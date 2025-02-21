برنامج مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

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مولدات صور الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية أو منصات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لإنشاء صور عالية الجودة. تم تصميم هذه الخوارزميات لتقليد الإبداع والأسلوب الفني الشبيه بالإنسان، مما يتيح إنشاء صور جذابة ومتنوعة بناءً على مدخلات أو معايير محددة من قبل المستخدم. تتيح تقنية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور تشبه كائنات أو مشاهد أو مفاهيم فنية في العالم الحقيقي. أصبحت هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدوات قيمة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول المرئية لمشاريعهم. إحدى الميزات الرئيسية لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تحويل النص إلى صورة. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات نصية وصفية أو كلمات رئيسية، ويقوم البرنامج بتفسيرها وترجمتها بذكاء إلى صور جذابة بصريًا. سواء كان ذلك وصفًا حيويًا لمناظر طبيعية أو مظهر شخصية أو كائنًا محددًا، يستخدم منشئ الصور AI خوارزمياته المتقدمة لإنشاء صور تتطابق بشكل وثيق مع المدخلات النصية المقدمة. بالإضافة إلى وظيفة تحويل النص إلى صورة، توفر مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين تحديد سمات الصورة المختلفة، مثل النمط أو نظام الألوان أو التركيب أو تفاصيل كائن معينة، لتحقيق الإخراج المرئي المطلوب. يستفيد البرنامج من نماذج التعلم العميق المتطورة للتأكد من أن الصور التي تم إنشاؤها تمتلك تفاصيل واقعية وعرضًا دقيقًا وتركيبة متماسكة بشكل عام. على عكس برامج تحرير الصور التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعالجة اليدوية أو المرشحات، مثل برامج تحرير الصور، تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط، والتعلم من مجموعات البيانات الضخمة، وإنشاء صور بمستوى مثير للإعجاب من التفاصيل والأسلوب الفني. لا تقتصر هذه المولدات على أصول الصور الموجودة مسبقًا ولكنها تتمتع بالقدرة على إنتاج صور مرئية جديدة تمامًا استنادًا إلى المعلمات المحددة من قبل المستخدم أو المدخلات النصية. علاوة على ذلك، تشترك مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوجه التشابه مع برامج الوسائط الاصطناعية، حيث يركز كلاهما على توليد المحتوى المرئي. للتأهل للإدراج في فئة مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون المنتج: * استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء صور عالية الجودة تحاكي الإبداع الشبيه بالإنسان والأسلوب الفني باستخدام المطالبات النصية. * توفير خيارات تخصيص مرنة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب مختلفة من الصور التي تم إنشاؤها، مثل النمط أو التركيب أو لوحة الألوان أو سمات كائن محددة. * تمكين المستخدمين من التفاعل مع عملية إنشاء صور الذكاء الاصطناعي، وتوفير وسائل لتكرار المخرجات أو تحسينها أو ضبطها من خلال آليات التغذية الراجعة أو الواجهات التفاعلية.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
Vadoo AI
vadoo.tv
VADOO AI هو مولد فيديو من الذكاء الاصطناعى الذي يقدم تحويل نص إلى فريد من نوعه ، ومحرر فيديو قوي يحتوي على تسميات توضيحية ، و B-Roll ، والانتقالات ، والموسيقى ، بالإضافة إلى استضافة الفيديو. مع مولد فيديو VADOO AI ، اقلب المطالبات النصية إلى مقاطع فيديو في دقائق. استخدم السمات ، ويضيف الصوتيات ، وترجمات ، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من الذكاء الاصطناعي. Vadoo هي منصة شاملة تقدم خدمتين أساسيتين: * VADOO AI: منصة فيديو للذكاء الاصطناعي الكل في واحد تبسط إنشاء ومقاطع الفيديو قصيرة الشكل. يسمح للمستخدمين بتحويل مطالبات النص إلى مشاركة مقاطع فيديو في غضون دقائق ، وتقدم ميزات مثل السمات القابلة للتخصيص ، والتعليقات الصوتية ، والترجمات ، وأدوات التحرير المتقدمة. تدعم المنصة التسمية التوضيحية متعددة اللغات بأكثر من 50 لغة ، مما يجعلها مناسبة للجمهور العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر VADOO AI تكاملًا سلسًا مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Instagram و Tiktok ، مما يسمح للمستخدمين بتصدير ومشاركة المحتوى الخاص بهم دون عناء. * vadoo.tv: حل استضافة فيديو احترافي يوفر مجموعة متطورة من أدوات تسويق الفيديو لمساعدة الشركات على النمو مع الفيديو. إنه يوفر ميزات مثل استضافة الفيديو ، ومشغلات الفيديو القابلة للتخصيص ، والصفحات المقصودة ، وتكامل التسويق ، وتمكين المستخدمين من إدارة محتوى الفيديو ومشاركته بشكل فعال. معًا ، تمكن هذه الخدمات المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو عالي الجودة وتحريره ومشاركته بسلاسة.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator هو نموذج متطور لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator عبارة عن GPT مبتكر متخصص في إنشاء ملصقات مذهلة. سواء كنت تتطلع إلى تصميم ملصق Disney Pixar، أو ملصق فيلم كلاسيكي، أو أي نوع آخر من تصميم الملصقات، فإن GPT هذا هو ما تحتاجه. إنه بمثابة صانع ملصقات متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارك إلى تصميمات جذابة بصريًا. يعد AI Poster Generator مثاليًا لكل من المحترفين والهواة على حد سواء، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء الملصقات. مع التركيز على جماليات التصميم والاهتمام بالتفاصيل، تضمن GPT أن كل ملصق تقوم بإنشائه سيكون ملفتًا للنظر ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Invoke
invoke.com
Invocation عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي قوية وآمنة وسهلة النشر للاستوديوهات الاحترافية لإنشاء الوسائط المرئية. تدريب النماذج على الملكية الفكرية الخاصة بك، والتحكم في كل جانب من جوانب عملية الإنتاج، والحفاظ على الملكية الكاملة لبياناتك، إلى الأبد.
Sticker AI
stickerai.net
يمكن لـ Stick AI Generator إنشاء ملصقات عالية الجودة بسرعة في غضون دقائق، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين.
Shakker AI
shakker.ai
لا يجب أن يكون توليد صور الذكاء الاصطناعي متكافئًا عند استخدام Shakker. سواء كنت ترغب في إنشاء صور أو تغيير الأنماط أو الجمع بين المكونات أو أي أجزاء ، فإن Shakker يجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى مع اقتراح سريع وتصميمات دقيقة.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأوصاف النصية الخاصة بك إلى صور عالية الجودة، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك الإبداعية.
Rubbrband
rubbrband.com
تقوم شركة Rubbrband ببناء فنان ذكاء اصطناعي يمكنه تخيل وتحرير الصور الجميلة لك.
FluxAI.art
fluxai.art
قم بتحويل النص إلى صور باستخدام Flux.1، وهو منشئ الصور المتطور بتقنية الذكاء الاصطناعي من Black Forest Labs. استمتع بجودة صورة لا مثيل لها والالتزام الفوري بالمشروعات الإبداعية باستخدام Flux.1 [pro] وFlux.1 [dev] وFlux.1 [schnell].
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - قم بإنشاء صور مذهلة بتقنية الذكاء الاصطناعي على الفور باستخدام صورة شخصية واحدة فقط. اختر من بين أكثر من 200 نمط من أنماط الصور، أو صمم أنماط الصور الخاصة بك باستخدام رسالة نصية! يعد HyperBooth.Ai واحدًا من أعلى جودة وأسرع مولدات الصور الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. ما عليك سوى تحميل صورة إدخال واحدة فقط لإنشاء صور مدعمة بالذكاء الاصطناعي لأسلوبك المفضل في 30 ثانية أو أقل! يتم تخصيص كل صورة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع موضوع الصورة المدخلة. يأتي HyperBooth.Ai مزودًا بأكثر من 200 نمط صور مُدرب مسبقًا لتستخدمها دون أي خبرة سابقة في الذكاء الاصطناعي، أو أطلق العنان لإبداعك معنا من خلال تصميم أنماط الصور الخاصة بك باستخدام مطالبة نصية. تأكد من إنشاء الصور المثالية لكل مناسبة ومشروع.
