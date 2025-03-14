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برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti هو تطبيق للتحقق من الهوية والأعمار، يسمح بتخزين المستندات الشخصية بأمان ويستخدم تقنيات حديثة لضمان الخصوصية.

Onfido

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.

Persona

Persona

withpersona.com

تساعد Persona المؤسسات في جمع والتحقق من الهوية وإدارة برامج KYC/AML، مع مكافحة الاحتيال وأتمتة العمليات في مكان واحد.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube هو تطبيق شامل لأتمتة التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتعريف العملاء، مع ميزات مثل التعرف على الوجه.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.cloud هو تطبيق يقدم واجهات برمجة تطبيقات للتعرف على الوجه، بما في ذلك اكتشاف الوجه، التحقق، والتعرف على العواطف.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff هو تطبيق للتحقق من الهوية عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق والامتثال للمعايير التنظيمية.

Ondato

Ondato

ondato.com

أونداتو هو تطبيق للتحقق من الهوية يساعد الشركات في تبسيط عمليات KYC وAML باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم لمجموعة متنوعة من طرق التحقق.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

تطبيق Token of Trust يوفر أدوات للتحقق من الهوية للمستخدمين، مما يساعد الشركات على مصادقة العملاء ومنع الاحتيال.

Socure

Socure

socure.com

تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.

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برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog