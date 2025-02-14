برنامج التحقق من العمر - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

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يتم استخدام برنامج التحقق من العمر للتأكد من عمر الشخص، عادةً في سيناريوهين: عبر الإنترنت لمعاملات التجارة الإلكترونية أو شخصيًا في كشك نقطة البيع (POS) في متجر بيع بالتجزئة. تعد هذه الحلول ضرورية للتحقق من أعمار العملاء الذين يشترون سلعًا أو خدمات مقيدة حسب العمر، بما في ذلك مشروبات الطاقة والكحول ومنتجات التبغ ومنتجات القنب والأسلحة والمحتوى المخصص للبالغين ومنتجات المقامرة وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة.
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Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل من ساعة. يمكن استخدام Intellicheck من خلال جهاز محمول، أو متصفح، أو ماسح ضوئي/نقاط بيع بالتجزئة.
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلية يسمح لـ Veriff بمنع الأنشطة الاحتيالية بشكل فعال مع تقليل الاحتكاك للمستخدمين الحقيقيين أثناء رحلة العميل الخاصة بهم. تتضمن حلول التحقق من الهوية الخاصة بهم التحقق القوي من المستندات والهوية، وإثبات العنوان، وعمليات التحقق من قاعدة البيانات، والتحقق من العمر. تساعد هذه الميزات في تبسيط عمليات الإعداد، والامتثال للوائح، وأتمتة عمليات التحقق من العمر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين. كما تقدم Veriff أيضًا حلول "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك عمليات فحص KYC المبسطة وفحص مكافحة غسل الأموال للمراقبة المستمرة والحماية ضد أنشطة غسيل الأموال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة المصادقة البيومترية الوصول إلى الحساب بدون كلمة مرور وآمنة، بينما تعمل ميزة تقدير العمر على تعزيز التحويلات من خلال التحقق من العمر استنادًا إلى الصور الشخصية. وللتخفيف من الاحتيال بشكل فعال، توفر Veriff خدمات الحماية من الاحتيال لحماية الشركات من الاحتيال في الهوية، بالإضافة إلى معلومات الاحتيال. أدوات لتعزيز جهود التخفيف من الاحتيال من خلال قدرات استخباراتية متقدمة. بشكل عام، يساعد برنامج التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Veriff الشركات على ترسيخ الثقة والشفافية عبر الإنترنت، والحماية من الأنشطة الاحتيالية، والبقاء متوافقًا مع اللوائح، والتوسع عالميًا.
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد بياناتهم الحيوية مقابل أكثر من 3000 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة ComplyCube حاليًا على تشغيل الشركات القائمة عبر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والاتصالات والنقل والتجارة الإلكترونية.
Socure
socure.com
توفر منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي المزود العالمي الرائد للمعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية ، وتحسين اتخاذ القرارات والنتائج ، وتعزيز حكم القانون في جميع أنحاء العالم. يساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا ، وإدارة عملهم بشكل أكثر كفاءة ، وخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية ممارساتهم. يساعد Lexisnexis الشركات في فهم أسواقها بشكل أفضل ، ومراقبة علاماتها التجارية والمنافسة ، وفي تخفيف مخاطر الأعمال. تتعاون LexisNexiss مع الجامعات لتثقيف الطلاب ، ويدعم Lexisnexis بناء الدولة مع الحكومات والمحاكم من خلال جعل القوانين في متناول البنية التحتية القانونية وتعزيزها. يشارك Lexisnexis مع جمعيات العالم الرائدة والعملاء لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب وتوفير أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر. يعد LexisNexis Legal & Professional ، الذي يخدم العملاء في أكثر من 130 دولة مع 10000 موظف في جميع أنحاء العالم ، جزءًا من مجموعة Relx ، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين والرجالطيين عبر الصناعات.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Luxand.cloud
luxand.cloud
واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة للبحث والتعرف على الوجه. تقف Luxand.Cloud في طليعة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وصياغة مستقبل يتشابك فيه الأمان بسلاسة مع الابتكار. بفضل الدقة والتطور، تعيد حلولنا المتطورة تحديد مشهد التحقق من الهوية. ارفع مستوى أمانك الرقمي من خلال التحكم السلس في الوصول، وفتح تجربة مخصصة ومحصنة. ثق في Luxand.Cloud لقيادة الطريق في حماية حدودك الرقمية بموثوقية لا مثيل لها. انضم إلينا في الرحلة لإعادة تعريف حدود الأمان في العصر الرقمي. يدعم Luxand.cloud: - اكتشاف الوجه - التعرف على الوجه - التحقق من الوجه - التعرف على المشاعر - اكتشاف معالم الوجه - اكتشاف الحياة - اقتصاص الوجه
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل في فترة ما بعد الظهر، مع أو بدون هندسة ومع أقل من 10 أسطر من التعليمات البرمجية. - يتكون فريقنا من مهندسين ومصممين سابقين من Square وUber وCoursera وDropbox وSlack. نحن فخورون بحصولنا على التمويل من بعض أفضل شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك First Round Capital وCoatue. بعض المستثمرين الملائكيين لدينا يشملون Perret وWilliam Hockey (مؤسسي Plaid)، وTony Xu (Doordash) وDylan Field (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Figma).
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من 2000 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والألعاب بما في ذلك Mercuryo وBybit وHuobi وUnlimint وDiDi وPoppy وTransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخصصنا. باستخدام مسارات عمل Token of Trust القابلة للتكوين، يمكن للشركات تحديد خصائص هوية المستهلك التي من المهم التقاطها والتحقق منها - ثم وضع القواعد لكيفية التعامل مع عملية الموافقة تلقائيًا.
Yoti
yoti.com
يستخدم Yoti Age Verification مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الانتحال والتحقق من صحة المستندات حتى تكون واثقًا من عمر عملائك.
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