Remix
remix.ai
Remix AI هي الشبكة الاجتماعية لخيالك. Remix هو تطبيق ويب وتطبيق اجتماعي للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وهو المكان المناسب لاكتشاف وإنشاء أفضل محتوى فيديو وصور يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. شارك رحلاتك المتوسطة وممرات الهبوط وشاهد ما ينشئه الآخرون. قم بالإنشاء باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي التعاوني الخاص بنا. شارك في تحديات الهاشتاج الممتعة والموضوعات والاستكشافات. تم تصميم التطبيق من الألف إلى الياء للاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل تجربة. قم بإنشاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مع الأصدقاء أو مجتمع Remix. استخدمه مجانًا بدون إعلانات، أو قم بالترقية إلى Remix Pro للوصول غير المحدود والتجربة المثالية. * إنشاء وإعادة مزج باستخدام الذكاء الاصطناعي * إنشاء والتواصل مع الأصدقاء * شارك مع العالم
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
يعد FLUX AI Image Generator نموذجًا متطورًا لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة Black Forest Labs. فهو ينشئ صورًا عالية الجودة بناءً على المطالبات النصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج صور واقعية وفنية.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy هي خدمة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أوصاف بسيطة، إلى جانب الرسومات التقريبية أو الصور الأولية، يمكن لـ Arthemy إنشاء العديد من التصميمات النهائية المحتملة أو الإلهام لمساعدتك في التغلب على العقبات الإبداعية واستكشاف حلول جديدة لكل من الفنانين الفرديين أو الفرق.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء صور ونصوص في غضون ثوانٍ. سواء كان الأمر يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحملات التسويقية، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء صور مرئية لمشروع ما، توفر Instantgen حلاً سريعًا ومريحًا لإنتاج مخرجات إبداعية عالية الجودة يمكنها تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات والأغراض.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons هو منشئ أيقونات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يوفر للمستخدمين الآلاف من أيقونات التطبيقات الفريدة والحصرية لتعزيز المظهر المرئي لتطبيقاتهم. أنشئ أيقونات تطبيقات جميلة وخالية من حقوق الملكية من النص بثلاث نقرات. تقوم CandyIcons بتحويل أفكارك إلى واقع باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (DALL·E 3). قم بوصف الأيقونة الخاصة بك في بضع كلمات، واختر الألوان والأسلوب الخاص بك، وشاهد السحر يحدث! تقدم CandyIcons أيضًا أيقونات معدة مسبقًا للمستخدمين الذين قد يفتقرون إلى الإلهام. تغطي هذه الرموز المعدة مسبقًا مجموعة واسعة من الفئات، مما يضمن وجود شيء مناسب لكل تطبيق.
WindyBot
windybot.com
WindyBot عبارة عن مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح خدمتنا الأولى لمستخدمي Slack استخدام GPT-3 عبر مساحة عمل Slack. في مساحة عمل Slack الخاصة بك، يعمل WindyBot كمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة وحل المشكلات وتحسين إنتاجيتك.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسيطة وفعالة.
Stunning
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لتأسيس تواجد قوي عبر الإنترنت بسرعة ودون عناء. يعد موقع Stunning.so مثاليًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويركز على التكنولوجيا سهلة الاستخدام لتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي.
Plask
plask.ai
Plask Motion هي أداة لالتقاط الحركة والرسوم المتحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة مذهلة، مما يوفر حلولاً عملية للإنشاء ثلاثي الأبعاد وعمليات سير العمل. تم تصميم الأداة خصيصًا لتلبية احتياجات تطوير النماذج الأولية للعبة، مما يجعل إنشاء الرسوم المتحركة أمرًا مباشرًا وفعالاً. تحتوي Plask Motion سهلة الاستخدام على برامج تعليمية مجتمعية تعمل على تسهيل عملية الاعتماد والتعلم من خلال توفير إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الاستفادة من ميزاتها على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمستخدمين المرونة لاستيراد الرسوم المتحركة المكتملة إلى الأداة المفضلة لديهم. من خلال خدمة الصناعات الإبداعية الأوسع، بما في ذلك الألعاب والأفلام والواقع الافتراضي، أثبتت Plask Motion قدرتها على تبسيط التقاط الحركة وإنشاء رسوم متحركة سلسة وفعالة. يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على إجابات للأسئلة الشائعة على المنصة. ومع وجود مجتمع مستخدمين نشط، فقد تم استخدامه من قبل العديد من المبدعين لتشغيل المشاريع الإبداعية.
