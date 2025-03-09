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يستخدم برنامج إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لإنشاء سطر واحد أو أكثر من التعليمات البرمجية تلقائيًا بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية. تستفيد هذه الأدوات من مجموعات البيانات الضخمة لإنتاج تعليمات برمجية فعالة وفعالة تلتزم بأفضل ممارسات البرمجة. يصف المستخدمون الوظيفة المطلوبة باللغة الطبيعية، مما يدفع مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أو اقتراح تعليمات برمجية تلبي مهام محددة. يستخدم المطورون برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد لتبسيط مهام البرمجة المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد. من خلال دمج استكمال تعليمات برمجية الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل، يعمل المطورون على تحسين اتساق التعليمات البرمجية وزيادة الإنتاجية. على الرغم من أن هذا المجال جديد نسبيًا، إلا أنه تتوفر مجموعة متنوعة من مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم ميزات وخيارات تكامل متنوعة. يمكن الوصول إلى بعض مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات الدردشة عبر الإنترنت، بينما يتم دمج البعض الآخر بسلاسة في بيئات التطوير المتكاملة الحالية كمساعدين أكواد الذكاء الاصطناعي الشاملين. لإدراج المنتج في فئة إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأكواد تلقائيًا * دعم لغات البرمجة المتعددة * إنشاء تعليمات برمجية بناءً على مدخلات المستخدم باللغة الطبيعية * السماح للمستخدمين بتخصيص الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باختصار، تعمل برامج إنشاء الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي على تمكين المطورين من البرمجة بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.
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iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB هو تطبيق يتيح الوصول إلى مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة والتصميم وإدارة المحتوى بكفاءة.
WPCode
wpcode.com
WPCODE هو مكون إضافي لـ WordPress يسهل إضافة مقتطفات كود مخصصة وإدارة الأكواد دون الحاجة لتعديل ملفات السمات.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai هو مساعد برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية المطورين من خلال تحسين الكود، إكماله تلقائيًا، وتسهيل التحديثات.
Programming Helper
programming-helper.com
تطبيق Programming Helper يساعد المطورين في كتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع من خلال اقتراحات ذكية، أمثلة، وتصحيح أخطاء، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.
Moderne
moderne.io
Moderne عبارة عن منصة تعاونية للمطورين لإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحليلها آليًا، حيث تعمل على ترحيل كود المصدر والحفاظ عليه وتأمينه بسرعة ودقة على نطاق واسع. يمكن تنفيذ عمليات إصلاح التعليمات البرمجية والتحديثات وعمليات الترحيل التي قد تستغرق عدة أشهر من العمل اليدوي في دقائق معدودة. يمكّنك عنوان IP الفريد الخاص بنا من تحويل عمليات إعادة الشراء المتعددة بدقة مرة واحدة والاستفادة بأمان من الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين التعليمات البرمجية الخاصة بك.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو تطبيق يدعم المطورين في مهام الترميز مع أدوات لتوليد الكود، التحليل، والتحسين، ويعمل مع بيئات التطوير عبر API.
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات من خلال توفير إمكانات إنشاء الأكواد بجودة الإنتاج. إنه يوفر ميزات مثل الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء نموذج أولي للتعليمات البرمجية بكفاءة عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه في التعليمات البرمجية المعيارية والبحث عن حلول على Stack Overflow. بنقرة واحدة، تتيح الأداة تحويل النماذج الأولية إلى كود بجودة الإنتاج، مما يسمح بإعادة البناء والتوثيق وإضافة النوع بسهولة. إحدى الميزات البارزة في mutable.ai هي تطويرها الفوري، والذي يمكّن المستخدمين من توجيه الذكاء الاصطناعي مباشرة لتعديل التعليمات البرمجية الخاصة بهم. تعمل هذه الميزة على تمكين المطورين من التفاعل بكفاءة مع الأداة وإجراء التغييرات اللازمة على قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة إمكانات إنشاء الاختبار، وإنشاء اختبارات الوحدة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات البرمجة الوصفية، مما يوفر للمطورين الوقت والجهد في كتابة الاختبارات يدويًا.mutable.ai متوافق مع بيئات التطوير الشائعة مثل VS Code وJetBrains وGitHub، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من المطورين. توفر الأداة وثائق لهذه البيئات، مما يضمن حصول المستخدمين على الموارد اللازمة للاستفادة من قدراتها بفعالية. بشكل عام، يوفر mutable.ai حلاً شاملاً لمطوري البرامج، مما يسمح لهم بتبسيط سير عملهم، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وتوفير الوقت من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai هو مساعد كتابة أكواد بالذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمطورين، يوفر تكامل الكود، الشرح، والترجمة إلى استعلامات SQL.
Codeium
codeium.com
Codeium هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين في الترميز، مع ميزات مثل إكمال الكود، والبحث، والدردشة، ودعم لأكثر من 70 لغة.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في كتابة وتصحيح التعليمات البرمجية بسرعة وكفاءة من خلال تحليل الأخطاء وتقديم حلول فورية.
Tabnine
tabnine.com
تابنين هو مساعد برمجي بالذكاء الاصطناعي يسرع تطوير البرمجيات عبر تقديم اقتراحات ذكية وحفاظ على خصوصية الكود.
Bito
bito.ai
تطبيق Bito يوفر أدوات ذكاء صناعي لمراجعة التعليمات البرمجية، استكمال التعليمات البرمجية، وتحليل الأداء لتحسين كفاءة وجودة البرمجة.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر أدوات للمطورين مثل توليد الكود، وإكمال الرمز، وترجمة اللغات، مما يسهل عملية البرمجة.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Krater AI
krater.ai
Krater AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والتحليل، مما يساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية وإدارة المهام.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
Refraction
refraction.dev
Refraction عبارة عن أداة لإنشاء التعليمات البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين، حيث تعمل على إعادة بناء التعليمات البرمجية وإنشاء الوثائق وإنشاء اختبارات الوحدة والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تريد شرحه بها. باستخدام AI Code Mentor، سوف تكتسب فهمًا أعمق لمنطق البرمجة، وستصبح مطورًا أفضل.
Build AI
buildai.space
تطبيق Build AI يتيح لمستخدميه إنشاء تطبيقات ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء استعلامات SQL دقيقة من الأسئلة الإنجليزية، مما يسهل تحليل البيانات للمبتدئين والمختصين.
ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph هي منصة ذكاء برمجي تتيح للمطورين البحث وفهم وإدارة الكود بكفاءة، مع ميزات مثل مساعد AI وتحليل الكود.
Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
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