
Aux Machina
auxmachina.com
للحصول على أسهل مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي في الكون، جرب Aux Machina. لا توجد مطالبات مطلوبة. مجانا لفترة محدودة.
Sticker AI
stickerai.net
يمكن لـ Stick AI Generator إنشاء ملصقات عالية الجودة بسرعة في غضون دقائق، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - المولد الفني عالي الجودة الخاص بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة، قم بتحويل أفكارك إلى روائع بصرية مذهلة. سواء كنت تصمم صورًا مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تغوص في عالم NFTs، أو تخفض تكاليف التصميم، فإن DrawThis.ai يجعل ذلك أمرًا سهلاً. قم بإنشاء صور باريدوليا (مخفية) آسرة تجذب الجماهير وتعزز تواجدك عبر الإنترنت - كل ذلك بلا حدود أو حدود. تجربة القوة الإبداعية النقية في متناول يدك!
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI عبارة عن منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخزنة مخصصة بناءً على الأوصاف التفصيلية الخاصة بك. ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الحيوية على رؤيتك.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai هي أداة عبر الإنترنت يقودها الذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين في إنشاء مجموعة واسعة من العناصر الرقمية. وهي مجهزة بمجموعة من الأدوات المختلفة التي تهدف إلى جوانب مختلفة من التسويق والإنتاج الإبداعي. يتميز المنصة بالدردشة ، مما يوفر نماذج قوية من الذكاء الاصطناعي ؛ AI Draw ، الذي يحول الرسومات إلى فن جذاب بصري ؛ الوجه swapper ، وتقديم تقنيات تبديل الوجه المتطورة ؛ و Imagemaker ، فتح إمكانيات لا حدود لها للإبداع البصري. AI Constr هي أداة لتوليد محتوى تسويقي محسّن لكبار المسئولين الاقتصاديين. يسمح Videomaker بإنشاء مقاطع فيديو فورية لأنواع مختلفة من الحملات ، بينما يوفر Logomaker شعارات العلامة التجارية المصممة من الذكاء الاصطناعي ومجموعات العلامات التجارية. يوفر DesignMaker قوالب ديناميكية للمحتوى المرئي ، ويقوم صانع الكلام بتحويل البرامج النصية النصية إلى أصوات طبيعية. تعد ColourMatcher و GraphicMaker و Font Pair و Calendar أدوات إضافية داخل المنصة التي تساعد في مطابقة الألوان ، وتصميم المتجهات ، وإقران الخط ، وجدولة الأحداث على التوالي. تقدم المنصة أيضًا موارد مثل البرامج التعليمية والمقالات الثاقبة حول الذكاء الاصطناعي والتصميم والتسويق ومجتمع مستخدمين لتوسيع المعرفة والمهارات. تم تصميم مجموعة الأدوات هذه لتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعى ، وتهدف إلى تبسيط العملية وتحسين الكفاءة للمستخدمين.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PICTRIX.AI تقدم: 100+ أنماط محددة مسبقًا ، وصنع أسلوبك الخاص ، و SVG Color ، والطباعة ، والعديد من نسب الأحجام / العرض إلى الارتفاع ، والتنزيلات غير المحدودة ، و 10 أجيال صورة مجانية يوميًا ، وتوجيه الذكاء الاصطناعي مع صورتك الخاصة ، والمزيد!
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
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