PicFinder
picfinder.ai
يجعل PicFinder إنشاء الصور بنفس سرعة البحث عن الصور. بالنسبة للمبدعين، فهو يجعل العصف الذهني ولوحة القصة وتكرار المحتوى أسرع بكثير من أي ذكاء اصطناعي آخر. بالنسبة للفرق، فهو يتيح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الوقت الفعلي للألعاب أو التطبيقات، حيث يتم تخصيص التجربة على الفور للمستخدم، ويصبح هو منشئ المحتوى. لقد تم بالفعل إنشاء أكثر من 100 مليون صورة باستخدام PicFinder.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI عبارة عن منصة متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخزنة مخصصة بناءً على الأوصاف التفصيلية الخاصة بك. ما عليك سوى كتابة ما تحتاجه، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الحيوية على رؤيتك.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة مع محتوى الصوت الخاص بك في لحظات! قم بتحويل البودكاست والموسيقى والسرد إلى مقاطع فيديو آسر مع SoundMadeseen - اختصارك إلى صور رائعة! قم بنسخ وتحليل محتوى الصوت الخاص بك بسهولة. احصل على اقتراحات حول أفضل عروض الأسعار لصنع مقاطع فيديو من أو مشاركة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. قم بعمل تصاميم من الصفر ، أو اختر من مجموعة من القوالب. أضف نصًا وصورًا وأشكالًا وأشرطة تقدمًا وترجمات صوتية وترجمات باستخدام محررنا المخصص. أطلق العنان لإبداعك باستخدام مولد صورة AI المدمج. استخدم أحد المطالبات التي تم اختيارها عشوائيًا إذا كنت تبحث عن الإلهام! يمنحك SoundMadeseen جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام محتوى الصوت الخاص بك. مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي!
PicStock.ai
picstock.ai
PicStock هي عبارة عن منصة صور مخزنة متخصصة في الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر مساحة لمبدعي الذكاء الاصطناعي لمشاركة أعمالهم والتواصل مع المستخدمين الذين يحتاجون إلى صور فريدة وعالية الجودة. تم تصميم منصتها لتكون عادلة وشفافة، حيث يحصل الفنانون على 90٪ من الإيرادات من المبيعات المميزة. وهي ملتزمة ببناء مكتبة صور متنوعة ومنسقة، وتعمل باستمرار على تحسين نظامها الأساسي وخدماتها بناءً على تعليقات مستخدميها وفنانيها. من خلال التركيز على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعطاء الأولوية للعدالة والجودة، فإنه يهدف إلى خلق تجربة أفضل لكل من الفنانين والمستخدمين في سوق التصوير الفوتوغرافي.
StockCake
stockcake.com
StockCake هو موقع ويب يقدم صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. جميع الصور موجودة في الملكية العامة، مما يعني أنه يمكنك استخدامها بحرية لأغراض شخصية أو تجارية دون الحاجة إلى طلب إذن أو منح رصيد.
Gagen
gagen.ai
يعد Gagen منشئًا فنيًا قويًا وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق للذكاء الاصطناعي ويتضمن نماذج رسم حديثة ونماذج لغات كبيرة والعديد من مسارات العمل الاحترافية. في Gagen، لا تحتاج إلى تعلم المطالبات المتخصصة، أو نشر وتكوين مسارات العمل الاحترافية المعقدة، أو معلمات تصحيح الأخطاء. يمكنك تجنب هذه العمليات المحبطة والمضيعة للوقت تمامًا. ما عليك سوى التواصل مع الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأكثر راحة وباللغة المفضلة لديك. سوف يفهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك وسيقوم بإنشاء أعمال فنية مذهلة. إذا كنت بحاجة إلى تعديلات، يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، وسيختار الذكاء الاصطناعي تلقائيًا أفضل الأدوات والتقنيات لتحرير صورك حتى تشعر بالرضا التام.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
تحويل أحلام الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة مع EVE AI. استكشف الرفقة، والمجموعة الإبداعية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلها مدعومة بتقنية blockchain. أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب. تتعلم EVEAI من تفاعلات العملاء لتحسين أدائها بشكل مستمر من خلال خوارزميات التعلم العميق.
