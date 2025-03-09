متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج التحقق من العمر
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.

إرسال تطبيق جديد


Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff هو تطبيق للتحقق من الهوية عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق والامتثال للمعايير التنظيمية.

Ondato

Ondato

ondato.com

أونداتو هو تطبيق للتحقق من الهوية يساعد الشركات في تبسيط عمليات KYC وAML باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم لمجموعة متنوعة من طرق التحقق.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube هو تطبيق شامل لأتمتة التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتعريف العملاء، مع ميزات مثل التعرف على الوجه.

Socure

Socure

socure.com

توفر منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.

Onfido

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.cloud هو تطبيق يقدم واجهات برمجة تطبيقات للتعرف على الوجه، بما في ذلك اكتشاف الوجه، التحقق، والتعرف على العواطف.

Persona

Persona

withpersona.com

تساعد Persona المؤسسات في جمع والتحقق من الهوية وإدارة برامج KYC/AML، مع مكافحة الاحتيال وأتمتة العمليات في مكان واحد.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخصصنا. باستخدام مسارات عمل Token of Trust القابلة للتكوين، يمكن للشركات تحديد خصائص هوية المستهلك التي من المهم التقاطها والتحقق منها - ثم وضع القواعد لكيفية التعامل مع عملية الموافقة تلقائيًا.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti هو تطبيق للتحقق من الهوية والأعمار، يسمح بتخزين المستندات الشخصية بأمان ويستخدم تقنيات حديثة لضمان الخصوصية.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.