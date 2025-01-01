برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank هي منصة تسويق تابع تربط بين منشئي المنتجات والشركات التابعة لترويج وبيع المنتجات الرقمية. توفر أدوات تحليلية وإرشادات لتسويق فعال.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro هو تطبيق لإدارة البرامج التابعة، يتيح تتبع الأداء، التعامل مع المدفوعات، وتوليد تقارير مفصلة لتحسين استراتيجيات التسويق.
Simplero
simplero.com
Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack هو حل شامل لإدارة الشراكات، يدعم التسويق بالإحالة والموزعين، ويتيح تتبع الأداء وإدارة المدفوعات بكفاءة.
Affiliatics
affiliatics.com
تطبيق الشركات التابعة يمكّن الشركات من إدارة وتتبع برامج التسويق التابعة، مع أدوات لمراقبة الأداء وإدارة العمولات بفعالية.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات في تخطيط استراتيجيات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر مكتبة من أساليب التسويق وتحليلات بيانات.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
Marketcall
marketcall.com
تطبيق Marketcall هو شبكة تسويق بالعمولة تعتمد على الدفع لكل مكالمة، يقدم أكثر من 200 عرض في هذا المجال.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.
Get4views
get4views.com
Get4views هو خدمة ترويج قانونية لقنوات وفيديوهات يوتيوب، تساعد المدونين على زيادة المشاهدات والاشتراكات، وتساعد الشركات في زيادة المبيعات وجذب زوار المواقع.
Admitad
admitad.com
Admitad هي منصة تسويق تتيح ربط الناشرين بالمعلنين لتوسيع الأعمال عبر شراكات استراتيجية وتوفر أدوات تحليل وأدوات ترويجية متنوعة.
Offer18
offer18.com
Offer18 هو منصة تسويق بالعمولة تساعد الشركات على إدارة وتحليل حملاتهم التسويقية بفعالية من خلال أدوات تتبع متقدمة وميزات مخصصة.
Awin
awin.com
Awin تطبيق يسمح للشركات بالاتصال بشبكة عالمية من الناشرين والشركاء لتنفيذ استراتيجيات التسويق التابعة وتعزيز المبيعات.
LeadDyno
leaddyno.com
تطبيق LeadDyno يدير برامج التسويق بالعمولة والإحالة، ويتكامل مع Shopify وStripe و25+ خدمة، ويتيح تتبع وإدارة أداء الشركات التابعة.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Involve Asia
involve.asia
إنvolve آسيا هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة التسويق التابع، مع أدوات لتحليل الأداء وخيارات سحب مرنة للعمولات المكتسبة.
Roster
getroster.com
تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Attribution
attributionapp.com
يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.
CJ
cj.com
تطبيق CJ Affiliate هو شبكة تسويق بالعمولة تربط التجار بالمسوقين عبر الإنترنت، مع تقديم أدوات لتحسين الأداء ونماذج تعويض مرنة.
LoudCrowd
loudcrowd.com
تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.
UpPromote
uppromote.com
Uppromote هو تطبيق للتسويق التابع يساعد الشركات على إدارة برامجها الخاصة من خلال ميزات مثل تخصيص الروابط وتتبع الأداء عبر متاجر متعددة.
Evolup
evolup.com
Evolup هو منصة تساعد الأفراد على إنشاء متاجر تسويق تابعة عبر الإنترنت بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتحسين SEO وإدارة المنتجات.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.
Voluum
voluum.com
Voluum هو تطبيق لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل البيانات، يساعد المستخدمين على تحسين أداء حملاتهم الإعلانية عبر العديد من القنوات.
LinkMink
linkmink.com
تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.
Partnerize
partnerize.com
تقدم منصة Partnerize أتمتة الشراكات للشركات، مما يسهل إدارة البرامج التابعة وتحسين الأداء ودفع المبيعات من خلال التعاون مع الشركاء.
BeMob
bemob.com
BeMob هو تطبيق سحابي لتتبع الحملات الإعلانية، يوفر أدوات لإدارة الحملات، إعادة توجيه فوري، وتحليلات مفصلة مع دعم متعدد اللغات.