2Moons
2moonsai.com
يحتوي 2Moons على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام محركات متعددة مثل FLUX. تصفح مجموعة واسعة من 100 ألف مطالبة للحصول على الإلهام والأفكار لإنشاء الذكاء الاصطناعي التالي. 2moons عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء واكتشاف مطالبات الصور الفريدة. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على استكشاف أنماط فنية مختلفة مثل التصميمات القديمة والمستوحاة من بيكسار وفن البوب ومرئيات الألعاب والمزيد. ينظم الموقع محتواه ضمن فئات مثل الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي والتجريدي والطبيعة والخيال، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على احتياجاتهم الإبداعية. يسلط موقع 2moons الضوء بانتظام على المطالبات المحددة، ويقدم للمستخدمين مجموعة منسقة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع. تعمل هذه المطالبات كمصدر إلهام لمختلف المشاريع، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف أنماط وإمكانيات فنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة وظيفة بحث، مما يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على أفكار الصور المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها موردًا متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي أو تحسينه. تقدم 2moons خدماتها للفنانين الرقميين والمصممين والمصورين وأي شخص مهتم بالفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنتاج صور ذات جودة احترافية بأقل جهد. مع سهولة الوصول إلى مختلف الأساليب والإلهام، فهي مساحة إبداعية حيث يمكن للمستخدمين تجربة وإضفاء الحيوية على رؤاهم الفنية بسرعة. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر خيارات مجانية ومتميزة للوصول.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PICTRIX.AI تقدم: 100+ أنماط محددة مسبقًا ، وصنع أسلوبك الخاص ، و SVG Color ، والطباعة ، والعديد من نسب الأحجام / العرض إلى الارتفاع ، والتنزيلات غير المحدودة ، و 10 أجيال صورة مجانية يوميًا ، وتوجيه الذكاء الاصطناعي مع صورتك الخاصة ، والمزيد!
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (سابقًا poly.ai) عبارة عن منصة مبتكرة chatbot مصممة لتسهيل محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على الانخراط في الدردشات المجانية والديناميكية مع أكثر من 10 ملايين حرف فريد ، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
Runware
runware.ai
وسائط توليدية فائقة السرعة وأقل تكلفة. مدعوم بأجهزة مخصصة، تغذيها الطاقة الخضراء. انشر محتوى الذكاء الاصطناعي بسهولة - دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبراء في التعلم الآلي. من خلال الجمع بين الأجهزة الاحتكارية والبرمجيات المتسارعة والتنسيق، يمكن لبرنامج Runware إنشاء صور بسرعة مذهلة وبتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. لا يوجد تدهور في الصورة، فقط نشر مستقر فائق الشحن من خلال واجهة برمجة تطبيقات مصممة جيدًا تدعم نظام SD البيئي بأكمله، بما في ذلك تقنيات مثل ControlNet وLoRAs وIP-Adapters وInstantID والمزيد. احصل على مرونة كاملة في اختيار النماذج، مع تضمين أكثر من 180 ألف نموذج SD مفتوح المصدر - وخيار إحضار أي من النماذج أو الضبط الدقيق الخاصة بك المدربة بشكل خاص. يتم دعم Runware من قبل بعض المستثمرين الرائدين في العالم، بما في ذلك: a16z Speedrun، وLunar Ventures، وZero Prime، وBegin Capital، والمزيد.
PixieMint
pixiemint.com
قم بإنشاء صور مذهلة على الفور في ثوانٍ. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المنسقة للتسويق والإعلان وصور المنتجات والمفاهيم الفنية وغير ذلك الكثير بسهولة. لا توجد مهارات فوتوشوب مطلوبة. تقدم PixieMint مجموعة متعددة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية مع أفضل جيل من الصور الواقعية للذكاء الاصطناعي: 1. تحويل النص إلى صورة 2. صورة لصورة 3. استبدال الكائن 4. محو الكائن 5. استبدال الخلفية 6. إزالة الخلفية 7. اكتب واستبدل 8. صورة راقية 9. التعبئة التوليدية 10. تقديم رسم 11. صانع الملصقات 12. تبديل الوجه 13. إعادة تصور 14. توليد الصوت 15. إنشاء الفيديو
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - المولد الفني عالي الجودة الخاص بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة، قم بتحويل أفكارك إلى روائع بصرية مذهلة. سواء كنت تصمم صورًا مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تغوص في عالم NFTs، أو تخفض تكاليف التصميم، فإن DrawThis.ai يجعل ذلك أمرًا سهلاً. قم بإنشاء صور باريدوليا (مخفية) آسرة تجذب الجماهير وتعزز تواجدك عبر الإنترنت - كل ذلك بلا حدود أو حدود. تجربة القوة الإبداعية النقية في متناول يدك!
IconPea
iconpea.com
IconPea.com هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية عبر الإنترنت مصممة لإنشاء أيقونات مجانية. ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أيقونات فريدة وعالية الجودة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك تصميم الويب وتطوير أيقونات التطبيقات والمشاريع الرسومية.
Aux Machina
auxmachina.com
للحصول على أسهل مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي في الكون، جرب Aux Machina. لا توجد مطالبات مطلوبة. مجانا لفترة محدودة.
Picsman
picsman.ai
يمكنك تحسين وإنشاء صور المنتج بسهولة باستخدام أدوات التحرير التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. إزالة الخلفية، ومولد الصور بالذكاء الاصطناعي، وإزالة الكائنات، ومحسن الصور، وتحرير الدُفعات. أداة احترافية لتحرير الصور تعمل على إزالة الخلفيات تلقائيًا وتساعدك على مسح الكائنات من صورك بلمسة واحدة، كما أنها تتمتع بميزات إنشاء قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك تحويل صورك إلى صور ذات جودة احترافية تسمح لك ببيع المزيد من المنتجات.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر الصور BeautyPlus AI لتحرير الصور بسهولة. إنه تطبيق لتحرير الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا للحصول على جودة أفضل.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Imagine Anything
imagineanything.ai
قم بإنشاء صور AI مجانية مع تخيل أي شيء. قم بإنشاء الصور والقصاصات الفنية والرسومات والمزيد بسهولة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. تعتبر شركة Imagine Anything حاليًا شركة مولدة للصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها تعمل على إنشاء منصة شاملة للمبدعين لإضفاء الحيوية على رؤاهم. هدفها هو تقديم مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والكتب والتعليقات الصوتية والتعليقات التوضيحية والموسيقى.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تبدو أصلية. يتم تدريب نماذجنا على ملايين الصور لالتقاط الأنماط والمفاهيم المرئية. تأسست ImgGen في عام 2023 على يد رامانديب سينغ، وهو مهندس برمجيات ذو خبرة ومقره في الهند. لقد كنت دائمًا شغوفًا بإتاحة إنشاء الصور للتطبيقات الإبداعية اليومية. بعد رؤية التقدم السريع في نماذج صور الذكاء الاصطناعي، قررت إنشاء واجهة ويب سهلة الاستخدام حول هذه النماذج.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba هي في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي مكرسة لتحويل كيفية إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه. توفر منصة قولابة أدوات مبتكرة تمكن منشئي المحتوى الرقمي والمستقلين والفنانين والمصورين والطلاب ووكالات التسويق والشركات في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك إنشاء تحويل النص إلى صورة، وقدرات تحويل النص إلى كلام، ونماذج اللغة المتطورة مثل Claude Opus، وGemini Pro، وMistral Large، تمكن Qolaba المستخدمين من جلب رؤيتهم الإبداعية إلى الحياة بشكل أكثر كفاءة ومع جودة مذهلة. إن التزام Qolaba بالجودة وسهولة الوصول والتصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبدعين من جميع الخلفيات تحقيق الاعتراف بالصناعة وتعزيز عملياتهم الإبداعية.