LinkTrust
linktrust.com
تطبيق LinkTrust هو منصة للتسويق بالأداء، تدعم الشركات والشبكات والوكالات لتحسين النمو والعائد على الاستثمار.
C3PA
c3pa.net
C3PA هي منصة تسويق تابعة تربط الناشرين بالمعلنين في مجالات المواعدة والمقامرة، مع أدوات تتبع ودفع أسبوعي.
Squaredance
squaredance.io
تطبيق Squaredance هو سوق للشراكات، يساعد العلامات التجارية المباشرة في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات عبر قنوات متعددة.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.
FMTC Affiliates
fmtc.co
تطبيق FMTC Affiliates يسهل إدارة برامج التسويق التابعة ويجمع روابط الكسب عبر واجهة API واحدة لتحسين جهود التسويق وتحليل البيانات.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Tolt
tolt.io
تولت يوفر برنامج تسويق تابع للشركات الناشئة في مجال البرمجيات، مع خطة مجانية ويدعم التعامل مع سترايب وبادل.
RefMonkey
refmonkey.com
تطبيق RefMonkey يتيح لك إعداد برامج الإحالة والتسويق بالعمولة والولاء لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك عبر تكاملات متعددة.
Performcb
performcb.com
PerformCB هو تطبيق للتسويق الرقمي يساعد العلامات التجارية على جذب العملاء من خلال قنوات متعددة بتكلفة تعتمد على النتائج.
Reditus
getreditus.com
Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.
Social Snowball
socialsnowball.io
تطبيق Social Snowball يسهل إدارة برامج التسويق التابعة لمتاجر Shopify من خلال أتمتة توظيف المسوقين ومشاركة الروابط بشكل مبسط.
Target Circle
targetcircle.com
تطبيق Target Circle هو برنامج تسويقي للشراكات يتيح إدارة وتحليل برامج الشراكة بسهولة وفعالية، مع استهداف دقيق للجمهور وإدارة تلقائية للمدفوعات.
Metricks
metricks.io
تطبيق ميتريكس يساعدك على تطوير وتوسيع تسويقك بالعمولة. يوفر الحلول اللازمة لتحقيق نمو فعال لعلامتك التجارية.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
تطبيق Rakuten Advertising يربط المعلنين بشبكة واسعة من الناشرين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل الأداء.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect هو منصة شاملة للتسويق بالعمولة، مخصصة للقطاع المالي، تساعد البنوك والشركات المالية على اكتساب عملاء من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين.
MGID
mgid.com
MGID هو تطبيق إعلاني يساعد المعلنين والناشرين في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية الأصلية والوصول إلى جماهيرهم المستهدفة بفعالية.
SocialLadder
socialladderapp.com
تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع للإعلانات يساعد الشركات في تحسين حملاتها التسويقية وتحليل أداء الإعلانات بشكل فعال.
AffSub2
affsub2.com
AFFSUB2 هو تطبيق لإدارة وتحليل التسويق التابع، يتيح تتبع الأداء وتخصيص الحملات لزيادة الكفاءة وتحسين النتائج.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يدمج بيانات المبيعات والتحليلات من شبكات متعددة في منصة موحدة لتحسين الأداء واتخاذ القرارات.
HOQU
hoqu.com
HOQU هو تطبيق لإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت، يتيح تتبع الأداء وتحسينه بتكلفة منخفضة تعتمد على التحويلات، وليس النقرات.
Circlewise
circlewise.io
تطبيق Circlewise يدعم الشركات في إدارة برامج الشراكة والتسويق بالعمولة، من خلال أدوات تتبع وتحليل الأداء وإدارة الشركاء بفعالية.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
تطبيق AdsPaying Media هو شبكة افتراضية تتيح للناشرين والمسوقين تحسين إيرادات الإعلانات عبر أدوات وحلول تحليلية متطورة.
2Performant
2performant.com
تطبيق 2Performant يساعد المتاجر الإلكترونية على إدارة حملات التسويق بالعمولة وتحليل الأداء، مما يعزز فعالية التسويق ويزيد من العائد على الاستثمار.
Monetate
monetate.com
Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.
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