Mixart.ai
mixart.ai
مع منشئ الصور AI المجاني الخاص بنا، أصبح إنشاء الصور وتحريرها أسهل من أي وقت مضى. استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مرئية وتخصيصها بسهولة وفقًا لرؤيتك. ابدأ في الإنشاء اليوم!
Lucidpic
lucidpic.com
يتيح لك استوديو الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Lucidpic إنشاء صور فريدة وخالية من حقوق الملكية وواقعية للغاية للأشخاص مقابل جزء صغير من تكلفة تشغيل جلسات التصوير الحقيقية أو شراء الصور الفوتوغرافية المخزنة. * الصور الرمزية: قم بإنشاء نسخة رقمية لنفسك من صورة واحدة. صور رمزية إبداعية ونابضة بالحياة في ثوانٍ. * الصور المخزنة: أنتج صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص لمشاريعك. * AI Person Generator: صمم شخصيات وأشخاصًا مخصصين لأي سيناريو، مع التحكم في المظهر والإعداد والأسلوب.
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقتك في البحث عن صور مجانية وسيوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
Try it on AI
tryitonai.com
جربه على الذكاء الاصطناعي في مهمة لبناء مستقبل التصوير الشخصي. أطلقت وول ستريت جورنال، التي أطلقت عليها وول ستريت جورنال لقب الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المرئي، أول استوديو للتصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في ديسمبر 2022. ومن خلال تحسين الوقت والتكاليف دون المساس بالتميز البصري، بالإضافة إلى تقديم مكتبة مذهلة من أنماط الصور الشخصية، اتخذ حل استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الحل الأمثل. العالم بالعاصفة. في Try it on AI، نؤمن بأن كل شخص يستحق تمثيلًا مرئيًا يتحدث كثيرًا عن مصداقيته وخبرته. تلبي حلولنا احتياجات الطلاب وكذلك المحترفين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn، والمواد التسويقية، والعلامات التجارية لصاحب العمل، والملفات الشخصية الاجتماعية، ومواقع الويب من خلال صور مذهلة تترك انطباعًا دائمًا على العملاء والعملاء على حدٍ سواء. مع وجود 300000 فرد وأكثر من 1000 شركة يستخدمون بالفعل Try it on AI لتلبية احتياجاتهم البصرية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الثورة اليوم.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء صور عالية الجودة لاستخدامها في الملفات الشخصية لتطبيقات المواعدة. يتطلب الأمر من المستخدم تحميل 10-15 صورة لأنفسهم مع ظهور وجوههم بوضوح. يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هذه الصور لإنشاء المزيد من الصور عالية الجودة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الملف الشخصي للمواعدة الخاص بالمستخدم. العملية برمتها بسيطة، وتتألف من ثلاث خطوات: تحميل الصور، واقتصاصها، وزيادة مطابقات المستخدم ثلاث مرات. الأداة مجانية للاستخدام، ولكن يمكن للمستخدمين الترقية إلى الخطة المميزة لإزالة العلامات المائية من الصور. توفر Real Fake Photos الراحة والقدرة على تحمل التكاليف، وقد ثبت فعاليتها في تحسين تطابقات الملفات الشخصية للمواعدة. إذا لم يكن المستخدمون راضين عن النتائج، فيمكنهم التواصل مع فريق الدعم لاستكشاف المشكلة وإصلاحها.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من خلال تحويل الأفكار إلى صور مذهلة، والتعاون مع الذكاء الاصطناعي من خلال الرسومات التخطيطية الشخصية، وإنشاء اختلافات ملحوظة في الصور الخاصة بهم، يوفر ArtBlast AI حقًا إمكانات لا حدود لها للإبداع. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص إبداعاتهم بشكل أكبر عن طريق إضافة نص وصفي، مما يجعلها أداة لا مثيل لها للعمل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. استمتع بسحر الجيل الفني القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام ArtBlast AI. قم بتحويل الصور إلى فن يشبه الحلم باستخدام ArtBlast AI - منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أطلق العنان للإبداع مع الاختلافات المخصصة.
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
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